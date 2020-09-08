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Боголюбов (104) гражданство (1267) Григоришин (113) Кипр (230) Коломойский (1773) двойное гражданство (159)

Коломойский, Боголюбов, Григоришин: на Кипре назвали сомнительных владельцев "золотых паспортов"

Коломойский, Боголюбов, Григоришин: на Кипре назвали сомнительных владельцев

Кипрская газета Politis опубликовала список из 34 человек, получивших гражданство Кипра в 2008-2012 годах в обмен на инвестиции, и которые при этом входили в зону высокого риска.

В списке: олигарх Игорь Коломойский и члены его семьи, бизнес-партнер Коломойского Геннадий Боголюбов, украинские бизнесмены Константин Григоришин, Виталий Гайдук с супругой Еленой, Михаил Киперман с супругой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

В списке также присутствуют немало российских олигархов и бизнесменов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кипр продавал гражданство коррупционерам. В списке есть украинские бизнесмены и экс-чиновники, - расследование Аль-Джазиры

Данные лица, как отмечает издание, получили подозрительную натурализацию, поскольку "были обвинены, заключены под стражу, осуждены, либо входили в правление компаний, на которые были наложены санкции или административные штрафы".

Президент Кипра Никос Анастасиадис отправил засекреченный список партийным лидерам. Однако Politis получила доступ к документу и решила его обнародовать после того, как представитель правительства заявил, что гриф "секретно" с документа был снят.

Напомним, в конце августа Al Jazeera получили доступ к конфиденциальным документам, в которых содержится информация о продаже Кипром своих паспортов ряду лиц. В списке есть украинские бизнесмены и экс-чиновники

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Топ комментарии
+26
Коломойский, Боголюбов, Григоришин: на Кипре назвали сомнительных владельцев "золотых паспортов" - Цензор.НЕТ 2015
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08.09.2020 10:07
+25
украинские "бизнесмены". слово бизнесмен в статье уместно только в кавычках. какие бизнесмены из этого олигархического ворья?
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08.09.2020 09:52
+25
Коломойский, Боголюбов, Григоришин: на Кипре назвали сомнительных владельцев "золотых паспортов" - Цензор.НЕТ 6153
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08.09.2020 10:06
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украинские "бизнесмены". слово бизнесмен в статье уместно только в кавычках. какие бизнесмены из этого олигархического ворья?
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08.09.2020 09:52 Ответить
Коломойский, Боголюбов, Григоришин: на Кипре назвали сомнительных владельцев "золотых паспортов" - Цензор.НЕТ 4039
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08.09.2020 10:05 Ответить
усе просто, зелєбобік не відрізняється від вищеназваних, а по суті ще гірше, бо він клован і сцикун
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08.09.2020 12:30 Ответить
гриф "секретно" с документа был снят. /Коломойский, Боголюбов, Палица и Киперман - создатели группы "Приват". Палица в Кипре засекречен до сих пор.
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08.09.2020 09:54 Ответить
Палица вот трындит по тв рекламе партии "За Майбах"....
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08.09.2020 09:58 Ответить
А головне, що триндить слово в слово те, що триндів зЕ зі "слугами коломойського". І "майбутнє" у них теж пліснявого кольру.Коломойський, Боголюбов, Григоришин: на Кіпрі назвали сумнівних власників "золотих паспортів" - Цензор.НЕТ 3653
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08.09.2020 11:10 Ответить
Дивно те що, хтось звертає увагу на політрекламу.
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08.09.2020 11:31 Ответить
Коломойський, Боголюбов, Григоришин: на Кіпрі назвали сумнівних власників "золотих паспортів" - Цензор.НЕТ 4405
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08.09.2020 11:07 Ответить
Отакої.
А нам вони все показували на Порошенка.
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08.09.2020 09:56 Ответить
панама, кипр, острова очень далёкие.......
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08.09.2020 09:59 Ответить
Коломойский, Боголюбов, Григоришин: на Кипре назвали сомнительных владельцев "золотых паспортов" - Цензор.НЕТ 6153
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08.09.2020 10:06 Ответить
Ну тогда - бейте всех, кто голосовал за Кравчука, а не Чорновола. А вообще - каждый пусть бьет каждого, кто голосует не так, как он.
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08.09.2020 11:46 Ответить
инвездоры обнянили все, что могли...
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08.09.2020 09:57 Ответить
Коломойский, Боголюбов, Григоришин: на Кипре назвали сомнительных владельцев "золотых паспортов" - Цензор.НЕТ 2015
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08.09.2020 10:07 Ответить
4 страны ведут следствие по отмыванию бабла Коломоским и К*,Швейцария,Израиль, США и теперь Кипр...Колпак Мюллера, это вам не Зелины бредни про Панаму Порошенко и 1000 долларов там на счету....
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08.09.2020 10:16 Ответить
то оплата за обслуживание, а не актив.
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08.09.2020 10:30 Ответить
Отправ телеграмму Зеленскому,скажи правильство Панамы набрехало в официальном письме для быдла...
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08.09.2020 10:34 Ответить
Тяжело, да?
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08.09.2020 21:00 Ответить
За второй паспорт нужен закон с расстрелом и тогда в
Украине исчезнут паразиты-олигархи, все министры, почти все депутаты, все оборотни в погонах и мантиях.
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08.09.2020 10:17 Ответить
Расстрел у нас отменён, а вот автоматическое лишение гражданства с автоматическим лишением всех активов имело бы аналогичный эффект. Вообще второе гражданство под запретом, но как это реально реализуется?
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08.09.2020 12:55 Ответить
Потому пора возвращать расстрелы за корррупцию, казнокрадство и сепаратизм!
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08.09.2020 13:01 Ответить
Пропагандируя такие желания следует помнить что у палки всегда два конца. А апелляция после расстрела, ошибочно обвинённому уже ни чем не поможет.
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08.09.2020 16:56 Ответить
Газета Нью-Йорк Таймс, назвала Бенины многоходовочки Аферой 21 века....
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08.09.2020 10:19 Ответить
Как никак через свою марионетку целую страну под каблуком держит.
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08.09.2020 10:33 Ответить
Коломойша карапуз обосцанный по сравнению с пецей. Обвалить гривну в 3,5 раза, поднять тарифы в 7 раз, цену на газ в 9, на эллектроэнергию в 5-6, на продовольствие в 2-2,5 раза... целой страны вот это афёра века, а каломойша по сравнению с петром так - мелкий жулик.
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08.09.2020 11:03 Ответить
Устроить войну с парашей, убить брата, стать Вальцманом....
Ничего что я дополнил?
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08.09.2020 21:02 Ответить
Главный Олигарх Мира Джефф Безос перешагнул отметку 200 ярдов долларов в журнале миллиардеров Forbes Его может догнать Илан Маск,а совсем не Билл Гэйтс...
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08.09.2020 10:28 Ответить
Безос не может стать олигархом, потому что у него нет реальных миллиардов на покупку политического влияния. Его миллиарды - цена акций во владении, а не живые деньги в виде полученного дохода. Поэтому в реальности Безос гораздо менее богат, чем любой арабский шейх с "жалкими" несколькими миллиардами.
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08.09.2020 11:56 Ответить
Кипр пригревает воров из всег бышего СНГ.
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08.09.2020 10:32 Ответить
Когда в Украине будет 470 Порошенков,тогда они толпой догонят Коломойского Иск прокуратуры США составляет 470 миллиапрдов долларов
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08.09.2020 10:38 Ответить
Годовой бюджет РАБссии 212 миллиардов долларов....,личное состояние Джеффа Безоса 201 миллиард... Анекдот...
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08.09.2020 10:46 Ответить
Не, ну не нужно сравнивать реальные 212 миллиардов, которые какая-то страна зарабатывает каждый год, то есть каждый год может столько потратить, и 201 миллиард, которые - цена акций, и которые можно потратить только 1 раз, если продать.

Безосы, Маски... далеко не самые богатые люди мира, потому что реальное богатство, это то, сколько ты можешь тратить. Промышленные магнаты, стоимость активов которых гораздо меньше айтишников, богаче в реальности, потому что их доход гораздо выше. Это как один живет в квартире за 50 000 долларов и зарабатывает 10 000 гривен, а другой в квартире за 30 000 долларов и зарабатывает 20 000 гривен. Получается, что первый как бы богаче, ведь его активы - 50 000 долларов, а второго - 30 000 долларов, но по факту второй живет богаче, потому что зарабатывает в 2 раза больше.
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08.09.2020 12:06 Ответить
Усі особи з подввйним гром-ством позбавляти виборчего права і обиратися, у т.ч. забронити держслужбу.
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08.09.2020 11:09 Ответить
Походу,численность населения Кипра уже превышает пару ярдов человек.
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08.09.2020 11:29 Ответить
Ось через таких як Коломойський, українці змушені тікати з України, бо не має за що дітей годувати. Коломойський, ти жадібна тварина, не людина ти.
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08.09.2020 11:31 Ответить
В Украине запрещено двойное гражданство!
Где указ о лишении их украинского гражданства, с конфискацией имущества за нарушение?
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08.09.2020 11:37 Ответить
, украинский, израильский, швейцарский, кипрский паспорт у коломойского. Ещё немного и можно в покер паспортами играть
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08.09.2020 11:37 Ответить
Одни евреи. Грабят Украину и украинцев, а жить со своими вылупками предпочитают в европейских странах. Но там не грабят и не воруют, там за такие деяния можно получить реальные сроки. Они давно уже поняли, что жить лучше и безопаснее в Европах, а воровать лучше у нас, ведь наши лохи не думают за будущее в котором будут жить их дети и внуки, лохи очередной раз стерпят, продадутся за объедки или обрезки (за "кольца кальмаров"), и еще раз выберут их марионеток. Еще и тупое зебильё выбрало украинофобную обрезь президентом. А ведь был шанс.
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08.09.2020 14:45 Ответить
Кіпр не санкціонує продовження санкцій на касапів та ***** з боку ЄС за "кримське" і "донбаське" питання. Мотивує тим, що турки не хочуть звільнити окуповану територію Кіпру, а ЄС - нічого не робить в цьому напрямку.
Завдяки цьому - санкції з касапів з 01.10.2020 будуть зняті. ***** постаралося...
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08.09.2020 15:25 Ответить
список из 34 человек, получивших гражданство Кипра в 2008-2012 годах в обмен на инвестиции, и которые при этом входили в зону высокого риска.Источник: https://censor.net/ru/n3218091


Где здесь криминал? и Огласите весь список Пжалуйста.
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08.09.2020 16:49 Ответить
 
 