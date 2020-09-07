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Освобожденные из пиратского плена в Бенине моряки вернулись в Украину, - Офис Президента

Освобожденные из пиратского плена в Бенине моряки вернулись в Украину, - Офис Президента
Фото: Офис Президента

Шестерых членов экипажа судна Curacao Trader освободили из пиратского плена 20 августа. 7 сентября они вернулись в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Наши моряки провели в плену у пиратов больше месяца, но наконец вернулись в Украину и скоро встретятся со своими семьями. Хочу поблагодарить наших дипломатов, Министерство иностранных дел, которые вели сложные переговоры по освобождению пленников. Мы все время держали ситуацию под контролем. Украинцы должны знать, что для нашего государства важен каждый гражданин", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, 17 июля пираты совершили нападение на танкер Curacao Trader, который находился у побережья Бенина, и захватили 13 членов экипажа, среди которых были украинцы. 20 августа моряки были освобождены из плена, а 24 августа нигерийские военные передали освобожденных граждан Украины представителям украинского посольства в Федеративной Республике Нигерия.

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Бенин - это страна в Гвинейском заливе. Бо щас на Беню накинутся
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07.09.2020 22:08 Ответить
все одно Бєні не відкрутитися
ніколи йому зюзю не пробачу
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07.09.2020 22:13 Ответить
Слон и моська!
Такие вы потешные.
Нипращу))))
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07.09.2020 22:17 Ответить
такіє ми патєшниє, гебняве, але ви вже сьомий рік пісю курите
і далі куритимете, бо хер вам а не Україна
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07.09.2020 22:51 Ответить
Владимир Бенин - это одно из погонял Бубочки (клоунская погремуха ).
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07.09.2020 23:23 Ответить
Бенино пиратство еще долго украинцам будет боком вылазить...
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07.09.2020 23:20 Ответить
хорошо.
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08.09.2020 01:58 Ответить
 
 