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Беларусь (7764) Лукашенко (3539) репрессии (2763) требование (58)

Координационный совет выдвинул требования к "власти" Беларуси: прекратить репрессии, обеспечить расследование преступлений, опубликовать реальные итоги голосования

Координационный совет выдвинул требования к

Координационный совет на фоне массовых задержаний, похищений и уголовных дел обвиняет "власть" Беларуси в превышении полномочий и призывает восстановить демократию в стране.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте органа, передает Цензор.НЕТ.

Согласно документу, для принятия мер по преодолению кризиса необходимо:

  1. Инициировать и обеспечить расследование преступлений, совершенных в период с 9.08.2020 г. в отношении участников мирных акций, в том числе расследовать гибель людей, пропавших в период с 09.08.2020 г. Обеспечить ежедневное доведение до общества объективной информации о ходе расследования.
  2. Опубликовать достоверную информацию об итогах голосования 09.08.2020 г. по каждому избирательному участку. Провести проверку на предмет наличия признаков состава преступления, предусмотренного ст. 192 УК, по всем зафиксированным фактам нарушения избирательного процесса, в том числе, но не исключительно, по выявленным и задокументированным фактам фальсификаций подсчета голосов избирателей, составления заведомо подложных документов по итогам выборов, принуждения членов избирательных комиссий к таким действиям со стороны представителей органов государственной власти и управления.
  3. Прекратить политические репрессии и в установленном законодательством порядке рассмотреть вопрос отмены либо изменения мер пресечения по находящимся в производстве уголовным делам о массовых беспорядках, групповых нарушениях общественного порядка в отношении всех обвиняемых по этим делам, задержанных в период с 10.05.2020 г. по настоящее время, в том числе в отношении Виктора Бабарико, Сергея Тихановского и других лиц, признанных политзаключенными (http://spring96.org/be/news/49510). Освободить всех незаконно задержанных участников мирных акций и лиц, отбывающих административный арест за участие в мирных акциях.
  4. Прекратить репрессии в отношении членов Координационного совета. Обеспечить немедленное освобождение Марии Колесниковой, Лилии Власовой, Андрея Егорова, Антона Родненкова, Ивана Кравцова, а также подтвердить возможность и предоставить гарантии свободного возвращения Ольги Ковальковой, Павла Латушко и Светланы Тихановской в страну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала протестов в Беларуси с 9 августа было задержано около 10 тысяч человек, - оппозиция

Кроме того, Координационный совет просит "не поддаваться на провокации, не отвечать насилием на насилие и добиваться привлечения всех преступников к ответственности исключительно по закону".

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Топ комментарии
+8
"..призывает восстановить демократию в стране", а шо в бялоруси когда то была демократия, дебилы.
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07.09.2020 22:01
+7
...Координационный совет просит "не поддаваться на провокации, не отвечать насилием на насилиеИсточник: https://censor.net/ru/n3218056 - не набридло ще ?
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07.09.2020 22:05
+6
«Розовые пони»...
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07.09.2020 22:06
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Координационный совет выдвинул требования в "власти" Беларуси: прекратить репрессии, обеспечить расследование преступлений, опубликовать реальные итоги голосования - Цензор.НЕТ 3438
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07.09.2020 21:53 Ответить
Координационный совет выдвинул требования в "власти" Беларуси: прекратить репрессии, обеспечить расследование преступлений, опубликовать реальные итоги голосования - Цензор.НЕТ 1282
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07.09.2020 21:55 Ответить
Зельцмана забыли на полусогнутых дорисовать перед его кумирами
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08.09.2020 01:14 Ответить
Про реальные итоги голосования насмешили. Кто ж их, итоги, сейчас уже определит то?
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07.09.2020 21:56 Ответить
"Власти" и сами, скорей всего, не знают реальных итогов)))
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07.09.2020 22:05 Ответить
"..призывает восстановить демократию в стране", а шо в бялоруси когда то была демократия, дебилы.
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07.09.2020 22:01 Ответить
...Координационный совет просит "не поддаваться на провокации, не отвечать насилием на насилиеИсточник: https://censor.net/ru/n3218056 - не набридло ще ?
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07.09.2020 22:05 Ответить
«Розовые пони»...
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07.09.2020 22:06 Ответить
Каковы результаты по этим требованиям
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07.09.2020 22:13 Ответить
- приблизно такий ...
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07.09.2020 22:22 Ответить
Такие ,как у шмаркли перед ******
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08.09.2020 01:15 Ответить
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07.09.2020 22:20 Ответить
И точно!
Быстрее Крым в Украину вернётся, чем будут выполнены эти требования
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07.09.2020 22:23 Ответить
Лука выборы проиграл...бывает..Когда он выигрывал выборы ( был там) не было такого недовольства людей..
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07.09.2020 22:26 Ответить
Пока в Беларуси (и) правильные события будут происходить на площадях и улицах имени ленина,кирова, советских и иже сним и, ничего не будет!!! Не может быть демократии в совковомыслящем социуме. Априори!
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07.09.2020 22:27 Ответить
лука и демократия - это неизвестность..не пыли, пехота..
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07.09.2020 22:33 Ответить
Нужно еще больше надувньlх воздушньlх шариков и цветочков побольше.
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07.09.2020 22:31 Ответить
Главное побольше "обнимашек" с ментами!
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08.09.2020 01:43 Ответить
Радуев , Басаев , Дудаев и десятки полевых командиров не обнимались , а вели беспощадную борьбу с росийской оккупацией . Где они сейчас ? Чтобы победить нужно иметь за спиной поддержку спецслужбы равной по силе или превосходящей росийское фсб . А так же серьезное финансирование . Беларусы на площадях борятся не с лукашенко , лукашенко проиграл . Беларусы противостоят росийской агресси . Вооруженным спецподразделениям росийской нацгвардии и диверсионным отрядам гру . Кто поддерживает беларусов ? Никто . ЕС наложила полные штаны . Литва Латвия Эстония и Польша - это все кто что-то делает .
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08.09.2020 04:56 Ответить
Понимаешь ли в чем дело... Беларусы то против лукашенко, но при этом они не против РФ! Большинство протестующих по крайней мере. Я не удивлюсь если все эти протесты это операция РФ, для того что ослабить влияние лукашенко, который до этого пытался усидеть на двух стульях, то с РФ заигрывая, то с ЕС. А теперь у него нет выбора, ему придется создавать "союзное государство", про которое давно говорят.
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08.09.2020 06:54 Ответить
операция РФ начиналась с Бабарыко . его посадили очень быстро . народное восстание перешло в неконтролируемую стадию . росиянцы послали своих убийц . когда уберут лукашенко начнут проводить разумную политику в отношении всех соседей , в том числе росии . кричать москаляку на гиляку в Беларуси это дать огромный козырь обвинить движение за свободу во всех грехах . Потерять сторонников и сочувствующих . Сначала Лукашенко на гиляку .

..
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08.09.2020 20:21 Ответить
Глас вопиющего в пустыне.
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07.09.2020 22:37 Ответить
Я могу с таким же успехом потребовать чтобы солнце не так сильно светило в глаза когда на работу еду.
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07.09.2020 23:52 Ответить
А ты на митинг против солнца ходил? Дули солнцу крутил? Шарик даже не запустил?
Отож.
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08.09.2020 06:42 Ответить
а шо, так можно было?
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08.09.2020 18:36 Ответить
Координаційна рада висунула вимоги до "влади" Білорусі: припинити репресії, забезпечити розслідування злочинів, опублікувати реальні підсумки голосування - Цензор.НЕТ 6137
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08.09.2020 06:40 Ответить
 
 