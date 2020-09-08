В Украине за сутки 2 411 новых случаев COVID-19 и рекордные 57 летальных случаев. Всего с начала эпидемии заболели 140 479 человек
В Украине по состоянию на утро вторника, 8 сентября, зафиксированы 2 411 новых случаев заражения. При этом 57 ранее заболевших умерли. Это самый высокий показатель суточной смертности с начала пандемии.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.
Днем ранее, 7 сентября сообщалось о 2 174 новых случаях, 6 сентября - о 2 107 новых случаях, 5 сентября - о рекордных 2 836 случаях заболевания, 4 сентября - о 2 723 новых случаях, 3 сентября - о 2 430 новых случаях, 2 сентября - о 2 495 новых случаях, 1 сенятбря - о 2 088 новых случаях.
Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро вторника 140 479 человек, умерли с начала пандемии 2 934 человек (за сутки 57), выздоровевших – 63 546 (за сутки 940). Сейчас в Украине COVID-19 болеет 73 999 человек, что на 1 414 больше, чем днем ранее. Таким образом количество активных больных в Украине на 16,4% превышает количество выздоровевших.
Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (235), Харьковской (230), Одесской (196), Львовской (192), Тернопольской (190), Ивано-Франковской (160) и Черновицкой (159) областях.
Пожалуйста, подождите...
За цифры по простудным заболеваниям Степанову и ляшко хозяева не платят.
Какие хотят - такие и нарисуют, в какой области хотят - там увеличат, чтобы "зону" сделать 'красную" и либо активы, обесцененные дурантином, отжать, либо выборы осенью запретить.
А в какой нужно области - там число зараженных уменьшат.
Но Вы правы, они идут в лидеры, им премиальные обещаны, вероятно, за убийство экономики Украины дурантином.
https://www.dailymotion.com/video/x7szd0f
https://actu.orange.fr/societe/videos/coronavirus-des-premiers-patients-transferes-par-tgv-CNT000001oRuKq.html
https://www.bfmtv.com/sante/coronavirus-un-nouveau-vol-militaire-pour-transporter-des-malades_AN-202003210057.html
https://www.dailymotion.com/video/x7szd0f
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/video-coronavirus-quoi-ressemble-le-tgv-charge-de-transporter-des-malades-6792436
https://www.bing.com/search?form=MOZSBR&pc=MOZI&q=homicide+en+france+2019 https://www.bing.com/search?form=MOZSBR&pc=MOZI&q=homicide+en+france+2019
https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Themes/Homicides
Україна: https://24tv.ua/resources/photos/news/202001/1272209_10952503.jpg?202001130359
https://hbp-group.ru/gipoksiterapiya-celebnye-svoistva-kontroliruemogo-kislorodno/ Гипокситерапия - целебные свойства контролируемого кислородного голодания
На сколько выросло число больных раком, которых либо не лечатся от рака, потому как боятся идти к врачам из-за ковида, либо больных не лечат от рака, ибо все перепрофилировали под ковид?
В Мельбурне, Австралия, число больных раковыми заболеваниями, которых рапортуют в базу данных больных раком, уменьшилось за 1/3!
И это не потому, что раком перестали болеть, а потому, что к врачам перестали обращаться за лечением из-за боязни ковида, ведь об опасности рака телевизор не верещит 24 часа в сутки!
И эти данные у меня от хирурга, который таких больных каждый день лечит, и, по словам врача: "И все симптомы имеются, и такие больные имеются, да вот не обращаются они за лечением".
Засудить бы всех вас, сук, Степанова, Ляшко и ваших австралийских "клонов" за то, что своим умышленным запугиванием ковидом людей вы больных раком просто убиваете, потому как от рака нелеченного помрут они. За геноцид судить вас будут, за преступления против человечества.
Ведь как хорошо известно, самые лучшие террористы и убийцы получаются именно из терминальных больных, которым нечего терять совершенно...
А ты проверь Cancer Register штата Виктория, Австралия.
Что, страшно стало, что прирежет сявок ротшильдовских онкобольной в терминальной стадии?
Никогда не слыхали о таких случаях?
Забыли, что именно онкобольно больной застрелил сына судьи латиноса в Нью-Джерси недавно?
Память, как у рыбок гуппи у вас?
монтировку (или ружье)медицинскую карточку - да как пойдет обследоваться и лечиться...
http://onko.com.ua/patsiientam/korysna-informatsiia/koronavirus-v-ukraini-ofitsiinyi-informatsiinyi-portal-kabinetu-ministriv-ukrainy.html
Это ему полезней будет, чем Ваши фантазии читать.
Месяц назад примерно, под видом курьера приехал к ним домой (сейчас многие по интернету покупают из-за дурантина, в Австралии почта не справляется, завалы многонедельные).
забыл про этот случай?
Память, как у рыбок гуппи у вас?
Передай Степанову, тоему хозяину, чтобы "засорял" он.
Потому, как если судью из Нью-Джерси от пули не прекрыла "похвальная грамота" от Обамы, то Степанова и ляшко тем более не прикроют похвальные грамоты, полученные на 2-м курсе института за сбор колхозной картошки ударными методами.
Вас специально таких отбирают ротшильды, чтобы идиотизм препятствовал инстинкту самосохранения.
P.S. В комментариях в австралийских СМИ пишут, что Премьер штата Виктория, Австралия, вывез жену и детей в штат Квинсленд, к нацистке - премьеру Квинсленда Насте Палащук.
нациста Палащук потому, что ребенку не разрешила въезд в штат для пересадки легких под предлогом макароновируса, а семью друга - коммуняки-премьера штата Виктория и без карантина можно, свои же люди.
Но вот не понимаю я, зачем Премьер штата Виктория, Эндрюс семью в другой штат отправил? Он что боится чего-то? Неужто на него произвела такое сильное впечатление судьба сына судьи из Нью-Джерси, убитого терминальным онко больным?
Так что пусть Настя называется "нацисткая гнида".
Самое вам подходящее название.
Гниды вы, как они есть.
В комментариях в австралийских СМИ прямо так и пишут.
Даже мне, человеку привычному к лахтинским с их высказываниями, такие обещания расопарвиться с премьером Эндрюсом читать неприятно.
Но, поскольку вы со Степановым и Ляшко "головы не забиваете", то продолжайте выполнять и дальше распоряжения хозяев.
Только не забывайте, что на звонок телефонный Степанова хозяевам""Караул, меня убивать идут", - хозяева удивленно ответят, что Степанову они хорошо платили, и нанять ЧВК для защиты шкурки Степанова он должен был сам, на свои деньги, а хозяева ему ничем не обязаны.
А то и вообще трубку не возьмут.
Вон, Премьет штата Виктория, Эндрюс, по слухам в Пекин все звонит да звонит, а там не берут трубку...
А во-вторых, я же написала, что вас специально таких ротшильды отбирают, без инстинкта самосохранения.
Семью вывезли с Украины?
Рискуете, дедушка.
В Квинсленд даже строительного магната из штата Виктория не пустили, завернула Палащук яхту магната, но семье Эндрюса можно и без карантина, по занкомству, из коммунистической солидарности.
Так чего так боится премьер Эндрюс, ведь у него даже специальные силы полиции есть, созданные для усмирения бунтов, отряды быстрого реагирования, называемые комментаторами статей в СМИ "гестапо".
Казалось бы, чего бояться премьеру - а вот вывез семью он.
Может, объснишь?
И не мне, а Степанову.
И что это так "задних ход" сейчас дал?
Наверное, у него семья имеется, как думаешь?
Они месяцы жизни своей последние с семьей проводили.
Так что иди, зайчик, к Ляшко со Степановым, утешь их, им очень сейчас страшно.
А ты продай почку, вот деньги и появятся для уплаты .
Или зубы золтые, но и тебя их нет.
Есть врачи которые занимаются только ковидом , остальные как были на своих должностях , так и работают сейчас , проводят приемы и делают операции .На весне из-за неопределенности отложили операции на 2-3 месяца , сейчас всё работает как раньше. Ковидных принимают только в государственном госпитале , и если назначена операция и ты боишся делать её в госпитале из-за ковида , можешь сделать в частном госпитале , государство даёт выбор и оплачивает это ( так было и раньше , а не только сейчас). Говорю это , так как моя жена работает по контракту в государственном госпитале и парт -тайм в частном .Так что не разноси бред !
Ты разве семью не вывез еще за рубеж или по соседству куда?
Вон, семью Премьера штата Виктория, Австралия, Эндрюса, в Шанхай не берут, так премьер семью в штат Квинсленд вывез, как пишут комментаторы в австралийских СМИ.
И чего премьер боится так за семью - не понимаю я.
Может, объяснишь?
По теме то что хотело сказать тело ? Бояру наверное смешали чем то забористым ? Штырит тебя не по-детски! Смотри ботяра , товарищ майор спалит, картофан на кухне будешь неделю чистить ! Иди проспись !
Згідно з https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/43319366/ даними YouControl, громадська організація «Всеукраїнське об'єднання сільських голів, депутатів сільрад і селян «Порятунок села» зареєстрована в Києві, її керівник - Аркадій Корнацький. Він був депутатом Верховної Ради VIII скликання від партії «Блок Петра Порошенка».
Но виноваты как всегда зеленые.
Выборов, на которых зелёные пролетают, не будет. Им поможет COVID-19 и ещё на всякий случай подстрахуются. - https://hromadske.ua/posts/zaplanovani-na-25-zhovtnya-miscevi-vibori-hochut-skasuvati-cherez-sud Заплановані на 25 жовтня місцеві вибори хочуть скасувати через суд
Надеюсь, что хотя бы так будет понятна моя позиция. Что это по-вашему, если не откровенный вброс? У зеленых своих боков хватает. И то что они во многих местах пролетят тоже известно. Но во всяком случае никак не зеленые подавали иск в суд, если судить по данной ссылке. На что я и указал.
Вот и рисуют в Адоби Иллюстраторе.
Да дождетесь Вы "вакцины:, не переживайте так.
А вольют Вам мочу ослиную или вирус раковый (как Чавесу из Венесуэлы) - это уже как фишка люжет.
"Вакцинируйтесь" от ковида на доброе здоровье.
Верно гутарите.
Среди пенсионеров, получающих гос. пенсию, будет высокая смертность.
А самая высокая смертность будет среди обитателей гос. домов престарелых, особенно домов престарелых, специализирующихся на стариках с деменцией.
Очень дорого они государству обходятся, а экономия денежных средств в наше время, как известно, это главное.
В том что я права, Вы легко можете убедиться, посмотрев на число смертей в домах престарелых в Северной Италии или Испании.
Вам сколько лет, кстати?
Тогда Вы находитесь в группе риска, как и все получающие государственные пенсии или пособия.
Но "вакцину" скоро подвезут, вон, российская разработка, как пишут СМИ, очень многообещающая.
Не знаю я, правда, то ли Леха Ннавальный был ее первым ресепиентом, то ли мухоморов Леха съел.
Так что "вакцинируйтесь" на здоровье.
Так называют стремительное распространение какой-либо болезни на определенной территории или в группе людей. При этом заболевших должно быть сильно больше, чем обычно регистрируется в этом регионе или социуме. Эту цифру еще называют эпидемическим порогом - к примеру, если порог 5% жителей страны или области, то все, что свыше, уже перерастает в эпидемию. Порог может отличаться в зависимости от болезни или местности. Например, планка по гриппу и ОРВИ обычно довольно высока - около 20%. То есть если в регионе более 20% случаев от общего числа заболевших приходится на грипп или ОРВИ, то можно говорить об эпидемии."
"Пандеми́я (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA греч. πανδημία «весь народ») - необычайно сильная эпидемия, распространившаяся на территории стран, континентов; высшая степень развития эпидемического процесса.""В Украине за сутки 2 411 новых случаев COVID-19 и рекордные 57 летальных случаев. Всего с начала эпидемии заболели 140 479 человек" - это равно 0,33%.
Вторая волна COVID-19. Почему в Европе перестали умирать
8 сентября, 15:06
Почему же в Европе, несмотря на множество новых заражений, сейчас почти никто не умирает от COVID-19? Причин тут сразу несколько, и они совсем не тривиальны
Во всем мире, начиная с конца июля, наблюдается рост заболеваемости ковидом, который уже официально признали второй волной эпидемии.
В Украине тоже постоянно говорят о «второй волне», хотя как раз для Украины никакой второй волны нет. И дело даже не в том, что у нас заболеваемость никогда толком не падала до фоновых значений, а в том, что у нас и близко нет тех признаков, которые отличают вторую волну от первой. Давайте разбираться подробнее.
https://nv.ua/opinion/koronavirus-v-ukraine-chem-otlichaetsya-statistika-v-evrope-i-ssha-poslednie-novosti-50110828.html
Статья? - нет, не читал, но знаю.
Цитата, на вскидку, для ленивых:
"Причина 4: количество коек
Практически все страны Европы с весны значительно увеличили количество больничных коек с доступом к кислороду и аппаратам ИВЛ. Это позволяет избежать ситуации коллапса больниц, которая была, например, в итальянском Бергамо. Больные, которым нужен кислород, перестали умирать в больничных коридорах в очереди на ИВЛ и общая летальность COVID-19, естественно, упала.
В Украине же деньги коронавирусного фонда растратили на ремонт дорог и премии сотрудникам МВД. Результат додумайте сами."
(2,7 млрд грн съедают премии сотрудникам МВД и закупаемые на 5,3 млрд грн КТ и ангиографы. То есть деньги есть на все, кроме того, что необходимо в первую очередь. )
05.09.20
Разговор врача и диспетчера скорой Киевской области о госпитализации пациентов:
"У него пневмония с повреждением 70% легких. Задышка"
- "У меня нет ни одного места".
"прослушайте эту аудиозапись, которую нам передали врачи. Этот диалог состоялся между семейным врачем из Софиевской Борщаговки и диспетчером областной скорой помощи. Реальность в Киевской области: койко-мест нет, тестов у скорой помощи нет....начинайте что-то делать, врачам нужна ваша поддержка", - написал журналист.
https://censor.net/ru/v3217737
Кто их считает то, кроме родственников.
вакцинаторов убилипроизводитель не хочет, чтобы его по судам родственники вакцинированных затаскали:
"COVID-19 vaccine trial on hold over safety concern
AstraZeneca has halted the late-stage trial of its highly anticipated COVID vaccine after a suspected serious adverse reaction in a study participant."
Вот видите, как получается, не только наш викторианский "бубочка", премьер штата Виктория, Австралия, Эндрюс может данные по ковиду подделывать, а и родственники "вакцинированных" от ковида быстро эту практику переймут.
Скажут, что дедушка их любимый преставился раньше отпущенного ему срока, потому как именно вакцина произвела необратимые последствия в дедушкином ДНК - и попробуй докажи обратное, и влетит Астра-Зенека на миллионы баксов. А если таких родственников будет много, то вместо большой прибыли получат фарм-компании большую убыль, оттого и отложена "вакцинация".
Но вы не печальтесь, радетели о вакцине от ковида. В РФ разработана своя "вакцина", мировые СМИ ее очень хвалили, "многообещающая" вакцина, писали. Это точно, что "многообещающая", если Леха Навальный стал первым той вакциной "провакцинированным".
Так что вставайте в очередь за российской вакциной, ЗЕбобики, чем вы глупее Лехи, разве вы лохи какие?
Поехала я забрать ткани и пряжу, в магазине купленные, забрать безконтактно (в упаковке выносят стоящим у дверей магазина).
Очередь была, и не маленькая ("широко" стал жить австралийский народ, шьют на детей, ткани, из которых детям шьют, размели все, мне не досталось).
Так вот, пока ждала, прочла объявление у дверей магазина, о том, что у них "нулевая терпимость" (zero tolerance). "К ковиду", - подумала я - и ошиблась. Не к ковиду, а к тем, кто оскорбляет продавцов.
Вы все поняли?
Речь идет не о бухошопе, а о магазине тканевом, там бабы закупаются, домохозяйки прежде всего.
Причем объявлния висят сверху вниз, их наклеивали по мере появления.
В самом верху висит расписание часов работы магазина, это из доковидного времени.
Затем правила поведения при ковиде, о дистанции и так далее. Это - до дурантина 4-го уровня.
И самое недавнее объявление приклеено последним, о том, что оскорблять продавцов не позволят.
Ниже объясню, что объявление повели верное.
Напомню, что Альди - дешевые магазины, но там бывают европейские товары, которых нет в других сетях.
За таким товаром я и пошла, благо Альди - это соседняя дверь от магазина тканевого (куда я ездила), вошла - и обалдела.
Магазин ломился от народа (на другом этаже в Woolworth было максимум 5 человек, мы мимо проходили, все видно), а в Альди - адовы (!) очереди.
Драка чуть не произошла за место в очереди, два китайца влезли, они просто не поняли, где очередь формируется. Раньше быть над такими просто посмеялись, а сегодня китайцев собирались бить. И дело не в том, что нарушители - китайцы, Любому бы вмазали.
За 30 лет жизни в Австралии я впервые стала свидетелем, как чуть не состоялась драка из-за места в очереди.
Это - не мой район, он соседний соеднего, и назвать этот район бедным язык не повернется ни у кого. Но это район несколько дурной. И если в этом районе деньги у населения так закончились, что они не могут позволить себе скупаться в Woolworth, то можете судить о ситуации в бедных районах.
Коммуняки Мельбурна хотели гражданского конфликта?
Получите и распишитесь, оттого и объявление на дверях тканевого магазина (смотри мой комментарий выше), видать, домохозяйки собирались бить продавцов.
И, как я уже написала, бить будут всех представителей властей, неважно кого: горсовет, полиция или премьер штата Эндрюс.
Чует, что их будут просто скоро убивать.
"CORONAVIRUS PANDEMIC
'World class' sewage testing sites set up as state records 76 new cases"
Не сходятся концы с концами у коммуняцкой "статистики" потому что.
Особенно забавно эти читать на фоне соседней статьи о том, что "дурантин может быть закончен раньше срока":
"Lockdown may be eased quicker than road map targets; Andrews denies modelling based on 'worst case' scenario
Premier Daniel Andrews has reiterated that lockdown restrictions could be eased even if crucial COVID-19 case thresholds are not strictly met. In the past 24 hours, 11 people lost their lives to COVID-19 and 76 new cases were confirmed."
Эй, Премьер Виктории, Эндрюс: что же , фраер, сдал назад?