САП и НАБУ затягивают рассмотрение своего ходатайства об отстранении председателя ГСА Зеновия Холоднюка от должности, - защита

Защита главы Государственной судебной администрации Украины Зеновия Холоднюка заявляет, что Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционного бюро затягивают рассмотрение в суде собственного ходатайства об отстранении его от должности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Українським Новинам сообщила защита Холоднюка.

7 сентября в ВАКС было назначено повторное судебное рассмотрение ходатайства детектива НАБУ об отстранении от должности председателя ГСА Зеновия Холоднюка.

Однако, по словам защитников, детектив, который инициировал отстранение, и прокурор, который согласовал инициативу детектива, в суд не явились.

Защита считает, что фактически судебное рассмотрение ходатайства было сорвано представителями антикоррупционных органов.

По мнению защитников, со стороны прокурора и детектива усматривается явное злоупотребление процессуальными правами.