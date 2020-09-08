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Разговора между главами МИД Украины и России по случаю нарушения террористами перемирия на Донбассе еще не было, - Кулеба

Разговора между главами МИД Украины и России по случаю нарушения террористами перемирия на Донбассе еще не было, - Кулеба

Телефонный разговор министров иностранных дел Украины и России в связи с нарушением режима тишины на Донбассе пока не состоялся.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интрфакс-Украина, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник.

"Несмотря на поздний час, когда разговор вчера (в воскресенье) был инициирован, сначала реакция из российского МИД была довольно оживленная, но потом, сегодня утром, мы получили сообщение, что министр Лавров срочно отбыл в командировку. И неизвестно, когда этот разговор состоится. Как выяснилось, он отбыл в Сирию. Потому я готов, жду разговора. Я считаю, что когда убивают на Востоке украинского солдата, то единственная сторона, с которой надо говорить - это РФ. И именно такое поручение дал мне вчера президент - переговорить с Лавровым", - сказал Кулеба 

Министр также пояснил, какие вопросы должны быть обсуждены в ходе его разговора в Лавровым.

"О чем говорить? Очень просто. Первый вопрос - как объясняет Российская Федерация то, что случилось. Второе - остается ли она преданной режиму прекращения огня. И третье - обсудить подготовку к встрече министров иностранных дел Нормандского формата, которая должна состояться сразу после встречи советников в свете тех обстрелов, которые вчера состоялись", - отметил Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ на Донбассе один раз нарушили "тишину", - штаб ООС

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Топ комментарии
+9
ОБСЄ нарахувала 950 порушень перемир'я на Донбасі за півтора тижня !!!
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08.09.2020 00:31
+7
«Лавров, нє ізволіл отвєтіть хахлє на звонок.
А то прі Порошенкє оборзєлі, внатурє.»
Десь так.
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08.09.2020 00:21
+7
Про що розмовляти із лютим ворогом і окупантом ?
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08.09.2020 00:29
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«Лавров, нє ізволіл отвєтіть хахлє на звонок.
А то прі Порошенкє оборзєлі, внатурє.»
Десь так.
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08.09.2020 00:21 Ответить
А старых пердунов ,вонючих ,запроданцев-кучму,кравчука,Фокина на Крещатике повесить на столбе фонарном .чтоб другим холуям кацапским не повадно было!!!
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08.09.2020 00:59 Ответить
Покайся, лошадь унылая
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08.09.2020 00:22 Ответить
Про що розмовляти із лютим ворогом і окупантом ?
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08.09.2020 00:29 Ответить
А ця "розмова" касапам і не потрібна. Їм потрібна капітуляція

Он, почитайте "Страсти": https://www.facebook.com/ferrummustflow/?__cft__[0]=AZV8jryOFNCGUicz4xGlR_3X2G2MS1jS5ih0rWrxUsE-9uhM2Zakqt2fZx4Go0H0134J3YsbFKS6xVxzxRDii3lCcf5Dkv_tBm8_Jv5gMMhiXu3stUR3CI_F6KoXZZxcdL3V9ZlFACtABC0UNrsf2P2HOWYI7-YmYzChwolUA4SgQA&__tn__=-UC%2CP-R "ЗЕЛЕНСКИЙ ВПАЛ В ГЛУБОКУЮ ОБЕСПОКОЕННОСТЬ"
Чи Віталія Портникова: "https://espreso.tv/article/2020/09/07/vitaliy_portnykov_peremyrya_tezh_zbroya_destabilizaciyi Перемир'я - теж зброя дестабілізації "
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08.09.2020 00:29 Ответить
ОБСЄ нарахувала 950 порушень перемир'я на Донбасі за півтора тижня !!!
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08.09.2020 00:31 Ответить
у перекладі на зєїзик: «нарушеніє тішини».
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08.09.2020 00:34 Ответить
Щопіврічна пролонгація секторальних санкцій (ті, що самі болючі) від ЄС базуються лише на звітах ОБСЄ. Це означає лише те, що санкції, які руйнують російську економіку будуть продовжені.
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08.09.2020 00:36 Ответить
Це я про те що якщо "сліпа і глухоніма" ОБСЄ зафіксувала стільки порушень то їх набагато більше !!! і ні про яки "режими тиші" розмову вести не можна по суті - війна триває й далі без паузи ....
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08.09.2020 00:45 Ответить
На Слабоді слова верещала Верещучка-Шапокляк.
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08.09.2020 00:33 Ответить
Разговор с лошадью что будет,что не будет-результат один. Нулевой.
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08.09.2020 00:33 Ответить
Тут мова про те, що лошадь, «послала», нашого очільника МВС.
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08.09.2020 00:36 Ответить
Прекрасно, Кулеба хвастается, что не выполнил указания Президента!

А ничего, что Помпео сумел позвонить Зеленскому и в Оман и в Кривой Рог?
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08.09.2020 00:34 Ответить
у кацапов жопы дымят, боятся без трубы остаться, в любом случае довольно странные заявления, разве кацапы не сторона конфликта? может нужно прямо и говорить лошади, что это они нарушили и им положено отсыпать полезных санкций?
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08.09.2020 00:42 Ответить
1. Якщо кацапи повинні поясювати, що сталося, то вони терористи, чи посередники?

2. Як можна бути "відданними режиму припинення вогню", цілеспрямовано вбиваючи?
3. Нахріна нова зустріч, якщо вони хрінять всі домовленості попердньої?
Що це за цирк? Ви забов'язані вимагати поглиблення занкцій проти мордора за порушення домовленностей.
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08.09.2020 00:46 Ответить
А кто выбрал этих 🤢🤡💩🎪👃🏻🎹 циркачей , пусть убьются головой об стенку
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08.09.2020 01:01 Ответить
лучше быстрая смерть,чем медленная жизнь.
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08.09.2020 00:47 Ответить
Не тормози.
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08.09.2020 01:09 Ответить
Разговора между главами МИД Украины и России по случаю нарушения террористами перемирия на Донбассе еще не было, - Кулеба - Цензор.НЕТ 692
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08.09.2020 05:56 Ответить
Машка Захерова обидела Сербию и ее президента...
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08.09.2020 07:06 Ответить
Кроме Лукашеску у Плешивого КГБиста не осталось союзников...
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08.09.2020 07:07 Ответить
І слово таке гидотне видумали всьообьємляювшєє пєрємирья((( тобто зі слів кульоми пастку для розмови з лошаком не розробили.
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08.09.2020 07:18 Ответить
клоунов опять послали на...й

обтекайте - и клоуны и их лохторат.
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08.09.2020 08:04 Ответить
Клоунов опять поимели... Лавров о таких говорил "дебилы, бл..."
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08.09.2020 08:57 Ответить
Москалі вчергове розвели і напевно щей послали
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08.09.2020 10:00 Ответить
вони вам, зеленопупікам, водять хером по губах, а ви облизуєтесь. тьфу
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08.09.2020 11:25 Ответить
 
 