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Суд арестовал женщину, которая застрелила мужа и ранила несовершеннолетнюю дочь на Ривненщине, ей грозит пожизненное

Суд арестовал женщину, которая застрелила мужа и ранила несовершеннолетнюю дочь на Ривненщине, ей грозит пожизненное
Фото: Нацполиция

7 сентября, суд удовлетворил ходатайство следователя Ривненского районного отделения полиции и избрал меру пресечения подозреваемой в умышленном убийстве и покушении на умышленное убийство малолетнего ребенка в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ривненской области.

Напомним, что пятого сентября жительница Ривненского района по месту жительства, по непонятным пока мотивам, причинила смертельное ранение своему мужу в голову из травматического оружия, осуществив один выстрел в висок. После этого она зашла в комнату к своей дочери, которая также спала, вызвав один выстрел в грудную клетку с этой же травматического оружия. Однако, произошла задержка в виде прихватывания гильзы затвором. После этого злоумышленница взяла, предварительно, пневматическое устройство и дважды выстрелила ребенку в грудную клетку.

В рамках досудебного расследования, начатого по части 1 статьи 115 и частью 2 статьи 15 и 115 Уголовного кодекса Украины продолжается. Подозреваемой грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. В соответствии с постановлением суда теперь ближайшие два месяца подозреваемая проведет в следственном изоляторе.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Ривненщине женщина убила мужа, ранила дочь и пыталась покончить с собой, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Как пишут Факты.ICTV женщина является преподавателем местного вуза.

В полиции предполагают, что причиной ночной расправы могло стать запланированное отцом и дочерью путешествие в Турцию, куда они должны были лететь без матери.

 44-летней женщине уже назначили психолого-психиатрическую экспертизу.
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Топ комментарии
+15
Откуда вы такие берётесь?!! Убивает не оружие, а люди. Точно также она могла зарубить мужа во сне и топором. Так давайте запретим весь подобный инвентарь.
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08.09.2020 08:40
+7
обдрыщенцев, которые пытали и бивали людей в зоне АТО, выпускают из зала суда под личное обязательство. А тут убила мужа и дают пожизненно. Странное какое-то "правосудие"
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08.09.2020 09:24
+6
Хм, мотив! Думаю, она полы помыла, а они натоптали. Полы это святое. У моей жены так.
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08.09.2020 08:13
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Хм, мотив! Думаю, она полы помыла, а они натоптали. Полы это святое. У моей жены так.
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08.09.2020 08:13 Ответить
Полиция приехала быстро, но долго не арестовывала, ждали, пока полы высохнут.
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08.09.2020 08:18 Ответить
Кого там было арестовывать, если она и себе в башку пальнула?
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08.09.2020 09:04 Ответить
Ну,й,добре .Такі неможуть вільно розгулювати серед Загалу. А Застрелила,зарізала,отруїла, це - малосуттєва деталізація...
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08.09.2020 08:18 Ответить
Ну и что на это скажут радетели легализации короткоствольного оружия? Наверно : " надо больше оружия, хорошего и плохого! А тогда бы..." А что тогда?
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08.09.2020 08:24 Ответить
Откуда вы такие берётесь?!! Убивает не оружие, а люди. Точно также она могла зарубить мужа во сне и топором. Так давайте запретим весь подобный инвентарь.
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08.09.2020 08:40 Ответить
Оружие это устройства и предметы, специально конструктивно предназначенные для убийства. Топор это плотницкий инструмент. Сам факт владения любого инструмента или приспособления предполагает его применение по предназначению.
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08.09.2020 09:53 Ответить
Только при изъятии топора полицией его запросто относят к холодному оружию .
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08.09.2020 10:17 Ответить
Да конечно же средством убийства может быть любой подручный инструмент или даже слово. Ты никак не поймёшь, что сам факт наличия оружия, глубоко в подсознании порождает идею о том, что неспроста же его делали, наверное для того что бы облегчить саму процедуру. Как блендер для морковки, как спицы для вязания, как зонтик для дождя. Следующая мысль после переваривания предыдущей, это стоимость жизни. Раз она не бесценна, раз уж можно убивать, то почему бы и нет? В исключительных случаях можно и нужно? Само оружие оно не убивает, оно служит как символ, как бетонная статуя Ленина для тебя.
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08.09.2020 11:06 Ответить
Суд заарештував жінку, яка застрелила чоловіка і поранила неповнолітню дочку на Рівненщині, їй загрожує довічне - Цензор.НЕТ 2259
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08.09.2020 11:12 Ответить
Разверни свои аргументы.
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08.09.2020 12:14 Ответить
Для початку забороніть фільми та ігри про війну, потім вилучіть у народа ножі та сокири, які з давніх давен використовуються для вбивтва. Аби у людей не виникало думки: "А нафіга?"
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08.09.2020 11:21 Ответить
С фильмами всё верно. Надо показывать оружие только в былых войнах и разборках. Оружие должно ассоциироваться с черной стороной жизни.
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08.09.2020 12:17 Ответить
В моём детстве 80% мужчин курили. Во всех фильмах табачный дым тогда был обязательно. После того как видео контент с сигаретами запретили, курящих осталось 20%. И то это люди старой закалки, которые не могут бросить. Даже они курить стесняются публично, потому что это неприлично не модно.
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08.09.2020 12:29 Ответить
В смысле при изъятии? Полиция заходит в первый магазин инструмента, изымает все топоры и сразу признает их холодным оружием?
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08.09.2020 11:17 Ответить
а еще предметом, " специально приспособленым для применения по назначению", можно отрубить пальцы племяннице за самовольное пользование телефоном, как это сделал обпившийся боярышниковой настойки очередной кацап в Подмосковье. В умных руках оружие служит для защиты, в руках идиота- для убийства. Идиотов нужно содержать в загоне под присмотром врачей.
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08.09.2020 16:04 Ответить
Ответь мне на простые вопросы. Для чего изначально предназначено оружие? Отчего у вас такая тревога на душе? Вы ожидаете нападение? Ночью выставляете вооруженного дежурного? Чего Вы опасаетесь, ограбления, изнасилования? Что, что толкает вас думать о милитаризации? Почему, нож, топор, свисток, фонарик, электрошокер, перцовый баллончик не подходит вам для самообороны? От каких таких банд ганстеров вооруженных до зубов Вы собираетесь отстреливаться?
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08.09.2020 16:41 Ответить
.
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09.09.2020 14:16 Ответить
Если бы не нашлось ружья, то она скорее всего бросила бы в него скалкой или сковородкой. Он бы возможно уклонился. На этом бы и закончилось. А так: один убит, другой ранен, а третья в тюрьме. И нет семьи
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08.09.2020 12:53 Ответить
Для информации: она убила его во сне. Приставила к голове ствол и выстрелила. А это значит, что убийство было спланировано. Могла просто молотком/утюгом/кирпичном поломать череп.
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08.09.2020 14:34 Ответить
Думаете виновата любовьь?
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08.09.2020 16:42 Ответить
Все спали и если бы она взяла нож и зарезала их, или лопатой забила, или шилом заколола что тогда делать, дебильные коменты надо поддерживать такими же дебильными коментами, и может их станет на 1% меньше из изначальных 73%))))
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08.09.2020 08:45 Ответить
чому ти таке тупе, за шмарклю голосувало?
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08.09.2020 09:00 Ответить
Жінкам навіть за вбивства рідко дають пожиттєво... В нас матріархат в судах
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08.09.2020 08:25 Ответить
Вроде в дурку ее запроторят пожизненно. Взгляд - неадекватный просто. Помешалась баба.
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08.09.2020 09:05 Ответить
Це якийсь психічний розлад.
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08.09.2020 08:31 Ответить
нет мотива.
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08.09.2020 08:52 Ответить
обдрыщенцев, которые пытали и бивали людей в зоне АТО, выпускают из зала суда под личное обязательство. А тут убила мужа и дают пожизненно. Странное какое-то "правосудие"
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08.09.2020 09:24 Ответить
Дурик. ладно там муж.. Мать два раза пальнула дочке в грудь. Психушка пожизненно, как минимум
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08.09.2020 09:46 Ответить
Крепка, аки смерть, любовь....
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08.09.2020 09:31 Ответить
Взагалі то, в таких випадках ліваки відразу починають танцювати на костях загиблих. Без усякої поваги до постраждалих починають волати: а мы же гаварили! Бридона.
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08.09.2020 11:25 Ответить
головне для адекватного чоловіка - вчасно розвестися (привселюдно оголосовши, що це Вона його кинула - це важливо для таких, як ніщо))) і, бажано, рятувати дитину.. хоча українським судам пофігу доля людини-дитини.. пещерноое правосудие не заморачивается по мелочам
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08.09.2020 14:07 Ответить
душевнобольная, возможно.
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08.09.2020 20:31 Ответить
 
 