РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9737 посетителей онлайн
Новости Национализация "Приватбанка"
3 134 66
Суркис (327) Приватбанк (822) Малюська Денис (322) Камельчук (36)

Инициированный Минюстом законопроект, не позволяющий взыскать с Приватбанка $350 млн в пользу Суркисов, зарегистрирован в Раде

Инициированный Минюстом законопроект, не позволяющий взыскать с Приватбанка $350 млн в пользу Суркисов, зарегистрирован в Раде

Народный депутат Юрий Камельчук (фракция "Слуга народа") зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №4064, инициированный Министерством юстиции с целью предотвращения взыскания $350 млн с ПриватБанка (Киев),

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил министр юстиции Денис Малюська.

Он отметил: "Народный депутат Камельчук зарегистрировал законопроект №4064, который делает невозможным наглую и противозаконную кражу 10 млрд государственных средств".

Ранее, поясняя необходимость принятия законопроекта,  Малюська писал: ""Судебные решения являются обязательными к исполнению. Ожидать рассмотрения апелляции/кассации – долго (…). Уважаемые народные депутаты, пожалуйста, подпишите, зарегистрируйте и поддержите законопроект в как можно более сжатые сроки. У нас счет идет даже не на дни, а на часы".

Минюст предлагает запретить при исполнении судебного решения об обеспечении иска принимать меры по взысканию средств или по обращению взыскания на имущество должника, кроме наложения ареста.

Согласно календарному плану работы 4-й сессии парламента, на этой неделе депутаты работают в комитетах, комиссиях и фракциях, а работать в пленарном режиме будут с 15 по 18 сентября.

Напомним, 2 сентября юридический советник "Приватбанка" Андрей Пожидаев заявил, что "Приватбанка" проиграл в Печерском райсуде спор с Суркисами.

Министр юстиции Денис Малюська назвал это решение "одним из крупнейших зашкваров в истории судебной власти Украины".

Премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал, что решение в пользу Суркисов не повлияет на национализацию "ПриватБанка".

Пожидаев сообщил, что банк не планирует выплачивать $350 млн в пользу оффшорных компаний, однако последние могут обратиться в Государственную исполнительную службу для принудительного списания средств с корреспондентских счетов банка.

Также на Цензор.НЕТ: Приватбанк заявил, что Печерский суд возобновил исполнительное производство о взыскании $164 млн в пользу Суркисов

Министерство финансов подаст апелляционную жалобу на решение Печерского райсуда.

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+5
Короче: віддадуть ці бабки сукісам - "прощай-пойми" самі дешеві кредити. І не лише по лінії МВФ (а ліній - декілька; в т.ч. ОВДП).
показать весь комментарий
07.09.2020 19:39
+5
чи не головна ознака кожного упоротого зебіла, в т.ч. https://censor.net/ru/user/452893 - нагла цинічна брехня та маніпуляція. Бо насправді це беня з сукісом намагаються державу на бабло кинути
показать весь комментарий
07.09.2020 19:41
+5
Порохобот, ты знаешь что такое флуд? Вряд ли ты набираешь один и тот же текст сотни раз и к тому же с одними и теми же ошибками. Значит, у тебя есть заведомо заготовленные штампы, при помощи которых ты дуришь Пэтра Алексеевича, вместо того, чтобы честно порохоботить. Нехорошо это
показать весь комментарий
07.09.2020 19:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Они там вобще идиоты? Это что долги вобще можно не отдавать будет?!
показать весь комментарий
07.09.2020 19:32 Ответить
а чи борги ці бабки?
показать весь комментарий
07.09.2020 19:36 Ответить
Минюст предлагает запретить при исполнении судебного решения об обеспечении иска принимать меры по взысканию средств или по обращению взыскания на имущество должника, кроме наложения ареста.Источник: https://censor.net/ru/n3218033

Я считаю что суркисы бабло получат не законно но теперь с этим законом вобще если ты выграешь иск то исполнить его не реально!
показать весь комментарий
07.09.2020 19:39 Ответить
розберись.
сцкіси вимагають віддати їм бабло на "зберігання" ( в порядку забезпечення позову) на період судових розборок. Приватбанк заперечує: мовляв, "на наших рахунках буде ціліше і здоровіше"
показать весь комментарий
07.09.2020 19:45 Ответить
Ты шо? тоже идиот. Это им можно не отдавать, а тебя это не касается.
показать весь комментарий
07.09.2020 19:53 Ответить
Ну, - чувак не розібрався, не ображай даремно. Не потрібно.
показать весь комментарий
07.09.2020 20:03 Ответить
іпітвою... так https://censor.net/ru/user/418861 - 73/43%зебіл! Перевірив по кондуїту! Виправляюсь, спамлю!
показать весь комментарий
07.09.2020 20:33 Ответить
Зе и Порох близнецы, хотя, один злодюга, а другой не доганяет, а политика одинакова. Так что, проверку свою засунь ................. Ты и тут не отличился.
показать весь комментарий
07.09.2020 20:41 Ответить
ага-ага - чисто касапська мантра Порох=Зе.
То ти, https://censor.net/ru/user/418861, не просто зебіл, а взагалі ти - вражина! Ти почім в пригожина за кожну букву сосеш?
показать весь комментарий
07.09.2020 21:46 Ответить
Если это твои долги перед Суркисами - отдавай им 10 млрд. Лично я, как и большинство украинцев, у них денег не занимали, чтобы отдавать.
показать весь комментарий
07.09.2020 22:00 Ответить
Какой ещё на х.й суркисс ???
показать весь комментарий
07.09.2020 19:35 Ответить
От у мене питаннячко: навіть якщо завтра той закон приймуть, то хіба він буде мати так звану "зворотню дію"? Адже рішення суду вже є і по закону (ДІЮЧОМУ) ви повинні виконати те рішення або подати апеляцію. Здається так, хоча я не юрист. Може тут хто пояснить?
показать весь комментарий
07.09.2020 19:36 Ответить
Да обратной силы не имеет, но это если касается суда, но законопроект может касаться исполнительной службы. Суд постановил, а исполнительная служба не имеет права теперь
показать весь комментарий
07.09.2020 19:49 Ответить
Подсунул Свыня свиню украинцам, когда захотел Беню на банк кинуть. До сих пор бюджету страны икается
показать весь комментарий
07.09.2020 19:38 Ответить
чи не головна ознака кожного упоротого зебіла, в т.ч. https://censor.net/ru/user/452893 - нагла цинічна брехня та маніпуляція. Бо насправді це беня з сукісом намагаються державу на бабло кинути
показать весь комментарий
07.09.2020 19:41 Ответить
Порохобот, ты знаешь что такое флуд? Вряд ли ты набираешь один и тот же текст сотни раз и к тому же с одними и теми же ошибками. Значит, у тебя есть заведомо заготовленные штампы, при помощи которых ты дуришь Пэтра Алексеевича, вместо того, чтобы честно порохоботить. Нехорошо это
показать весь комментарий
07.09.2020 19:56 Ответить
на вас, дебілів, патрони шкода
показать весь комментарий
07.09.2020 20:01 Ответить
Та знаю. Вы ж жадные, бо пошли в своего алчного хозяина Мародера. Пэрднете и сами вынюхаете
показать весь комментарий
07.09.2020 20:04 Ответить
Они не то, что жадные, они не насытные. Он их использует, как штопанных ........., им пять лет было мало, что бы понять. что к чему.
показать весь комментарий
07.09.2020 20:22 Ответить
Да уж пожалейте вы этих нищих - на соседней ветке плачут, что голодные.
показать весь комментарий
07.09.2020 22:32 Ответить
Это пять!!!
показать весь комментарий
07.09.2020 20:33 Ответить
Короче: віддадуть ці бабки сукісам - "прощай-пойми" самі дешеві кредити. І не лише по лінії МВФ (а ліній - декілька; в т.ч. ОВДП).
показать весь комментарий
07.09.2020 19:39 Ответить
Идиоты как выше было сказано! Где судебная реформа? Эти же судьи этот законопроект, объявят незаконным, когда спадет ажиотаж и все немного забудется.
показать весь комментарий
07.09.2020 19:40 Ответить
Посмотрим как Зедебилы его проголосуют.
показать весь комментарий
07.09.2020 19:41 Ответить
Кипр рассекретил список чуваков Коломойского которые попали под Колпак Мюллера....Начсато расследование...теперь США, Израиль и Кипр нападут на Беню с тройной энергией...
показать весь комментарий
07.09.2020 19:41 Ответить
Президент Кипра Никос Анастодиадис в шоке от Бениных афер...,вот это поворот...
показать весь комментарий
07.09.2020 19:45 Ответить
а можно принять такой закон, чтобы всем зебилам пожизненный цик с гвоздями и химическую кастрацию..?
показать весь комментарий
07.09.2020 19:45 Ответить
та хоча би люстрацію у вигляді позбавлення виборчих прав.... ну, і зажопам, ригам - також...
показать весь комментарий
07.09.2020 19:46 Ответить
ЦИК - это Центризбирком, а ящик для узников - эцих. Шо ж вы такие недалёкие?
показать весь комментарий
07.09.2020 19:58 Ответить
нулёффка кацапская захотело уничтожить 3/4 украинцев!
показать весь комментарий
07.09.2020 22:35 Ответить
https://twitter.com/TextyOrgUa

https://twitter.com/TextyOrgUa TEXTY.Org.Ua https://twitter.com/TextyOrgUa @TextyOrgUa https://twitter.com/TextyOrgUa/status/1302959334046007297 3 ч

Під час Євромайдану Росія хотіла купити у Віктора Пінчука його активи в медіа та отримати контроль над гучними громадськими ініціативами - серед них, форум YES (Ялтинської Європейської Стратегії)
показать весь комментарий
07.09.2020 19:46 Ответить
Если на Кипре найдут бабло Зеленского...,а оно точно есть через подставных лиц...дело пахнет керосином Чуваки...
показать весь комментарий
07.09.2020 19:47 Ответить
Це твій товариш патрашенко? Чи депутат з слюгі наріда?
показать весь комментарий
07.09.2020 19:56 Ответить
Сашко, ти ж розумна людина, хоч і за злодіїв у вишиванках топиш. Ти все добре зрозумів.
показать весь комментарий
07.09.2020 20:06 Ответить
злодії сидять в тюрьмах. і одна шмарката малороська падло президентом працює.
показать весь комментарий
07.09.2020 20:36 Ответить
Сашко, ти ж не вчора родився. В тюрмах сидять ті недолугі, хто вкрав три мішка бульби чи п'ять курей. Ну або вирішив взяти хабара в п'ять тисяч гривень, скажімо. А от справжні злодіі там не сидять. Вони нам розсказують з телеекранів і в інтернеті, як вони збираються будувати Україну.
показать весь комментарий
07.09.2020 20:44 Ответить
Бабло Порошенко засвечено с 2014 года причем даже в Италии и Панаме...там ничего криминального не найдено ...отака хвигня малята...тогда бизнес Порошенко вел итальянец Джованни Сальветти и барон Ротшильд насколько я помню...
показать весь комментарий
07.09.2020 20:00 Ответить
Так это Джованни на армию жертвовал? С Ротшильдом? Цикаво
показать весь комментарий
07.09.2020 20:05 Ответить
Бот иди нах. В (спам)
показать весь комментарий
07.09.2020 20:07 Ответить
Не відповідай зебілу. Тільки побачив, відразу в спам.
показать весь комментарий
07.09.2020 20:21 Ответить
Як скажеш, запедрот. Хочеш в спам, то шуруй.
показать весь комментарий
07.09.2020 20:29 Ответить
Мало того. Усьо ПВО навколо Києва за бабло Ротшильдів, ой Парашенка, побудовано.
показать весь комментарий
07.09.2020 20:08 Ответить
На украинскую армию жертвовал и мой покойный отец, дед Сенатор,Вечная Ему Память...17 сентября исполнится 3 года, как нет Бати...
показать весь комментарий
07.09.2020 20:10 Ответить
Хай з Богом спочиває.
показать весь комментарий
07.09.2020 20:30 Ответить
Вічна слава справжньому українцю.
показать весь комментарий
07.09.2020 22:14 Ответить
Коротко об основном...

У 2016 році перед націоналізацією ПриватБанк посідав 16-те місце серед найбільших банків Центральної та Східної Європи. Клієнти - близько 20 мільйонів українців, або понад половина громадян працездатного віку. Майже три мільйони отримуали там зарплату.

Націоналізувати банк було і однією з вимог МВФ для продовження співпраці з Україною. У своєму меморандумі, який Україна підписала у вересні 2016-го року, МВФ визначив це як один із обов'язкових кроків для отримання країною нового траншу.

Найбільший банк України ПриватБанк уряд вирішив націоналізувати у грудні 2016 року.
Мінфін викупив всі акції банку за 1 гривню.
показать весь комментарий
07.09.2020 20:43 Ответить
да, нацбанк викупив за гривню (як і передбачалось договором; і був лист-прохання з підписами Коломойського+Боголюбова), і влив в ПБ порядка 150млрд.грн незворотнього рефінансу. Іншими словами, позбавив акціонерів боргів десь на $5лярдів. Так що не безкоштовно банк війдійшов державі.
показать весь комментарий
07.09.2020 21:44 Ответить
Маленький вопрос - Суркис вкладчик Банка или его владелец? Почему государство не хочет возвращать клиенту его вклад $350?
показать весь комментарий
07.09.2020 22:02 Ответить
лондонский суд доказал, что никакого депозита небыло у суркисов в пб. это была афера по вымыванию бабла из банка в офшоры.
показать весь комментарий
07.09.2020 22:22 Ответить
Оце так приложила. Справжня украінка. Повага Вам, Ініційований Мін'юстом законопроєкт, який не дозволить стягнути з Приватбанку $350 млн на користь Суркісів, зареєстровано в Раді - Цензор.НЕТ 3650 https://censor.net/ru/user/458766
показать весь комментарий
07.09.2020 22:42 Ответить
показать весь комментарий
07.09.2020 22:44 Ответить
Лондонский суд рассматривал другое дело - про сделку между Порошенком и Суркисами, которая не состоялась!
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/02/18/657175/ Дело "1+1": СМИ рассказали детали иска Суркиса против Порошенко и Гонтаревой в Лондонском суде
показать весь комментарий
07.09.2020 22:43 Ответить
не переводь стрілки з теми, яка розглядається в цій інфі. До речі, справа у піднятій тобю темі закінчилась пшиком.
показать весь комментарий
07.09.2020 23:56 Ответить
Потому что Сурки в преступном сговоре с Бабой Беней взяли кредит на офшорную фирму под небольшой процент, а потом перекинув еще через несколько фирм вложили их в Приват в виде депозита под большой процент.
показать весь комментарий
07.09.2020 23:32 Ответить
дякую за допомогу (а я футбол дивився! )
показать весь комментарий
07.09.2020 23:57 Ответить
ууу зрада.
показать весь комментарий
07.09.2020 20:52 Ответить
Так тепер що, на кожен пук суркісів будуть окремі закони приймати? Оце прахфесіанали - куди тому бандюковичу до них
показать весь комментарий
07.09.2020 21:39 Ответить
все кто считает, что приват должен суркисам, предлагаю за меня и мою семью отдать им долг.
показать весь комментарий
07.09.2020 22:24 Ответить
Еще пара меморандумов с МВФ, то тебя и твою семью посадят за неуплату за месяц коммунальных!
показать весь комментарий
07.09.2020 23:00 Ответить
вот на голосовании етого законопроета и откроются все продажные консервы
показать весь комментарий
08.09.2020 00:54 Ответить
зеленое дерьмо так спешило поздравить суркиса с нем рождения, что судья нарушил все мыслемые и немысленные процедуры ведения суда. Поэтому законность этого решения - нулевая. В принципе только в зеленско-портновских судах мародеры и фашисты каломойше-мертведчука выигрывают дела, из десятка заграничных судов, эти твари не выиграли НИОДНОГО!
показать весь комментарий
08.09.2020 07:55 Ответить
 
 