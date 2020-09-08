В Сумской, Черкасской и Николаевской областях рекорд суточной заболеваемости COVID-19, в Одесской - суточной смертности, - СНБО

Количество заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 за минувшие сутки возросло в Киеве и в 20 из 24 областей Украины, еще в одной не изменилось, при этом в Сумской, Черкасской и Николаевской областях оно выросло больше, чем когда-либо ранее.

Как свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) во вторник утром, больше всего новых случаев заболевания Cоvid-19 (более 200) зафиксировано в Киеве и Харьковской области, а выздоровления – в Ивано-Франковской области (168). При этом в Сумской области за сутки выздоровел 51 человек - больше, чем когда-либо с начала пандемии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В Одесской области зафиксированы максимальные показатели смертности от COVID-19 за сутки – скончались 11 человек.

В Киеве, Харьковской и Одесской области количество активных случаев болезни возросло более чем на 150. При этом в Черниговской области не зафиксированы новые случаи выздоровления от COVID-19, а в пяти из 24 областей - новые случаи смерти.

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Количество болеющих в настоящее время превышает 10 тысяч в г.Киеве и Львовской области, более 5 тысяч – также в Ивано-Франковской, Одесской и Харьковской областях, а меньше 100 их только в Кировоградской области. Снизилось количество болеющих за сутки в Ивано-Франковской, Житомирской и Ривненской областях, в Винницкой не изменилось.

В целом за прошедшие сутки:

- в Винницкой области подтверждено 44 новых случая заболевания COVID-19 и столько же случаев выздоровления, сейчас в области болеет 1 299 человек, как и днем ранее;

- в Волынской области 60 человек заболели, 2 умерли, 39 выздоровели, сейчас болеет 1 654 человека (на 19 больше за сутки);

- в Днепропетровской области 76 новых случаев заболевания, 3 случая смерти и 13 - выздоровления, сейчас болеет 1 506 человек (на 60 больше);

- в Донецкой области 45 человек заболели, 2 умерли и 8 выздоровели, болеет 725 (на 35 больше);

- в Житомирской области 66 человек заболели, 1 умер и 69 выздоровели, болеет 1 579 (на 4 меньше);

- в Закарпатской области 89 новых случаев заболевания, по 2 случая смерти и выздоровления, сейчас болеет 4 337 человек (на 85 больше за сутки);

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- в Запорожской области 50 человек заболели, 2 умерли и 15 выздоровели, болеет 947 человек (на 33 больше);

- в Ивано-Франковской области зафиксировано 160 новых случаев заболевания, 2 случая смерти и 168 - выздоровления, сейчас болеют 6 160 человек (на 10 меньше);

- в Киеве 235 новых случаев заболевания, 4 человека умерли и 75 выздоровели, сейчас болеет 10 439 человек (на 156 больше за сутки);

- в Киевской области 92 человека заболели, 1 умер и 61 выздоровел, сейчас болеет 2 018 человек (на 30 больше);

- в Кировоградской области 9 человек заболели и 5 умерли, сейчас болеет 95 (на 4 больше);

- в Луганской области 14 человек заболели, 1 умер и 2 выздоровели, болеет 217 человек (на 11 больше);

- во Львовской области подтверждено 192 новых случая заболевания COVID-19, 5 случаев смерти и 55 случаев выздоровления, сейчас болеют 10 816 человек (на 132 больше за сутки);

- в Николаевской области 25 новых случаев заболевания, 1 случай смерти и 4 случая выздоровления, сейчас болеет 1 029 человек (на 20 больше);

- в Одесской области 196 человек заболели, 11 умерли и 31 выздоровел, болеет 6 530 (на 154 больше);

- в Полтавской области 24 человека заболели и 8 выздоровели, болеет 402 (на 16 больше);

- в Ривненской области 98 новых случаев заболевания, 2 случая смерти и 111 - выздоровления, сейчас болеет 2 554 человека (на 15 меньше за сутки);

- в Сумской области 107 новых случаев заболевания, 2 случая смерти и 51 – выздоровления, сейчас болеет 1 165 человек (на 54 больше);

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- в Тернопольской области 190 новых случаев заболевания, 2 случая смерти и 68 - выздоровления, сейчас болеют 3 964 человека (на 120 больше);

- в Харьковской области 230 новых случаев заболевания, 6 случаев смерти и 2 - выздоровления, сейчас болеют 7 507 человек (на 222 больше, чем днем ранее);

- в Херсонской области 18 человек заболели и 2 выздоровели, болеют 200 (на 16 больше);

- в Хмельницкой области 58 новых случаев заболевания, 4 случая смерти и 47 - выздоровления, сейчас болеет 1 652 человека (на 7 больше за сутки);

- в Черкасской области 96 человек заболели и 21 выздоровел, болеют 952 (на 75 больше);

- в Черновицкой области 159 новых случаев заболевания, 1 человек умер и 39 выздоровели, сейчас болеет 4 439 человек (на 119 больше за сутки);

- в Черниговской области 78 новых случаев заболевания, 3 человека умерли, сейчас болеет 1 813 человек (на 75 больше).

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро вторника, 8 сентября, выявлено 2 411 новых случаев инфицирования коронавирусом. 57 человек из числа ранее заболевших COVID-19 умерли, 940 выздоровели. Сейчас болеет 73 999 человек, что на 1 414 больше, чем днем ранее.