Из 235 заболевших COVID-19 за сутки киевлян - 15 детей и 8 медиков, 34 человека госпитализированы, - Кличко. КАРТА
За минувшие сутки коронавирус обнаружили у 235 киевлян, 4 больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 246 жителей Киева.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram.
По его словам, на сегодняшний день в столице уже 15511 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Так, заболели: 123 женщины в возрасте от 20 до 83 лет, 97 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет, 6 девочек от 3 до 17 лет и 9 мальчиков от 1 года до 17.
Заболели в том числе и 8 медиков.
В больницы столицы попали 34 пациента. Остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 67 человек. Всего коронавирус преодолели 4 826 жителей Киева.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 37, в Шевченковском - 35 и в Днепровском районе - 30 случаев.
"Угроза - не призрачная. И предотвратить ее можно только соблюдая необходимые правила безопасности. Не пренебрегайте ими!" - отметил Кличко.
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