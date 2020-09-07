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САП (2036) Холоднюк (25)

САП и НАБУ затягивают рассмотрение своего ходатайства об отстранении председателя ГСА Зеновия Холоднюка от должности, - защита

САП и НАБУ затягивают рассмотрение своего ходатайства об отстранении председателя ГСА Зеновия Холоднюка от должности, - защита

Защита главы Государственной судебной администрации Украины Зеновия Холоднюка заявляет, что Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционного бюро затягивают рассмотрение в суде собственного ходатайства об отстранении его от должности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Українським Новинам сообщила защита Холоднюка.

7 сентября в ВАКС было назначено повторное судебное рассмотрение ходатайства детектива НАБУ об отстранении от должности председателя ГСА Зеновия Холоднюка.

Однако, по словам защитников, детектив, который инициировал отстранение, и прокурор, который согласовал инициативу детектива, в суд не явились.

Защита считает, что фактически судебное рассмотрение ходатайства было сорвано представителями антикоррупционных органов.

По мнению защитников, со стороны прокурора и детектива усматривается явное злоупотребление процессуальными правами.

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Холодницкий, Холоднюк ,скоро время горячевых
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07.09.2020 21:16 Ответить
Торгуются с дерьмаком
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07.09.2020 22:15 Ответить
 
 