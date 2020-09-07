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Украинский посол Кизим вернулся в Минск, но двусторонние контакты остаются "на паузе", - посольство в Беларуси

Украинский посол Кизим вернулся в Минск, но двусторонние контакты остаются

Украинский посол в Беларуси Игорь Кизим вернулся после консультаций в Министерстве иностранных дел Украины в Минск.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили Радио Свобода в посольстве Украины в Минске.

На вопрос Радио Свобода, как дальше будут строиться отношения Киева и Минска, посол Игорь Кизим ответил: "Как уже отмечал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пока официальные контакты между нашими странами "поставлены на паузу". В то же время дальнейшее развитие белорусско-украинских отношений будет зависеть от многих факторов, в частности развития ситуации непосредственно в Беларуси, а также интеграционных процессов в рамках Союзного государства Беларуси и России ".

17 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что МИД Украины впервые в истории вызвало своего посла в Беларуси в Киев на консультации "для оценки перспектив белорусско-украинских отношений в новой реальности, сложившейся выработки соответствующих решений с учетом всего комплекса факторов ... исключительно через недопустимые действия Минска ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД Украины вызывает посла в Беларуси в Киев для консультаций: "Мы будем жестко защищать свои национальные интересы"

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Украинский посол Кизим вернулся в Минск, но двусторонние контакты остаются "на паузе", - посольство в Беларуси - Цензор.НЕТ 9806
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07.09.2020 20:41 Ответить
после того, что наговорил таракан - функции посла понятны..)) готовит государственный переворот - странно, что кулебе это непонятно..
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07.09.2020 21:13 Ответить
Потому что мазовские автозаки для карателей рюкзакяна и шасси для ракетных комплексов всу это лучше, чем ничего...
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07.09.2020 22:21 Ответить
Одумались?
Бо Литва уже довыеживалась и 4 миллиона тонн белорусского бензина ушло на экспорт через порты других государств.
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07.09.2020 22:42 Ответить
та нехай пливе,Україна закуповує бензин в Словакії та Угорщині,зараз почали більше купляти
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08.09.2020 06:40 Ответить
Причем закуповуе!
Выручка от транзита накрылась медны тазом.
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08.09.2020 07:57 Ответить
 
 