Из 235 заболевших COVID-19 за сутки киевлян - 15 детей и 8 медиков, 34 человека госпитализированы, - Кличко. КАРТА

За минувшие сутки коронавирус обнаружили у 235 киевлян, 4 больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 246 жителей Киева.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram.

По его словам, на сегодняшний день в столице уже 15511 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Так, заболели: 123 женщины в возрасте от 20 до 83 лет, 97 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет, 6 девочек от 3 до 17 лет и 9 мальчиков от 1 года до 17.

Заболели в том числе и 8 медиков.

В больницы столицы попали 34 пациента. Остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 67 человек. Всего коронавирус преодолели 4 826 жителей Киева.

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Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 37, в Шевченковском - 35 и в Днепровском районе - 30 случаев.

"Угроза - не призрачная. И предотвратить ее можно только соблюдая необходимые правила безопасности. Не пренебрегайте ими!" - отметил Кличко.







