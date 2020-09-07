Украинский посол Кизим вернулся в Минск, но двусторонние контакты остаются "на паузе", - посольство в Беларуси
Украинский посол в Беларуси Игорь Кизим вернулся после консультаций в Министерстве иностранных дел Украины в Минск.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили Радио Свобода в посольстве Украины в Минске.
На вопрос Радио Свобода, как дальше будут строиться отношения Киева и Минска, посол Игорь Кизим ответил: "Как уже отмечал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пока официальные контакты между нашими странами "поставлены на паузу". В то же время дальнейшее развитие белорусско-украинских отношений будет зависеть от многих факторов, в частности развития ситуации непосредственно в Беларуси, а также интеграционных процессов в рамках Союзного государства Беларуси и России ".
17 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что МИД Украины впервые в истории вызвало своего посла в Беларуси в Киев на консультации "для оценки перспектив белорусско-украинских отношений в новой реальности, сложившейся выработки соответствующих решений с учетом всего комплекса факторов ... исключительно через недопустимые действия Минска ".
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