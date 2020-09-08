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Волынец (158) забастовка (318) Кривой Рог (1301) протест (5834) шахтеры (655)

В Кривом Роге 393 шахтера объявили подземный протест: требуют увеличения зарплат и улучшения условий труда, - нардеп Волынец

В Кривом Роге 393 шахтера объявили подземный протест: требуют увеличения зарплат и улучшения условий труда, - нардеп Волынец

393 горняка шахты "Батькивщина", "Гвардейская", "Терновская" и "Октябрьская" остались под землей и требуют увеличения зарплат и улучшения условий труда.

Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков, нардеп "Батькивщины" Михаил Волынец в Facebook, передает Цензор.НЕТ

"На 8.30 в подземном протесте Криворожского железорудного комбината участвуют 393 работника", - рассказал Волынец.

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По словам Волынца, протестуют 90 горняков шахты "Гвардейская", 60 горняков шахты "Терновская", 214 горняков шахты "Батькивщина" и 29 горняков шахты "Октябрьская". Последние требуют увеличения зарплат и улучшения условий труда уже шестые сутки.

Нардеп также добавил, что готовность поддержать коллег подземными и наземными митингами выражают и с других предприятий Кривого Рога. Сейчас они готовятся объявить "итальянскую забастовку" (когда работники находятся на рабочих местах и ​​пунктуально выполняют свои должностные инструкции, вплоть до бессмысленных параграфов. Обычно такой протест вызывает существенное падение производительности труда. – Ред.).

По словам Волынца, шахта "Терновская" стала в 7 утра, администрация не пустила в шахту первую смену. Работники говорят, что поддержат коллег протестом на площади возле админздания КЖРК.

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Надреп отметил, что 8 сентября в Кривой Рог должны выехать представители центрального офиса Службы Гоструда в связи с тем, что работники предприятий города жалуются на работу местной службы Гоструда, их продажность и зависимость от местных работодателей.

В Кривом Роге 393 шахтера объявили подземный протест: требуют увеличения зарплат и улучшения условий труда, - нардеп Волынец 01

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Топ комментарии
+35
а увеличения вещания 95 кв не требуют ?
Странно....
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08.09.2020 10:23
+34
Странные эти шахтеры..
Зачем им зарплата когда они сутками
могут смотреть 95 Квартал
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08.09.2020 10:24
+31
В Кривом Роге 393 шахтера объявили подземный протест: требуют увеличения зарплат и улучшения условий труда, - нардеп "Батькивщины" Волынец - Цензор.НЕТ 1665
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08.09.2020 10:23
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Правила форума Совет форумчан
Це символічно,що в Кривому Розі.
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08.09.2020 10:22 Ответить
Может кто в теме,какая зарплата у шахтеров?
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08.09.2020 11:01 Ответить
Не менее 20ки. У меня жена с Кривого.
Ну там конечно смотря как работаешь. Но 20 и выше все кого встречал приносят...
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08.09.2020 11:02 Ответить
Солнцеликий сказал,что 5к - очень хорошая зарплата.Какого ещё рожна этим шахтёрам надо?
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08.09.2020 11:14 Ответить
Давно пора закрыть нах эти шахты !!! Гудка под суд пусть платит зарплату и перепрофилирует шахтеров
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08.09.2020 12:20 Ответить
В Кривом Роге 393 шахтера объявили подземный протест: требуют увеличения зарплат и улучшения условий труда, - нардеп "Батькивщины" Волынец - Цензор.НЕТ 1665
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08.09.2020 10:23 Ответить
а увеличения вещания 95 кв не требуют ?
Странно....
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08.09.2020 10:23 Ответить
Странные эти шахтеры..
Зачем им зарплата когда они сутками
могут смотреть 95 Квартал
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08.09.2020 10:24 Ответить
Может им лучше не "с утками", а "сидя на утке"???
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08.09.2020 11:45 Ответить
закрыть нах навсегда с донецкими уже цацкались ездили в киев касками стучали
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08.09.2020 10:24 Ответить
это метинвест, так что пусть рыжего ахмета раскошеливают
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08.09.2020 11:38 Ответить
Шахты закрыть, шахтеров на биржу труда.
А то хватит, вон в Донецке тоже постоянно требовали, "кормильцы". Дотребовались.
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08.09.2020 10:25 Ответить
В Кривом Роге 393 шахтера объявили подземный протест: требуют увеличения зарплат и улучшения условий труда, - нардеп "Батькивщины" Волынец - Цензор.НЕТ 690
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08.09.2020 10:26 Ответить
(цитата) шахта "Терновская" стала в 7 утраИсточник: https://censor.net/ru/n3218098

Встала, поела, и снова легла...
Кривой Рог, напомните, чем знаменит? Радовались? Земляк? Нажухал? Опять нажухал? Учиться надо было. Тогда бы всем по именной стипендии и в шахту лезть не надо...
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08.09.2020 10:26 Ответить
жрать кроты захотят сами вылезут , хватит спекуляций на теме шахтер , их туда не из под палки каждого трудоустроивали на героический почетный труд , выбрали сами пусть копают и не трындят , много профессий связанных с риском , но кроме кротов ни кто постоянно не шантажирует страну
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08.09.2020 10:27 Ответить
Зе возьмот на личный контроль
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08.09.2020 10:28 Ответить
Це вже звучить як вирок!
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08.09.2020 10:38 Ответить
А шахти державні або приватні?
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08.09.2020 10:30 Ответить
Підприємством КЗРК управляють спільно «Метінвест Холдинг» і група «Приват».
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08.09.2020 10:43 Ответить
Так це приватні. Нехай олігархи розщедрюються.
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08.09.2020 11:30 Ответить
4 тыщи баксов и кондиционер?
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08.09.2020 10:32 Ответить
А зачем черным деньги???

Сваты идут же!!!
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08.09.2020 10:33 Ответить
Господи!! Шахтеры!! Вы действительно ТУПОЕ стадо! НЕ зарплаты нужно увеличивать, а требовать экономику поднимать, ахметова арестовать и ему подобным, требовать что бы управленцы государственные занимались зарабатываением денег в бюджет, а не поборами с народа и займами у МВФ.... а подъем зарплаты ни к чему хорошему не приведет, мы уже были миллионерами, и что легче стало? ТУПЫЕ еще и потому, да потому что вас опять науськали и используют перед выборами "Батькивщина"! Вы еще не въехали , что сытый голодному не комрад?
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08.09.2020 10:38 Ответить
Дивно, шахти ПРИВАТНІ, Коломойського та Ахмєтова, а "используют перед выборами "Батькивщина", за вашими словами. Щось ви забрехались, пане https://censor.net/ru/user/209857
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08.09.2020 10:46 Ответить
Ага этот товарищ Волинець , чистый альтруист))) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/5417 и где брехня?\)))))))))))
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08.09.2020 11:23 Ответить
а что значит "арестовать"? Как можно требовать кого-то "арестовать"? Есть уголовные дела?
Это отрыжка совка, когда в 1937 якобы "по требованию народа" арестовывали "врагов народа".
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08.09.2020 10:57 Ответить
вы немного неправильно поняли, или я не очень понятно выразился, это обобщенно - наказать воров, преступников, паразитов государства и общества! Так понятно?
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08.09.2020 11:25 Ответить
видишь ли, как шахтная биомасса определит кто "воры, преступники и паразиты"?
В конце концов, кто они вообще такие чтобы что-то требовать? Наемные работники? Никто.
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08.09.2020 11:28 Ответить
Ну не думаю , что они совсем уж так печальны! а ОПРЕДЕЛИТЬ ОНИ МОГУТ И ЗНАЮТ, ХОТЯ БЫ НА СВОЕЙ ЩАХТЕ, КТО ВОР! И в первую очередь они люди - народ Украины, а по конституции кому принадлежит власть?)))
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08.09.2020 12:47 Ответить
И как же они у себя на шахте определят кто вор? Тот кто лучше их живет и не бухает на работе?
Власть они же сами и выбрали, их никто насильно не тянул за Зе галочку ставить. Так что претензии к власти пусть адресуют к себе.
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08.09.2020 14:22 Ответить
Правильно! Взять всё, да и поделить...(С)
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08.09.2020 11:37 Ответить
Бунтують, на колінах бунтують
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08.09.2020 10:41 Ответить
Ну, они хотя бы бунтуют, в отличие от всех остальных.)
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08.09.2020 10:50 Ответить
Посылайте Юзика, это его корова, он все порешает!
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08.09.2020 10:44 Ответить
Зеля едь к земелям. Расскажи им про облыгации, про зелёный тариф, про 10 млрд. Долларов выведенных твоим корешем, про братан Ермака, как на работу устраивают. Можешь ещё своих смотрящих за кривым рогом прихватить. Который втирал мусора как надо жить
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08.09.2020 10:46 Ответить
Интересно, а кто скупил за бесценок эти шахты? Все вопросы к сепаратюгам Вилкулам и урке Ахметову.
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08.09.2020 10:53 Ответить
Мне бы их по 1 гривне за шахту не продали. А Ренату запросто.
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08.09.2020 11:34 Ответить
Заробитчанин едет в Польшу, зарабатывает там деньги и шлет семье в Украину. Семья идет в магазин, покупает какие-то товары и платит налоги, заложенные в цену этих товаров. Налоги идут в бюджет, откуда государство дотирует сотни убыточных государственных заводов и государственных шахт. А то ведь, если их просто закрыть, то шахтеры придут в Киев и начнут стучать касками.
Вот как-то так и работает наше "социальное государство". Одни работяги кормят других, а чиновники во всем этом деле посредничают, плотно набивая себе карманы.
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08.09.2020 10:58 Ответить
Він вже думає про шахтарів.
У Кривому Розі 393 шахтарі оголосили підземний протест: вимагають збільшення зарплат і поліпшення умов праці, - нардеп Волинець - Цензор.НЕТ 4473
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08.09.2020 11:02 Ответить
Шахты в чьей собственности?
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08.09.2020 11:03 Ответить
Метинвест и Приват
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08.09.2020 11:20 Ответить
Підвищте їм платню хоча б до рівня вчителів.
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08.09.2020 11:05 Ответить
4000 баксов ?
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08.09.2020 11:32 Ответить
очередная дыра, - кнр
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08.09.2020 11:08 Ответить
очередная дыра, - кнр
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08.09.2020 11:08 Ответить
Аполитично поступают!
Бубочка возрождает им футбольный клуб, а они бузят!
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08.09.2020 11:12 Ответить
Пусть эдут зелупу .поможет наверняка
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08.09.2020 11:17 Ответить
Так чего сидеть под землей?Владельцы известны,идите к ним домой!
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08.09.2020 11:19 Ответить
Я еще могу понять,чтобы таким методом требовать выплатить задолженности по зарплате.Но требовать повышения так можно и каждую неделю.
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08.09.2020 11:38 Ответить
Вони в кротів граються.
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08.09.2020 11:39 Ответить
Давайте все так делать будем.
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08.09.2020 12:09 Ответить
а просто погудіти, як у 2014, не?
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08.09.2020 13:10 Ответить
https://timeze2019.blogspot.com/2020/02/blog-post.html История одной шахты в разрезе истории страны.

"Судьба ведет умных. Дураков она волочит"


"Шахтоуправление «Южнодонбасское № 1» было на хорошем счету и у чиновников, и у журналистов.
В июне 2017 года тогдашний руководитель Донетчины Павел Жебривский сообщил, что на шахте начала работать новая лава. Тогда Жебривский написал: «С открытием новой лавы ежесуточно в шахте можно будет добывать 800 тонн угля. Он крайне необходим Украине. И люди будут иметь работу, а значит - иметь зарплату, а значит - будет жизнь в Угледаре».
В 2018 году шахтеры «Южнодонбасской № 1» стали героями специального проекта Радио Свобода - «Шахта глазами горняка». Здесь любой желающий может посмотреть на работу шахты так, как это видит обычный шахтер.
В феврале 2019 году на сайте министерства энергетики опубликовали информацию о результатах аудита эффективности угледобывающих предприятий. Его проводили с 2015 по 2018 год. Так вот, ГП «Южнодонбасское № 1» аудиторы признали перспективным."
И что дальше ? Дальше случились выборы. И недовольные "властью барыг" жители Донбасса дружно проголосовали за (87%) "нового, хорошего, прикольного" Вову Зеленского
И в результате ....
А уже в феврале 2020 года шахтеры из Угледара приехали в Краматорск просить помощи у чиновников из областной администрации. Зарплату людям не платят уже три месяца. Вернее платят, но как-то по частям.
11 февраля Донецкую обладминистрацию пикетировали шахтеры, которые трудятся на «Южнодонбасской № 1» в Угледаре. Здесь к задолженности по зарплате прибавилась еще одна проблема. За большой долг шахте могут полностью отрезать свет. А это грозит не только техническим, а еще и экологическим бедствием.
Шахтеры из Угледара говорят: еще никогда не чувствовали такого наплевательского отношения властей к себе.
Вывод ? Вывод в эпиграфе ...
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08.09.2020 13:45 Ответить
Замуровать этих кротов там и пусть требуют. Задолбали уже....
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08.09.2020 14:10 Ответить
Быдлу уютней под землёй... И как они это себе представляют? Это шо! Гудок полезет под землю на переговоры?! ""Ну тупыееее!" Лохторат янелоха!!! Пасаны! Убейтесь об рельсу! Если вы на земле никому не нужны, так под землёй тем паче. Тупее шахтёра, только дальнобой!
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08.09.2020 16:40 Ответить
Может вам еще и Зе на второй срок?
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08.09.2020 20:25 Ответить
 
 