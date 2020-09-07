В Сумах, отнесенных в оранжевую зону, запретили ночные клубы, концерты и дискотеки

В Сумах, отнесенных к оранжевой зоне эпидемиологической опасности по коронавирусу, усилили карантинные ограничения, в том числе временно запретили проведение концертов, дискотек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает инфорпортал Сумского горсовета.

Как отмечается, по рекомендациям городской комиссии ТЭБ и ЧС в Сумах запретили проведение концертов (кроме учреждений культуры, для которых концертная деятельность является основной), работу ночных клубов, кафе и ресторанов с организацией досуга (дискотеками, концертами и т. п.)

Также запрещена работа общепита (кафе, ресторанов) и летних площадок с 24.00 до 7.00, кроме работы по доставке заказов.

Руководителям организаций и предприятий рекомендовано перевести работников, по возможности, на дистанционную работу и проводить совещания, встречи в режиме онлайн.

Как сообщалось, с 7 сентября начало действовать новое эпидемическое зонирование. Согласно ему Сумы отнесены к оранжевой зоне эпидемиологической безопасности.

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