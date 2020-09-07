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Воин, получивший ранение 6 сентября в результате подрыва автомобиля, скончался 7 сентября, - штаб ООС
Один из двух украинских военных, 6 сентября пострадали в результате подрыва автомобиля в Донбассе, умер 7 сентября.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В сообщении отмечается: "Как сообщалось ранее, вчера, 6 сентября, на неизвестном взрывном устройстве подорвалась автомобильная разливочная станция АРС-14 в районе населенного пункта Новгородское.
В результате подрыва двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения различной степени тяжести.
С сожалением сообщаем, что от полученных ожогов, после проведения реанимационных мероприятий, сегодня один из раненых воинов умер. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования семье погибшего военнослужащего".
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