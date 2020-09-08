Коломойский, Боголюбов, Григоришин: на Кипре назвали сомнительных владельцев "золотых паспортов"

Кипрская газета Politis опубликовала список из 34 человек, получивших гражданство Кипра в 2008-2012 годах в обмен на инвестиции, и которые при этом входили в зону высокого риска.

В списке: олигарх Игорь Коломойский и члены его семьи, бизнес-партнер Коломойского Геннадий Боголюбов, украинские бизнесмены Константин Григоришин, Виталий Гайдук с супругой Еленой, Михаил Киперман с супругой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

В списке также присутствуют немало российских олигархов и бизнесменов.

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Данные лица, как отмечает издание, получили подозрительную натурализацию, поскольку "были обвинены, заключены под стражу, осуждены, либо входили в правление компаний, на которые были наложены санкции или административные штрафы".

Президент Кипра Никос Анастасиадис отправил засекреченный список партийным лидерам. Однако Politis получила доступ к документу и решила его обнародовать после того, как представитель правительства заявил, что гриф "секретно" с документа был снят.

Напомним, в конце августа Al Jazeera получили доступ к конфиденциальным документам, в которых содержится информация о продаже Кипром своих паспортов ряду лиц. В списке есть украинские бизнесмены и экс-чиновники.