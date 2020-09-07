После встречи советников глав государств "появится понимание", когда будут встречаться лидеры стран "нормандской четверки", - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что после встречи советников глав государств стран "нормандской четверки" может появиться понимание, когда состоится встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба президента Украины.
"Надеюсь, что после встречи советников лидеров стран "Нормандской четверки" мы поймем, когда предстоит встреча лидеров этих стран. Нам всем надо стараться ради того, чтобы достичь мира", - сказал он в телефонном разговоре с президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой.
Зеленский ознакомил Науседу с актуальной ситуацией на Донбассе. Президент Украины выразил глубокую обеспокоенность грубым нарушением всеобъемлющего перемирия со стороны незаконных вооруженных формирований, которое произошло 6 сентября и привело к гибели украинского военнослужащего. Вследствие вражеского обстрела ранения получил еще один военнослужащий Вооруженных сил Украины.
Зеленский также выразил благодарность официальному Вильнюсу и лично Науседе за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
Стороны обсудили меры, предпринимаемые в Украине и Литве для противодействия распространению коронавируса и минимизации влияния пандемии на граждан.
Пожалуйста, подождите...
А допоки ти як був
акторомдиктором завченого тексту 3-го сорту розрекламованого балагану, так ним і лишився.
Мыслей в голове у Зебанька пока никаких нет, но они обязательно появятся
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Пані на підборах
@mirnaya_mira
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Харків, відділення Нової пошти,на Маріуполь відвантажуються поліетиленові пакети з рекламою«ОПЗЖ».Подивіться державу та місто їх походження! «Росія. Томськ». Хочеться запитати в черговий раз
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в Україні є служба безпеки?
Встретиться надо.
Вдруг там за крым дадут бусы, а за донбас огненной воды!