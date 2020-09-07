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Зеленский (19011) нормандская четверка (1596) Науседа Гитанас (234)

После встречи советников глав государств "появится понимание", когда будут встречаться лидеры стран "нормандской четверки", - Зеленский

После встречи советников глав государств

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что после встречи советников глав государств стран "нормандской четверки" может появиться понимание, когда состоится встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

"Надеюсь, что после встречи советников лидеров стран "Нормандской четверки" мы поймем, когда предстоит встреча лидеров этих стран. Нам всем надо стараться ради того, чтобы достичь мира", - сказал он в телефонном разговоре с президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой.

Зеленский ознакомил Науседу с актуальной ситуацией на Донбассе. Президент Украины выразил глубокую обеспокоенность грубым нарушением всеобъемлющего перемирия со стороны незаконных вооруженных формирований, которое произошло 6 сентября и привело к гибели украинского военнослужащего. Вследствие вражеского обстрела ранения получил еще один военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Зеленский также выразил благодарность официальному Вильнюсу и лично Науседе за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Стороны обсудили меры, предпринимаемые в Украине и Литве для противодействия распространению коронавируса и минимизации влияния пандемии на граждан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уже есть дата встречи советников "нормандской четверки", - Кулеба

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Топ комментарии
+34
После встречи советников глав государств "появится понимание" когда будут встречаться лидеры стран "нормандской четверки", - Зеленский - Цензор.НЕТ 9931
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07.09.2020 19:14
+21
Пока сепары убивают украинских военных, зеля делает вид что ничего не происходит. Спасибо зебилам за власть земразей.
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07.09.2020 19:14
+20
В дупло ти ще ***** подивись.
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07.09.2020 19:13
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В дупло ти ще ***** подивись.
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07.09.2020 19:13 Ответить
Обнимаю, жму руку.
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07.09.2020 20:10 Ответить
Да-да, целую слава Новороссии! Ой зебил...
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08.09.2020 07:02 Ответить
После встречи советников глав государств "появится понимание" когда будут встречаться лидеры стран "нормандской четверки", - Зеленский - Цензор.НЕТ 9931
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07.09.2020 19:14 Ответить
И за кого же ты голосовал, голодный ты наш?
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07.09.2020 19:54 Ответить
За пэдрошеееенко
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07.09.2020 20:16 Ответить
Два зебила, это..таки два дебила!
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07.09.2020 21:46 Ответить
Суля по кацапской *поэзии*, за *****.
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07.09.2020 22:25 Ответить
Пока сепары убивают украинских военных, зеля делает вид что ничего не происходит. Спасибо зебилам за власть земразей.
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07.09.2020 19:14 Ответить
Маленькому дурачку ну очень хочется потусоваться в компании серьезных дядей и тетей .
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07.09.2020 19:28 Ответить
Зєлєнський здав тест на IQ, він виявився негативний.
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07.09.2020 19:17 Ответить
А в дійсності історія з тестом була б такою ж як історія з аналізами.
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07.09.2020 19:43 Ответить
Так у ЗЕ диплом юриста такой же липовый, как результаты теста на наркоту.
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07.09.2020 20:25 Ответить
После встречи советников глав государств "появится понимание" когда будут встречаться лидеры стран "нормандской четверки", - Зеленский - Цензор.НЕТ 188
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07.09.2020 19:18 Ответить
Зеленский опять бредит!
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07.09.2020 19:19 Ответить
Почему бредит? Это его настоящий приход!
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07.09.2020 21:49 Ответить
Пора послати з фронту батальйонну тактичну групу і заарештувати зрадників на Банковій.
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08.09.2020 07:01 Ответить
Зєля і миру хоче, і одночасно територіальної цілісності і суверенітету. Так, нажаль, не буває і не може бути.
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07.09.2020 19:21 Ответить
"... хоче, і одночасно територіальної цілісності і суверенітету" - Ага, а солнце чёрное.
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07.09.2020 19:33 Ответить
Сонце жовте. Але якщо у людини рачок завівся, то треба або його різати, або, як казав Кличко, готуватися до землі.
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07.09.2020 19:36 Ответить
Не хочет оно "територіальної цілісності і суверенітету". До сих пор так и не дошло?!
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07.09.2020 19:42 Ответить
Та ясно.
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07.09.2020 19:44 Ответить
Аби ж в тебе, курва, з'явилося розуміння: яку посаду ти обіймаєш, що вона вимагає і яких дій потребує.
А допоки ти як був актором диктором завченого тексту 3-го сорту розрекламованого балагану, так ним і лишився.
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07.09.2020 19:22 Ответить
Яке розуміння може бути у віслюка, хоч і при регаліях? Воно хоча б коли небуть зрозуміло чим клавіші треба нажимати на роялі.
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07.09.2020 20:17 Ответить
Є у нього розуміння. Але він - ворог. Його треба заарештувати і посадити на довічне. Або принаймні розпочати процес імптючменту. Чому мовчить патріотичний і сивочолий порошенко?
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08.09.2020 07:03 Ответить
Снова с видом счастливого идиота, клоун мечтает о встрече с ******.

Мыслей в голове у Зебанька пока никаких нет, но они обязательно появятся
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07.09.2020 19:25 Ответить
Ничего там уже не появится. Даже дубинка не поможет.
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07.09.2020 19:44 Ответить
дивлячись, куди дубець застосувати...
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07.09.2020 20:17 Ответить
появляться, коли відчує товстий імпічмент....
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07.09.2020 20:16 Ответить
Шо? Опять мир в глазах увидел?
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07.09.2020 19:26 Ответить
Презедателя на встречу с захерченко!
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07.09.2020 19:29 Ответить
А что может дать хорошего Украине встреча безразличных к войне Меркель и Макрона, полоумного маньяка - террориста путина и бывшего провинциального клоуна по вызову, ищущего расположения и дружбы у кремлёвской крысы.?...Из всего этого квартета никто интересы Украины не отстаивает...Каждый старается её "поиметь"...
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07.09.2020 19:30 Ответить
ГО "Об'єднання уклоністів України" підтримало кандидатуру діючого Президента України Володимира Олександровича Зеленського та пропозицію очолити об'єднану колону аватарів і уклоністів 7-го ноября на Червоній площі.
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07.09.2020 19:31 Ответить
Он что считает себя ЛИДЕРОМ???? Идиот!
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07.09.2020 19:32 Ответить
И то верно. НО. Чем никчемнее человек, тем большим наполеоном он себя мнит, попав на начальственную должность.
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07.09.2020 19:42 Ответить
возможно неповеришь, но ещё некоторое время назад так считали 72% дятлов
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07.09.2020 19:58 Ответить
появится понимание/ Привычно кукарекает комик-пианист .Прибудет, Зеленский/ может быть, Зеленский/ Скоро вы увидите результат, - Зеленский / Зеленский обещает.
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07.09.2020 19:40 Ответить
Лучше бы таких встреч, пока Зеленский президент, вообще не было, ибо что можно ждать от Зеленского на таких встречах? Правильно, только сдачи жизненно важных национальных интересов Украины.
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07.09.2020 19:40 Ответить
почему только - сдачи жизненно важных национальных интересов Украины, не дооценивайте его. Янелоху нет проблем сдать всю Украину, вместе и незначительными интересами Украины. Да и стипендии узаконить себе любимим. Ну и пусть 72% не ноет, хотели приколов - расписались и поскaкали работать для них дальше.
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07.09.2020 19:56 Ответить
Это понятно, поэтому Зеленский гораздо опаснее Януковича. Последний действовал незамысловато, в открытую, чем консолидировал общество против себя, а Зеленский сдаёт интересы Украины не спеша, небольшими порциями, стараясь сразу в этом не признаваться. Варит лягушку медленно.
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07.09.2020 20:07 Ответить
Таке враження, що для Зелі наочно побачити путіна - як для кота валеріану полизати.
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07.09.2020 19:42 Ответить
а ми рік-півтора тому - попереджали... Ну, соррі, ми не знали, яким чином конретно здаватиме - але загальну картину вам розказували...
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07.09.2020 20:27 Ответить
Ніякі смерті і поранення українських воїнів не завадять зеленському зуйстрітися з фуйлом.
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07.09.2020 19:44 Ответить
Это если Фуйло захочется с ним встречаться, но он для Фуйла, видящего себя великим геополитиком, слишком мелковат. Это не Трамп, Си или на худой конец Меркель
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07.09.2020 19:54 Ответить
мразь
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07.09.2020 19:47 Ответить
Рады с тобой знакомству )
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07.09.2020 19:55 Ответить
"Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что после встречи советников глав государств стран "нормандской четверки" [у них тоже] может появиться" желание посмотреть ***** в глаза и увидеть там "мир".
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07.09.2020 19:51 Ответить
У Зеленского только и работы встретимся ,не встретимся в 4 х ,и все делается чтобы Вовик ни дай бог не обиделся и согласился на встречу
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07.09.2020 19:57 Ответить
а фото класное, вроди в своём чердаке зебилик войну закончил, но пальцы задумчиво ломает
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07.09.2020 20:00 Ответить
https://twitter.com/mirnaya_mira
https://twitter.com/mirnaya_mira
https://twitter.com/mirnaya_mira
Пані на підборах

@mirnaya_mira

·https://twitter.com/mirnaya_mira/status/1302947314345140224 4 ч

Харків, відділення Нової пошти,на Маріуполь відвантажуються поліетиленові пакети з рекламою«ОПЗЖ».Подивіться державу та місто їх походження! «Росія. Томськ». Хочеться запитати в черговий раз
https://twitter.com/ServiceSsu @ServiceSsu
в Україні є служба безпеки?
После встречи советников глав государств "появится понимание", когда будут встречаться лидеры стран "нормандской четверки", - Зеленский - Цензор.НЕТ 8682

После встречи советников глав государств "появится понимание", когда будут встречаться лидеры стран "нормандской четверки", - Зеленский - Цензор.НЕТ 5851
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07.09.2020 20:09 Ответить
Допоки це ***** не засосе *****, з одночасною капітуляцією - доти ніякого "поніманія" не з'явиться.
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07.09.2020 20:12 Ответить
Нормандский формат - место , где принуждают к миру Путина , не Зеленского. Украина имеет поддержку Франции и Германии , а РФ имеет санкции. Не стоит недооценивать возможность дипломатического урегулирования. У Грузии , например , такой возможности не бьіло , как и санкций против РФ. Нужно упорно работать , результат будет в любом случае : либо РФ вьінудят вьівести войска и вооружения с Донбасса , либо нагрузят санкциями "из ада". Украине на пользу любой вариант.
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07.09.2020 20:14 Ответить
з 01.10.2020 з касапів санкції знімають. Через Кіпр касапи проштовхнули зняття. Гугли.
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07.09.2020 20:20 Ответить
Зачем врать? Санкции с РФ могут снять в случае , если Украина сама откажется от Минских договоренностей и вьійдет из них официально. Другого варианта нет. Как думаешь , стоит подьіграть РФ-ии ? В Москве мечтают о таком варианте , которьій тут на Цензоре продвигают "воинственньіе патриотьі" - которьіе рашатролли , на самом деле. Порохоботьі - тоже из той же клоаки...
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07.09.2020 21:15 Ответить
Рашатроль это ты. Санккции снимут если главзебил будет договариваться не с ****** а с Пешилиным, что и происходит. Тогла ***** миротворец и он ни при чем.
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07.09.2020 21:25 Ответить
Експерд , не тупи. Узнай , кто является переговорщиками в Нормандском формате , потом пиши.
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07.09.2020 22:32 Ответить
ЗЕ - *****.
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07.09.2020 20:24 Ответить
маленьке.
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07.09.2020 20:28 Ответить
Сколько можно заниматься ерундой?
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07.09.2020 20:31 Ответить
Он только этим и занимается, то на рояле ерундой проиграет, то в призиденты играет! Артист смешного жанра, мать его!
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07.09.2020 22:41 Ответить
Зря вы так на преЗЕдента.
Встретиться надо.
Вдруг там за крым дадут бусы, а за донбас огненной воды!
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07.09.2020 20:59 Ответить
Путін з бункеру не вийде - буде прводити , як он-лайн урок 1 Першого вересня - Соловей показав це посміховисько... А нашому хоча б он-лайн йому в очі згалянути
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07.09.2020 22:09 Ответить
 
 