Сейчас на руках у населения около миллиона единиц легального огнестрельного оружия, - Геращенко

Граждане Украины имеют на руках около 1 млн единиц легального огнестрельного оружия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"У нас в Украине на сегодняшний день около миллиона единиц легального огнестрельного оружия на руках. Это охотничье, спортивное оружие. У нас запрещается только короткоствол, кроме оружия у тех, кто награжден ней или тех, кто носит ее по роду своих обязанностей . И запрещается автоматическое оружие ", - сказал Геращенко.

Он уточнил, что другие виды стрелкового оружия в Украине разрешены.

По словам Геращенко, украинское законодательство позволяет приобретение гладкоствольного оружия лицам, которым исполнился 21 год, нарезного - с 25 лет.

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