ОАСК просят отменить постановление ЦИК о проведении местных выборов в этом году

В Окружной административный суд Киева поступил иск с просьбой отменить постановление Центральной избирательной комиссии №160 от 8 августа 2020 года "О первых выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба суда, передает Цензор.НЕТ.

Истцом выступает общественная организация "Всеукраинское объединение сельских голов, депутатов сельсоветов и крестьян "Спасение села".

"По мнению истца, обжалуемое постановление принято с нарушением положений Избирательного кодекса Украины", - указывают в суде.

Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по административному делу.

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