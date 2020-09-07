Сейчас на руках у населения около миллиона единиц легального огнестрельного оружия, - Геращенко
Граждане Украины имеют на руках около 1 млн единиц легального огнестрельного оружия.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
"У нас в Украине на сегодняшний день около миллиона единиц легального огнестрельного оружия на руках. Это охотничье, спортивное оружие. У нас запрещается только короткоствол, кроме оружия у тех, кто награжден ней или тех, кто носит ее по роду своих обязанностей . И запрещается автоматическое оружие ", - сказал Геращенко.
Он уточнил, что другие виды стрелкового оружия в Украине разрешены.
По словам Геращенко, украинское законодательство позволяет приобретение гладкоствольного оружия лицам, которым исполнился 21 год, нарезного - с 25 лет.
Пожалуйста, подождите...
На чому грунтується ваше марновірство? Де написано що, хтось має вас захищати, наведіть приклад? Поліція несе відповідальність виключно за захист себе любимої та високопосадовців. Решта просто декларативні заяви типу, Будапешського меморандума.
А то толку от оружия которое есть, а применить нельзя
Это больше, чем в ВСУ.
вопрос жеж в этом, а не в самом факте купить короткоствол и только с него пыль протирать.
надо в каждом селе сделать место, где владельцы стволов могут приехать, прийти и безвозмездно пострелять. дать возможность гражданам защищаться оружием, если на тебя напали.
а не то шо сичас. извиваются вьюны... короткоствол нельзя... да дело не в короткостволе, а в запрете применения любого оружия для самообороны. вам опухшим от жира и бабок про это народ толкует.
а рядовой "колхозник-терпила" - или применяй случайную отвёртку или сдыхай "по закону" - дороговалютные авак-овцы в состоянии только зарегистрировать твою смерть..
Порох зассал принять адекватный "закон об оружии для ЛЮДЕЙ" (о чём ещё возможно пожалеет), а Зеля - сцыт в квадрате..
(С.Кривонос)
Не "у граждан", не "у людей", а "на руках у населения", на которое можно смотреть свысока и с позиции "монопольного насильника".
Как только легализуют короткоствол, мы престанем быть просто населением для таких г...донов. Но кажется, это не при нашей жизни...