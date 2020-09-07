В Сумах, отнесенных в оранжевую зону, запретили ночные клубы, концерты и дискотеки
В Сумах, отнесенных к оранжевой зоне эпидемиологической опасности по коронавирусу, усилили карантинные ограничения, в том числе временно запретили проведение концертов, дискотек.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает инфорпортал Сумского горсовета.
Как отмечается, по рекомендациям городской комиссии ТЭБ и ЧС в Сумах запретили проведение концертов (кроме учреждений культуры, для которых концертная деятельность является основной), работу ночных клубов, кафе и ресторанов с организацией досуга (дискотеками, концертами и т. п.)
Также запрещена работа общепита (кафе, ресторанов) и летних площадок с 24.00 до 7.00, кроме работы по доставке заказов.
Руководителям организаций и предприятий рекомендовано перевести работников, по возможности, на дистанционную работу и проводить совещания, встречи в режиме онлайн.
Как сообщалось, с 7 сентября начало действовать новое эпидемическое зонирование. Согласно ему Сумы отнесены к оранжевой зоне эпидемиологической безопасности.
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у психиаторов есть книжки, там на рисунках в виде клякс - вагины, письки-сиськи, ну и фрагменты актов половых ..
Вот он источнеГ распространения вируса!
В нашей, достаточно безрадостной, ситуации нужно конструктивно бояться, но не паниковать.
Глобального окончание коронавирусной эпопеи можно ожидать примерно к лету-осени 2021 года, когда с высокой вероятностью по всему миру появится достаточно доступная вакцина. Шансов на выработку коллективного иммунитета до того времени нет практически никаких - кластерный характер распространения COVID-19 и малопонятные истории с разной восприимчивостью разных людей не дают на это надеяться.
В государственном масштабе существующая в Украине власть, очевидно, не способна адекватно реагировать на ситуацию. Население может рассчитывать исключительно на себя: «спасение утопающих дело рук самих утопающих».
Основное, что необходимо осознать это то, что противоэпидемические меры, требующие от народа сознательности и доверия к власти и друг к другу, в Украине не работают и работать не будут уже никогда.
Масочный режим не соблюдается и соблюдаться не будет, поэтому его влияние на замедление распространения инфекции практически равно нулю. Если вы благоразумный человек, всерьез воспринимающий сложившуюся ситуацию, то вам остается только одно - постараться минимизировать риски для себя и дорогих вам людей.
В целом держите голову холодной, не ударяйтесь в крайности и не паникуйте. Прорвемся, бывало и хуже. (с)