Российский суд продлил на три месяца арест украинского активиста из Крыма Приходько, - правозащитники

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону 7 сентября продлил еще на три месяца срок содержания под стражей украинского активиста из Крыма Олега Приходько.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Крымской солидарности".

На заседании, кроме стороны защиты и обвинения, присутствовал консул Украины в Ростове-на-Дону Юрий Довгуля.

Адвокат ходатайствовал о рассмотрении доказательств защиты, но судья перенес их рассмотрение на 16 сентября, "ввиду необходимости освободить зал суда для других подсудимых".

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В то же сремя, суд удовлетворил ходатайство обвинения о продлении строка содержания Олега Приходько под стражей еще на три месяца.

Комментируя решение суда, Приходько сказал, что он "ничего другого и не ожидал".

Напомним, 8 февраля 2019 года сотрудники крымского главка ФСБ провели обыск у Олега Приходько в оккупированном селе Орехово Сакского района. Силовики изъяли у него украинскую символику, флаги партии "Свобода", красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры, технику и домашние CD-диски. После обыска Приходько отвезли в Симферополь, где допрашивали, расспрашивая о его деятельности и связях на материковой части Украины. ​10 октября 2019 года оккупанты задержали проукраинского активиста. Подконтрольный России "Киевский районный суд" оккупированного Крыма арестовал Приходько.

1 апреля 2020 года появилась информация, что обвиняемого в подготовке к теракту жителя Сакского района Крыма Олега Приходько незаконно этапировали из симферопольского СИЗО в Россию. 7 апреля стало известно, что Приходько доставили в СИЗО Ростова-на-Дону.

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