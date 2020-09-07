Погибшего во время тушения пожара на Донбассе воина Виталия Грицишина похоронят 8 сентября в Павлограде. ФОТО

5 сентября в результате смертельных ранений, полученных во время подрыва на мине, ликвидируя пожар, погиб Виталий Зиновьевич Грицишин, 1982 года рождения, житель города Павлоград Днепропетровской области, старший солдат, военнослужащий 46-го отдельного штурмового батальона "Донбасс Украина" 54-й отдельной механизированной бригады.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальном сайте Павлоградского городского совета.

В собщении отмечается: "5 сентября 2020 на востоке Украины во время прохождения военной службы погиб наш земляк старший солдат Грицишин Виталий Зиновьевич. Ликвидируя пожар, который угрожал позициям полка, он наткнулся на минное заграждение и получил от взрыва мины смертельные ранения.

Виталий родился 21 июля 1982 года. Окончил общеобразовательную школу № 17 города Павлограда.

В 2015 году он был мобилизован в Вооруженные силы Украины, а в 2016 году подписал контракт для дальнейшего прохождения службы.

Виталий оставил о себе добрую память в сердцах людей, которые его знали. Он был хорошим сыном, надежным товарищем и хорошим человеком.

Мэр А. Вершина, депутаты городского совета, исполнительный комитет, все жители города Павлоград выражают родным и близким соболезнования по поводу его преждевременной смерти.

Память о нем будет всегда жить в сердцах павлоградцев"

Прощание с погибшим военным состоится 08.09.2020 года в 11.00 по адресу: г.. Павлоград, Дом культуры ветеранов (ул. Центральная, 49). Похоронят Виталия Грицишина в 12.00 на Еврейском кладбище (ул. Рабочая).

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