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Киев, Харьковщина и Одесчина - в тройке лидеров по суточному приросту новых подтвержденных случаев COVID-19

Киев, Харьковщина и Одесчина - в тройке лидеров по суточному приросту новых подтвержденных случаев COVID-19

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Киеве, Харьковской и Одесской областях.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на утро 8 сентября в Киеве коронавирусом заболели 235 человека.

Общее количество инфицированных составляет 15 511 человек.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 246 человек, за минувшие сутки - 4. С начала эпидемии выздоровели 4826 пациентов.

По состоянию на 8 сентября количество активных больных Киеве составляет 10 439 человек.

Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки в Киеве было зафиксировано 2 сентября 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 332 человека.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 27,2 млн, число жертв достигло 887,5 тыс. человек

В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Харьковская и Львовская области.

Так, в Харьковской области суточный прирост заболевших коронавирусом составил 230 человек. Общее количество инфицированных - 11 202. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 241 человек, за минувшие сутки - 6. С начала эпидемии выздоровели 3 454 пациента. Количество активных больных на Харьковщине - 7 507.

В Одесской области коронавирусом заболели 196 человек. Общее количество инфицированных составляет 8 721 человек. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 135 человека, за минувшие сутки - 11. С начала эпидемии выздоровели 2 056 пациентов. Количество активных больных на Одесчине составляет 6 530 человек.
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Топ комментарии
+2
Выборы будут, несмотря ни на что.
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08.09.2020 09:25
+1
ГЕня -сепар -такой молодой!.Как всегда, впереди по заразности.
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08.09.2020 09:59
+1
у вас, пане, паранойя... лікуйтеся
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08.09.2020 10:15
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Выборы будут, несмотря ни на что.
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08.09.2020 09:25 Ответить
1. Вибори по країні.
2. Їх фальсифікація.
3. Вся країна - в червоній зоні. Більше трьох не збиратися - аваківці патрулюють вулиці.
4. Все що завгодно...
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08.09.2020 09:38 Ответить
у вас, пане, паранойя... лікуйтеся
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08.09.2020 10:15 Ответить
"Навіть якщо у вас паранойя, це не означає, що за вами не слідкують."
Подивимося, як воно буде. Думаю жорсткий карантин багато де будуть вводити після виборів, навіть, якщо їх не фальсифікують.
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08.09.2020 10:34 Ответить
А ви здатні зрозуміти, що вірусу начхати на ваші вибори, авакови та зе? Вам життя людей взагалі не важливе?
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08.09.2020 10:46 Ответить
Ви здатні зрозуміти те, що пишуть інші, а не те, що у вас крутиться в голові?
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08.09.2020 12:45 Ответить
Спробую трохи розжувати свої слова. Зараз ситуація з вірусом через людську безвідповідальність катастрофічно погіршується. Але до виборів влада жорсткі карантини вводити не буде, через цих же тупих людей, які зараз ходять без маски, бо ці ж люди (тупарі) і є їх виборець. І цей виборець піде, і проголосує за ОПЗЖ чи Ляшка, якщо введуть карантин. Тому, влада дочекається виборів, а вже потім буде карантин вводити, щоб всі зєлєбобіки не передохли нахєр. Так зрозуміліше?
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08.09.2020 12:52 Ответить
як ви людей любите, зелебобіками їх назіваєте. А чим ви краще? Тим, що вважаєте себе розумнішим і при цьому пишете нісенітницю?
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08.09.2020 13:05 Ответить
Так, розумніший, повірте. От хоча б тим, що ще 10 років назад від телебачення відмовився. От ви, наприклад, навіть те, що я рожував не можете зрозуміти та не бачите далі свого носа, голосуєте за непрофесійних людей та зрадників, дозволяєте срати собі в мозок і ніяк не визнаєте, що ви обгадилися самі і країну обгадили.
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08.09.2020 13:14 Ответить
Ну якби були розумнішим, то не ліпили б на мене свої наліпки з діагнозами )) Я по вашому і ТВ дивлюсь і голосую за зрадників. А звідки ви це взяли? Розумна людина ніколи не зробить таких висновків не маючі інформації. Я просто дивуюсь, як люди намагаються робити себе розумними і не можуть навіть банальну логіку засвоїти.
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08.09.2020 13:21 Ответить
Но не они в красной зоне а совсем другие города.
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08.09.2020 09:31 Ответить
Зона определяется по количество занятых коек, а не по приросту.
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08.09.2020 10:15 Ответить
вот это Харьков - ЩИНА, Одес-ЧИНА,.... Кобеляки-ЩИНА... так "академично" пишется и звучит!? Особенно в заглавиях новостей...
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08.09.2020 09:33 Ответить
ГЕня -сепар -такой молодой!.Как всегда, впереди по заразности.
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08.09.2020 09:59 Ответить
геннадий по стопам Лукашенко,Путина и Януковича идет- их методами предвыборную агитацию проводит

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08.09.2020 10:40 Ответить
Ученикам в школе гепа раздал аж по четыре маски и блокнотику с гепыной рожей
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08.09.2020 10:55 Ответить
 
 