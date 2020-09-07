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Родственники белорусской оппозиционерки Колесниковой подали заявление в милицию о ее исчезновении
Родственники белорусской оппозиционерки, члена Координационного совета Беларуси Марии Колесниковой подали в милицию заявление о ее исчезновении.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил экс-кандидат в президенты Беларуси Виктор Бабарико.
"Родственники Марии Колесниковой подали заявление в милицию по факту исчезновения. В милиции сказали, что заявление принято, Марию ищут", - говорится в сообщении.
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+12 Перехватчик
показать весь комментарий07.09.2020 23:08
+8 Serhios Bond
показать весь комментарий07.09.2020 23:17
+7 irenka ko
показать весь комментарий07.09.2020 23:20
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Пожалуйста, подождите...
Ця листівка больнюча, аніж удар негіднику в пику!
А беларусам будет ещё сложнее. Одно Гродно не продержится. А в других областях сразу колаборанты нос подымут и одеяло на себя перетянут.
Поэтому пока тактика правильного. Тихо выводить диктатора из себя. Заставлять делать ошибки и выставлять себя в неугодном свете. Чтобы Запад успевал пуйлу предупреждения отправлять - не рыпайся, попадёшь под пресс.
Вам даже сейчас любой кандидат подойдёт - главное, поменять флаг, герб, и чтобы весь мир увидел - что вы непокорённые террором. Тогда зародится нация. И будет отвоёвывать вектор развития по кусочку. Сначала будет 20%, а промосковских сил - 80%, потом 30% - 70%.
А когда приблизится к фифты-фифты, то уже и наследнику пуйла смысле лезть не будет - игра не будет стоить свеч.
А вот тогда уже и можно будет вату подмять и крепко.
Но, для начала вам нужны: герб и флаг.
А у вас их пока нет.
И это счастье, что за эти дни хотя-бы весь мир их увидел.
Потому что до этого никто в мире не знал, что Беларусь - это страна из истоков Великого княжества Литовского, одной из сильнейших стран Европы 15 века, которое нашло силы защитить себя и с востока, и с запада.
непротивление злу насилием хорошо выглядит только в трудах льва толстого
какой еще герб, когда толпа в 50 тысяч убегает от 100 мусорков, набейте себе хоть по 10 гербов на лбу
чему быть - того не миновать, не устали мифической рашки бояться, зайдет - не зайдет? не зайдет, могу пoспорить.
ваш усатый шлюх и так залез под путина полностью, куда уж боле
А сейчас ещё и узурпатор.
Т.к. раньше за него хоть голосовали, но в этот раз он и 20% не набрал.
Видит Грека в реке рак.
Сунул в реку руку Грека.
Рак за руку Греку - цап.
Дела для нее хреновые..
а где возмущенные марши протестующих?
ждут следующих выходных, да?
На читай. Написано, что они бастовали пости каждый week- end. Дочка живёт в Париже, подтверждает.
Якщо дочка живе в Парижі то чому ти мені лінки даєш на італійські сайти? Щось ти забрехався.
Я пишу на итальянском, потому что здесь живу 20 лет и знаю язык.
Да, моя дочка живёт в Issy les Molyneux, Департимент Парижа. Мне очень нравится этот район, полно парков с озёрами. Или что тебе не так?
https://www.bing.com/images/search?q=blocage+de+rond+points+par+gilets+******+%2bphotos&id=52D0E8DFB2561A21EDFFFD5D64B25A3FFB3DABF6&form=IQFRBA&first=1&scenario=ImageBasicHover
а еще надо их всех деанонимизировать, сайт и фото и личными данными, поможет остановить беспредел, если на другое тестостерона не хватает
****** пойдёт на всё,шоб остаться у власти.Вплоть до расстрела собственного народа.
мусора натасканы бить людей, армия - это другое.
ладно, без адекватного ответа на насилие - ничего не будет,
тут вопрос простой, как три копейки, может ли свободный человек позволять бить себя палкой? и ответ такой-же простой, как вопрос. все остальное - значение имеет вторичное.
ты что хочешь сказать, можешь мысль свою по этой теме выразить как-то?
а поодиночеке омон вообще бессилен
это хрупкая структура, состоящая на 90% из маргиналов, которая рассыпется моментально.
понамаешь ты это или нет?
вы же даже не попробовали...
но, увы - увы
еще могу добавить, что пассивная реакция порождает в мусорах азарт и охотничий инстинкт, ату его, ату, сегодня идем на охоту...
это просто еще один агрумент за то, чтобы смести всю эту кодлу
отпечатки, днк, это все работает, пока ты ссышь дать в морду менту
должны себе
Результатом стало то, что Луке надо было либо срочно пересаживаться на один из стульев, либо бежать. Он выбрал первое и пересел на российский стул. А Москве, по большому счету, все равно, кто подпишет аншлюс.
Подписант потом будет напоен специальным чаем и дело с концом. Другое дело, что и Москва получила не то, что ей виделось.
Они себе представляли, что поднимут протесты против Луки и в случае удачи - проведут во власть свою Тихановскую или Бабарико, но протесты ушли в сторону. Правда, они еще не прошли точку невозврата и не переросли окончательно в национально-освободительное движение, но подошли очень близко. ANTI-COLORADOS
а реально, овцеподобие белорусов уже даже не вызывает эмоций, заслужили
https://www.youtube.com/watch?v=9QK0nomjKTk
в Пінську (жєсть)
https://www.youtube.com/watch?v=vK_7BTSDJbg
і в Вітебську
https://www.youtube.com/watch?v=dfZaHFVk6CA
Чомусь у нас це не висвітлюється, натомість йде інформхвиля, начебто білоруси барани і ні на що не здатні. Це брехня! Що відбувається, Лука проплатив Зе за таку викривлену подачу?
Свт. Григорий Богослов
Но тем большую дает благодать; посему и сказано: Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. За гордостью следует низложение, а за низложением - прославление. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать и, все соразмеряя праведно, воздаётся.
Вот сябры и получили себе за своё смирение Божью благодать от своего же правящего не людского про-кремлёвского режима диктатора убийцы Луки в виде: кровавых убийств, репрессий, геноцида...на пути к ордынскому руцькому миру. Ещё немного такого смирения и весь белорусский народ вообще станет смеренными рабами - недо-кацапами. А их европейская Беларуская держава превратится в гадкую бесправную кацапскую колонию.
Часто эти слова Иисуса Христа вызывают большое негодование и порождают массу критических упреков в адрес как отдельных христиан, так и Церкви в целом. Призыв к непротивлению злому у всех привычно ассоциируется с необходимостью всепопустительства и бездействия перед проявлением всякого зла, а призыв к обращению другой щеки с унижением, малодушием и слабостью. Вот вовсю и хлестают по щекам и по чём попадя палачи диктатора Луки сотни тысяч беларусов какая то жалкая тысяча палачей выродков Луки да сотня приехавших им помогать наставников кацапов. А беларусы они только смиренно подставляют им щёки и всё остальное ( жопу) надеясь на Божье чудо.....
За похищение!