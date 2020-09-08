Нарушение перемирия на Донбассе направлено на дискредитацию договоренностей ТКГ, - Генштаб ВСУ
Нарушения боевиков гибридной армии РФ перемирия на Донбассе не были масштабными.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом заявил в эфире Свобода слова на ICTV заявил начальник Генштаба Вооруженных сил генерал-лейтенант Сергей Корнийчук.
По его словам, боевики за время перемирия вели в основном неприцельные обстрелы, расширяли позиции в сторону ВСУ, использовали беспилотники, занимались дистанционным минированием. Также вооруженных людей видели в серой зоне. "Но это не имело масштабного характера", – сказал он.
"Чтобы вести какие-либо наступательные действия, необходимо создать ударную группировку, развернуть артиллерию на позициях, создать запас боеприпасов, горючего. Сегодня при тех средствах разведки, которые у нас есть, при тех системах разведки, это скрыть невозможно. Мало того, мы сегодня фиксируем в их подразделениях, находящихся на передовой, неукомплектованность. Низкая зарплата не позволяет их укомплектовать", – оценил возможность широкомасштабного наступления генерал.
Корнийчук считает, что действия боевиков сейчас направлены на дискредитацию договоренностей в Трехсторонней контактной группы в Минске: они хотят выставить Украину неспособной управлять армией, "чтобы таким образом дальше иметь право на свои соответствующие действия".
"Но ВСУ сегодня показывают, что они стабильно выполняют поставленную задачу и готовы к адекватному реагированию на все проявления", – заверил Корнийчук.
Напомним, 22 июля Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась об установлении полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с 27 июля.
6 сентября оккупанты нарушили режим прекращения огня: один военный убит во время обстрела у Причепиловки, еще один – ранен во время обстрела у Красногоровки. Также двое военных погибли, подорвавшись на минном поле, на которе они попали во время тушения пожаров; еще двое - получили ранения, когда спецавтомобиль АРС-14 подорвался на неизвестном устройстве.
Вчера умер раненый во время взрыва АРС-14 боец.
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Как говорится обезьяна ты определись....В чем собственно дискредитация договоренностей?! Если она и есть, то это дискредитация расейской подписи, поскольку Рашка нарушает режим прекращения огня. Или это ЧМО намекает, что в обстрелах той стороны расейской вины нет, а в ответе на них будет вина Украины, что подразумевает, что Расея тут типа не при чем.
И неспособность управлять армией - это когда армии вместо приказа освобождать территории или как минимум адекватно отвечать, дают приказ в ответ не стрелять, не вести контрснайперский огонь, не использовать разведку. Более хрестоматийного примера неспособности управлять армией придумать сложно!!!
Чуєш ти, кацапи хлопців вбили. Вашого перемир'я як не було, так і немає.
https://censor.net/ru/news/3218072/naemniki_rf_odin_raz_narushili_rejim_prekrascheniya_ognya_na_donbasse_boevyh_poter_net_shtab_os
тєрпіли), що не повелися на провокацію!
Идиотизм какой то!
Попали? Как они туда попали? Кто им приказал идти тушить минное поле?
... но не реагируют адекватно, т.к. нет приказа на реагирование, но зато адекватно готовы бороться за тишину во имя тишины ибо тишина спасет мир ... так выпьем жеж за адекватность !