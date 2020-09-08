6 014 42
ОАСК просят отменить постановление ЦИК о проведении местных выборов в этом году
В Окружной административный суд Киева поступил иск с просьбой отменить постановление Центральной избирательной комиссии №160 от 8 августа 2020 года "О первых выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020 года.
Об этом сообщает пресс-служба суда, передает Цензор.НЕТ.
Истцом выступает общественная организация "Всеукраинское объединение сельских голов, депутатов сельсоветов и крестьян "Спасение села".
"По мнению истца, обжалуемое постановление принято с нарушением положений Избирательного кодекса Украины", - указывают в суде.
Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по административному делу.
Топ комментарии
+12 Владимир Пономаренко 336ef173
показать весь комментарий08.09.2020 10:07
+10 Старый Шахтер
показать весь комментарий08.09.2020 10:10
+9 Molli
показать весь комментарий08.09.2020 10:13
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
А до этого щимил Приват вобще по каким-то левым анонимным искам.
Очевидно, если избирательный процесс будет остановлен, то вряд ли можно будет восстановить избирательную кампанию. Ее нужно будет перезагрузить и объявить новую, с самого начала. Поэтому да, юридически приостановление выборов, отсрочка, переобъявление возможны. Но будут ли для этого политические предпосылки?
С другой стороны, мы имеем ответственность в Уголовном кодексе за неисполнение полномочий члена избирательной комиссии без уважительных причин в день голосования. То есть, если в день выборов член комиссии не придет, скажет, что ему плохо, то его нужно тестировать.
- Буквально в этот же день, потому что голосование уже идет.Ольга Айвазовская: Местные выборы отменить нельзя, можно только отсрочить
Хоча: дебіл не зрозуміє... А свіжезаряжений бот Старый Шахтер - тим паче "не зрозуміє", але в лапках.
Тобто безпартійний з некусючої другий рік фракції БПП?
Зелені, та ви від своєї "зелені" тепер вже точно ніколи не вимиєтесь! Міняйте стать, зовнішність, паспорти, бо-бо буде невичерпне!
Начались мутные иски в областные административные суды имени Коломойского.
Нам папуасам все равно.
а сидеть ты, зраднык и узурпатор-недоучка, будешь по-любому, разве что тебе повезёт и тебя грохнут твои же подельники на пути к Ростову..