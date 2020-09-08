Колесникова задержана, Родненков и Кравцов находятся на территории Украины, - Госпогранкомитет РБ
Мария Колесникова задержана на белоруско-украинской границе, Антон Родненков и Иван Кравцов находятся на территории Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом TUT.BY рассказал официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский.
Все три человека — Колесникова, Родненков и Кравцов в установленном порядке проходили пограничный контроль сегодня в начале пятого утра. У нас там особенности прохождения госграницы: между пунктами пропуска нашим и сопредельным вообще 13 километров, а от нашего пункта пропуска до государственной границы [Украины] целых 6 километров, в том числе там еще есть населенный пункт Александровка. В связи с этим у нас на этой территории между самим пунктом пропуска, где происходит оформление и линией госграницы, выставлены дополнительные пограничные наряды.
После оформления транспортное средство - BMW - Родненкова, Колесниковой и Кравцова двигалось в направлении госграницы от пункта пропуска. Завидев военнослужащего органов пограничной службы, авто резко ускорилось, создало угрозу жизни военнослужащего. И транспортное средство покинуло территорию Беларуси. При этом Колесникова оказалась вне транспортного средства, по видимому, ее из транспортного средства выпихнули, по крайней мере так это сейчас представляется, насколько могу судить я.
Колесникова была задержана, Родненков и Кравцов оказались на территории Украины. В настоящий момент ведется разбирательство.
— Где сейчас находится Колесникова?
— Задержана.
— Кем? Пограничниками?
— Насколько я понимаю, да. Это пока все, что я могу вам сказать.
Напомним, утром 7 сентября неизвестные люди в центре Минска посадили Марию Колесникову в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении. Также на связь перестали выходить представители Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов. Позже стало известно, что в квартире Ивана Кравцова сотрудники ДФР КГК провели обыск.
Вечером родные Марии Колесниковой подали в милицию заявление о ее пропаже. В милиции заявление приняли.
8 сентября в 8 утра официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский заявил, что члены Координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова "прошли пограничный контроль и убыли в сторону Украины".
Юрист и член президиума Координационного совета Максим Знак сказал, что после ситуации с Ольгой Ковальковой мы специально отдельно вчетвером — я, Родненков, Колесникова и Кравцов — обсуждали, что делать, если нам будет предложен такой же выбор как Латушко и Ковальковой: уехать из страны или попасть под репрессии. Мария Колесникова четко обозначила свою позицию: она ни при какие раскладах не уедет из страны, только насильно.
Пожалуйста, подождите...
https://mobile.twitter.com/belteanews/status/1303343856906366976
Ох уж эти сказочники ...
И все же при всем при том никуда не денешься Лукашенко сильный, решительный мужик с огромными яйцами и каменным достоинством!
ЭЭх, ****** Янек, чего ты не такой, а сопля соплей. Сколько людей осталось бы живы, а еще больше сохранили руки, ноги и здоровье. Видел я их в больнице Мечникова, до сих пор не могу забыть этот ужас - молодые красивые хлопцы и на тебе.
Так ведется подготовка к аншлюссу очередных славян и христиан с мордором. Но ход истории не остановить если белоруссы пойдут на национально освободительную борьбу, то русозверью мало не покажется. От моря до моря становится актуально и для нас, а кацапам полностью будет перекрыт контакт с Западом.
Ні Раднянкоў, ні Краўцоў не ведалі, у якім статусе знаходзяцца і на якіх падставах іх затрымалі. З імі размаўлялі людзі ў цывільным. Краўцоў кажа, што яму прыгразілі завядзеннем крымінальнай справы аб злоўжыванні службовым становішчам з-за дзеянняў на адной з папярэдніх прац.
Мужчыны знаходзіліся ў аддзяленні Дэпартамента фінансавых расследаванняў Камітэта дзяржкантролю. Там ім растлумачылі, што яны зацікаўлены перш за ўсё ў вывазе Марыі Калеснікавай з Беларусі.
Раднянкова, Краўцова і Калеснікаву павінны былі прывезці ў пункт пропуску Аляксандраўка на беларуска-ўкраінскай мяжы. Рухаліся калонай з некалькіх машын. План быў такі: давезці ўсіх траіх да мяжы, пасля чаго перасадзіць на асабісты аўтамабіль Краўцова і вывезці ва Украіну.
Усе трое перасеклі беларускі бок мяжы не спыняючыся, пасля чаго апынуліся на нейтральнай тэрыторыі. Там іх пачалі перасаджваць у аўтамабіль BMW, які належыць Краўцову. У гэты момант з'явілася Калеснікава. Яе сілай заштурхалі на задняе сядзенне адной з машын.
Там яна ўбачыла свой пашпарт, на падставе якога яна павінна перасекчы мяжу. Пасля гэтага яна схапіла дакумент, парвала яго на шмат дробных кавалачкаў, гэтыя кавалачкі яна ўзяла і выкінула ў акно. Далей жанчына вылезла праз акно і пайшла ў бок беларускага боку мяжы.
Раднянкоў і Краўцоў былі за рулём BMW апошняга, а Калеснікава - зноў у атачэнні беларускіх сілавікоў. Без пашпарта яна не магла б перасячы ўкраінскі бок мяжы. Тады, як успамінае Краўцоў, ён убачыў, што іх хацелі затрымаць другі раз: з боку з'явіўся сіні мікрааўтобус, які пачаў рухацца ў бок BMW.
Тады Краўцоў адразу паехаў на ўкраінскі бок мяжы, там іх прапусцілі ўкраінскія пагранічнікі - і яны апынуліся на тэрыторыі Украіны. Перасячэнне ўкраінскага пункта пропуску доўжылася 5-6 гадзін, удакладніў Раднянкоў.
Ва Украіну іх вывезлі, па словах Раднянкова, таму, што яны не маюць шэнгенскай візы, а таму не мелі падстаў выехаць, напрыклад, у Польшчу ці Літву.
туалет а оставшиеся заметив наряд чкурнули не имея возможности ни забрать ни предупре-
дить а "вытолкали" уже слепил ктото для чегото....