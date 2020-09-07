Каждая страна должна инвестировать в здравоохранение, чтобы быть лучше подготовленной к следующим пандемиям, - Гебрейесус
Странам стоит готовиться к новым пандемиям и инвестировать в здравоохранение.
Об этом 7 сентября во время пресс-конференции заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, передает Цензор.НЕТ.
"Это будет не последняя пандемия. История учит нас, что вспышки и пандемии - это факт жизни. Но когда наступит следующая пандемия, мир должен быть готов - более готов, чем был на этот раз", - уверен он.
Глава ВОЗ отметил, что в последние годы многие страны пренебрегали сферой общественного здравоохранения, которая является основой для ответа на пандемии. Таким образом, часть обязательства каждой страны должна заключаться в инвестировании в общественное здравоохранение в качестве вложения "в более здоровое и безопасное будущее".
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Или телепропеведника.
Расстегивайте бумажники дамы и господа и готовьте ваши кредитки!
1. Обслуживание государственного долга 2,609 млрд. гривен
2. Фонда помощи по безработице 1 млрд гривен
3. Выплата помощи на детей 500 млн.
О каких же выплатах с марта месяца так взахлеб врал Зеленский, если деньги нашли только в сентябре да и то из социальных программ ? (с)
Наша ********* вже приготувалась, гроші ковідні роздерибанили, маски продали, може гереги щось на Китаї закуплять тим і обійдемося.
Нужно вкладывать в здоровье украинцев.