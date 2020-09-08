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Новости Репрессии в Беларуси
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Колесникова задержана, Родненков и Кравцов находятся на территории Украины, - Госпогранкомитет РБ

Колесникова задержана, Родненков и Кравцов находятся на территории Украины, - Госпогранкомитет РБ

Мария Колесникова задержана на белоруско-украинской границе, Антон Родненков и Иван Кравцов находятся на территории Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом TUT.BY рассказал официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский.

Все три человека — Колесникова, Родненков и Кравцов в установленном порядке проходили пограничный контроль сегодня в начале пятого утра. У нас там особенности прохождения госграницы: между пунктами пропуска нашим и сопредельным вообще 13 километров, а от нашего пункта пропуска до государственной границы [Украины] целых 6 километров, в том числе там еще есть населенный пункт Александровка. В связи с этим у нас на этой территории между самим пунктом пропуска, где происходит оформление и линией госграницы, выставлены дополнительные пограничные наряды.

После оформления транспортное средство - BMW - Родненкова, Колесниковой и Кравцова двигалось в направлении госграницы от пункта пропуска. Завидев военнослужащего органов пограничной службы, авто резко ускорилось, создало угрозу жизни военнослужащего. И транспортное средство покинуло территорию Беларуси. При этом Колесникова оказалась вне транспортного средства, по видимому, ее из транспортного средства выпихнули, по крайней мере так это сейчас представляется, насколько могу судить я.

Колесникова была задержана, Родненков и Кравцов оказались на территории Украины. В настоящий момент ведется разбирательство.

— Где сейчас находится Колесникова?

— Задержана.

— Кем? Пограничниками?

— Насколько я понимаю, да. Это пока все, что я могу вам сказать.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Белорусские оппозиционеры Колесникова, Кравцов и Родненков убыли в сторону Украины, - Госпогранкомитет РБ

Напомним, утром 7 сентября неизвестные люди в центре Минска посадили Марию Колесникову в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении. Также на связь перестали выходить представители Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов. Позже стало известно, что в квартире Ивана Кравцова сотрудники ДФР КГК провели обыск.

Вечером родные Марии Колесниковой подали в милицию заявление о ее пропаже. В милиции заявление приняли.

8 сентября в 8 утра официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский заявил, что члены Координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова "прошли пограничный контроль и убыли в сторону Украины".

Юрист и член президиума Координационного совета Максим Знак сказал, что после ситуации с Ольгой Ковальковой мы специально отдельно вчетвером — я, Родненков, Колесникова и Кравцов — обсуждали, что делать, если нам будет предложен такой же выбор как Латушко и Ковальковой: уехать из страны или попасть под репрессии. Мария Колесникова четко обозначила свою позицию: она ни при какие раскладах не уедет из страны, только насильно.
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Топ комментарии
+15
какая ахинея, в это кто-то верит?
бред.
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08.09.2020 09:42
+11
выходит, тётку арестовали за то, что её выпихнули из машины. Колесникова задержана, Родненков и Кравцов находятся на территории Украины, - Госпогранкомитет РБ - Цензор.НЕТ 3085
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08.09.2020 09:51
+11
это из серии перехваченных секретных разговоров. лукашеску вообще потерял берега.
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08.09.2020 09:54
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дебилушка это ты, раз отрицаешь факты...
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08.09.2020 16:02 Ответить
Флейтистка не нужна?
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08.09.2020 10:58 Ответить
Білоруси і литовці це наші побратими. І білоруси також хочуть справжньої незалежності від Росії, хочуть свій прапор, свою мову, в ЄС і НАТО.
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08.09.2020 11:05 Ответить
Крысы разбегутся а бацька вечный
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08.09.2020 19:15 Ответить
кому лукашенко батька , тому х-ло дядька .
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08.09.2020 20:24 Ответить
доронину...Это для тебя -"бацька"? А белоруский народ --"крысы"? Ну а сам ты "бацькин подгузник"? В случае он обосрется -- ты тут как тут..
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08.09.2020 21:11 Ответить
а білоруси - ти диви - потроху майданіють
https://mobile.twitter.com/belteanews/status/1303343856906366976
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08.09.2020 19:30 Ответить
Беларусы это то же самое, что коренное население лугандона...их вырезали кацапские чурбаны как при помощи немцев, так и сами постарались...Беларусов менее 25% в БССР
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08.09.2020 21:18 Ответить
А ***** не приедет их спасать в Украину??
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08.09.2020 11:22 Ответить
Он уже приехал. 6 лет назад
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08.09.2020 13:28 Ответить
Согласен. Я имел в виду со стороны Беларуси.
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08.09.2020 13:58 Ответить
ее из транспортного средства выпихнули
Ох уж эти сказочники ...
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08.09.2020 11:34 Ответить
Колесникову затримали, Родненков і Кравцов перебувають на території України, - Держприкордонкомітет РБ - Цензор.НЕТ 6224
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08.09.2020 11:37 Ответить
Похожа на тетку из ОСП-студииКолесникову затримали, Родненков і Кравцов перебувають на території України, - Держприкордонкомітет РБ - Цензор.НЕТ 9757
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08.09.2020 12:50 Ответить
Не, на эту:
Колесникову затримали, Родненков і Кравцов перебувають на території України, - Держприкордонкомітет РБ - Цензор.НЕТ 287
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08.09.2020 16:33 Ответить
Как я понимаю те, что замутили бузу драпают из Беларуси. Наделали шороху и смылись.
И все же при всем при том никуда не денешься Лукашенко сильный, решительный мужик с огромными яйцами и каменным достоинством!
ЭЭх, ****** Янек, чего ты не такой, а сопля соплей. Сколько людей осталось бы живы, а еще больше сохранили руки, ноги и здоровье. Видел я их в больнице Мечникова, до сих пор не могу забыть этот ужас - молодые красивые хлопцы и на тебе.
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08.09.2020 12:54 Ответить
Ты из каких болот, мокша?
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08.09.2020 14:05 Ответить
Бросил тебя янык ну ты урод не переживай давай вокзал и нах в ростов к проФфесору Иначе скоро сам будешь в больнице Мечникова и это при хорошем стечении обстоятельств
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08.09.2020 20:28 Ответить
Они еще и гордятся своим тоталитаризмом. Феерические шизофреники
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08.09.2020 13:02 Ответить
Прикольно, вытолкнули, как не нужный балласт. Пусть с народом рядом, а то лыжи навострила.
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08.09.2020 14:04 Ответить
Як не хорохориться Лукашенко, а історію не зупиниш. Народ не хоче вже терпіти російськомовного президента, який створив совкову тюрму в країні. Білоруси згідні навіть жити гірше економічно, аби вільно дихати, позбутися російського управління і продажного бацька. Вони хочуть повернути свій національний прапор, свою мову і церкву. І це здійсниться незабаром. Чим жорстокішим буде узурпатор, тим рішучішим буде народ.
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08.09.2020 14:08 Ответить
Пусть дальше песни сябры поют и хлопают в ладоши...
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08.09.2020 14:42 Ответить
выпихнули ее из машины силовики со злобы - Колесникова в машине разорвала свой белорусский паспорт, чтобы не покидать страну. Везти ее на украинский погранпост не было смысла - наши не пропустили бы человека документов. Остальных двух оппозиционеров довезли и сдали нашим.
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08.09.2020 18:56 Ответить
Эта история идет в унисон с другими. Тихановскую выперли, Ковалькову выкинули из Беларуси, людей бьют дубинками, и топят в озерах, спасателей задерживают, стекла в кафе бьют, президент бегает с автоматом. окружает войсками Гродно, угрожает соседним странам..Пропавшие без вести, похищенные, задержанные и погибшие.Страна наводнена полицаями, рашистскими террористами, титушками и советниками,
Так ведется подготовка к аншлюссу очередных славян и христиан с мордором. Но ход истории не остановить если белоруссы пойдут на национально освободительную борьбу, то русозверью мало не покажется. От моря до моря становится актуально и для нас, а кацапам полностью будет перекрыт контакт с Западом.
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08.09.2020 20:01 Ответить
цікаво виклав. Правда у нас мордор ще і на Банковій, тож виходить 50/50 у ***** зараз козирі на руках у вигляді лукашеску та зеленеску-дебільного...
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08.09.2020 20:35 Ответить
Судя по всему Колесникова действительно порвала паспорт чтобы её не выкинули в Украину,и не сообщили что они все попросту сбежали.Есть серьезные подозрения что к ней сей час применяют активное физическое воздействие,- попросту ломают.Поэтому все Страны должны обратить активное внимание к её судьбе.
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08.09.2020 20:09 Ответить
Пра затрыманне Калеснікавай Раднянкоў і Краўцоў даведаліся ад журналістаў раніцай 7 верасня. Да дома жанчыны пад'ехаў бус, з якога выйшлі «невядомыя людзі». Яны заштурхалі ў бус мужчын. Па словах Раднянкова, іх везлі з аднаго ўчастка да іншага. На галаву Раднянкова надзелі чорны мяшок на галаву і кайданкі.

Ні Раднянкоў, ні Краўцоў не ведалі, у якім статусе знаходзяцца і на якіх падставах іх затрымалі. З імі размаўлялі людзі ў цывільным. Краўцоў кажа, што яму прыгразілі завядзеннем крымінальнай справы аб злоўжыванні службовым становішчам з-за дзеянняў на адной з папярэдніх прац.

Мужчыны знаходзіліся ў аддзяленні Дэпартамента фінансавых расследаванняў Камітэта дзяржкантролю. Там ім растлумачылі, што яны зацікаўлены перш за ўсё ў вывазе Марыі Калеснікавай з Беларусі.

Раднянкова, Краўцова і Калеснікаву павінны былі прывезці ў пункт пропуску Аляксандраўка на беларуска-ўкраінскай мяжы. Рухаліся калонай з некалькіх машын. План быў такі: давезці ўсіх траіх да мяжы, пасля чаго перасадзіць на асабісты аўтамабіль Краўцова і вывезці ва Украіну.

Усе трое перасеклі беларускі бок мяжы не спыняючыся, пасля чаго апынуліся на нейтральнай тэрыторыі. Там іх пачалі перасаджваць у аўтамабіль BMW, які належыць Краўцову. У гэты момант з'явілася Калеснікава. Яе сілай заштурхалі на задняе сядзенне адной з машын.

Там яна ўбачыла свой пашпарт, на падставе якога яна павінна перасекчы мяжу. Пасля гэтага яна схапіла дакумент, парвала яго на шмат дробных кавалачкаў, гэтыя кавалачкі яна ўзяла і выкінула ў акно. Далей жанчына вылезла праз акно і пайшла ў бок беларускага боку мяжы.

Раднянкоў і Краўцоў былі за рулём BMW апошняга, а Калеснікава - зноў у атачэнні беларускіх сілавікоў. Без пашпарта яна не магла б перасячы ўкраінскі бок мяжы. Тады, як успамінае Краўцоў, ён убачыў, што іх хацелі затрымаць другі раз: з боку з'явіўся сіні мікрааўтобус, які пачаў рухацца ў бок BMW.

Тады Краўцоў адразу паехаў на ўкраінскі бок мяжы, там іх прапусцілі ўкраінскія пагранічнікі - і яны апынуліся на тэрыторыі Украіны. Перасячэнне ўкраінскага пункта пропуску доўжылася 5-6 гадзін, удакладніў Раднянкоў.

Ва Украіну іх вывезлі, па словах Раднянкова, таму, што яны не маюць шэнгенскай візы, а таму не мелі падстаў выехаць, напрыклад, у Польшчу ці Літву.
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08.09.2020 20:51 Ответить
Усё дакладна. Але "пагранiчнiкi" па-беларуску гучыць як "памежнiкi".
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09.09.2020 01:10 Ответить
згодзен , алеж гэта вытрымка з Нашай Нiвы . яны майстры на русiзмы .
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09.09.2020 05:21 Ответить
Лука начинает врать про захваченых белоруским КГБ активистам....Совсем скоро мы услышим о тех которые не покинули Беларусь --"они просто исчезли"...
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08.09.2020 21:07 Ответить
есть версия попроще чем "вытолкали" - просто тётка вышла из машины то ли в магаз то ли в
туалет а оставшиеся заметив наряд чкурнули не имея возможности ни забрать ни предупре-
дить а "вытолкали" уже слепил ктото для чегото....
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08.09.2020 22:49 Ответить
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