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Новости Агрессия России против Украины
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Кулеба Дмитрий (2880) нормандская четверка (1596)

На встрече в нормандском формате будет поднят вопрос нарушения перемирия на Донбассе и гибели украинских воинов, - Кулеба

На встрече в нормандском формате будет поднят вопрос нарушения перемирия на Донбассе и гибели украинских воинов, - Кулеба

Встреча советников лидеров Нормандской четверки остается в графике, и на ней должна быть обсуждена гибель украинских солдат на Донбассе в результате нарушения перемирия боевиками.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник..

"По состоянию на сейчас встреча советников остается в графике, и к ней Украина очень тщательно готовится. И, безусловно, гибель наших солдат будет одним из тех вопросов, которые будут очень жестко обсуждены", - сказал Кулеба 

Также министр указал, что у Украины с РФ есть две войны - горячая вооруженная и дипломатическая.

"У меня есть стойкое впечатление, что вчера и сегодня шаг сделала российская партия вооруженной войны. Очевидно, что не зря именно сейчас это происходит, после начала предвыборной кампании в Украине. И мы понимаем, что у нас есть политические силы, которым в пределах кампании любая плохая новость с Востока добавляет баллов. И накануне встречи советников и министров - потому что это повышение ставок, это изменение атмосферы, и изменение вообще даже тех, прежде всего, вопросов, которые надо обсуждать. Потому что мы снова должны откатиться в вопросах безопасности, потому что они нарушены", - отметил Кулеба.

По его словам, все ключевые партнеры Украины получили детальную информацию относительно того, что случилось.

"И очень важно, что именно мы донесли правду о том, что произошло на Донбассе, о том, кто сорвал режим прекращения огня. Но пока что реакции еще не было. Однако мы контролируем ее. Я убежден, что, учитывая чувствительность ситуации, она будет тщательно изучена в международных столицах, и тогда уже будет обратная связь. Но хочу подчеркнуть, что мы абсолютно сохраняем поддержку международного сообщества в этой ситуации, которое поддерживает нас в том, что прекращение огня должно продолжаться, и мы должны искать дипломатический путь урегулирования и деоккупации наших территорий", - подчеркнул глава МИД. Как сообщалось, на Донбассе в воскресенье, 6 сентября, во время обстрела со стороны российских наемников погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины. Также в результате обстрела получил ранение военнослужащий Вооруженных сил Украины, который устранял последствия пожара на позиции подразделения Объединенных сил.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разговора между главами МИД Украины и России по случаю нарушения террористами перемирия на Донбассе еще не было, - Кулеба

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Топ комментарии
+7
Яке блін перемир'я? Це війна, гібридна але війна. Московія воює проти України. І кожна дія москалів (навіть перемир'я) спрямована на знищення української держави. На жаль Україна виступає з позиції слабкої сторони. Це почалося з моменту обрання зеленського на посаду. І речі погіршуються з кожним днем. Доля держави залежить від того скільки зеленський ще буде при владі. Годинник тікає не на нашу користь.
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08.09.2020 02:20
+3
http://strasty.com.ua/zelenskij-vpal-v-glubokuyu-**************/ Зеленский впал в глубокую обеспокоенность.
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08.09.2020 03:14
+3
Тот кто сказал,что "кроме меня никто мир не принесёт".Или опять на@бал?
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08.09.2020 06:20
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Вопросв поднимают с 2014 года и что... Решать нужно
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08.09.2020 02:02 Ответить
а кто может решить?
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08.09.2020 02:05 Ответить
Тот кто сказал,что "кроме меня никто мир не принесёт".Или опять на@бал?
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08.09.2020 06:20 Ответить
Естественно, с козломордыми мразями не будет никакого мира, пока они оккупируют украинскую землю и долго после этого. Все остальное лирика для зебилов.
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08.09.2020 06:59 Ответить
Не кто, а что. Решает всегда наличие оружия. В нашем случае ядерного.
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08.09.2020 09:00 Ответить
Франзузы всадили лаптемордым скотам по самые немогу:

Французский военный корабль Dupuy de Lome "атаковал" комплексы С-400 в Крыму: ПВО РФ заблокировано
https://www.youtube.com/watch?time_continue=160&v=Qxo53FaMRjs&feature=emb_logo
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08.09.2020 02:20 Ответить
Яке блін перемир'я? Це війна, гібридна але війна. Московія воює проти України. І кожна дія москалів (навіть перемир'я) спрямована на знищення української держави. На жаль Україна виступає з позиції слабкої сторони. Це почалося з моменту обрання зеленського на посаду. І речі погіршуються з кожним днем. Доля держави залежить від того скільки зеленський ще буде при владі. Годинник тікає не на нашу користь.
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08.09.2020 02:20 Ответить
Маks Korolto?
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08.09.2020 02:46 Ответить
На встрече в нормандском формате будет поднят вопрос нарушения перемирия на Донбассе и гибели украинских воинов, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3114
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08.09.2020 02:46 Ответить
Зелені потвори! Або захищайтесь, або здавайтесь.
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08.09.2020 02:49 Ответить
А в это время французский военный корабль атаковал комплексы С-400 в Крыму. https://avia.pro/news/francuzskiy-*******-korabl-atakoval-kompleksy-s-400-v-krymu
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08.09.2020 03:09 Ответить
http://strasty.com.ua/zelenskij-vpal-v-glubokuyu-**************/ Зеленский впал в глубокую обеспокоенность.
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08.09.2020 03:14 Ответить
http://strasty.com.ua/pugaya-popugaya/ - вот это понравилось, там же
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08.09.2020 06:42 Ответить
На встрече в нормандском формате будет поднят вопрос нарушения перемирия на Донбассе и гибели украинских воинов, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4313
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08.09.2020 05:43 Ответить
...рить окопи
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08.09.2020 06:57 Ответить
Американцы сбросилои бонбу на Крым 4 дня назад и улетели...стекла дрожали в Судаке Феодосии...наверна учебная...
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08.09.2020 06:41 Ответить
Виртуальный Путлер из Нейромира погиб.Матрица продолжает Черное дело....
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08.09.2020 06:43 Ответить
х%йло тєлєрєплртіровался в паралельний світ
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08.09.2020 06:58 Ответить
Чаї поганяють, анекдоти послухають і озабочЄностю закінчать.
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08.09.2020 06:56 Ответить
Вспомнил Эрдогана...
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08.09.2020 07:37 Ответить
Пусті і нічого не значуші слова цього балабола можуть порадувати тільки лохів і сцикунів. За час праівління зеленої чуми Україна втратила свої територі ї світову підтримку. На кожному кроці ворог бачить нашу слабкість. ЗСУ демаралізовані нашим зрадниками на вищому ешелоні влади. В країні безлад і некерованість, іде розгул антиукраїнських сил, єврейська нація веде до знищення України як держави--бо свої інтереси в них важливіші.
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08.09.2020 07:37 Ответить
Ваш формат напівавтомат.
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08.09.2020 07:51 Ответить
Перемирие, о необходимости которого всё время говорил Зеленский, завершилось.
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08.09.2020 08:43 Ответить
 
 