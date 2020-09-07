Освобожденные из пиратского плена в Бенине моряки вернулись в Украину, - Офис Президента

Шестерых членов экипажа судна Curacao Trader освободили из пиратского плена 20 августа. 7 сентября они вернулись в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Наши моряки провели в плену у пиратов больше месяца, но наконец вернулись в Украину и скоро встретятся со своими семьями. Хочу поблагодарить наших дипломатов, Министерство иностранных дел, которые вели сложные переговоры по освобождению пленников. Мы все время держали ситуацию под контролем. Украинцы должны знать, что для нашего государства важен каждый гражданин", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, 17 июля пираты совершили нападение на танкер Curacao Trader, который находился у побережья Бенина, и захватили 13 членов экипажа, среди которых были украинцы. 20 августа моряки были освобождены из плена, а 24 августа нигерийские военные передали освобожденных граждан Украины представителям украинского посольства в Федеративной Республике Нигерия.

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