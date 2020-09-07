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В Сумах, отнесенных в оранжевую зону, запретили ночные клубы, концерты и дискотеки

В Сумах, отнесенных в оранжевую зону, запретили ночные клубы, концерты и дискотеки

В Сумах, отнесенных к оранжевой зоне эпидемиологической опасности по коронавирусу, усилили карантинные ограничения, в том числе временно запретили проведение концертов, дискотек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает инфорпортал Сумского горсовета.

Как отмечается, по рекомендациям городской комиссии ТЭБ и ЧС в Сумах запретили проведение концертов (кроме учреждений культуры, для которых концертная деятельность является основной), работу ночных клубов, кафе и ресторанов с организацией досуга (дискотеками, концертами и т. п.)

Также запрещена работа общепита (кафе, ресторанов) и летних площадок с 24.00 до 7.00, кроме работы по доставке заказов.

Руководителям организаций и предприятий рекомендовано перевести работников, по возможности, на дистанционную работу и проводить совещания, встречи в режиме онлайн.

Как сообщалось, с 7 сентября начало действовать новое эпидемическое зонирование. Согласно ему Сумы отнесены к оранжевой зоне эпидемиологической безопасности.

Также читайте: В Сумах из-за увеличения больных COVID-19 открывают больницу "второй волны"

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Топ комментарии
+4
Режим членограя превратил всю Украину в сплошной цирк на дроте , ни у кого другого нет никаких зон !
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08.09.2020 01:05
+2
Также запрещена работа общепита (кафе, ресторанов) и летних площадок с 24.00 до 7.00

Вот он источнеГ распространения вируса!
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08.09.2020 00:00
+2
Что делать?
В нашей, достаточно безрадостной, ситуации нужно конструктивно бояться, но не паниковать.
Глобального окончание коронавирусной эпопеи можно ожидать примерно к лету-осени 2021 года, когда с высокой вероятностью по всему миру появится достаточно доступная вакцина. Шансов на выработку коллективного иммунитета до того времени нет практически никаких - кластерный характер распространения COVID-19 и малопонятные истории с разной восприимчивостью разных людей не дают на это надеяться.
В государственном масштабе существующая в Украине власть, очевидно, не способна адекватно реагировать на ситуацию. Население может рассчитывать исключительно на себя: «спасение утопающих дело рук самих утопающих».
Основное, что необходимо осознать это то, что противоэпидемические меры, требующие от народа сознательности и доверия к власти и друг к другу, в Украине не работают и работать не будут уже никогда.
Масочный режим не соблюдается и соблюдаться не будет, поэтому его влияние на замедление распространения инфекции практически равно нулю. Если вы благоразумный человек, всерьез воспринимающий сложившуюся ситуацию, то вам остается только одно - постараться минимизировать риски для себя и дорогих вам людей.
В целом держите голову холодной, не ударяйтесь в крайности и не паникуйте. Прорвемся, бывало и хуже. (с)
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08.09.2020 00:36
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пи.си.. Когда страна впадает в детство - ей нужен психопедиатр !!! (с)
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07.09.2020 23:59 Ответить
Мо', педопсихіатр?
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08.09.2020 01:13 Ответить
может кому то и нужен и педо ...

у психиаторов есть книжки, там на рисунках в виде клякс - вагины, письки-сиськи, ну и фрагменты актов половых ..
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08.09.2020 01:24 Ответить
роршах ще той художник...😁
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08.09.2020 01:33 Ответить
Режим членограя превратил всю Украину в сплошной цирк на дроте , ни у кого другого нет никаких зон !
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08.09.2020 01:05 Ответить
Пора гнати нах цю владу зрадників та ідіотів.
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08.09.2020 06:49 Ответить
У Сумах, які зарахували до помаранчевої зони, заборонили нічні клуби, концерти і дискотеки - Цензор.НЕТ 5922
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08.09.2020 07:49 Ответить
Также запрещена работа общепита (кафе, ресторанов) и летних площадок с 24.00 до 7.00

Вот он источнеГ распространения вируса!
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08.09.2020 00:00 Ответить
Всім сумчанам придбати білі простирадла і тішком-нишком повзти на кладовища?Пійшли на йух!
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08.09.2020 00:01 Ответить
Что делать?
В нашей, достаточно безрадостной, ситуации нужно конструктивно бояться, но не паниковать.
Глобального окончание коронавирусной эпопеи можно ожидать примерно к лету-осени 2021 года, когда с высокой вероятностью по всему миру появится достаточно доступная вакцина. Шансов на выработку коллективного иммунитета до того времени нет практически никаких - кластерный характер распространения COVID-19 и малопонятные истории с разной восприимчивостью разных людей не дают на это надеяться.
В государственном масштабе существующая в Украине власть, очевидно, не способна адекватно реагировать на ситуацию. Население может рассчитывать исключительно на себя: «спасение утопающих дело рук самих утопающих».
Основное, что необходимо осознать это то, что противоэпидемические меры, требующие от народа сознательности и доверия к власти и друг к другу, в Украине не работают и работать не будут уже никогда.
Масочный режим не соблюдается и соблюдаться не будет, поэтому его влияние на замедление распространения инфекции практически равно нулю. Если вы благоразумный человек, всерьез воспринимающий сложившуюся ситуацию, то вам остается только одно - постараться минимизировать риски для себя и дорогих вам людей.
В целом держите голову холодной, не ударяйтесь в крайности и не паникуйте. Прорвемся, бывало и хуже. (с)
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08.09.2020 00:36 Ответить
Бывали хуже времена , но не было подлей !
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08.09.2020 01:08 Ответить
Янелох розважається та продовжує знищувати те, що залишилось.
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08.09.2020 01:42 Ответить
Вы пока записывайте фамилии всех чиновников, принимающих такие решения. Очень будет забавно наблюдать как они будут отмазываться на суде, размазывая по небритым харям скупые мужские слёзы, и бормотать что они "руководствовались самыми лучшими намерениями".
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08.09.2020 03:01 Ответить
Они и так на крючке за воровство или в доле на откат готують гроши. Не голсовать за ковидные местные власти которые на подтанцовке у ковидной мафии.
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08.09.2020 03:50 Ответить
Должны сесть все. Иначе они оставят выжженную землю на месте Украины.
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08.09.2020 08:02 Ответить
Амереканское иследование. Тесты ПЛРЦ очень чуствительны и реагируют к мертвым антителам всех инфекций 90% случаях . и только правильно угадывают ковид с первого раза 10% . Готовте денежки. Пора разобраться сколько справжних больных без патологий.
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08.09.2020 03:41 Ответить
 
 