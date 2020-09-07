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Грузия (3173) Саакашвили (3210) Национальный совет реформ (58)

Саакашвили: Я остаюсь главой Нацсовета реформ, но готов побыть переходным премьер-министром в Грузии на стабилизационный период

Саакашвили: Я остаюсь главой Нацсовета реформ, но готов побыть переходным премьер-министром в Грузии на стабилизационный период

Экс-президент Грузии, председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили согласился занять должность премьер-министра Грузии в случае победы оппозиции на парламентских выборах 31 октября.

Как передает Цензор.НЕТ, свою позицию политик разъяснил в Фейсбуке.

"Естественно, я хочу помочь моему грузинскому народу выйти из кризиса. Поэтому я объявил, что согласен быть переходным премьер-министром не на полный срок, а на стабилизационный период, пока нам не удастся преодолеть глубокий кризис, в котором сейчас находится Грузия", - написал он.

При этом Саакашвили отметил, что продолжает выполнять свои функции главы исполнительного комитета Национального совета реформ.

"Сейчас я нахожусь в Украине и выполняю свои функции главы исполнительного комитета Национального совета реформ. Мы готовимся к очередному заседанию Нацсовета, на которое у нас есть очень важная повестка дня. Мы предложим на заседании комплексные реформы недропользования, подключения к электричеству, судебную реформу и реформу ГАСИ. Кроме того, вскоре парламент рассмотрит предложенные нами ранее реформу таможни, введение налога на выведен капитал и реформу приватизации. Также я продолжаю поездки по Украине и работаю в штатном режиме", - написал он.

Саакашвили подчеркнул, что не выбирает между двумя странами: "Моя борьба продолжается и здесь, и там".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Грузии оппозиция выдвинула Саакашвили на пост премьера

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Топ комментарии
+40
І не кажи! Так зебілам в очі навіть Блазень не сцяв.
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07.09.2020 20:48
+26
Он улетел, но обещал вернуться!

Саакашвили: Я остаюсь главой Нацсовета реформ, но готов побыть переходным премьер-министром в Грузии на стабилизационный период - Цензор.НЕТ 9318
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07.09.2020 20:47
+23
Или так:
Саакашвили: Я остаюсь главой Нацсовета реформ, но готов побыть переходным премьер-министром в Грузии на стабилизационный период - Цензор.НЕТ 9149
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07.09.2020 20:46
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Красава.
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07.09.2020 20:45 Ответить
І не кажи! Так зебілам в очі навіть Блазень не сцяв.
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07.09.2020 20:48 Ответить
Ты уже все слезы выплакал по поводу "рейтинга" твоего бога?
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07.09.2020 20:52 Ответить
Ні, не всі. А ти таки досить кумедна істотка.
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07.09.2020 21:23 Ответить
Саакашвили: Я остаюсь главой Нацсовета реформ, но готов побыть переходным премьер-министром в Грузии на стабилизационный период - Цензор.НЕТ 7203
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07.09.2020 21:15 Ответить
Саакашвили: Я остаюсь главой Нацсовета реформ, но готов побыть переходным премьер-министром в Грузии на стабилизационный период - Цензор.НЕТ 7323
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07.09.2020 20:45 Ответить
Или так:
Саакашвили: Я остаюсь главой Нацсовета реформ, но готов побыть переходным премьер-министром в Грузии на стабилизационный период - Цензор.НЕТ 9149
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07.09.2020 20:46 Ответить
клоун!

Саакашвили: Я остаюсь главой Нацсовета реформ, но готов побыть переходным премьер-министром в Грузии на стабилизационный период - Цензор.НЕТ 2194
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07.09.2020 20:45 Ответить
А жоппа не треснет от двух табуретов сразу?
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07.09.2020 20:46 Ответить
ты украл мой камент, *****
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07.09.2020 21:27 Ответить
И мой. Апиридил
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07.09.2020 23:17 Ответить
Он улетел, но обещал вернуться!

Саакашвили: Я остаюсь главой Нацсовета реформ, но готов побыть переходным премьер-министром в Грузии на стабилизационный период - Цензор.НЕТ 9318
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07.09.2020 20:47 Ответить
Міхо любить по кришам шастати.
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08.09.2020 08:42 Ответить
Во жрать любит
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07.09.2020 20:47 Ответить
балабол который грабит Украину
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07.09.2020 20:48 Ответить
забористий план бубочка йому виділив... Там, в Нацраді - використовують загальний план, чи кожному індивідуально?
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07.09.2020 20:48 Ответить
Саакашвили: Я остаюсь главой Нацсовета реформ, но готов побыть переходным премьер-министром в Грузии на стабилизационный период - Цензор.НЕТ 932
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07.09.2020 20:49 Ответить
У Саакашвили нет пути назад. Пойдет на дно вместе с Зеленским.
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07.09.2020 20:53 Ответить
Так не Зеленський же його сюди притіг... І, як бачимо, ****** знову сплив на поверхню рехворм.
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07.09.2020 20:56 Ответить
А это ж,як не Зеленський?І громадянство йому повернув,і синекуру підігнав.
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08.09.2020 09:38 Ответить
Яке громадянство - грузинське?
ЗЕнаступнік лиш скасував рішення паПЕрєдніка про позбавлення, а рішення про надання приймав не він.
Саакашвілі: Я залишаюся головою Нацради реформ, але готовий побути перехідним прем'єр-міністром у Грузії на стабілізаційний період - Цензор.НЕТ 5585
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08.09.2020 12:38 Ответить
Як кажуть - не вмер Данило,а болячка задавила.
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08.09.2020 14:45 Ответить
Харю отъел пустобрёх , на ворованные деньги Курченко-бандюковича ,, хряк позорный ! Давай вали, чемодан ,вокзал - параша
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07.09.2020 21:08 Ответить
Это дерьмо не тонет... Так что рано или поздно опять всплывет.
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08.09.2020 01:45 Ответить
фигаро тут , фигаро там.......
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07.09.2020 20:58 Ответить
а в свободне времєя готов німножечько шить...
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07.09.2020 20:59 Ответить
ув.Пиншер, буквально с языка сняли фразу про "немножечко жить"...
думаю, батоно Михеил не против в переходный период ещё и немножечко порулить парой международных организаций типа ООН и ОБСЕ...
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08.09.2020 00:40 Ответить
Какой кипучий бездельник.
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07.09.2020 21:01 Ответить
Саакашвили: Я остаюсь главой Нацсовета реформ, но готов побыть переходным премьер-министром в Грузии на стабилизационный период - Цензор.НЕТ 6246
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07.09.2020 21:04 Ответить
Заманять в Грузію і посадять.
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07.09.2020 21:07 Ответить
Его в Грузию не грузины зовут, просто так ничего не происходит ( и если сростется то поверьте никто его не посадит и будет он примьером)
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07.09.2020 21:10 Ответить
Хай буде. Побачимо.
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07.09.2020 21:23 Ответить
Да быстрей бы уже.
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07.09.2020 23:19 Ответить
Миша---ты хоть Рубикон переходи. Но помни---обратной дороги тогда не будет. Выбирай скорее. Все ждут. В вот почему все---сам догадайся.
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07.09.2020 21:20 Ответить
А про свои передовые реформы он ничего сказать не хочет?
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07.09.2020 21:21 Ответить
Вано Мерабишили - где-то слышал такую фамилию...
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07.09.2020 21:22 Ответить
по вопросу Саакашвили какао и лахта - близнецы-братья.
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07.09.2020 21:25 Ответить
Подключи фантазию,или смени методичку. По поводу навальнера навалял такой же комент. За что вам только в лахте деньги платят?
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07.09.2020 23:33 Ответить
у меня меня нет методички хорошо с фантазией и я не с лахты.
а ты какао-лахтинская ********* подключи фантазию,или смени методичку.
За что вам только в лахте деньги платят?
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08.09.2020 02:04 Ответить
Я был о нем лучшего мнения.
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07.09.2020 21:29 Ответить
Походу Мишико не понял, что зеленая власть - слишком токсичная. Кусочек рейтинга который он захотел урвать, оказался меньше куска лайна в которое он замазался.
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07.09.2020 21:30 Ответить
Галстукоед заказал новый пропеллер у фирмы SIMENS с турбо надувом ,что бы посещать крыши небоскрёбов
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07.09.2020 21:31 Ответить
Еще чебуреками приторгововать на вокзале
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07.09.2020 21:35 Ответить
Саакашвили: Я остаюсь главой Нацсовета реформ, но готов побыть переходным премьер-министром в Грузии на стабилизационный период - Цензор.НЕТ 4974
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07.09.2020 21:36 Ответить
Что бы быть премьером Грузии нужно гражданство Грузии. Что бы быть главой нацсовета реформ нужно? граждаество Украины. На Украине двойное гражданство типо запрещено. как тогда?
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07.09.2020 21:39 Ответить
У зеленої влади принцип:якщо заборонено,але дуже хочеться,то можна.
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08.09.2020 09:42 Ответить
Михо- ты уже реши, куда }{уйлу твою дозу чистого кокса слать- в Украину вместе с зелиной, или в Грузию к тамошним нюхачам.
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07.09.2020 21:54 Ответить
охріненно незамєнімий грузін! Його заслуга була - слухав Каху Бенкуідзе ,,,
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07.09.2020 22:11 Ответить
Якби в зеленського був трохи вищий інтелектуальний рівень, він був би повною копією Саакашіла. Обидва вміють тільки брехати.
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07.09.2020 22:13 Ответить
Лучше бы сулугуни побыл переходным обитателем тюрьмы и на себе прочувствовал бы в полной мере те «реформы», которые лично там и внедрил. Я бы сказал : на всю длину резиновой палки в его заднем проходе под запись камер )))
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07.09.2020 22:17 Ответить
где реформы то?
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07.09.2020 22:34 Ответить
Так Каха Бендукидзе - главный реформатор Грузии, уже к сожалению умер... Так что никаких реформ не будет. "Карлсон" самостоятельно ни на что не способен.
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08.09.2020 01:48 Ответить
Почему не способен? Способен разрушить почти все. Даже собственный имиж "рехворматора".
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08.09.2020 09:47 Ответить
Да я то в курсе, но за что он не хилые бабки получает? Пускай в Грузию *******
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08.09.2020 09:52 Ответить
Скільки реформ нареформував?
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07.09.2020 22:35 Ответить
Как где? Ну вот же :
1) убил своего главу правительства (приревновал к власти и симпатиям населения);
2) попилил бабло зарубежных инвесторов на «восстановлении» экономики Грузии (нищета стала ещё больше);
3) вручную управлял судом/парламетом и кабмином «республики» Грузия;
4) просрал армию и 30 % территории вверенной этому комсомольскому популисту страны...
5) без зазрения и угрызения совести всеми доступными способами расправлялся со своими полит оппонентами- убийства, пропажи без вести, «выдавливание» в вынужденную эмиграцию вчерашних своих сторонников, незаконное лишение свободы по поддельным судебным процессам с сниманием на видео пыток в застенках и прочими садисткими штучками...
И самое главное - сбежал от результата «своих реформ» в загнивающую гейропу.
Апофеоз деятельности этого клоуна - подрыв основ безопасности иностранного государства на финсредства подельников ялынковича и хйла....
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07.09.2020 22:46 Ответить
При всій неоднозначності Міхо - на фоні зьозіків він ще виглядав адекватно.
Але я так розумію клоунізм - заразний.
Тому поцієнта понєсло і по вагнеру і по решті.
Шкода, здається ми його втратили остаточно.
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07.09.2020 23:32 Ответить
Есть хорошее место сесть на кол и не надо двух стульев урод
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07.09.2020 23:36 Ответить
во млять какой говеный многостаночник!
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08.09.2020 05:18 Ответить
Бедняга, никак свою задницу не пристроит.
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08.09.2020 07:00 Ответить
В Грузии есть на должность премьера Мерабишвили , который просидел в тюрьме многие годы, так сказать, с открытой дверью. Т е при любом его желании , он мог бы пойти на сотрудничество с властью Грузии , иметь в тот же миг и свободу, и деньги. Но он отказался!

Михаил же нужен Украине. Его огромная работоспособность , конечно, не обсуждается. Но все-таки я считаю огромной ошибкой Зеленского то, что человек такого масштаба так мало задействован в Украине. Это просто торпеда по внесению коррупции. Ведь все же на поверхности. Необходима реформа таможни и судебная реформа. 'Их есть у него'. Этот человек очень прогрессивный. Михаил - лучшая кандидатура на кресло премьера в Украине. Из своих 'меркантильных' соображений не желаю Михаилу успеха в Грузии. Украина больше нуждается в его реформах.
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08.09.2020 07:05 Ответить
захоплюйтесь краще першою зе!Ленкою, описуючи її шмотки... Це ваш максимум. Хоча, фраза про Швілі по Фрейду: "Это просто торпеда по внесению коррупции".
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08.09.2020 09:50 Ответить
Саакашвілі: Я залишаюся головою Нацради реформ, але готовий побути перехідним прем'єр-міністром у Грузії на стабілізаційний період - Цензор.НЕТ 2274

По снесению коррупции. По ликвидации коррупции. Или вы хотите сказать, что это Саакашвили заставил Порошенко возглавить коррупцию
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08.09.2020 11:23 Ответить
Вам бы,Татьяна,любовные романтические романы писать,а вы на цензоре свой талант губите.
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08.09.2020 09:51 Ответить
Таня, ты вышла из отпуска но не вышла из запоя...
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08.09.2020 11:18 Ответить
А по теме имеешь что сказать, трезвенник из мордвы?
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08.09.2020 12:49 Ответить
по теме "Миша-наш надёжа, опора и спаситель", которую тебе охота продвинуть?
Нет, не имею сказать ничего цензурного.
Судя по профилю, тебя читают аж 65 человек, в большинстве своем-зебилоиды.
Вот их и подтягивай "по теме"..
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08.09.2020 13:19 Ответить
По снесению коррупции. По ликвидации коррупции. Или вы хотите сказать, что это Саакашвили заставил Порошенко возглавить коррупцию
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08.09.2020 11:21 Ответить
Такий "реформатор" потрібний Грузії. Там його жде тепла камера, горячий чай і грузинська доброзичливість.
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08.09.2020 08:00 Ответить
А ти не окуїв Міхо? Тепер я зрозумів чому тебе з Грузії погнали.
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08.09.2020 08:41 Ответить
А чому Міхо мовчить? Що в Україні все так нормально? Чи все таки це не Порошенко, на якого можна було брехати, ці зразу відшукають статтю?
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08.09.2020 08:52 Ответить
"...но готов побыть переходным премьер-министром..." - Переездным... Премьер по вызову!
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08.09.2020 09:58 Ответить
Фігаро тут, Фігаро там ...
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08.09.2020 10:27 Ответить
Саакашвілі в політікє - как пєрєходноє знамя. Развєваєтся красіво. Вдохнавляєт. Практічєскі бєсполєзно.
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08.09.2020 10:38 Ответить
Ага! От такой дуравушки!!! Дурних нема!
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08.09.2020 11:56 Ответить
Чат 100%- дебилов.
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08.09.2020 12:36 Ответить
Как человек себя обезценил
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08.09.2020 12:36 Ответить
одной жопой на два базара??? А жопа не лопнет??
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08.09.2020 13:08 Ответить
У нєго точно нє лопнєт. Потому что большая і откормлєная, с многолєтнім опитом сідєнія на два базара.
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09.09.2020 14:49 Ответить
 
 