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Нарушение перемирия на Донбассе обсудят в комитете ВР по нацбезопасности в среду, - Верещук

Нарушение перемирия на Донбассе обсудят в комитете ВР по нацбезопасности в среду, - Верещук

Нарушение перемирия на Донбассе вооруженными формированиями Российской Федерации обсудят в комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады в среду

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила народный депутат, фракция партии "Слуга народа" Ирина Верещук в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник..

"На данный момент я придерживаюсь той позиции, которой придерживается президент, Офис президента. Заседание комитета будет проходить в среду. Мы будем, наверное, рассматривать этот вопрос, и будем решать, какой будет позиция комитета", - сказала Верещук. 

Напомним, о полном прекращении огня на Донбассе, которое началось с полуночи 27 июля, стороны договорились на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске 22 июля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОП об обострении на Донбассе: Мы требуем от России вмешаться в ситуацию и прекратить провокации

6 сентября от выстрела снайпера наемников РФ под Крымским в Новоайдарском районе погиб военнослужащий ВСУ.
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Топ комментарии
+16
На нарушение перемирия нужно отвечать со всех стволов , а не бесполезной трепотнёй ЗЕмразей !
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08.09.2020 07:21
+12
Зелёные мрази выражают глубокую обеспокоенность по поводу убийства украинских военных. Спасибо зебилам они сделали это разом.
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08.09.2020 07:17
+8
Мира с РАБссией не будет ни через 5 ни через 50 лет ни через 500.История учит,что ничему не учит...,Гетьманы Украины-Руси Богдан Хмельницкий и Иван Мазепа тоже думали что с мразями можно договориться...
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08.09.2020 07:23
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девачка пакуй чимаданы и прыгай с этой телеги..... хотя.... кому ты уже нужна......
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08.09.2020 07:24 Ответить
Непонятно, а почему в среду, а не сразу после события? В какую среду? Какого года? Как сказала бы машутка захарова- товарисчи из уродливых слуг пуйла расставили ноги перед ****** и ждут... А перед этим получили уже во все дыхательные места. Суки продажные. На ростов всех в голубом вагоне. А лучше на урановые рудники в Желтых Водах.
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08.09.2020 07:53 Ответить
Зелёные мрази выражают глубокую обеспокоенность по поводу убийства украинских военных. Спасибо зебилам они сделали это разом.
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08.09.2020 07:17 Ответить
Так ПРовокатор ..При соєвому *хетьмані * такого не було .
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08.09.2020 07:18 Ответить
Шо пригорело зебил? Конечно небуло, эта ваша любимая земразь выпускает на волю убийц украинских детей под сказки о конце войны и делает вид что ничего не происходит когда украинские военные по несколько дней медленно умирают в поле.
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08.09.2020 07:23 Ответить
Было, конечно. Только при Порохе на это отвечали и соотношение потерь было примерно 3:1 "в пользу орков". А сейчас наши сидят, превратившись в мишени и молчат. Понял разницу? Или тебе, зебуину, это занадто? В ПТУ дробей не проходили?
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08.09.2020 08:02 Ответить
Малороси .збуджені ..
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08.09.2020 09:03 Ответить
Ну, звичайно! Ти у нас рагуль патентований!
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08.09.2020 09:18 Ответить
Как Лео выгнать за критику этого безударного наркомана, так это они на следующий день. А тут подумаешь... ничего важного
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08.09.2020 07:19 Ответить
чо ті так петушишься? уже почти 8 утра, иди на работу или пойди сделай че-нить полезное, а не плюйся помоями с утра во все сторони
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08.09.2020 07:47 Ответить
Лол, зебильные боты такие забавные...
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08.09.2020 07:50 Ответить
Просто СН выполняют все хотелки *****.
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08.09.2020 07:24 Ответить
Почирикаем поверещим,а потом споем песню Анатолия Соловьяненко Нiч яка мiсячна...
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08.09.2020 07:17 Ответить
Ніч така місячна зоряна, ясная
В оптиці в мене москаль
На вітер поправочка і допобачення
Дамой за «парєбрік», бай-бай!
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08.09.2020 07:43 Ответить
Так а що ті депи зможуть вирішити !?
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08.09.2020 07:21 Ответить
Митя, так там же зеленое большинство... они же ума в Трускавце набирались...
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08.09.2020 08:59 Ответить
Петя ? І що вони приймуть ? ..Що дадуть дозвіл -стріляти ?
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08.09.2020 09:05 Ответить
Нет, не Петя. Ал... как Джордж Клуни, только Ал... Митяй, не мути...
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08.09.2020 09:16 Ответить
На нарушение перемирия нужно отвечать со всех стволов , а не бесполезной трепотнёй ЗЕмразей !
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08.09.2020 07:21 Ответить
Мира с РАБссией не будет ни через 5 ни через 50 лет ни через 500.История учит,что ничему не учит...,Гетьманы Украины-Руси Богдан Хмельницкий и Иван Мазепа тоже думали что с мразями можно договориться...
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08.09.2020 07:23 Ответить
Если посмотреть рейтинг ООН стран по индексу человеческого развития то эта рабсия и бубашния занимают выше место по индексу ччеловеческого развития чем мы.
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08.09.2020 07:28 Ответить
Индекс развития РАБссии показала Машка ЗаХерова говоря о Сербии и ее президенте...
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08.09.2020 07:38 Ответить
Тебя ТВАРЬ, кто то держит в Украине? Тебе на билет дать? Или дать смачного пенделя, щоб летів на расєю і перевертався?
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08.09.2020 08:01 Ответить
И кого же они признают виновным в нарушении перемирия?
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08.09.2020 07:23 Ответить
невезучийслучай наверно.... тусторону низззя
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08.09.2020 07:26 Ответить
Эрдоган знает что делать с Мавзолейными шакалами...причем и в Сирии и в Ливии....
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08.09.2020 07:29 Ответить
В среду? То есть, это ситуация не черезвычайная, а так.
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08.09.2020 07:39 Ответить
А что, исходно не было поятно, что это ПР-ход?
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08.09.2020 07:54 Ответить
Шапокляк відгавкалась від усіх в студії. Трендичиха.
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08.09.2020 07:40 Ответить
Машка Захерова и Верещук очень похожи внешне,вы не заметили?
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08.09.2020 07:41 Ответить
Нарушение перемирия на Донбассе обсудят в комитете ВР по нацбезопасности в среду, - Верещук - Цензор.НЕТ 6381Нарушение перемирия на Донбассе обсудят в комитете ВР по нацбезопасности в среду, - Верещук - Цензор.НЕТ 3779Нарушение перемирия на Донбассе обсудят в комитете ВР по нацбезопасности в среду, - Верещук - Цензор.НЕТ 9559
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08.09.2020 07:46 Ответить
Нарушение перемирия на Донбассе обсудят в комитете ВР по нацбезопасности в среду, - Верещук - Цензор.НЕТ 5572Нарушение перемирия на Донбассе обсудят в комитете ВР по нацбезопасности в среду, - Верещук - Цензор.НЕТ 6102
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08.09.2020 07:53 Ответить
Такие нравы. Это не Древняя Греция. Гетеры управляют государствами. Это даже не кухарки.
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08.09.2020 07:57 Ответить
ЯБВДЛ... с детства мечтал с двумя, и шоб близняшки...
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08.09.2020 09:18 Ответить
Великие обсудители и вершители судеб.
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08.09.2020 07:55 Ответить
Да чего торопиться? Можно сразу после выборов собраться. У нас же одни провокации, на которые ВСУ стойко молчит.
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08.09.2020 07:59 Ответить
Профессор Преображенский заходит на кафедру МГУ им.Ломоносова говорит...
чуваки,сегодня Полиграф Шариков,а завтра Пафнутий Терористов,наука идет вперед товарищи,дайте бабла на новые Новички и Полонии,и РАБссия воспрянет ото сна...
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08.09.2020 08:01 Ответить
І яка ж ти мерзота верещук---да робіть щось. а не брешіть
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08.09.2020 08:03 Ответить
Талантливо поданая ЛОЖЬ из Мавзолея,завтра обернется трагедией для всего народа...,так было с братством Гитлера в 1939 году,так было с братом Кайзером Вильгельмом в 1914 году...
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08.09.2020 08:15 Ответить
А до чого тут кайзер Вільгельм? Він війни не розпочинав. росія перша оголосила мобілізацію. А на србію напала Автро-угорська імперія і, в принципі, мала на те право. Ібо нєкуй вбивати наступників престолу руками полоумних гаврил принципів. До речі, Франц Фердинанд збирався лібералізувати імперію і не збирався воювати з србією. Історію вчи, знавець.
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08.09.2020 08:28 Ответить
У меня есть личная переписка Кайзера Вильгельма и Николашки Второго накануне той войны...и я прекрасно знаю что ИМЕННО было...Педагог блинг...
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08.09.2020 08:35 Ответить
Потрібно комітету прицепитися до хеденої парасольки і полетіти на лінію фронту, а то розліталися по Києву, туди летіть де ваш довбаний "мир". Я навіть уявляю рішенгня комітету Ради - "страляли неприцільно", "винний наш воїн, що попав під цей неприцільний постріл". А ще "винний водій автомобіля, що наїхав на міну ДРГ ворога" і "винні бійці, що загинули від пожару", який виник після підпалу ворога.
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08.09.2020 08:17 Ответить
Перемирие, о необходимости которого всё время говорил Зеленский, завершилось.
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08.09.2020 08:27 Ответить
Цензоре, не давайте відфотожоплених фоток мадам верещук. Показуйте її такою, як вона є - старою, страшною і нікому не потрібною.
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08.09.2020 08:29 Ответить
Опять эта надувная баба с зонтиком
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08.09.2020 08:40 Ответить
Порушення перемир'я на Донбасі обговорять у комітеті ВР з нацбезпеки в середу, - Верещук - Цензор.НЕТ 3390
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08.09.2020 10:08 Ответить
ирка давай, активнее, шывели булками, выборы скоро,
можно даже придумать как на рояле сбецать,
бубочка поможет, если чего
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08.09.2020 10:37 Ответить
рейтинх слугнарода превышает допустимые пределы и составляет 148%
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08.09.2020 10:39 Ответить
ух ты, ж, ждали пока будет 1000
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08.09.2020 11:21 Ответить
 
 