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Новости Революция в Беларуси
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Беларусь (7764) Бабарико (12)

Родственники белорусской оппозиционерки Колесниковой подали заявление в милицию о ее исчезновении

Родственники белорусской оппозиционерки Колесниковой подали заявление в милицию о ее исчезновении

Родственники белорусской оппозиционерки, члена Координационного совета Беларуси Марии Колесниковой подали в милицию заявление о ее исчезновении.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил экс-кандидат в президенты Беларуси Виктор Бабарико.

"Родственники Марии Колесниковой подали заявление в милицию по факту исчезновения. В милиции сказали, что заявление принято, Марию ищут", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Минске неизвестные похитили соратницу Тихановской Колесникову

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Топ комментарии
+12
Родственники белорусской оппозиционерки Колесниковой подали заявление в милицию о ее исчезновении - Цензор.НЕТ 7479
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07.09.2020 23:08
+8
До какой степени они могут бьlть такими наивньlми?
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07.09.2020 23:17
+7
Нічого дивно. В Білорусі люди зникали завжди, кагебе ж працювало всі ці роки як годинник, то чому зараз повинно щось змінитися, влада ж не змінилась, система також. Цих тварюк треба вирубувати з коренем, а вони його глибоко пустили.
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07.09.2020 23:20
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Из ФРГ?
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07.09.2020 23:08 Ответить
Родственники белорусской оппозиционерки Колесниковой подали заявление в милицию о ее исчезновении - Цензор.НЕТ 7479
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07.09.2020 23:08 Ответить
Браво!
Ця листівка больнюча, аніж удар негіднику в пику!
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07.09.2020 23:31 Ответить
Врага надо в бою убивать. Листовки уже размахивание после. Несерьезно это с ксероксом.
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07.09.2020 23:41 Ответить
Если начнут убивать врага (на сегодняшний день ментов диктатора), то зайдут вежливые нелюди в немыслимом количестве. Например, в Иловайск за один день их зашло 15 тыс. нелюдей. Украина - достаточно сильная страна до сих пор с ними справиться не может, потому что там - бездонная бочка и "бабы нарожают".
А беларусам будет ещё сложнее. Одно Гродно не продержится. А в других областях сразу колаборанты нос подымут и одеяло на себя перетянут.
Поэтому пока тактика правильного. Тихо выводить диктатора из себя. Заставлять делать ошибки и выставлять себя в неугодном свете. Чтобы Запад успевал пуйлу предупреждения отправлять - не рыпайся, попадёшь под пресс.
Вам даже сейчас любой кандидат подойдёт - главное, поменять флаг, герб, и чтобы весь мир увидел - что вы непокорённые террором. Тогда зародится нация. И будет отвоёвывать вектор развития по кусочку. Сначала будет 20%, а промосковских сил - 80%, потом 30% - 70%.
А когда приблизится к фифты-фифты, то уже и наследнику пуйла смысле лезть не будет - игра не будет стоить свеч.
А вот тогда уже и можно будет вату подмять и крепко.
Но, для начала вам нужны: герб и флаг.
А у вас их пока нет.
И это счастье, что за эти дни хотя-бы весь мир их увидел.
Потому что до этого никто в мире не знал, что Беларусь - это страна из истоков Великого княжества Литовского, одной из сильнейших стран Европы 15 века, которое нашло силы защитить себя и с востока, и с запада.
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08.09.2020 00:50 Ответить
друг, не пытайся обмануть себя и природу, так сказать
непротивление злу насилием хорошо выглядит только в трудах льва толстого
какой еще герб, когда толпа в 50 тысяч убегает от 100 мусорков, набейте себе хоть по 10 гербов на лбу
чему быть - того не миновать, не устали мифической рашки бояться, зайдет - не зайдет? не зайдет, могу пoспорить.
ваш усатый шлюх и так залез под путина полностью, куда уж боле
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08.09.2020 01:27 Ответить
Бацька уже в казематы ее кинул
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07.09.2020 23:08 Ответить
Диктатор - только такое правильное определение.
А сейчас ещё и узурпатор.
Т.к. раньше за него хоть голосовали, но в этот раз он и 20% не набрал.
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08.09.2020 00:53 Ответить
Ехал Грека через реку.
Видит Грека в реке рак.
Сунул в реку руку Грека.
Рак за руку Греку - цап.
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08.09.2020 01:24 Ответить
И шо?
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07.09.2020 23:08 Ответить
До какой степени они могут бьlть такими наивньlми?
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07.09.2020 23:17 Ответить
ну если не объявилась где то в Польше или Литве, то сейчас ее ломают и дискредитируют на подвале.., или может убили даже..
Дела для нее хреновые..
а где возмущенные марши протестующих?
ждут следующих выходных, да?
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07.09.2020 23:17 Ответить
В какой стране маршируют в рабочий день?
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07.09.2020 23:21 Ответить
В Франції наприклад.
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08.09.2020 00:10 Ответить
Прям! Жилеты практиковали на Week-end.
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08.09.2020 22:32 Ответить
Тут не тільки жилети маніфестують і жилети блокували перехрестки 3 міс. без перекурів.
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08.09.2020 22:39 Ответить
https://newsmondo.it/manifestazione-gilet-gialli-16-novembre-2019/esteri/

На читай. Написано, что они бастовали пости каждый week- end. Дочка живёт в Париже, подтверждает.
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10.09.2020 21:53 Ответить
Ага, ти мені будеш розповідати як я маніфестував.
Якщо дочка живе в Парижі то чому ти мені лінки даєш на італійські сайти? Щось ти забрехався.
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10.09.2020 22:15 Ответить
https://www.agenzianova.com/a/5f5a287a79fa90.21311327/3094103/2020-09-10/francia-prefettura-di-parigi-vieta-manifestazione-dei-gilet-gialli
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11.09.2020 09:00 Ответить
Здест пишут, что вчера, в четверг 11,09,2020 префектура Парижа запретила манифестацию Жёлтых Жилетов , намеченную с 18-00 11.09.2020 до 12.00 12.09.2020.
Я пишу на итальянском, потому что здесь живу 20 лет и знаю язык.
Да, моя дочка живёт в Issy les Molyneux, Департимент Парижа. Мне очень нравится этот район, полно парков с озёрами. Или что тебе не так?
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11.09.2020 09:09 Ответить
Не треба мені розповідати про то як я маніфестував.
https://www.bing.com/images/search?q=blocage+de+rond+points+par+gilets+******+%2bphotos&id=52D0E8DFB2561A21EDFFFD5D64B25A3FFB3DABF6&form=IQFRBA&first=1&scenario=ImageBasicHover
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11.09.2020 09:58 Ответить
Нічого дивно. В Білорусі люди зникали завжди, кагебе ж працювало всі ці роки як годинник, то чому зараз повинно щось змінитися, влада ж не змінилась, система також. Цих тварюк треба вирубувати з коренем, а вони його глибоко пустили.
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07.09.2020 23:20 Ответить
Если у беларусов не будет единого центра протестов, по аналогии с Майданом, то, на мой взгляд, шансов у них уговорить луку стать гарантом Конституции немного.
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07.09.2020 23:24 Ответить
У белорусских партизан есть ещё леса это сколько можно российских эшелонов и "гум конвоев" в воздух запустить, а потом и гауляйтера Белоруссии Алеканредейна Белазус Лукаенраузе
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07.09.2020 23:39 Ответить
белорусские "партизаны" - это миф. Это ващета были банды из окруженцев (которые были призваны со всего Союза) с инструкторами-диверсантами присланными из Москвы.
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08.09.2020 00:12 Ответить
Білоруські партизани то брехня: https://censor.net/ru/news/3217616/***************************************************************************************************/sortby/tree/order/asc/page/2#comment_74575528
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08.09.2020 00:15 Ответить
Так кто такие белорусы? Ведь правду мне говорил мой друг,что белорусы в ГУЛАГе не сидели,какие то осторожные они очень,похлеще наших хохлов
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08.09.2020 02:39 Ответить
Белорусский партизан это всё равно как еврей грузчик.
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08.09.2020 10:36 Ответить
все организаторы либо арестованы либо вывезены за границу . путинское фсб следит как только появляется новый - в тюрьму моментально . активных протестующих похищают вывозят и убивают в безлюдном месте .
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08.09.2020 00:35 Ответить
Кто не может жарить драныкы, тот идет в политику!
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07.09.2020 23:28 Ответить
"... воровать."
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07.09.2020 23:48 Ответить
https://rupor.info/news/162165/rodnym-zayavili-ob-otravlenii-v-minske-nashli-mertvym-parnya-so-sledami-poboev Родным заявили об отравлении: в Минске нашли мертвым парня со следами побоев . . https://ru.krymr.com/a/news-germanija-potrebovala-ot-lukashenko-objasnenij-iz-za-kolesnikovoj/30825891.html Германия потребовала от Лукашенко разъяснений по поводу судьбы Марии Колесниковой ...как то цинично и выборочно от Германии звучит, также и по Украине, за Донбасс сожалеют ,а в Крым ездят германские депутаты.
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07.09.2020 23:32 Ответить
Лукашенко блефует, когда грозится народу оружием. Очередь из пулемета 5сек - 30 омоновцев лежат и встать не смогут. Забарикадировшись в здании, успешно оборонятся месяц. Луганский аэропорт так и не взяли.. 2 или больше месяцев атаки отбивали. А вот по части уличных драк, комментарии отовсюду. Белорусы мягко говоря разочаровали. Не бойцы.
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07.09.2020 23:35 Ответить
хватит и обычного короткоствола, это сразу расставит точки, мусорки станут более уважительно относиться с гражданам
а еще надо их всех деанонимизировать, сайт и фото и личными данными, поможет остановить беспредел, если на другое тестостерона не хватает
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07.09.2020 23:45 Ответить
Тогда мусоркам ****** разрешит применять огнестрельное оружие и ****** ему в этом поможет.
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07.09.2020 23:51 Ответить
а это уже гражданская война, итого которой не в пользу пары тысяч мусоров, развязка наступит быстрее
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07.09.2020 23:54 Ответить
А пару десятков тысяч вояк,которые приведены в боевую готовность?
****** пойдёт на всё,шоб остаться у власти.Вплоть до расстрела собственного народа.
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07.09.2020 23:59 Ответить
болотные рабы слишком трусливы чтобы на них армию выпускать.
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08.09.2020 00:02 Ответить
Ну,тем не менее эта гнида "подтянула" войска.Точно не Гродно защищать от войск НАТО.
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08.09.2020 00:05 Ответить
Насчет армии большие сомнения, что те не перейдут на сторону народа. Оружие последний аргумент. Отказавшийся выполнить приказ мусор, рискует быть уволенным. Одев маску, вот уже месяц прошел, ничто не угрожает. Протест травоядный!
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08.09.2020 00:07 Ответить
отказавшийся выполнить приказ мусор будет не уволен , а посажен за нарушение присяги . учите матчасть воины .
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08.09.2020 00:49 Ответить
армия - она против нато приведена. это пропагандонский ход, не более.
мусора натасканы бить людей, армия - это другое.
ладно, без адекватного ответа на насилие - ничего не будет,
тут вопрос простой, как три копейки, может ли свободный человек позволять бить себя палкой? и ответ такой-же простой, как вопрос. все остальное - значение имеет вторичное.
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08.09.2020 00:08 Ответить
обычного короткоствола тебе хватит чтобы застрелиться и не испытывать тяжелых мучений в тюрьме .
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08.09.2020 00:41 Ответить
не надо меня пугать тюрьмой, это не так страшно, как тебе кажется
ты что хочешь сказать, можешь мысль свою по этой теме выразить как-то?
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08.09.2020 01:01 Ответить
я смотрю ты был пулеметчиком . какой у тебя настрел из автоматического оружия , боец ? 5 сек и 30 омоновцев ? это если они собрались в кучу обняли друг друга и стоят неподвижно и даже в этом случае за 5 сек ты не уложишь 30 человек .
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08.09.2020 00:39 Ответить
обрати внимание, что тактика вв и омона именно такова, так что пулемет тут был бы в самый раз
а поодиночеке омон вообще бессилен
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08.09.2020 00:46 Ответить
пулемет ? это когда вокруг протестующие граждане ? вам сколько лет ? компьютерные игры отрицательно влияют на восприятие реальной жизни .
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08.09.2020 00:51 Ответить
да про пулемет - это шутка, конечно, но посыл ясен
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08.09.2020 00:57 Ответить
Родичі білоруської опозиціонерки Колесникової подали заяву в міліцію про її зникнення. А повинні були подати заяву про викрадення міліцією Колесникової. Викрадення цими катами білоруського народу і вірними ланцюговими псами кривавого диктатора і продажного кремлівського - опричника - яничара Іуди Луки.
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07.09.2020 23:43 Ответить
То есть похитителям заяву о похищении отнесли? А чего - нормас. Может и найдут...
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07.09.2020 23:47 Ответить
Зачем им искать,если они её и "похитили",по приказу ******?
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07.09.2020 23:54 Ответить
А вот боятся. Мусору ничего не будет за то что он сделает. За насилие в отношение сотрудника 5 лет запросто. В прошлое воскресенье у тихарей на бусе человека отбили, по отпечаткам нашли, сейчас в СИЗО трое или четверо сидят.
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08.09.2020 00:19 Ответить
мусора - это не орден тамплиеров, воюющих за гроб господень.
это хрупкая структура, состоящая на 90% из маргиналов, которая рассыпется моментально.
понамаешь ты это или нет?
вы же даже не попробовали...
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08.09.2020 00:34 Ответить
она бы и рассыпалась давно , но пришло серьезное подкрепление из росии . деньги опять же $1000 в день получить и при этом не в Сирии под пулями ползать , а бить безоружных граждан .
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08.09.2020 00:44 Ответить
да, согласен, бить сопливого чмыря гораздо приятнее и безопаснее, чем злого, опасного и беспощадного гражданина, защищающего свое достоинство
но, увы - увы
еще могу добавить, что пассивная реакция порождает в мусорах азарт и охотничий инстинкт, ату его, ату, сегодня идем на охоту...
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08.09.2020 00:56 Ответить
пруфы про "подкрепление" есть?
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08.09.2020 10:21 Ответить
а думаешь зачем лукашенко по приказу путина собирал у всех белоруских граждан мужского пола отпечатки пальцев и образцы ДНК ? вы теперь все в базе данных .
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08.09.2020 00:43 Ответить
ну и что
это просто еще один агрумент за то, чтобы смести всю эту кодлу
отпечатки, днк, это все работает, пока ты ссышь дать в морду менту
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08.09.2020 00:50 Ответить
белорусы должны собрать собственную базу отпечатков подошв и днк на тупых свиных хярях мусоров
должны себе
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08.09.2020 01:58 Ответить
vyvezut zagranicu kak i drugix.Takaja taktika u kgbistov.
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08.09.2020 00:03 Ответить
Разве,шо за границу Минска,в какую-нибудь Беловежскую пущу или рощу.Прикопают по-тихому и все... Делов то.
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08.09.2020 00:09 Ответить
будь выборы свободными, кто-то из них уже подписывал бы в Москве бумаги об окончании формирования «единого союзного государства». Причем, начал этот аншлюс - сам Лукашенко и потому Лука и его конкуренты по выборам - одним миром мазаны и все они одинаково ненавидят свою страну и готовы ее сдать, но за дорого.

Результатом стало то, что Луке надо было либо срочно пересаживаться на один из стульев, либо бежать. Он выбрал первое и пересел на российский стул. А Москве, по большому счету, все равно, кто подпишет аншлюс.

Подписант потом будет напоен специальным чаем и дело с концом. Другое дело, что и Москва получила не то, что ей виделось.

Они себе представляли, что поднимут протесты против Луки и в случае удачи - проведут во власть свою Тихановскую или Бабарико, но протесты ушли в сторону. Правда, они еще не прошли точку невозврата и не переросли окончательно в национально-освободительное движение, но подошли очень близко. ANTI-COLORADOS
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08.09.2020 00:24 Ответить
это брехня , никто бы не подписывал с путиным соглашения о едином союзном государстве. лукашенко вынужден ибо от страха потерять власть и деньги он свою родную мать убил бы . путин его подставил , а идиот купился на обещания порулить союзным парламентом .
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08.09.2020 00:47 Ответить
хе хе,это все равно ,что сказать гопнику:ты мне верни то , что украл,пожалуйста)
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08.09.2020 00:48 Ответить
эта заява о пропаже - серьезнейший удар по режиму, устоит ли лукашенко?
а реально, овцеподобие белорусов уже даже не вызывает эмоций, заслужили
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08.09.2020 01:43 Ответить
Шельмування білоруської революції набирає в українських ЗМІ майже проросійські оберти. Спротив є, в Мінську
https://www.youtube.com/watch?v=9QK0nomjKTk

в Пінську (жєсть)
https://www.youtube.com/watch?v=vK_7BTSDJbg

і в Вітебську
https://www.youtube.com/watch?v=dfZaHFVk6CA

Чомусь у нас це не висвітлюється, натомість йде інформхвиля, начебто білоруси барани і ні на що не здатні. Це брехня! Що відбувається, Лука проплатив Зе за таку викривлену подачу?
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08.09.2020 04:06 Ответить
это скоординированное фсбшная атака . точно также беларуские сми подконтрольные власти писали об украинском майдане . я уверен что тот кто пытается обкакать беларускую революцию делает это за росийские деньги . создание отрицательного имиджа метод росийского фсб .
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08.09.2020 04:48 Ответить
Толкования на Иак. 4:6
Свт. Григорий Богослов
Но тем большую дает благодать; посему и сказано: Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. За гордостью следует низложение, а за низложением - прославление. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать и, все соразмеряя праведно, воздаётся.
Вот сябры и получили себе за своё смирение Божью благодать от своего же правящего не людского про-кремлёвского режима диктатора убийцы Луки в виде: кровавых убийств, репрессий, геноцида...на пути к ордынскому руцькому миру. Ещё немного такого смирения и весь белорусский народ вообще станет смеренными рабами - недо-кацапами. А их европейская Беларуская держава превратится в гадкую бесправную кацапскую колонию.
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08.09.2020 04:21 Ответить
Смирение с неизбежним там говориться Шановний. А смирение перед супостатом і диктатором єто -рабство Ви путаете грешное с праведним.
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08.09.2020 08:10 Ответить
Рассмотрим ещё одну из самых «неприемлемых» заповедей Спасителя: «А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую».
Часто эти слова Иисуса Христа вызывают большое негодование и порождают массу критических упреков в адрес как отдельных христиан, так и Церкви в целом. Призыв к непротивлению злому у всех привычно ассоциируется с необходимостью всепопустительства и бездействия перед проявлением всякого зла, а призыв к обращению другой щеки с унижением, малодушием и слабостью. Вот вовсю и хлестают по щекам и по чём попадя палачи диктатора Луки сотни тысяч беларусов какая то жалкая тысяча палачей выродков Луки да сотня приехавших им помогать наставников кацапов. А беларусы они только смиренно подставляют им щёки и всё остальное ( жопу) надеясь на Божье чудо.....
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08.09.2020 08:36 Ответить
Шановний а Ісус казав щось про третю щоку чи підставити знов першу? Ось і поміркуйте над його словами. доречі Білоруси зараз як раз обернули другу щоку. По першій вже отримали. І це не слабкість а сила..Не кожна людина може дати другу можливість на випралення своєї помилки. Ось для чого обернути другу щеку.Таке можуть тільки сильні люди. І тепер далі щоб ви не розвинули далі по цій тамі . Він казав не вбий і не осуджуй, казав возлюби. Білоруси поки йдуть по совісті і істині. І головне Ісус ні коли не казав не захищайся. Читайте не букви а між рядків шановнийі вкомплексі усі заповеді. І не ображайте людей. )))Бо виходить ви самі порушуєте
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08.09.2020 12:31 Ответить
І поважайте вибір Білорусів... Вони так вирішили.. По вашему принципу.."Да стучите і отворятся ВАМ" Не треба критики треба підтримка
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08.09.2020 08:13 Ответить
Главу Католической церкви Беларуси не впустили в страну не смотря на то что он имеет беларуское гражданство . И это все потому что он осудил варварские действия властей .
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08.09.2020 04:50 Ответить
смешно
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08.09.2020 06:19 Ответить
Пчёлы против мёда
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08.09.2020 07:06 Ответить
Поїхала до РФ на курси підвищеня кваліфікації до школи розвідки під Новосибірськ.
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08.09.2020 07:51 Ответить
В СИЗО КГБ пусть ищут...А туда отправляют без суда и следствия, одиночная камера, белого цвета, стены и двери с шумоизоляцией, круглосуточно горит свет... Короче сделано все так что общение со следователем это твоя единственная радость в жизни....А держать там могут бесконечно долго...
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08.09.2020 08:01 Ответить
В міліцію то зрозуміло...Але головне треба піднімать шум в СМІ особливо світових СМІ ..зараз після Навального ні кому ні Лукі ні ХЛОві не потрібний лишній шум ..Зразу повернуть.
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08.09.2020 08:07 Ответить
ХЛО судорожно шукає заміну Луці...і також серед опозиції Ось і питається знайти підконтрольну людину Правільнішого шляху ніж нові вибори НЕ МАЄ. і ХЛО це розуміє... Коли знайде будуть вибори...Цікаво хто погодиться... Головне Білорусам не обманутись.
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08.09.2020 08:20 Ответить
Теперь, по заявлению родственников, Лукашенко с чистой совестью может арестовать всех её соратников.
За похищение!
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08.09.2020 09:14 Ответить
 
 