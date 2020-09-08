"Россия отложила разговор Кулебы и Лаврова по Донбассу из-за командировки главы МИД РФ в Сирию"

МИД России сообщил украинской стороне, что глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров срочно отбыл в командировку, поэтому дата разговора двух министров по поводу обострения ситуации на Донбассе пока неизвестна.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил во время скайп-включения из Румынии в эфире программы "Свобода слова на ICTV" министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Когда разговор вчера был инициирован, сначала реакция с российского МИДа была довольно оживленной, но сегодня утром мы получили сообщение, что министр Лавров срочно отбыл в командировку, и неизвестно, когда этот разговор состоится. Как выяснилось, он отбыл в Сирию. Я готов, жду разговор", - сказал Кулеба.

Он добавил, что, по его убеждению, когда на востоке убивают украинского солдата, то единственная сторона, с которой нужно говорить, - это Российская Федерация. Кулеба отметил, что вчера Президент Зеленский дал ему именно такое поручение — переговорить с Лавровым.

"О чем говорить? Первый вопрос — как объясняет Российская Федерация то, что произошло, второе — остается она преданной режиму прекращения огня, и третье — обсудить подготовку к встрече министров иностранных дел нормандского формата, которая должна состояться сразу после встречи советников, в свете тех обстрелов, которые вчера состоялись", - сообщил министр.

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Как сообщалось, 6 сентября Кулеба инициировал срочный разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в связи с обстрелами со стороны оккупантов на Донбассе, в результате которых один украинский военный погиб и еще один ранен. Российские оккупационные войска в тот день дважды нарушили режим прекращения огня.