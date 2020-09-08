На Буковине за сутки выявили 159 новых случаев COVID-19. Заболеваемость в Черновцах достигла 350 активных больных на 100 тыс. населения, - ОГА
В Черновицкой области за минувшие сутки подтвердили 159 новых случая коронавирусной инфекции, с начала эпидемии их количество достигло 11 431.
Такие цифры обнародовал в Фейсбуке председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук, передает Цензор.НЕТ.
"350 активных больных с COVID-19 на 100 000 населения за последние 14 дней. Такой сейчас показатель в Черновцах. На втором месте Кицманский район, здесь инцидентность составляет 307, на третьем - Герцаивщина, в которой за две недели 255 больных на 100 000. Напомню, чтобы район не попал в "красную" или "оранжевую" зоны карантина, этот показатель должен составлять 40 инфицированных 100 тыс. человек", - написал глава области.
При этом, по данным Осачука, с начала эпидемии от COVID-19 выздоровели 6 689 (за сутки - 39) жителей Буковины.
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Так называют стремительное распространение какой-либо болезни на определенной территории или в группе людей. При этом заболевших должно быть сильно больше, чем обычно регистрируется в этом регионе или социуме. Эту цифру еще называют эпидемическим порогом - к примеру, если порог 5% жителей страны или области, то все, что свыше, уже перерастает в эпидемию. Порог может отличаться в зависимости от болезни или местности. Например, планка по гриппу и ОРВИ обычно довольно высока - около 20%. То есть если в регионе более 20% случаев от общего числа заболевших приходится на грипп или ОРВИ, то можно говорить об эпидемии."
"Пандеми́я (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA греч. πανδημία «весь народ») - необычайно сильная эпидемия, распространившаяся на территории стран, континентов; высшая степень развития эпидемического процесса."
"Заболеваемость в Черновцах достигла 350 активных больных на 100 тыс. населения, - ОГА" - это равно 0,35%.