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Новости Местные выборы-2020
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ОАСК просят отменить постановление ЦИК о проведении местных выборов в этом году

ОАСК просят отменить постановление ЦИК о проведении местных выборов в этом году

В Окружной административный суд Киева поступил иск с просьбой отменить постановление Центральной избирательной комиссии №160 от 8 августа 2020 года "О первых выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба суда, передает Цензор.НЕТ.

Истцом выступает общественная организация "Всеукраинское объединение сельских голов, депутатов сельсоветов и крестьян "Спасение села".

"По мнению истца, обжалуемое постановление принято с нарушением положений Избирательного кодекса Украины", - указывают в суде.

Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по административному делу.

Смотрите также: Разумков о вероятности отставки Кабмина перед местными выборами: В нашем государстве много чего может произойти. ВИДЕО
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Топ комментарии
+12
Осел походу меньше чем картофлевод на местных набирает! Или хочет Луганде выборы провести!
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08.09.2020 10:07
+10
А ничего что глава этой организации депутат от БПП?
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08.09.2020 10:10
+9
Общественная организация «Всеукраинское объединение сельских голов, депутатов сельсоветов и крестьян «Спасение села» зарегистрирована в Киеве. Ее директором является Аркадий Корнацкий, который был депутатом VIII созыва от «Блок Петра Порошенко».
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08.09.2020 10:13
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Осел походу меньше чем картофлевод на местных набирает! Или хочет Луганде выборы провести!
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08.09.2020 10:07 Ответить
А ничего что глава этой организации депутат от БПП?
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08.09.2020 10:10 Ответить
Ничего, что в последний раз ОАСК в пользу Коломоя анулировал лицензию Флайап по иску вобще левой тетки.
А до этого щимил Приват вобще по каким-то левым анонимным искам.
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08.09.2020 10:18 Ответить
- Именно о переносе, потому что выборы в целом отменить нельзя. Их можно отсрочить. Чрезвычайное положение на национальном уровне можно ввести на 30 дней, с возможностью пролонгации разово еще на 30 дней. То есть нет никаких правовых оснований утверждать, что мы можем перенести выборы, например, на полгода. На местном уровне такой режим может быть введен на 60 дней, плюс пролонгация еще на 30 дней.
Очевидно, если избирательный процесс будет остановлен, то вряд ли можно будет восстановить избирательную кампанию. Ее нужно будет перезагрузить и объявить новую, с самого начала. Поэтому да, юридически приостановление выборов, отсрочка, переобъявление возможны. Но будут ли для этого политические предпосылки?
С другой стороны, мы имеем ответственность в Уголовном кодексе за неисполнение полномочий члена избирательной комиссии без уважительных причин в день голосования. То есть, если в день выборов член комиссии не придет, скажет, что ему плохо, то его нужно тестировать.
- Буквально в этот же день, потому что голосование уже идет.Ольга Айвазовская: Местные выборы отменить нельзя, можно только отсрочить
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08.09.2020 10:54 Ответить
А може поясни, яким боком зокрема Порошенку, чи ЄС вигідна відміна виборів? Тобі це написали в мотодичці?
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08.09.2020 10:55 Ответить
для дебіла розшифрую "БПП": Перше слово - "Блок". В який ввійшов мажоритарник, що в попередніх скликаннях ВР перебігав від матьківщини до Удару, причому Удару - з фірташевського крила. Тобто: в блоку - публіка різношерстна, яка подекуди в своїх голосуванням і в політичній позиції не підкоряється навіть раді блоку, не те що партійним програмам.
Хоча: дебіл не зрозуміє... А свіжезаряжений бот Старый Шахтер - тим паче "не зрозуміє", але в лапках.
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08.09.2020 14:43 Ответить
Хід конем?
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08.09.2020 10:07 Ответить
Общественная организация «Всеукраинское объединение сельских голов, депутатов сельсоветов и крестьян «Спасение села» зарегистрирована в Киеве. Ее директором является Аркадий Корнацкий, который был депутатом VIII созыва от «Блок Петра Порошенко».
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08.09.2020 10:13 Ответить
"был депутатом", але повної лояльності не демонстрував
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08.09.2020 10:17 Ответить
І хто ж ця знаменита особа? Чи ти так, аби дристануть зелененьким?
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08.09.2020 10:19 Ответить
шоколадно-коричневеньким
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08.09.2020 11:32 Ответить
И шо? А Разумков "молодой регионал".
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08.09.2020 10:20 Ответить
Ой! А хто це зробив разом?

ОАСК просят отменить постановление ЦИК о проведении местных выборов в этом году - Цензор.НЕТ 9461
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08.09.2020 10:44 Ответить
Ты и зробив. Задолбал ты уже своими тупыми протухшими фейками. Новой методички не подвезли?

ОАСК просят отменить постановление ЦИК о проведении местных выборов в этом году - Цензор.НЕТ 1242
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08.09.2020 10:51 Ответить
А по суті є що сказати, казковий?
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08.09.2020 10:55 Ответить
А по сути. -- Возьми свой тупой протухший фейк, сверни его трубочкой и засунь его себе в причитающееся ему место. А заодно запроси у кураторов себе новую методичку.
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08.09.2020 10:59 Ответить
Как же тебя плющит
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08.09.2020 11:34 Ответить
Та вы шо? Плющит как-раз вас, служивые. Что ваше племя в очередной раз словили на тупом вранье. Смачного
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08.09.2020 11:49 Ответить
Але дупи палають чомусь у казкових свідків секти 8 відсотків, при чому- цілодобово!)))
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08.09.2020 13:45 Ответить
ОАСК просять скасувати постанову ЦВК про проведення місцевих виборів цього року - Цензор.НЕТ 3989
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08.09.2020 16:41 Ответить
ОАСК просять скасувати постанову ЦВК про проведення місцевих виборів цього року - Цензор.НЕТ 9762
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09.09.2020 00:33 Ответить
"Народний депутат України 8-го скликання безпартійний (Фракція «Блок Петра Порошенка») 27 листопада 2014 - 29 серпня 2019"
Тобто безпартійний з некусючої другий рік фракції БПП?
Зелені, та ви від своєї "зелені" тепер вже точно ніколи не вимиєтесь! Міняйте стать, зовнішність, паспорти, бо-бо буде невичерпне!
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08.09.2020 10:25 Ответить
фракція не існує другий рік - клята автозаміна!
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08.09.2020 10:43 Ответить
Напомни, Лещенко и Наем были депутатами от какой фракции? А хлебные должности, на прокорм, получили из чьих рук?
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08.09.2020 10:52 Ответить
Что и требовалось доказать. У бубочки в запасе еще и ЧС из-за усиления карантина.
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08.09.2020 10:15 Ответить
Зеленые пролетают на местных выборах, как Верещук над мостом Кличка.

Начались мутные иски в областные административные суды имени Коломойского.
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08.09.2020 10:16 Ответить
А де Тимошенчиха? Чому вона не верещить за узурпацію влади в Україні зеленою пліснявою?
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08.09.2020 10:20 Ответить
Ей некогда. Они болеют.
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08.09.2020 10:54 Ответить
Как папа скажет

ОАСК просять скасувати постанову ЦВК про проведення місцевих виборів цього року - Цензор.НЕТ 7433
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08.09.2020 10:56 Ответить
Ну й везе ж Вовку на заробітки!
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08.09.2020 10:40 Ответить
Не стільки з заробітками як зі збереженням шкури.
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08.09.2020 14:31 Ответить
Предмет скарги не устранить нарушение а отменить выборы. Чего мелочиться давай Конституцию отменяй заодно. Все одно законов не знаем и пользоваться ими не научились
Нам папуасам все равно.
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08.09.2020 10:59 Ответить
Перша і неввдкладна задача - ліквідувати це нікчемне створіння, яке справами займається вибірково.
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08.09.2020 11:05 Ответить
ну овцы, кто не верил, что выборы могут отменить, хавайте дебилы.
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08.09.2020 11:10 Ответить
Не дивно саме в сумнозвісний вовчий суд.
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08.09.2020 11:22 Ответить
Хтось кинувся виконувати ультиматум *****.
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08.09.2020 11:55 Ответить
Зеля, не ссы и не тупи - дальше будет только хуже, с твоими обвисшими рейтингами..
а сидеть ты, зраднык и узурпатор-недоучка, будешь по-любому, разве что тебе повезёт и тебя грохнут твои же подельники на пути к Ростову..
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08.09.2020 14:00 Ответить
Зато рейтинг красиво висить.
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08.09.2020 14:32 Ответить
У этого ОСК вывеска, как у похоронного бюро.
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08.09.2020 20:26 Ответить
 
 