Минобороны не переводит оставшиеся части на новую систему питания и не проводит торги на следующий год, - волонтер Петреня
В конце марта Минобороны обещало до конца лета разработать комбинированную систему питания для "небоевых" воинских частей.
Об этом в Facebook напомнила волонтер и руководитель проектного офиса реформ МОУ Диана Петреня, передает Цензор.НЕТ.
"После скандала о том что большая часть в/ч не переходит на новую систему питания в марте этого года, МО вышло на пресс-конференцию и объявило что на самом деле все хорошо, и осенью они будут вводить новую комбинированную систему питания.
Я, зная как разрабатываются системы питания, и зная какие этапы для этого нужно пройти, очень посмеялась от такого оптимизма. И начала внимательнейшим образом следить за "разработкой новой системы, и изменениями в законодательстве". Точнее, за полным их отсутствием.
Сегодня 7 сентября. Никто ничего нового не ввел, не разработал, не собирался и не собирается. То есть МО банально соврало об этом, впрочем как и обо всем последнее время", - пришла к выводу Петреня.
По ее данным, сейчас на новой системе питания находятся приблизительно 55% военнослужащих, остальные питаются по старой системе, "все с теми же старыми аутсорсерами, которые пролоббировали свои интересы через разрешение КМУ кормить армию без торгов и всего остального".
"Самое интересное, новая система питания проторгована до конца этого года. И уже подходит время начинать торги на следующий год. И я, зная как происходят эти торги, уверяю вас - их надо начинать прямо сейчас, чтобы успеть до конца года. Что-то не вижу никаких движений в этом направлении. Или аутсорсеры уже договорились о том, что они со следующего года кормят уже ВСЮ армию, и торги не нужны?", - задается вопросом Петреня.
Напомним, 18 марта Министерство обороны официально сообщило, что не может организовать питание военных по-новому, если Верховная Рада в ближайшие дни не примет изменения в Государственный бюджет на 2020 год.
После этого волонтер и руководитель проектно офиса реформ МОУ Диана Петреня, которая руководила этой реформой в ее начале, выступила с довольно резким заявлением в адрес высшего военного руководства, которое возвращает старые схемы.
До этого, с июля 2019 года, реформу через суд пыталась затормозить частная предпринимательница (неоднократная участница продовольственных тендеров МОУ), однако 12 марта 2020 суд признал правомерность внедрения новой системы питания в ВС Украины. Однако после победы в суде Минобороны теперь само останавливает реформу.
20 марта выснилось, что проблемой оказалась неспособность армии содержать штатных поваров в частях. Вместо этого Минобороны решило и дальше платить деньги за приготовление пищи и хранение продуктов коммерческим фирмам, которые фактически невозможно контролировать, что и стало причиной инициирования реформы в 2015 году.
Позже в Минобороны заявили, что проблемы с питанием в армии были краткосрочными, ни о каком срыве питания речь не идет. В частности, ведомство тогда указывало: "Остальные части - так называемые небоевые части, к которым относятся, например, склады и арсеналы боеприпасов, будут переходить на комбинированную систему питания, где поставщик предоставляет и ассортимент продуктов по каталогу, и услугу по организации питания. Такая комбинированная система находится в процессе разработки и требует внесения изменений в подзаконные акты, что займет время примерно до конца лета".
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до нового года как-то волонтеры помогут..... ну а после нового...фсё! война в голове главнокакбыкомандующего ...будет окончена совсем...
зачем кормить своих...если придется кормить чужих??
Не исключено, что к изменению ситуации привело появление у украинских военных сухих пайков из стран НАТО. Это могло позволить военнослужащим оценить разрыв, существовавший между украинским и западным обеспечением армии.
К началу 2015 года одни только США http://www.interfax.ru/world/429408 передали украинским вооруженным силам сухие пайки на сумму $2,5 млн. Также сообщалось о масштабных поставках пайков из Польши и Норвегии.
Американцы поставили на Украину пайки образца «Meal, Ready-To-Eat» (MRE, «Еда, готовая к употреблению). Этот паек с энергетической ценностью в 1200 ккал используется в американской армии более 30 лет. Паек включает основное блюдо, гарнир, десерт, крекеры или хлеб, плавленый сыр или желе, порошковый напиток, столовые приборы и химический нагревательный элемент. Ключевой особенностью MRE является его разнообразие: армия получает 24 вида меню.
По-видимому, далеко не все американские пайки, предназначенные украинской армии, достались солдатам. Еще в начале конфликта на юго-востоке страны украинское https://www.gazeta.ru/tags/organization/mvd.shtml МВД http://rian.com.ua/politics/20140608/352673003.html сообщило о разоблачении схемы продажи американских пайков. Главным подозреваемым по делу был начальник продовольственного склада одной из воинских частей.
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В январе советник президента https://www.facebook.com/yuri.biriukov/posts/1692148701053940 опубликовал фрагмент аудиторского отчета об экспериментальном внедрении меню в столовых.
«Результаты проверок, анкетирования и опроса личного состава свидетельствуют о положительных изменениях в питании военнослужащих, повышении качества и разнообразия блюд, напитков, десертов и других продуктов, которые раньше не выдавались», - сказано в отчете.
Служащие «экспериментальных» частей получают мяса на 40% больше, чем все остальные украинские военные.
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Тем не менее очевидно, что до «хеппи-энда» в области питания украинским военным пока далеко. Власти признают, что эксперимент по новым стандартам призван только «определить возможность» перехода всей армии на качественный международный уровень.
И чего армию обеспечивают по сей день фирмочки, которые были допущены к этой сфере бизнеса еще при Януковоще?