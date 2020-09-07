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армия (8253) Минобороны (9023) еда (347) Петреня Диана (7)

Минобороны не переводит оставшиеся части на новую систему питания и не проводит торги на следующий год, - волонтер Петреня

Минобороны не переводит оставшиеся части на новую систему питания и не проводит торги на следующий год, - волонтер Петреня

В конце марта Минобороны обещало до конца лета разработать комбинированную систему питания для "небоевых" воинских частей.

Об этом в Facebook напомнила волонтер и руководитель проектного офиса реформ МОУ Диана Петреня, передает Цензор.НЕТ.

"После скандала о том что большая часть в/ч не переходит на новую систему питания в марте этого года, МО вышло на пресс-конференцию и объявило что на самом деле все хорошо, и осенью они будут вводить новую комбинированную систему питания.

Я, зная как разрабатываются системы питания, и зная какие этапы для этого нужно пройти, очень посмеялась от такого оптимизма. И начала внимательнейшим образом следить за "разработкой новой системы, и изменениями в законодательстве". Точнее, за полным их отсутствием.

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Сегодня 7 сентября. Никто ничего нового не ввел, не разработал, не собирался и не собирается. То есть МО банально соврало об этом, впрочем как и обо всем последнее время", - пришла к выводу Петреня.

По ее данным, сейчас на новой системе питания находятся приблизительно 55% военнослужащих, остальные питаются по старой системе, "все с теми же старыми аутсорсерами, которые пролоббировали свои интересы через разрешение КМУ кормить армию без торгов и всего остального".

"Самое интересное, новая система питания проторгована до конца этого года. И уже подходит время начинать торги на следующий год. И я, зная как происходят эти торги, уверяю вас - их надо начинать прямо сейчас, чтобы успеть до конца года. Что-то не вижу никаких движений в этом направлении. Или аутсорсеры уже договорились о том, что они со следующего года кормят уже ВСЮ армию, и торги не нужны?", - задается вопросом Петреня.

Минобороны не переводит оставшиеся части на новую систему питания и не проводит торги на следующий год, - волонтер Петреня 01

Также читайте: Систему питания в армии делали дуракоустойчивой - она будет работать до момента, пока её не запретят, - волонтер Петреня о заявлении Зеленского

Напомним, 18 марта Министерство обороны официально сообщило, что не может организовать питание военных по-новому, если Верховная Рада в ближайшие дни не примет изменения в Государственный бюджет на 2020 год.

После этого волонтер и руководитель проектно офиса реформ МОУ Диана Петреня, которая руководила этой реформой в ее начале, выступила с довольно резким заявлением в адрес высшего военного руководства, которое возвращает старые схемы.

До этого, с июля 2019 года, реформу через суд пыталась затормозить частная предпринимательница (неоднократная участница продовольственных тендеров МОУ), однако 12 марта 2020 суд признал правомерность внедрения новой системы питания в ВС Украины. Однако после победы в суде Минобороны теперь само останавливает реформу.

20 марта выснилось, что проблемой оказалась неспособность армии содержать штатных поваров в частях. Вместо этого Минобороны решило и дальше платить деньги за приготовление пищи и хранение продуктов коммерческим фирмам, которые фактически невозможно контролировать, что и стало причиной инициирования реформы в 2015 году.

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Позже в Минобороны заявили, что проблемы с питанием в армии были краткосрочными, ни о каком срыве питания речь не идет. В частности, ведомство тогда указывало: "Остальные части - так называемые небоевые части, к которым относятся, например, склады и арсеналы боеприпасов, будут переходить на комбинированную систему питания, где поставщик предоставляет и ассортимент продуктов по каталогу, и услугу по организации питания. Такая комбинированная система находится в процессе разработки и требует внесения изменений в подзаконные акты, что займет время примерно до конца лета".

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Топ комментарии
+20
так что тут удивительного???
до нового года как-то волонтеры помогут..... ну а после нового...фсё! война в голове главнокакбыкомандующего ...будет окончена совсем...
зачем кормить своих...если придется кормить чужих??
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07.09.2020 22:55
+14
І позбавляти їх виборчих прав!
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07.09.2020 22:49
+13
За свой выбор всегда нужно отвечать!
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07.09.2020 22:53
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Правила форума Совет форумчан
73% потрібно судити за державну зраду!!
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07.09.2020 22:48 Ответить
І позбавляти їх виборчих прав!
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07.09.2020 22:49 Ответить
Всё? Или ещё чего желаете?
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07.09.2020 22:53 Ответить
Цього буде достатньо. Зробити як в Латвії та Естонії паспорти негромадян. Уже всі направцювання в цьому питанні є! Може виборці зелі просто не в курсі?
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07.09.2020 23:02 Ответить
Ну тогда не удивляйтесь, если 73% проголосуют лишить паспорта 8%.
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08.09.2020 10:04 Ответить
Испражнилась, троллятина?
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07.09.2020 23:05 Ответить
https://censor.net/ru/user/461027 Але ж військові, входять в ці відсотки також.Не всі звісно.але значна частина.
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07.09.2020 23:53 Ответить
За свой выбор всегда нужно отвечать!
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07.09.2020 22:53 Ответить
Я бы ещё им и портянки с кирзачами вернул... чтобы родину любили крепче. Потому что быдло куда не целуй - а у него везде в тех местах оказывается жопа...
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07.09.2020 22:54 Ответить
так что тут удивительного???
до нового года как-то волонтеры помогут..... ну а после нового...фсё! война в голове главнокакбыкомандующего ...будет окончена совсем...
зачем кормить своих...если придется кормить чужих??
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07.09.2020 22:55 Ответить
І взагалі - чого закортіло, смаколиків усіляких! Якщо призвані в армію - нехай дякують за зкріпну пєрловку з комбіжиром або маргогуселіном! "Здесь вам не тут!" (с)
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07.09.2020 23:56 Ответить
Солдат должен быть хорошо накормлен. Истина.
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08.09.2020 05:41 Ответить
когда солдат сыт, тогда и генерал... не ссыт))))
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08.09.2020 10:39 Ответить
В сентябре 2015 года около 3 тыс. украинских военных стали кормить по стандартам, «приближенным к стандартам армий ведущих стран мира». Министр обороны https://www.gazeta.ru/tags/person/stepan_poltorak.shtml Степан Полторак пообещал распространить действие эксперимента и на тех военных, которые дислоцированы в зоне конфликта в Донбассе.

Не исключено, что к изменению ситуации привело появление у украинских военных сухих пайков из стран НАТО. Это могло позволить военнослужащим оценить разрыв, существовавший между украинским и западным обеспечением армии.
К началу 2015 года одни только США http://www.interfax.ru/world/429408 передали украинским вооруженным силам сухие пайки на сумму $2,5 млн. Также сообщалось о масштабных поставках пайков из Польши и Норвегии.
Американцы поставили на Украину пайки образца «Meal, Ready-To-Eat» (MRE, «Еда, готовая к употреблению). Этот паек с энергетической ценностью в 1200 ккал используется в американской армии более 30 лет. Паек включает основное блюдо, гарнир, десерт, крекеры или хлеб, плавленый сыр или желе, порошковый напиток, столовые приборы и химический нагревательный элемент. Ключевой особенностью MRE является его разнообразие: армия получает 24 вида меню.
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07.09.2020 23:06 Ответить
Среди основных пунктов меню - блюда из курицы, говядины и рыбы, в качестве гарнира - бобы, лапша, рис или картофель. В отличие от сухих пайков Украины, России или СССР, один американский MRE рассчитан не на день, а на один прием пищи.
По-видимому, далеко не все американские пайки, предназначенные украинской армии, достались солдатам. Еще в начале конфликта на юго-востоке страны украинское https://www.gazeta.ru/tags/organization/mvd.shtml МВД http://rian.com.ua/politics/20140608/352673003.html сообщило о разоблачении схемы продажи американских пайков. Главным подозреваемым по делу был начальник продовольственного склада одной из воинских частей.
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07.09.2020 23:07 Ответить
Так или иначе, именно на фоне этой помощи украинские власти пошли на эксперимент в области питания военнослужащих. На новые сухпайки ВСУ пока не переходят - первоочередным вопросом стала модернизация столовых.

close

В январе советник президента https://www.facebook.com/yuri.biriukov/posts/1692148701053940 опубликовал фрагмент аудиторского отчета об экспериментальном внедрении меню в столовых.
«Результаты проверок, анкетирования и опроса личного состава свидетельствуют о положительных изменениях в питании военнослужащих, повышении качества и разнообразия блюд, напитков, десертов и других продуктов, которые раньше не выдавались», - сказано в отчете.
Служащие «экспериментальных» частей получают мяса на 40% больше, чем все остальные украинские военные.
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07.09.2020 23:10 Ответить
Аудиторы подтвердили увеличение ассортимента овощей и круп на 39 наименований, двойной рост поставок военным свежего картофеля и дополнительных фруктов. Солдаты начали получать по 295 г сезонных фруктов в сутки (в их число входят ананасы, бананы, дыни, арбузы, киви). Их обеспечили йогуртом, кефиром и кондитерскими изделиями. Особо отмечается, что солдатам начали поставлять специи и соусы, которые «значительно улучшают вкусовые качества готовых блюд».

close

Тем не менее очевидно, что до «хеппи-энда» в области питания украинским военным пока далеко. Власти признают, что эксперимент по новым стандартам призван только «определить возможность» перехода всей армии на качественный международный уровень.
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07.09.2020 23:11 Ответить
Міноборони не переводить решту частин на нову систему харчування і не проводить торги на наступний рік, - Петреня - Цензор.НЕТ 1365
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07.09.2020 23:12 Ответить
Міноборони не переводить решту частин на нову систему харчування і не проводить торги на наступний рік, - Петреня - Цензор.НЕТ 8029
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07.09.2020 23:12 Ответить
Сухий пайок буває разовий або на три доби. Сухий пайок більше трьох діб називається недоторканний запас продовольства і питної води.
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08.09.2020 11:07 Ответить
Но вєть ето нє главноє! Главноє што бариґу скінулі!
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07.09.2020 23:17 Ответить
А шо вы удивляетесь, блазень во всех сферах экономики сворачивает рефрпмы, как и делал шоколад, блазень имитирует реформы.
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07.09.2020 23:19 Ответить
Правда? То хто ж зробив реформу харчування в армії? Через кого блазню доводиться її згортати? Допетраєте? Чи для вас це занадто складно?
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07.09.2020 23:34 Ответить
Зеленая тварь боится и ненавидит армию одновременно.
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07.09.2020 23:22 Ответить
Він її обкрадає, руйнує.
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07.09.2020 23:35 Ответить
Да и вообще, когда ему об армии думать, о стратегии развития?У него нет на это времени : нужно схемы с друганами прокручивать, бене и ахметке угождать, да, главное, не забыть отдохнуть съездить пару раз в месяц за казенный кошт и пофоткаться!
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07.09.2020 23:26 Ответить
Ну шо, Зебіли! Як вам ця хохмочка?
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08.09.2020 00:06 Ответить
Если зрады нет, то ее всегда можна выдумать!
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08.09.2020 00:16 Ответить
Остановленные реформы и возврат к старым коррупционным схемам, это, конечно, не зрада, а великое зе-достижение.
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08.09.2020 00:21 Ответить
Это где такое?
И чего армию обеспечивают по сей день фирмочки, которые были допущены к этой сфере бизнеса еще при Януковоще?
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08.09.2020 00:24 Ответить
Це питання до Вави. Він ригам довіряє. Вважає їх праФФвесіоналами.
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08.09.2020 00:28 Ответить
І то Вава при свиночолому ригів захищав та їх фірмочки від постачання армії не прогнав?
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08.09.2020 00:34 Ответить
А наивные сторонники Зеленского думали, что вот теперь-то реформы и пойдут. Хрен вам, инфантильные избиратели, даже тем реформам, что были, пришел зе-кирдык.
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08.09.2020 00:20 Ответить
Сейчас бы наверно эта реформа уже была б закончена. Были люди, которые были способны это сделать. Но Зеленский отстраняет профессионалов от власти, снимает их с постов.
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08.09.2020 05:49 Ответить
свинарчуковских не так просто от корыта убрать.
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08.09.2020 01:54 Ответить
Не просто потрібно армії пєрєстать стрєлять, ай пєрестать кушать.
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08.09.2020 07:26 Ответить
А причина одна--при владі зелена продажна чума. В керівництві ЗСУ старі старпеди які стоять навитяжку перед чотирижди уклоністом від призиву. в армію. В країні насаджується культ "какая разніца"
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08.09.2020 07:46 Ответить
При "баризі" ЗСУ одержували нові види озброєння,модернізувались старі зразки, будувалось житло. харчування і речове оснащення по стандартам НАТО,а що тепер---розчарування і знищення армії. Це ДОСЯГЛИ ви зеленіа мерзота.
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08.09.2020 07:52 Ответить
 
 