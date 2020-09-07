Инициированный Минюстом законопроект, не позволяющий взыскать с Приватбанка $350 млн в пользу Суркисов, зарегистрирован в Раде
Народный депутат Юрий Камельчук (фракция "Слуга народа") зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №4064, инициированный Министерством юстиции с целью предотвращения взыскания $350 млн с ПриватБанка (Киев),
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил министр юстиции Денис Малюська.
Он отметил: "Народный депутат Камельчук зарегистрировал законопроект №4064, который делает невозможным наглую и противозаконную кражу 10 млрд государственных средств".
Ранее, поясняя необходимость принятия законопроекта, Малюська писал: ""Судебные решения являются обязательными к исполнению. Ожидать рассмотрения апелляции/кассации – долго (…). Уважаемые народные депутаты, пожалуйста, подпишите, зарегистрируйте и поддержите законопроект в как можно более сжатые сроки. У нас счет идет даже не на дни, а на часы".
Минюст предлагает запретить при исполнении судебного решения об обеспечении иска принимать меры по взысканию средств или по обращению взыскания на имущество должника, кроме наложения ареста.
Согласно календарному плану работы 4-й сессии парламента, на этой неделе депутаты работают в комитетах, комиссиях и фракциях, а работать в пленарном режиме будут с 15 по 18 сентября.
Напомним, 2 сентября юридический советник "Приватбанка" Андрей Пожидаев заявил, что "Приватбанка" проиграл в Печерском райсуде спор с Суркисами.
Министр юстиции Денис Малюська назвал это решение "одним из крупнейших зашкваров в истории судебной власти Украины".
Премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал, что решение в пользу Суркисов не повлияет на национализацию "ПриватБанка".
Пожидаев сообщил, что банк не планирует выплачивать $350 млн в пользу оффшорных компаний, однако последние могут обратиться в Государственную исполнительную службу для принудительного списания средств с корреспондентских счетов банка.
Также на Цензор.НЕТ: Приватбанк заявил, что Печерский суд возобновил исполнительное производство о взыскании $164 млн в пользу Суркисов
Министерство финансов подаст апелляционную жалобу на решение Печерского райсуда.
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Я считаю что суркисы бабло получат не законно но теперь с этим законом вобще если ты выграешь иск то исполнить его не реально!
сцкіси вимагають віддати їм бабло на "зберігання" ( в порядку забезпечення позову) на період судових розборок. Приватбанк заперечує: мовляв, "на наших рахунках буде ціліше і здоровіше"
То ти, https://censor.net/ru/user/418861, не просто зебіл, а взагалі ти - вражина! Ти почім в пригожина за кожну букву сосеш?
https://twitter.com/TextyOrgUa TEXTY.Org.Ua https://twitter.com/TextyOrgUa @TextyOrgUa https://twitter.com/TextyOrgUa/status/1302959334046007297 3 ч
Під час Євромайдану Росія хотіла купити у Віктора Пінчука його активи в медіа та отримати контроль над гучними громадськими ініціативами - серед них, форум YES (Ялтинської Європейської Стратегії)
У 2016 році перед націоналізацією ПриватБанк посідав 16-те місце серед найбільших банків Центральної та Східної Європи. Клієнти - близько 20 мільйонів українців, або понад половина громадян працездатного віку. Майже три мільйони отримуали там зарплату.
Націоналізувати банк було і однією з вимог МВФ для продовження співпраці з Україною. У своєму меморандумі, який Україна підписала у вересні 2016-го року, МВФ визначив це як один із обов'язкових кроків для отримання країною нового траншу.
Найбільший банк України ПриватБанк уряд вирішив націоналізувати у грудні 2016 року.
Мінфін викупив всі акції банку за 1 гривню.
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/02/18/657175/ Дело "1+1": СМИ рассказали детали иска Суркиса против Порошенко и Гонтаревой в Лондонском суде