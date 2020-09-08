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обстрел (25755) штаб (1231) Донбасс (26950) операция Объединенных сил (6766)

Наемники РФ один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, боевых потерь нет, - штаб ОС

Наемники РФ один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, боевых потерь нет, - штаб ОС

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается стабильной и полностью контролируется украинским воинами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, за прошедшие сутки, 7 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020 г. Из стрелкового оружия и ручного противотанкового гранатомета враг совершил одиночные провокационные выстрелы в сторону позиций украинских воинов вблизи населенного пункта Каменка, в Донецкой области.

"Огневые провокации противника не несли угрозы нашим защитникам. Украинские подразделения оружие в ответ не применяли. Боевых потерь, в результате выстрелов, среди личного состава Объединенных сил нет", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток, 8 сентября, на участках ответственности наших подразделений нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОП об обострении на Донбассе: Мы требуем от России вмешаться в ситуацию и прекратить провокации

По всей линии разграничения наблюдалась тишина.

"Подразделения Объединенных сил находятся наготове к адекватному реагированию на любые изменения оперативной обстановки и коварные действия противника", - сообщили в штабе.

Как отметили в штабе, кроме военнослужащих Вооруженных Сил Украины в районе проведения операции Объединенных сил надлежаще исполняют свои задачи другие и составляющие сил обороны.

В прифронтовых районах саперами ГСЧС разминировано почти два гектара территории и передан на уничтожение 41 взрывоопасный предмет.

Кроме этого, для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. Сейчас работы ведутся на 42-х объектах.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил полностью контролируется украинским защитниками", - добавили в пресс-центре ОС.

Наемники РФ один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, боевых потерь нет, - штаб ОС 01
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Топ комментарии
+17
Ніякого режиму не існує, війна продовжується. Вона закінчилась тільки в пустій голові найвеличнішого оманського брехуна. Чувак на самокаті підтвердить.
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08.09.2020 07:36
+15
Зе-логика:
один раз украл - не вор
один раз соврал - не брехун
один раз ударил - не хулиган
один раз трахнул - не совокуплялся
один раз откинулся - не сидел
один раз обстрелял - не нарушал....
П.С.
Зато, сказанная один раз, фраза М.Зверобой "своей смертью не умрёшь" - покушение на жизнь!?
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08.09.2020 07:51
+8
7 сентября в Луганской области в районе населенного пункта Крымское снайпер террористической "ЛНР" убил украинского защитника.

А так, таки да, для шайки Зе потерь нету.
Ведь украинские защитники ни их люди!
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08.09.2020 08:26
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Ніякого режиму не існує, війна продовжується. Вона закінчилась тільки в пустій голові найвеличнішого оманського брехуна. Чувак на самокаті підтвердить.
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08.09.2020 07:36 Ответить
Зе-логика:
один раз украл - не вор
один раз соврал - не брехун
один раз ударил - не хулиган
один раз трахнул - не совокуплялся
один раз откинулся - не сидел
один раз обстрелял - не нарушал....
П.С.
Зато, сказанная один раз, фраза М.Зверобой "своей смертью не умрёшь" - покушение на жизнь!?
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08.09.2020 07:51 Ответить
Від таких слів у нього починається срачка, а це небезпечно для жізні.
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08.09.2020 07:59 Ответить
Один раз, не *******.
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08.09.2020 08:15 Ответить
7 сентября в Луганской области в районе населенного пункта Крымское снайпер террористической "ЛНР" убил украинского защитника.

А так, таки да, для шайки Зе потерь нету.
Ведь украинские защитники ни их люди!
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08.09.2020 08:26 Ответить
Перемирие, о необходимости которого всё время говорил Зеленский, завершилось.
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08.09.2020 08:36 Ответить
Не починаючись. Зеленський не може змиритися з втратою свого "здобутку" і продожує носитись з ним, як дурень з торбою.
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08.09.2020 09:55 Ответить
То есть вчерашние смерти украинских военных - полностью контролировались?
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08.09.2020 08:37 Ответить
"...бойових втрат немає" - в цьому словосполученні слово "бойових" наводить на думку, що втрати все-таки були, але вони не віднесені до бойових. Зелене лицемірство проникає всюди.
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08.09.2020 08:47 Ответить
07.09.2020 г.
В районе н\п Верхнеторецкое, во время выяснения обстоятельств возгорания в непосредственной близости от позиций, подразделение ВСУ было атаковано разведывательно-диверсионной группой противника. В результате боестолкновения погибло два и ранено четыре в\с ВСУ. Противник был оттеснен от позиций и накрыт минометным огнем. https://timeze2019.blogspot.com/
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08.09.2020 09:16 Ответить
Жахлива правда про зебільний "мир "..(((
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09.09.2020 00:04 Ответить
какой режим, режим развода овец?
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08.09.2020 11:19 Ответить
шо за бред??? - один раз нарушили... 1 раз, по логике заглавия равносильно тишине(один раз изнасиловал - какая мелочь, простим)... нарушили, писать без одного раза, это все равно что 10, что 100, все это нарушили...
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08.09.2020 12:00 Ответить
 
 