Белорусские оппозиционеры Колесникова, Кравцов и Родненков убыли в сторону Украины, - Госпогранкомитет РБ. ВИДЕО
Члены Координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова "прошли пограничный контроль и убыли в сторону Украины".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом TUT.BY рассказал официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский.
"8 августа, в начале пятого утра Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова прошли пограничный контроль в пункте пропуска "Александровка" и убыли в сторону Украины", — сообщил Антон Бычковский.
Тем временем телеканал "Беларусь-1" в своем телеграм-канале сообщил, что Антон Родненков и Иван Кравцов "этой ночью сбежали за границу".
"Сейчас они находятся на территории Украины. Их коллега Мария Колесникова пыталась незаконно покинуть территорию Республики Беларусь, но была задержана на границе", - говорится в сообщении.
В Госпогранкомитете пока не смогли подтвердить эту информацию.
Вместе с тем, член Координационного совета Максим Знак сказал Радио "Свабода", что не может подтвердить выезд Колесниковой, Кравцова и Родненкова в Украину.
"Они не вышли на связь. Кроме того, мы с Марией Колесниковой обсуждали ситуацию после того, что случилось с Ольгой Ковальковой, которую увезли в Польшу. И Мария сказала, что ни в коем случае не согласится покинуть страну, если с ней такое случится".
Отмечается, что телефон Марии Колесниковой работает, но никто не берет трубку.
Как пишет Telegram-канал NEXTA, белорусское телевидение опубликовало видеообращение Ивана Кравцова, которое якобы было обнаружено на мобильном телефоне одного из покинувших страну. На видео Иван Кравцов говорит, что принял решение покинуть территорию Беларуси и сейчас вместе с Марией Колесниковой будет пересекать границу.
Телеграм-канал государственного телевидения ATN_NEWS ночью написал, что Колесникова, Родненков и Кравцов прорвались через границу и что Колесникова была задержана "при незаконном переходе границы".
Напомним, утром 7 сентября неизвестные люди в центре Минска посадили Марию Колесникову в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении. Также на связь перестали выходить представители Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов. Позже стало известно, что в квартире Ивана Кравцова сотрудники ДФР КГК провели обыск.
Вечером родные Марии Колесниковой подали в милицию заявление о ее пропаже.В милиции заявление приняли.
Пожалуйста, подождите...
А нам не нравится, когда вы суёте своё рыло в наши дела.
И любви вашей нам не надо!
Без сопливых разберёмся.
Давай, до свиданья!
Не нужно за меня расписываться.
А народ вам дал пинка в 2019 и даст следующий раз.
Ваши штампы устарели и вызывают только смех.
Только зря стараются - все равно украинцы однозначного мнения - пусть у Беларусов все получится, украинцы тоже не сразу поверили что Россия - это враг.
И не нам их поучать как революции делать - наша Оранжевая была бескровная и вполне успешная. А Евромайдан был кровавым не по инициативе украинцев.
"После приезда человек молчит, спит и ест - это первая стадия. Вторая - хвалит, говорит, что Украина - чудо, и язык - благозвучный, и климат - хороший, и Киев - красивый, и правительство - нормальное, одним словом, рай!", - вспоминал о тенденции поведения россиян в Киеве.
Но через несколько недель, по словам Скоропадского, начинались еще две стадии - критики.
"Через некоторое время он видит кого-то из тех, кто приехал раньше. После этого начинается третья фаза. Он еще веселый и любезный, но ехал с извозчиком, и они плохие. И брусчатка местами некачественная." Позвольте, говоришь ему, Вы вспомните , что в Совдепии было ... Благодарите Бога, что живы", - рассказал гетман.
После этого, по его словам, человек идет и наступает четвертая стадия.
"Он уже хорошо одет, сыт, румян." Знаете ли Вы, что скажу - Ваша Украина - бред ... Надо создавать единую неделимую Россию, и украинцев никаких нет, все это выдумка немцев", - вспоминал Павло Скоропадський...".
Те ж саме ми бачили, на протязі періоду з 2014 року, від "рассєйских аппазицианерав", що втекли з Росії в Україну... А зараз, ми, боюся, отримаємо те саме, тільки в "білоруському варіанті"... А воно нам треба?... У нас свого лайна вистачає... "Зеленого"...
"У украинцев есть ужасная черта - нетерпимость и желание добиться всего и сразу. В свете этого меня не удивит, если они решительно провалятся. Кто желает всего и сразу, тот, в конце концов, ничего не получит. Мне постоянно приходилось говорить им об этом, но это для них было неприемлемо", - писал Скоропадский.
Он писал эти слова, когда Директория УНР еще не проиграла войну большевикам и контролировала часть Украины. Из-за своей нетерпеливости, украинское движение повалил и Гетманат, и, по прогнозу гетмана, вскоре должен был проиграть войну большевикам. Так и случилось...".А тепер глянь на це з сьогоднішніх позицій... Хіба не з-за тієї ж самої причини Порошенка не вибрали повторно? Аналогія повна...
Я дуже не розбирався, але я про того, що був монархістом і тягнув Україну під Моксву (хай проти комуністів але під кацапів) і про того, який перегорнув прапор з жовто-блакитного на синьо-жовтий, який гнида-комуняка Кравчук узаконив і тим самим унеможливнено існування України як України - буде держава з перегорнутим прапором - весь час в біді...
Правда, я не думал, что смоются к нам.
Теперь они пойдут работать на наши заводы, ковать мощь Украины?
Запад подтянется, когда обанкротившиеся предприятия с молотка пойдут.
Один вопрос - любят россию - а бегут в Украину!
"...Майже усі вони з Русі походження ведуть, хоча чимало з Велико- та Малопольщі шляхтичів, на позбавлення честі засуджених, а деякі з Німеччини. Галії (Франції), Італії, Іспанії навіть між ними знаходяться, які, утім, релігії Грецької сповідання дотримуються, Рутенську мову (Ruthenicam linguam) уживають".
Як відомо, у ті часи Україна мала також і назву Русь, а рутенською називали українську мову.
п.с. Українська земля завжди приймала людей, для яких Воля та Свобода були не пустими словами !!!!
А Колєснікова взагалі ( зі слів представника їх же ж прикордонної служби ) - була затримана білорусами ж , при спробі незаконного перетину кордону , але потім якось зуміла таки пройти той контроль .. . Дивина ..!! Але лохи схавають , як зазвичай .
пипец просто.
"Не можешь срать, не мучай жопу" (с)
б..иа, какие ві кацапі тупіе...
Пиши на мові.
И так и так правильно.
"Не можешь срать, не мучай жопу" (с)" (Скайхок Дуглас).
Всі чоловіки в тебе "молодці".