РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12598 посетителей онлайн
Новости Репрессии в Беларуси
18 081 168
Беларусь (7765) Лукашенко (3540) репрессии (2763)

Белорусские оппозиционеры Колесникова, Кравцов и Родненков убыли в сторону Украины, - Госпогранкомитет РБ. ВИДЕО

Члены Координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова "прошли пограничный контроль и убыли в сторону Украины".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом TUT.BY рассказал официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский.

"8 августа, в начале пятого утра Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова прошли пограничный контроль в пункте пропуска "Александровка" и убыли в сторону Украины", — сообщил Антон Бычковский.

Тем временем телеканал "Беларусь-1" в своем телеграм-канале сообщил, что Антон Родненков и Иван Кравцов "этой ночью сбежали за границу".

"Сейчас они находятся на территории Украины. Их коллега Мария Колесникова пыталась незаконно покинуть территорию Республики Беларусь, но была задержана на границе", - говорится в сообщении.

В Госпогранкомитете пока не смогли подтвердить эту информацию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Родственники белорусской оппозиционерки Колесниковой подали заявление в милицию о ее исчезновении

Вместе с тем, член Координационного совета Максим Знак сказал Радио "Свабода", что не может подтвердить выезд Колесниковой, Кравцова и Родненкова в Украину. 

"Они не вышли на связь. Кроме того, мы с Марией Колесниковой обсуждали ситуацию после того, что случилось с Ольгой Ковальковой, которую увезли в Польшу. И Мария сказала, что ни в коем случае не согласится покинуть страну, если с ней такое случится".

Отмечается, что телефон Марии Колесниковой работает, но никто не берет трубку.

Как пишет Telegram-канал NEXTA, белорусское телевидение опубликовало видеообращение Ивана Кравцова, которое якобы было обнаружено на мобильном телефоне одного из покинувших страну. На видео Иван Кравцов говорит, что принял решение покинуть территорию Беларуси и сейчас вместе с Марией Колесниковой будет пересекать границу.

Телеграм-канал государственного телевидения ATN_NEWS ночью написал, что Колесникова, Родненков и Кравцов прорвались через границу и что Колесникова была задержана "при незаконном переходе границы".

Напомним, утром 7 сентября неизвестные люди в центре Минска посадили Марию Колесникову в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении. Также на связь перестали выходить представители Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов. Позже стало известно, что в квартире Ивана Кравцова сотрудники ДФР КГК провели обыск.

Вечером родные Марии Колесниковой подали в милицию заявление о ее пропаже.В милиции заявление приняли.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+18
Коли читаю про "беларуских аппазицианеров", мені на думку приходить висловлювання гетьмана Скоропадського про втікачів з більшовицької Росії:

"После приезда человек молчит, спит и ест - это первая стадия. Вторая - хвалит, говорит, что Украина - чудо, и язык - благозвучный, и климат - хороший, и Киев - красивый, и правительство - нормальное, одним словом, рай!", - вспоминал о тенденции поведения россиян в Киеве.
Но через несколько недель, по словам Скоропадского, начинались еще две стадии - критики.
"Через некоторое время он видит кого-то из тех, кто приехал раньше. После этого начинается третья фаза. Он еще веселый и любезный, но ехал с извозчиком, и они плохие. И брусчатка местами некачественная." Позвольте, говоришь ему, Вы вспомните , что в Совдепии было ... Благодарите Бога, что живы", - рассказал гетман.
После этого, по его словам, человек идет и наступает четвертая стадия.
"Он уже хорошо одет, сыт, румян." Знаете ли Вы, что скажу - Ваша Украина - бред ... Надо создавать единую неделимую Россию, и украинцев никаких нет, все это выдумка немцев", - вспоминал Павло Скоропадський...".
Те ж саме ми бачили, на протязі періоду з 2014 року, від "рассєйских аппазицианерав", що втекли з Росії в Україну... А зараз, ми, боюся, отримаємо те саме, тільки в "білоруському варіанті"... А воно нам треба?... У нас свого лайна вистачає... "Зеленого"...
показать весь комментарий
08.09.2020 09:31
+10
теперь будут постоянными гостями на Шустере - пока не надоедят
показать весь комментарий
08.09.2020 08:34
+9
Ща нас обвинять во всех грехах ..Они просто так его не повалят хотьбой и молебнями ..Им уже даже тротуарная плитка не поможет ,Но воевать не хотят ...Если не они лукашенка то тогда лукашенко их
показать весь комментарий
08.09.2020 08:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
А чому ти, герой, тут сидиш? Іди, там твоїх баб киздить омон, а ти тут соплі розпускаєш.
показать весь комментарий
08.09.2020 09:44 Ответить
Андрюха, тебе не нравится, когда тебя не любят?
А нам не нравится, когда вы суёте своё рыло в наши дела.
И любви вашей нам не надо!
Без сопливых разберёмся.
Давай, до свиданья!
показать весь комментарий
08.09.2020 09:43 Ответить
"Рудий пес з Декану", а чого ти за українців "розписуєшся"? Сиди там, у себе в ОРДЛО, і розписуйся за своїх "донбаситів"...
показать весь комментарий
08.09.2020 09:47 Ответить
Я не в ордло.
Не нужно за меня расписываться.
А народ вам дал пинка в 2019 и даст следующий раз.
показать весь комментарий
08.09.2020 09:52 Ответить
А!... Ну, значить, ти у нас "каренной кримчанин" (с "рязанскай мордай")... Великої різниці не бачу... Лайном лахтинським смердить однаково...
показать весь комментарий
08.09.2020 10:33 Ответить
Снова не угодал.
Ваши штампы устарели и вызывают только смех.
показать весь комментарий
08.09.2020 10:44 Ответить
Ну, тоді, "угодуй" сам... І не смерди тут, від імені українців...
показать весь комментарий
08.09.2020 10:48 Ответить
Если у тебя смердит, помойся и проветри помещение, обосранец.
показать весь комментарий
08.09.2020 10:50 Ответить
какие это ненавистники - это тролли. Видимо горячая тема, раз столько ольгинцев набежало.
Только зря стараются - все равно украинцы однозначного мнения - пусть у Беларусов все получится, украинцы тоже не сразу поверили что Россия - это враг.
И не нам их поучать как революции делать - наша Оранжевая была бескровная и вполне успешная. А Евромайдан был кровавым не по инициативе украинцев.
показать весь комментарий
08.09.2020 09:53 Ответить
перетворили країну на відстійник всякого дерьма ...а потім кацапи тут "шереметять" ...нах ...нагггодіну в парашу ...в гейропу ...там тіштеся
показать весь комментарий
08.09.2020 09:16 Ответить
Юра, у тебя прокси отклеился.
показать весь комментарий
08.09.2020 09:56 Ответить
Послушал вчера по "прямому" одного белоруса. Он сказал приблизительно следующее если мы начнём палить шины - к нам за час прибудут зелёные человечки. ПОЭТОМУ упор делается на мирные протесты...
показать весь комментарий
08.09.2020 09:22 Ответить
Он сильно ошибается. ЗЧ уже давно там.
показать весь комментарий
08.09.2020 09:28 Ответить
это отмазка чтобы ничего не делать. Для них Раша - сышебратья и зеленых человечков они не боятся.
показать весь комментарий
08.09.2020 09:31 Ответить
Андрію, браво))
показать весь комментарий
08.09.2020 09:57 Ответить
От, бачиш, твоє "гниле лахтинське нутро" навіть адміністратор "розкусив" - "захрестив", і твій "смердіж" залишився лише на моїй "стрічці"... Але мені твоя лайка - "по барабану"...
показать весь комментарий
08.09.2020 10:30 Ответить
даже Сенька в Нових Петривцяв видсиживалсо)))))
показать весь комментарий
08.09.2020 09:28 Ответить
Коли читаю про "беларуских аппазицианеров", мені на думку приходить висловлювання гетьмана Скоропадського про втікачів з більшовицької Росії:

"После приезда человек молчит, спит и ест - это первая стадия. Вторая - хвалит, говорит, что Украина - чудо, и язык - благозвучный, и климат - хороший, и Киев - красивый, и правительство - нормальное, одним словом, рай!", - вспоминал о тенденции поведения россиян в Киеве.
Но через несколько недель, по словам Скоропадского, начинались еще две стадии - критики.
"Через некоторое время он видит кого-то из тех, кто приехал раньше. После этого начинается третья фаза. Он еще веселый и любезный, но ехал с извозчиком, и они плохие. И брусчатка местами некачественная." Позвольте, говоришь ему, Вы вспомните , что в Совдепии было ... Благодарите Бога, что живы", - рассказал гетман.
После этого, по его словам, человек идет и наступает четвертая стадия.
"Он уже хорошо одет, сыт, румян." Знаете ли Вы, что скажу - Ваша Украина - бред ... Надо создавать единую неделимую Россию, и украинцев никаких нет, все это выдумка немцев", - вспоминал Павло Скоропадський...".
Те ж саме ми бачили, на протязі періоду з 2014 року, від "рассєйских аппазицианерав", що втекли з Росії в Україну... А зараз, ми, боюся, отримаємо те саме, тільки в "білоруському варіанті"... А воно нам треба?... У нас свого лайна вистачає... "Зеленого"...
показать весь комментарий
08.09.2020 09:31 Ответить
Усьому - свій час... Вони ще не "дорвалися" до "шустерівського" мікрофона... А Жизнєвським не "фігуруй"... Такі як він, для Білорусі - "виключення з правила"... Я, якось, вашим "патріотам", "лич начистив", з приводу історії українсько-білоруських стосунків і "дружби народів"... Про "полки литовські" в Україні, в часи Хмельницького, згадав, про Тадеуша Костюшка та його участь у Барській конфедерації та придушенні гайдамацького повстання... Ох, і "вереску" було... Так що, "Перед тим, як кричать, що хтось "усрався", варто оглянуться і понюхать власний зад - може, він смердить сильніше...?". (Це я про твоє "клювання в зад" українцям, стосовно Антоненка та Дугар...).
показать весь комментарий
08.09.2020 09:57 Ответить
Скоропадський - гавно, уничтожившее тогдашнюю независимость Украины и заложивший невозможность её восстановления...
показать весь комментарий
08.09.2020 09:49 Ответить
"Павло Скоропадский, умеренный консерватор во взглядах, постоянно критиковал украинцев за их нетерпение в деле построения собственного государства.
"У украинцев есть ужасная черта - нетерпимость и желание добиться всего и сразу. В свете этого меня не удивит, если они решительно провалятся. Кто желает всего и сразу, тот, в конце концов, ничего не получит. Мне постоянно приходилось говорить им об этом, но это для них было неприемлемо", - писал Скоропадский.
Он писал эти слова, когда Директория УНР еще не проиграла войну большевикам и контролировала часть Украины. Из-за своей нетерпеливости, украинское движение повалил и Гетманат, и, по прогнозу гетмана, вскоре должен был проиграть войну большевикам. Так и случилось...".А тепер глянь на це з сьогоднішніх позицій... Хіба не з-за тієї ж самої причини Порошенка не вибрали повторно? Аналогія повна...
показать весь комментарий
08.09.2020 10:02 Ответить
Невірна оцінка, Скоропадський прешим провів українізацію в 34-му корпусі, яким комендував, примітивну, по прізвищам, але провів. Більшовиками спаплюжена особистисть, тобто нормальна людина.
показать весь комментарий
08.09.2020 12:23 Ответить
Подивився - там їх два Скоропадських.
Я дуже не розбирався, але я про того, що був монархістом і тягнув Україну під Моксву (хай проти комуністів але під кацапів) і про того, який перегорнув прапор з жовто-блакитного на синьо-жовтий, який гнида-комуняка Кравчук узаконив і тим самим унеможливнено існування України як України - буде держава з перегорнутим прапором - весь час в біді...
показать весь комментарий
08.09.2020 15:15 Ответить
Ну, відбути у бік України ще не означає прибути в Україну. Треба чекати появи цих людей в Україні. Бо вірити звіздєжу білоруських кдб-шників - себе не поважати.
показать весь комментарий
08.09.2020 09:36 Ответить
Чего и следовало ожидать.
Правда, я не думал, что смоются к нам.
Теперь они пойдут работать на наши заводы, ковать мощь Украины?
показать весь комментарий
08.09.2020 09:39 Ответить
А зачем они тут надо? Хай на Запад бегут - к хозяевам.
показать весь комментарий
08.09.2020 09:40 Ответить
У них хозяин на востоке.
Запад подтянется, когда обанкротившиеся предприятия с молотка пойдут.
показать весь комментарий
08.09.2020 09:49 Ответить
У хозяина на востоке бабло лежит на Западе, а там где скарб его там и сердце его. ***** с одной стороны, а пеця с другой стороны пытаются снести Бацька и отдать Беларусь на приватизацию западным коррупционерам.
показать весь комментарий
08.09.2020 10:14 Ответить
Колєснікова на мітингу закликала до - ще тісніших зв'язків з паРашою , ніж є зараз , при бацьку . Про запад там і мови нема . Вся прозахідна білоруська опозиція , давно не вилазить з тюрем , частина переховуться в Европі , а частина взагалі зникла безвісти . .
показать весь комментарий
08.09.2020 10:05 Ответить
В Украине своей ваты хватает. А тут ещё и эти...
Один вопрос - любят россию - а бегут в Украину!
показать весь комментарий
08.09.2020 09:41 Ответить
Нехай в нас балатуються в депутати.
показать весь комментарий
08.09.2020 09:45 Ответить
Воєвода Корони Польської Якуб Собеський ( батько майбутнього короля Речі Посполитої Яна Собеського ІІІ) у 1646 році видав книгу, де в окремому параграфі "Походження, життя та звичаї Козаків Запорозьких" залишив такі свідчення:
"...Майже усі вони з Русі походження ведуть, хоча чимало з Велико- та Малопольщі шляхтичів, на позбавлення честі засуджених, а деякі з Німеччини. Галії (Франції), Італії, Іспанії навіть між ними знаходяться, які, утім, релігії Грецької сповідання дотримуються, Рутенську мову (Ruthenicam linguam) уживають".
Як відомо, у ті часи Україна мала також і назву Русь, а рутенською називали українську мову.

п.с. Українська земля завжди приймала людей, для яких Воля та Свобода були не пустими словами !!!!
показать весь комментарий
08.09.2020 09:50 Ответить
ржунімагу ...Шпійьонський детектив якийсь ,, спочатку всіх трьох затримали зв'язківці , потім двоє опинились на кордоні , і не дивлячись ні на що , зуміли перетнути кордон так, що наші до цього часу -ні гу гу .

А Колєснікова взагалі ( зі слів представника їх же ж прикордонної служби ) - була затримана білорусами ж , при спробі незаконного перетину кордону , але потім якось зуміла таки пройти той контроль .. . Дивина ..!! Але лохи схавають , як зазвичай .
показать весь комментарий
08.09.2020 09:57 Ответить
по версии КГБ Беларуси -подельники ее вітолкнули из машині на ходу хз зачем))
пипец просто.
показать весь комментарий
08.09.2020 09:59 Ответить
Олег, у тебя прекрасный суржик!
"Не можешь срать, не мучай жопу" (с)
показать весь комментарий
08.09.2020 10:02 Ответить
єто не суржик, придурок, просто с украинской клаві на русскую не перешел ибо в лом.
б..иа, какие ві кацапі тупіе...
показать весь комментарий
08.09.2020 10:03 Ответить
Не ганьбись.
Пиши на мові.
показать весь комментарий
08.09.2020 10:06 Ответить
Не ганьбіться обоє... Одному "влом" перейти на іншу "клаву" (мені за це патріотка-радикалка "кістки перемиває" другу добу), а другий - не вміє користуваться відмінками в українській мові... не "пиши на мові", а "пиши мовою"...
показать весь комментарий
08.09.2020 11:18 Ответить
Не нужно строить из себя филолога.
И так и так правильно.
показать весь комментарий
08.09.2020 12:50 Ответить
Та ну? ...
показать весь комментарий
08.09.2020 13:57 Ответить
Ото ж.
показать весь комментарий
08.09.2020 14:00 Ответить
Цитата: " у тебя прекрасный суржик!
"Не можешь срать, не мучай жопу" (с)" (Скайхок Дуглас).
показать весь комментарий
08.09.2020 14:07 Ответить
Білоруські опозиціонери Колесникова, Кравцов і Родненков вирушили в сторону України, - Держприкордонкомітет РБ - Цензор.НЕТ 3671
показать весь комментарий
08.09.2020 13:31 Ответить
Вывод, Лука на белом коне.
показать весь комментарий
08.09.2020 10:02 Ответить
Як я подивлюсь, ти до чоловіків не байдужий.
Всі чоловіки в тебе "молодці".
показать весь комментарий
08.09.2020 10:08 Ответить
Не хотел с недоноском связываться, все патриоты Беларуси разбежались, а простые будут сидеть, да сидеть. Вот и сосите. Тебе, конечно, не грозит, так что, шлепай и дальше. А факт, есть факт.
показать весь комментарий
08.09.2020 10:13 Ответить
Лука,дабы быть"ни при чем",попросту выпихнул оппозиционеров куда подальше
показать весь комментарий
08.09.2020 10:46 Ответить
Стоит с такой рожей, как будто под дулом автомата.
показать весь комментарий
08.09.2020 11:10 Ответить
Зеля! Зачем тебе эта головная боль с Колесниковой и Ципкало. Пользы от них никакой, Кроме ответных пакостей со стороны ближайших соседей мы ничего иметь не будем.
показать весь комментарий
08.09.2020 11:35 Ответить
Не бачу логіки! Чому вона закликала до дружби з раськай фєдєраськай, а тікає до України?
показать весь комментарий
08.09.2020 12:09 Ответить
Это нужно было для привлечения людей. Ведь националистов в Беларуси не очень любят.
показать весь комментарий
08.09.2020 12:37 Ответить
А кого в Білорусі *******? На нашому форумі є поважні білоруси, які підтримували наш Майдан, були проти раські, а зараз, чомусь сприймають Україну вштики, та наче нас звинувачують у своєму безсилі. Я так вважаю: або ви з нами та Європою, або ви проти нас - от і вся логіка.
показать весь комментарий
08.09.2020 12:43 Ответить
Кремляди дали отбой на революцию. С усатым договорились видать. Теперь осталось все это оформить юридически в ближайшие пару месяцев. Так что оппозиция разъехалась тратить заработанное бабло. А сябров где-то даже жаль. Закрутит гайки усатый под завязку и ляжет под *****.
показать весь комментарий
08.09.2020 12:16 Ответить
Это так же как с Тихановской, добровольно принудительно выслали из Беларуси.
показать весь комментарий
08.09.2020 12:20 Ответить
Навіщо в Україну? Будуть і у нас революцію робить?
показать весь комментарий
08.09.2020 12:23 Ответить
Так чего же хотят белорусы?
показать весь комментарий
08.09.2020 12:51 Ответить
смены режима. но воевать никто не хочет. Лукашенко через войну только власть передаст.
показать весь комментарий
08.09.2020 13:33 Ответить
Чего в итоге хотят белорусы?
показать весь комментарий
08.09.2020 14:00 Ответить
Честных выборов, реформы политической и избирательной системы.
показать весь комментарий
08.09.2020 16:19 Ответить
Страница 2 из 2
 
 