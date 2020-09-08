Нарушение перемирия на Донбассе обсудят в комитете ВР по нацбезопасности в среду, - Верещук
Нарушение перемирия на Донбассе вооруженными формированиями Российской Федерации обсудят в комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады в среду
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила народный депутат, фракция партии "Слуга народа" Ирина Верещук в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник..
"На данный момент я придерживаюсь той позиции, которой придерживается президент, Офис президента. Заседание комитета будет проходить в среду. Мы будем, наверное, рассматривать этот вопрос, и будем решать, какой будет позиция комитета", - сказала Верещук.
Напомним, о полном прекращении огня на Донбассе, которое началось с полуночи 27 июля, стороны договорились на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске 22 июля.
6 сентября от выстрела снайпера наемников РФ под Крымским в Новоайдарском районе погиб военнослужащий ВСУ.
Пожалуйста, подождите...
В оптиці в мене москаль
На вітер поправочка і допобачення
Дамой за «парєбрік», бай-бай!
чуваки,сегодня Полиграф Шариков,а завтра Пафнутий Терористов,наука идет вперед товарищи,дайте бабла на новые Новички и Полонии,и РАБссия воспрянет ото сна...
можно даже придумать как на рояле сбецать,
бубочка поможет, если чего