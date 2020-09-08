Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 27,4 млн, число жертв достигло 896,8 тыс. человек. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 8 сентября в мире зарегистрировали 197 689 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 3 846 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 27 490 439 случаев инфицирования, из них 197 689 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 896 897 человека, из них 3 846 за минувшие сутки.

Успешно преодолели болезнь и вылечились 19,5 млн человек.

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Перу. Украина находится на 24-м месте этого рейтинга.

Так больше всего больных коронавирусом в США - 6 485 575 (+ 25 325); Индия - 4 277 584 (+75 022); Бразилия - 4 147 794 (+10 188); Россия - 1 030 690 (+ 5 185); Перу - 691 575 (+ 1 598).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уже у почти 2 тысяч сотрудников МВД диагностирован коронавирус, - Геращенко

Лидерами по количеству летальных случаев являются США - 193 534; Бразилия - 127 001; Индия - 72 816; Мексика - 67 558; Великобритания - 41 554.

Больше всего выздоровевших в США - 3 758 629, Бразилии - 3 355 564, Индии - 3 321 420, России - 843 277, Южной Африке - 566 555.