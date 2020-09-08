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Генштаб ВС (5763) Корнийчук (129) перемирие (1508) операция Объединенных сил (6766)

Нарушение перемирия на Донбассе направлено на дискредитацию договоренностей ТКГ, - Генштаб ВСУ

Нарушение перемирия на Донбассе направлено на дискредитацию договоренностей ТКГ, - Генштаб ВСУ

Нарушения боевиков гибридной армии РФ перемирия на Донбассе не были масштабными.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом заявил в эфире Свобода слова на ICTV заявил начальник Генштаба Вооруженных сил генерал-лейтенант Сергей Корнийчук.

По его словам, боевики за время перемирия вели в основном неприцельные обстрелы, расширяли позиции в сторону ВСУ, использовали беспилотники, занимались дистанционным минированием. Также вооруженных людей видели в серой зоне. "Но это не имело масштабного характера", – сказал он.

"Чтобы вести какие-либо наступательные действия, необходимо создать ударную группировку, развернуть артиллерию на позициях, создать запас боеприпасов, горючего. Сегодня при тех средствах разведки, которые у нас есть, при тех системах разведки, это скрыть невозможно. Мало того, мы сегодня фиксируем в их подразделениях, находящихся на передовой, неукомплектованность. Низкая зарплата не позволяет их укомплектовать", – оценил возможность широкомасштабного наступления генерал.

Корнийчук считает, что действия боевиков сейчас направлены на дискредитацию договоренностей в Трехсторонней контактной группы в Минске: они хотят выставить Украину неспособной управлять армией, "чтобы таким образом дальше иметь право на свои соответствующие действия".

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"Но ВСУ сегодня показывают, что они стабильно выполняют поставленную задачу и готовы к адекватному реагированию на все проявления", – заверил Корнийчук.

Напомним, 22 июля Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась об установлении полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с 27 июля.

6 сентября оккупанты нарушили режим прекращения огня: один военный убит во время обстрела у Причепиловки, еще один – ранен во время обстрела у Красногоровки. Также двое военных погибли, подорвавшись на минном поле, на которе они попали во время тушения пожаров; еще двое - получили ранения, когда спецавтомобиль АРС-14 подорвался на неизвестном устройстве.

Вчера умер раненый во время взрыва АРС-14 боец.
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Топ комментарии
+14
но нарушения имеют место? Где реакция, точнее полноценное реагирование? ***** бегает за Лошадью в поисках диалога? А что обещал вселенский обещатель-строитель-асфальтировщик Гросиных дорог? Мужстчина мля... клоун - он клоун во всем... ожидаемо...
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08.09.2020 08:11
+13
А что, кто-то верил в договорённости ТГК ? Предатели просто посовещались с врагом как лучше надеть украинский народ!
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08.09.2020 08:07
+13
ЗСУ призвани захитати свою країну, а не балаболити. Ворог повинен бути знищений. А була це провокація .чи плановая перевірка нашуої обороноздатністі це не твоя справа пане нешанований генерал.
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08.09.2020 08:07
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А что, кто-то верил в договорённости ТГК ? Предатели просто посовещались с врагом как лучше надеть украинский народ!
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08.09.2020 08:07 Ответить
ЗСУ призвани захитати свою країну, а не балаболити. Ворог повинен бути знищений. А була це провокація .чи плановая перевірка нашуої обороноздатністі це не твоя справа пане нешанований генерал.
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08.09.2020 08:07 Ответить
Помнится была одна договоренность. Пакт Риббентропа-Молотова называлась.
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08.09.2020 08:11 Ответить
Тут даже не это важно. Сама фраза "действия боевиков сейчас направлены на дискредитацию договоренностей в Трехсторонней контактной группы в Минске: они хотят выставить Украину неспособной управлять армией, "чтобы таким образом дальше иметь право на свои соответствующие действия""
Как говорится обезьяна ты определись....В чем собственно дискредитация договоренностей?! Если она и есть, то это дискредитация расейской подписи, поскольку Рашка нарушает режим прекращения огня. Или это ЧМО намекает, что в обстрелах той стороны расейской вины нет, а в ответе на них будет вина Украины, что подразумевает, что Расея тут типа не при чем.
И неспособность управлять армией - это когда армии вместо приказа освобождать территории или как минимум адекватно отвечать, дают приказ в ответ не стрелять, не вести контрснайперский огонь, не использовать разведку. Более хрестоматийного примера неспособности управлять армией придумать сложно!!!
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08.09.2020 08:57 Ответить
Всё это не важно. Важен предлог.
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08.09.2020 10:53 Ответить
но нарушения имеют место? Где реакция, точнее полноценное реагирование? ***** бегает за Лошадью в поисках диалога? А что обещал вселенский обещатель-строитель-асфальтировщик Гросиных дорог? Мужстчина мля... клоун - он клоун во всем... ожидаемо...
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08.09.2020 08:11 Ответить
повторю: оЖиДаемо... пардон, админ, палец дрогнул...
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08.09.2020 08:13 Ответить
Эту титушку в генеральских погонах на передок нужно отправить.
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08.09.2020 08:14 Ответить
чому генштаб всу робить політичні заяви?
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08.09.2020 08:21 Ответить
Ми ж усі президенти, міністри і т.п. От і пестить.
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08.09.2020 08:52 Ответить
Перемирие, о необходимости которого всё время говорил Зеленский, завершилось.
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08.09.2020 08:25 Ответить
Да вы что , а верили в нестреляйку ?
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08.09.2020 08:26 Ответить
Ну не хочуть вони ті путіські виродки миру! Так, що відступити за Дніпро і здати без бою території, та чекати коли прилетить міна від ворогів і просушить на деревах внутрішні органи, чи сидіти і вити як гшолодний вовк на місяць від бездіяльності зелених колаборантів? До речі Зеленський вже на трибунал заробив.
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08.09.2020 08:26 Ответить
Такої дискредитації держави, яку робить ця влада, ще світ не бачив... (тут не маються на увазі людожерські режими гітлера, сраліна, ***** і т.і.)
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08.09.2020 08:39 Ответить
Порушення перемир*я на Донбасі тому, що росії не потрібний мир, вони бажають миру тільки на своїх умовах - всунути ту інфекцію в тіло України і ними керувати. За непрофесійні дії влади гинуть найкращі сини України.
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08.09.2020 08:39 Ответить
"Нарушение перемирия" направлено на те, щоб показати, що зелік - лох...
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08.09.2020 08:53 Ответить
Що ти несеш, Начальник Генштабу?: "...бойовики за час перемир'я вели переважно неприцільні обстріли, розширювали позиції в сторону ЗСУ, використовували безпілотники, займалися дистанційним мінуванням. Також озброєних людей бачили в сірій зоні." - "А в остальном, прекрасная маркиза, всё хорошо, всё хорошо". Командування ЗСУ деградує ускореними темпами.
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08.09.2020 08:53 Ответить
Дійсно! Читав і дивувався. "Бойовики РФ хороші, трішки пустунчики" Ви не розумієте, що і вони читають, те, що Ви написали?! Ви заохочуєте злочинців, продовжувати вбивати. Замість того, щоб сказати, що в разі продовження " неприцільних обстрілів" отримаєте гідну відповідь прицільного обстрілу.
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08.09.2020 09:24 Ответить
Нарушение перемирия на Донбассе направлено исключительно на давление на зе-власть и изучение реакции Зеленского. Никто никаких перемирий там и не собирался придерживаться долго.
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08.09.2020 08:54 Ответить
Це домовленості в ТКГ є дискредетацією і ЗСУ і України. Хіба ще щось можна дискредетувати після Нелоха з Ярмарком.
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08.09.2020 09:00 Ответить
А как фото соответствует заявлению!
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08.09.2020 09:02 Ответить
Эх, ему бы еще голубую рубашку!
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08.09.2020 09:04 Ответить
Так и ждал,что вот вот скажет, что это все Порошенко организовал! Но, очевидно, в следующий раз.
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08.09.2020 09:19 Ответить
Та ви шо? З рашкою домовлятися- себе не поважати. Вони ніколи не виконують своїх зобов'язань
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08.09.2020 09:34 Ответить
"Пустуни- посвтанці" зривають всеосяжне досягнення велічайшего капітулянта Янелоха.
Чуєш ти, кацапи хлопців вбили. Вашого перемир'я як не було, так і немає.

https://censor.net/ru/news/3218072/naemniki_rf_odin_raz_narushili_rejim_prekrascheniya_ognya_na_donbasse_boevyh_poter_net_shtab_os
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08.09.2020 09:40 Ответить
які ми молодці (тєрпіли), що не повелися на провокацію!
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08.09.2020 10:01 Ответить
а троє загинувших? а як застріленого снайпером кваліфікують - "необережне поводження з випадково пролітаючими кулями"?
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08.09.2020 10:03 Ответить
Порушення перемир'я на Донбасі спрямовано на дискредитацію домовленостей ТКГ, - Генштаб ЗСУ - Цензор.НЕТ 7852
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08.09.2020 10:22 Ответить
На убийство воинов и деморализацию ВСУ оно направлено, а не на дескридитацию ваших сраных бумажек, которыми Роися может подтереться в любой момент.
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08.09.2020 10:25 Ответить
А,что же будет делать сей бравый генерал со своим ГШ, ежели нарушения боевиков станут масштабными? Начнет коленопреклонно умалять шойгу повлиять на орков?Такие генералы от главковерха-капитулянта своими действиями только дискредитируют ВСУ сводя на нет их боеготовность..
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08.09.2020 11:46 Ответить
это ж надо было 4 года в училище учиться и еще в академии генштаба шоб озвучивать перед страной бред сивого лаврова с дегениративным выражением лица со следами алкогольного гепатоза и ожирения?
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08.09.2020 11:56 Ответить
А на уничтожение патриотов-защитников Украины оно не направлено?

Идиотизм какой то!
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08.09.2020 12:43 Ответить
Также двое военных погибли, подорвавшись на минном поле, на которе они попали во время тушения пожаров

Попали? Как они туда попали? Кто им приказал идти тушить минное поле?
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08.09.2020 13:44 Ответить
"Но ВСУ сегодня показывают, что они стабильно выполняют поставленную задачу и готовы к адекватному реагированию на все проявления", - заверил Корнийчук.

... но не реагируют адекватно, т.к. нет приказа на реагирование, но зато адекватно готовы бороться за тишину во имя тишины ибо тишина спасет мир ... так выпьем жеж за адекватность !
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08.09.2020 15:17 Ответить
 
 