В Кривом Роге 393 шахтера объявили подземный протест: требуют увеличения зарплат и улучшения условий труда, - нардеп Волынец
393 горняка шахты "Батькивщина", "Гвардейская", "Терновская" и "Октябрьская" остались под землей и требуют увеличения зарплат и улучшения условий труда.
Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков, нардеп "Батькивщины" Михаил Волынец в Facebook, передает Цензор.НЕТ
"На 8.30 в подземном протесте Криворожского железорудного комбината участвуют 393 работника", - рассказал Волынец.
По словам Волынца, протестуют 90 горняков шахты "Гвардейская", 60 горняков шахты "Терновская", 214 горняков шахты "Батькивщина" и 29 горняков шахты "Октябрьская". Последние требуют увеличения зарплат и улучшения условий труда уже шестые сутки.
Нардеп также добавил, что готовность поддержать коллег подземными и наземными митингами выражают и с других предприятий Кривого Рога. Сейчас они готовятся объявить "итальянскую забастовку" (когда работники находятся на рабочих местах и пунктуально выполняют свои должностные инструкции, вплоть до бессмысленных параграфов. Обычно такой протест вызывает существенное падение производительности труда. – Ред.).
По словам Волынца, шахта "Терновская" стала в 7 утра, администрация не пустила в шахту первую смену. Работники говорят, что поддержат коллег протестом на площади возле админздания КЖРК.
Надреп отметил, что 8 сентября в Кривой Рог должны выехать представители центрального офиса Службы Гоструда в связи с тем, что работники предприятий города жалуются на работу местной службы Гоструда, их продажность и зависимость от местных работодателей.
Пожалуйста, подождите...
Ну там конечно смотря как работаешь. Но 20 и выше все кого встречал приносят...
Странно....
Зачем им зарплата когда они сутками
могут смотреть 95 Квартал
А то хватит, вон в Донецке тоже постоянно требовали, "кормильцы". Дотребовались.
Встала, поела, и снова легла...
Кривой Рог, напомните, чем знаменит? Радовались? Земляк? Нажухал? Опять нажухал? Учиться надо было. Тогда бы всем по именной стипендии и в шахту лезть не надо...
Сваты идут же!!!
Это отрыжка совка, когда в 1937 якобы "по требованию народа" арестовывали "врагов народа".
В конце концов, кто они вообще такие чтобы что-то требовать? Наемные работники? Никто.
Власть они же сами и выбрали, их никто насильно не тянул за Зе галочку ставить. Так что претензии к власти пусть адресуют к себе.
Вот как-то так и работает наше "социальное государство". Одни работяги кормят других, а чиновники во всем этом деле посредничают, плотно набивая себе карманы.
Бубочка возрождает им футбольный клуб, а они бузят!
"Судьба ведет умных. Дураков она волочит"
"Шахтоуправление «Южнодонбасское № 1» было на хорошем счету и у чиновников, и у журналистов.
В июне 2017 года тогдашний руководитель Донетчины Павел Жебривский сообщил, что на шахте начала работать новая лава. Тогда Жебривский написал: «С открытием новой лавы ежесуточно в шахте можно будет добывать 800 тонн угля. Он крайне необходим Украине. И люди будут иметь работу, а значит - иметь зарплату, а значит - будет жизнь в Угледаре».
В 2018 году шахтеры «Южнодонбасской № 1» стали героями специального проекта Радио Свобода - «Шахта глазами горняка». Здесь любой желающий может посмотреть на работу шахты так, как это видит обычный шахтер.
В феврале 2019 году на сайте министерства энергетики опубликовали информацию о результатах аудита эффективности угледобывающих предприятий. Его проводили с 2015 по 2018 год. Так вот, ГП «Южнодонбасское № 1» аудиторы признали перспективным."
И что дальше ? Дальше случились выборы. И недовольные "властью барыг" жители Донбасса дружно проголосовали за (87%) "нового, хорошего, прикольного" Вову Зеленского
И в результате ....
А уже в феврале 2020 года шахтеры из Угледара приехали в Краматорск просить помощи у чиновников из областной администрации. Зарплату людям не платят уже три месяца. Вернее платят, но как-то по частям.
11 февраля Донецкую обладминистрацию пикетировали шахтеры, которые трудятся на «Южнодонбасской № 1» в Угледаре. Здесь к задолженности по зарплате прибавилась еще одна проблема. За большой долг шахте могут полностью отрезать свет. А это грозит не только техническим, а еще и экологическим бедствием.
Шахтеры из Угледара говорят: еще никогда не чувствовали такого наплевательского отношения властей к себе.
Вывод ? Вывод в эпиграфе ...