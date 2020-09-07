Саакашвили: Я остаюсь главой Нацсовета реформ, но готов побыть переходным премьер-министром в Грузии на стабилизационный период
Экс-президент Грузии, председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили согласился занять должность премьер-министра Грузии в случае победы оппозиции на парламентских выборах 31 октября.
Как передает Цензор.НЕТ, свою позицию политик разъяснил в Фейсбуке.
"Естественно, я хочу помочь моему грузинскому народу выйти из кризиса. Поэтому я объявил, что согласен быть переходным премьер-министром не на полный срок, а на стабилизационный период, пока нам не удастся преодолеть глубокий кризис, в котором сейчас находится Грузия", - написал он.
При этом Саакашвили отметил, что продолжает выполнять свои функции главы исполнительного комитета Национального совета реформ.
"Сейчас я нахожусь в Украине и выполняю свои функции главы исполнительного комитета Национального совета реформ. Мы готовимся к очередному заседанию Нацсовета, на которое у нас есть очень важная повестка дня. Мы предложим на заседании комплексные реформы недропользования, подключения к электричеству, судебную реформу и реформу ГАСИ. Кроме того, вскоре парламент рассмотрит предложенные нами ранее реформу таможни, введение налога на выведен капитал и реформу приватизации. Также я продолжаю поездки по Украине и работаю в штатном режиме", - написал он.
Саакашвили подчеркнул, что не выбирает между двумя странами: "Моя борьба продолжается и здесь, и там".
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ЗЕнаступнік лиш скасував рішення паПЕрєдніка про позбавлення, а рішення про надання приймав не він.
думаю, батоно Михеил не против в переходный период ещё и немножечко порулить парой международных организаций типа ООН и ОБСЕ...
а ты какао-лахтинская ********* подключи фантазию,или смени методичку.
За что вам только в лахте деньги платят?
1) убил своего главу правительства (приревновал к власти и симпатиям населения);
2) попилил бабло зарубежных инвесторов на «восстановлении» экономики Грузии (нищета стала ещё больше);
3) вручную управлял судом/парламетом и кабмином «республики» Грузия;
4) просрал армию и 30 % территории вверенной этому комсомольскому популисту страны...
5) без зазрения и угрызения совести всеми доступными способами расправлялся со своими полит оппонентами- убийства, пропажи без вести, «выдавливание» в вынужденную эмиграцию вчерашних своих сторонников, незаконное лишение свободы по поддельным судебным процессам с сниманием на видео пыток в застенках и прочими садисткими штучками...
И самое главное - сбежал от результата «своих реформ» в загнивающую гейропу.
Апофеоз деятельности этого клоуна - подрыв основ безопасности иностранного государства на финсредства подельников ялынковича и хйла....
Але я так розумію клоунізм - заразний.
Тому поцієнта понєсло і по вагнеру і по решті.
Шкода, здається ми його втратили остаточно.
Михаил же нужен Украине. Его огромная работоспособность , конечно, не обсуждается. Но все-таки я считаю огромной ошибкой Зеленского то, что человек такого масштаба так мало задействован в Украине. Это просто торпеда по внесению коррупции. Ведь все же на поверхности. Необходима реформа таможни и судебная реформа. 'Их есть у него'. Этот человек очень прогрессивный. Михаил - лучшая кандидатура на кресло премьера в Украине. Из своих 'меркантильных' соображений не желаю Михаилу успеха в Грузии. Украина больше нуждается в его реформах.
По снесению коррупции. По ликвидации коррупции. Или вы хотите сказать, что это Саакашвили заставил Порошенко возглавить коррупцию
Нет, не имею сказать ничего цензурного.
Судя по профилю, тебя читают аж 65 человек, в большинстве своем-зебилоиды.
Вот их и подтягивай "по теме"..