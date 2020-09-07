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Бабенко (8) местные выборы (2751) юстиция (758) Высший совет правосудия (564) Маселко (94)

ВСП затягивает решение по пойманному пьяным за рулем киевскому судье Бабенко, чтобы иметь марионетку на время местных выборов, - адвокат Маселко

ВСП затягивает решение по пойманному пьяным за рулем киевскому судье Бабенко, чтобы иметь марионетку на время местных выборов, - адвокат Маселко
Фото: facebook.com/roman.maselko

Высший совет правосудия уже 10 месяцев не может решить, нормально ли для судьи садиться пьяным за руль, а потом доказывать полицейским, что его нельзя задерживать, даже если он кого-то убьет.

Об этом в Facebook написал адвокат Роман Маселко, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в ВРП состоялось очередное заседание по делу судьи Константина Бабенко, которого еще в декабре прошлого года задержали, когда он едва держался на ногах. Сам Бабенко опять не явился. Он не был ни разу. Зато каждый раз приходит его адвокат Ростислав Кравец. На заседании допросили полицейских, от которых Бабенко бежал и которые пытались составить на него протокол, когда он рассказывал, какой он неприкасаемый, ибо судья. После этого уже можно было бы принимать решения. Однако дисциплинарная палата решила снова отложить рассмотрение дела на неопределенное время", - уточнил юрист.

Он отметил, что закон дает ВСП всего 60 дней для рассмотрения жалобы, но прошло уже более 260 дней.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экспертиза подтвердила, что на пленках НАБУ говорит глава ОАСК Вовк, - Маселко

Маселко связывает эту задержку с тем, что суд, в котором работает Бабенко, "будет ключевым по рассмотрению дел, связанных с выборами в Киеве".

ВСП затягивает решение по пойманному пьяным за рулем киевскому судье Бабенко, чтобы иметь марионетку на время местных выборов, - адвокат Маселко 01

Напомним, пьяным за рулем судью Шестого апелляционного административного суда города Киева Константина Бабенко поймали 7 декабря 2019 года. Патрульные начали преследовать Mercedes, который не остановился по требованию полицейских. Убегая, автомобиль едва не "подрезал" машину правоохранителей. Остановить беглеца удалось только вблизи его элитного жилья в центре Киева.

Печерский райсуд закрыл дело 16 января. Судья Светлана Смик не сочла достаточными доказательства того, что за рулем был именно ее коллега Бабенко.

Также читайте: Отказ ВСП отстранять судей ОАСК говорит о нежелании очищать судебную систему, - НАБУ

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Топ комментарии
+10
Точно!
Да здравствует и процветает рішуча та потужна судова реформа свиночолого гетьмана!
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07.09.2020 21:28
+8
Вот клятый Порошенко что ты делаешь? Прекрати!
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07.09.2020 21:21
+6
Т. е. от тебя тщетно ожидать хоть пары-тройки внятных предложений.
Я в принципе так и думал, зная твою умственную одаренность.
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07.09.2020 21:42
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Вот клятый Порошенко что ты делаешь? Прекрати!
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07.09.2020 21:21 Ответить
Точно!
Да здравствует и процветает рішуча та потужна судова реформа свиночолого гетьмана!
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07.09.2020 21:28 Ответить
ЗЕбил блеснул остатками своего скудного мозга
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07.09.2020 21:31 Ответить
Петераст, а когда ты "блестнешь" хоть зачатками мозга?
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07.09.2020 21:33 Ответить
Не скули, **** пятикопеечная
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07.09.2020 21:34 Ответить
Т. е. от тебя тщетно ожидать хоть пары-тройки внятных предложений.
Я в принципе так и думал, зная твою умственную одаренность.
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07.09.2020 21:42 Ответить
Особисто для вас, хворого "порохозалежністю" та зебілізмом, ще раз.
http://www.pravda.com.ua/news/2019/12/6/7234113/ 6 ГРУДНЯ 2019
http://www.pravda.com.ua/news/2019/12/6/7234113/ http://www.pravda.com.ua/news/2019/12/6/7234113/ http://www.pravda.com.ua/news/2019/12/6/7234113/ Судова реформа Зеленського загрожує стабільності й незалежності системи - "Венеціанска комісія"
23 ИЮНЯ 2020
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2020/06/23/7256833/ Очередная "судебная реформа" Зеленского: имитация и консервирование проблем .
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08.09.2020 07:39 Ответить
Кажуть, что в этом винуваты исключительно зебилы, которые не проголосовали за потужного реыорматора. Пэтру Ликсеичу не хватило буквально личеного тыжня, шоб ришуче закончить судову реформу. Зебилы, ну что вы наделали?!
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07.09.2020 21:36 Ответить
Олежек, тебе уже 54 года, а ты до сих пор выражаешь свои мысли как инфантильный имбецил
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07.09.2020 21:41 Ответить
Если природа с рождения его обделила умом, то к старости ум сам по себе не появится.
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07.09.2020 21:44 Ответить
Ты без мозга родился, глист туалетный
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07.09.2020 21:45 Ответить
Вчені з'ясували, що кожний третій порохобот такий же тупий, як і обидва попередніх.
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07.09.2020 22:06 Ответить
Демократія не для ідіотів.
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08.09.2020 07:28 Ответить
https://censor.net/news/3145910/***********************************************************************************************************

https://censor.net/news/3157665/zelenskiyi_podpisal_zakon_o_sudebnoyi_reforme

https://censor.net/news/3160566/v_ks_postupilo_predstavlenie_verhovnogo_suda_otnositelno_konstitutsionnosti_sudebnoyi_reformy_zelenskogo

https://biz.censor.net/news/3203523/zelenskiyi_vnes_v_radu_zakonoproekt_o_sudebnoyi_reforme

https://censor.net/news/3206226/sudebnaya_reforma_i_reforma_sbu_dvijutsya_v_nepravilnom_napravlenii_a_otstavka_smoliya_dala_nehoroshiyi

Ви зробили це РАЗОМ!
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08.09.2020 07:42 Ответить
Какая разніца,трезвый,бухой,главное шо по асфальтированой дороге ехало.
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07.09.2020 21:26 Ответить
А вот был бы давно причём принят закон о коротком огнестреле---и не возникло бы такая конфигурация. всё бы чин-чинарём шло, соблюдение технологии. тех-процесса. норм закладки и не только мяса в колбасу, но и легированых добавок в сталь для обороны. Та и судьи бы судили в 2 смены включая по субботам гражданские дела и прочие разводы---и всё по закону. А мы иногда напоминали всем и себе тоже о старом но не забытом законе Кольта.
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07.09.2020 21:30 Ответить
А что сейчас мешает застрелить судью?! И что изменится с легализацией короткоствола? Да грабежей станет меньше и всё! Я за короткоствол просто от наличия короткоствола чесней суды не станут. Кстати сейчас волыну купить большой проблемы нет!
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07.09.2020 21:54 Ответить
Да я чуть стёба добавил конечно по судьям. В том то и дело что купить волыну не проблема. Был бы закон о огнестреле, так волыну бы покупали бандюки(там давно есть кстати) в этом то и тема. Оружие по закону---это прежде всего конституционное право на защиту! Оружие есть у всех у нас---кроме народа! Нонсенс. Или убогость народа. Тут беда. Заниженаная самоценка, забитость, хуторянство, мерянье жизни пузом и смотривом дешёвым.
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07.09.2020 22:03 Ответить
ВСП затягивает решение по пойманному пьяным за рулем киевскому судье Бабенко, чтобы иметь марионетку на время местных выборов, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 7853
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07.09.2020 21:34 Ответить
Все судьи начиная с 91 по сей день преступники и негодяи без исключения
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07.09.2020 21:40 Ответить
А до этого? Я так понимаю все судьи в 91 с планеты Нибуро прилетели?!
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07.09.2020 21:58 Ответить
А зачем рассматривать эпоху совка где мы были в составе СССР хотя по Каневскому в то время действительно были настоящие и жили в 1000000 раз скромнее и расследовали без современных средств сегодняшние вообще только бабло умеют считать
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07.09.2020 22:13 Ответить
Как при совке расследовали можеш посмотреть у того же каневского например «Фабрика липовых дел». И часчет скромности это как на свадьбу брали сервизы из Эрмитажа?
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07.09.2020 22:36 Ответить
давай сравним ещё дачу Брежнева и домище какого нибудь депутата Лёня просто нищеброд, а вот по поводу того случая что приводишь ,так Романова наказали и сняли с должности за сервизик взятый в музее на свадьбу
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07.09.2020 23:03 Ответить
Одним мона, другим не мона, непорядок.
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07.09.2020 21:55 Ответить
Давным-давно назрела необходимость введения в действия императивной нормы Закона прямого действия, предусматривающей автоматическое отстранение категории госслужащих с утратой ими служебного иммунитета на все время разбирательства. А при установлении и доказательстве степени вины - лишения всех заслуг, выслуг и выплат за весь временной период, охватываемый противозаконным деянием этого лица с обязательным кратным возмещением в бюджет страны и потерпевшей стороне... ну и само собой - пожизненного лишения права этим лицам заниматься деятельностью в этой сфере или отрасли.
А то «человеческий» фактор, это ручное манипулятивное управление госпреступниками в мантиях уже слегка подзае@ало...
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07.09.2020 22:13 Ответить
Это АПРИОРИ невозможно - если снять неприкосновенность с судей , любой правоохранитель может подойти к любому судье и сказать - оправдай моего сына за убийство , или в таком-то деле сделай то-то - иначе подкину наркотики и посажу на 10 лет ....
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07.09.2020 23:32 Ответить
Новой национальной идеей для украинцев может стать проведение антисудебного Майдана.
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08.09.2020 07:52 Ответить
Як казав Кузьма, кожен хто відноситься до судійської *********** повинен бути ********* і стріляний, бо в іншому випадку нам удачі не бачити.
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08.09.2020 17:11 Ответить
 
 