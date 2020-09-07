ВСП затягивает решение по пойманному пьяным за рулем киевскому судье Бабенко, чтобы иметь марионетку на время местных выборов, - адвокат Маселко
Высший совет правосудия уже 10 месяцев не может решить, нормально ли для судьи садиться пьяным за руль, а потом доказывать полицейским, что его нельзя задерживать, даже если он кого-то убьет.
Об этом в Facebook написал адвокат Роман Маселко, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня в ВРП состоялось очередное заседание по делу судьи Константина Бабенко, которого еще в декабре прошлого года задержали, когда он едва держался на ногах. Сам Бабенко опять не явился. Он не был ни разу. Зато каждый раз приходит его адвокат Ростислав Кравец. На заседании допросили полицейских, от которых Бабенко бежал и которые пытались составить на него протокол, когда он рассказывал, какой он неприкасаемый, ибо судья. После этого уже можно было бы принимать решения. Однако дисциплинарная палата решила снова отложить рассмотрение дела на неопределенное время", - уточнил юрист.
Он отметил, что закон дает ВСП всего 60 дней для рассмотрения жалобы, но прошло уже более 260 дней.
Маселко связывает эту задержку с тем, что суд, в котором работает Бабенко, "будет ключевым по рассмотрению дел, связанных с выборами в Киеве".
Напомним, пьяным за рулем судью Шестого апелляционного административного суда города Киева Константина Бабенко поймали 7 декабря 2019 года. Патрульные начали преследовать Mercedes, который не остановился по требованию полицейских. Убегая, автомобиль едва не "подрезал" машину правоохранителей. Остановить беглеца удалось только вблизи его элитного жилья в центре Киева.
Печерский райсуд закрыл дело 16 января. Судья Светлана Смик не сочла достаточными доказательства того, что за рулем был именно ее коллега Бабенко.
Пожалуйста, подождите...
Да здравствует и процветает рішуча та потужна судова реформа свиночолого гетьмана!
Я в принципе так и думал, зная твою умственную одаренность.
http://www.pravda.com.ua/news/2019/12/6/7234113/ 6 ГРУДНЯ 2019
http://www.pravda.com.ua/news/2019/12/6/7234113/ http://www.pravda.com.ua/news/2019/12/6/7234113/ http://www.pravda.com.ua/news/2019/12/6/7234113/ Судова реформа Зеленського загрожує стабільності й незалежності системи - "Венеціанска комісія"
23 ИЮНЯ 2020
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2020/06/23/7256833/ Очередная "судебная реформа" Зеленского: имитация и консервирование проблем .
https://censor.net/news/3157665/zelenskiyi_podpisal_zakon_o_sudebnoyi_reforme
https://censor.net/news/3160566/v_ks_postupilo_predstavlenie_verhovnogo_suda_otnositelno_konstitutsionnosti_sudebnoyi_reformy_zelenskogo
https://biz.censor.net/news/3203523/zelenskiyi_vnes_v_radu_zakonoproekt_o_sudebnoyi_reforme
https://censor.net/news/3206226/sudebnaya_reforma_i_reforma_sbu_dvijutsya_v_nepravilnom_napravlenii_a_otstavka_smoliya_dala_nehoroshiyi
Ви зробили це РАЗОМ!
А то «человеческий» фактор, это ручное манипулятивное управление госпреступниками в мантиях уже слегка подзае@ало...