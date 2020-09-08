Коломойский, Боголюбов, Григоришин: на Кипре назвали сомнительных владельцев "золотых паспортов"
Кипрская газета Politis опубликовала список из 34 человек, получивших гражданство Кипра в 2008-2012 годах в обмен на инвестиции, и которые при этом входили в зону высокого риска.
В списке: олигарх Игорь Коломойский и члены его семьи, бизнес-партнер Коломойского Геннадий Боголюбов, украинские бизнесмены Константин Григоришин, Виталий Гайдук с супругой Еленой, Михаил Киперман с супругой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
В списке также присутствуют немало российских олигархов и бизнесменов.
Данные лица, как отмечает издание, получили подозрительную натурализацию, поскольку "были обвинены, заключены под стражу, осуждены, либо входили в правление компаний, на которые были наложены санкции или административные штрафы".
Президент Кипра Никос Анастасиадис отправил засекреченный список партийным лидерам. Однако Politis получила доступ к документу и решила его обнародовать после того, как представитель правительства заявил, что гриф "секретно" с документа был снят.
Напомним, в конце августа Al Jazeera получили доступ к конфиденциальным документам, в которых содержится информация о продаже Кипром своих паспортов ряду лиц. В списке есть украинские бизнесмены и экс-чиновники.
Пожалуйста, подождите...
А нам вони все показували на Порошенка.
Украине исчезнут паразиты-олигархи, все министры, почти все депутаты, все оборотни в погонах и мантиях.
Ничего что я дополнил?
Безосы, Маски... далеко не самые богатые люди мира, потому что реальное богатство, это то, сколько ты можешь тратить. Промышленные магнаты, стоимость активов которых гораздо меньше айтишников, богаче в реальности, потому что их доход гораздо выше. Это как один живет в квартире за 50 000 долларов и зарабатывает 10 000 гривен, а другой в квартире за 30 000 долларов и зарабатывает 20 000 гривен. Получается, что первый как бы богаче, ведь его активы - 50 000 долларов, а второго - 30 000 долларов, но по факту второй живет богаче, потому что зарабатывает в 2 раза больше.
Где указ о лишении их украинского гражданства, с конфискацией имущества за нарушение?
Завдяки цьому - санкції з касапів з 01.10.2020 будуть зняті. ***** постаралося...
Где здесь криминал? и Огласите весь список Пжалуйста.