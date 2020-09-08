РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11530 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
2 933 74
Зеленский (19024) Сумская область (2695)

Зеленский прибыл с рабочей поездкой на Сумщину: планирует посетить аэропорт и встретиться с ветеранами, - ОП

Зеленский прибыл с рабочей поездкой на Сумщину: планирует посетить аэропорт и встретиться с ветеранами, - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский пребывает с рабочей поездкой в Сумской области.

Глава государства примет участие в презентации Стратегии развития региона до 2027 года, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Владимир Зеленский также ознакомится с работой областного коммунального предприятия "Аэропорт Сумы".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ассоциация городов Украины просит Зеленского о встрече: Многочисленные проверки и обыски парализуют работу органов местного самоуправления

Кроме того, Президент встретится с ветеранами АТО/ООС и представителями отрасли культуры.

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+23
Больницу посети с пациентами с коронавирусом. С медиками пообщайся. переплюнул всех "папередников" вояжами и кортежами. Махроввый Совок, Брежневщина в худшем проявлении.
показать весь комментарий
08.09.2020 10:32
+21
Это предвыборные потуги СН за счет налогоплательщиков на самом деле.
показать весь комментарий
08.09.2020 10:33
+18
когда у него сезон гона закончится?
это работа шмыгаля. ты тут при чем? твое дело внешние проблемы страны решать. нет бл оно по стране мыкается. все никак себе места для гнезда не найдет
показать весь комментарий
08.09.2020 10:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Больницу посети с пациентами с коронавирусом. С медиками пообщайся. переплюнул всех "папередников" вояжами и кортежами. Махроввый Совок, Брежневщина в худшем проявлении.
показать весь комментарий
08.09.2020 10:32 Ответить
Это предвыборные потуги СН за счет налогоплательщиков на самом деле.
показать весь комментарий
08.09.2020 10:33 Ответить
и что поможет? как мёртвому припарки...
показать весь комментарий
08.09.2020 10:34 Ответить
Но страться-то можно. Тем более, что на халяву ж все.
показать весь комментарий
08.09.2020 10:36 Ответить
Вчера сумским бюджетникам доводили разнарядку - сколько,куда и как себя вести.Со времён кучмы такого говна не было.
показать весь комментарий
08.09.2020 10:56 Ответить
бідоносця вам, сумчани!
показать весь комментарий
08.09.2020 10:32 Ответить
Ну, жди очередное ЧП в аэропорту.....
Или взлётка загорится, или град выпадит...
Люди, не летайте оттуда в ближайшее время !
показать весь комментарий
08.09.2020 10:33 Ответить
Вам,может,и ирония,а мы здесь живём.😂
показать весь комментарий
08.09.2020 10:58 Ответить
Зеленський прибув із робочою поїздкою на Сумщину: планує відвідати аеропорт і зустрітися з ветеранами, - ОП - Цензор.НЕТ 2238
показать весь комментарий
08.09.2020 11:16 Ответить
Какой аэропорт? Там одни развалины,не знаю хоть взлетная полоса осталась там?
показать весь комментарий
08.09.2020 12:11 Ответить
когда у него сезон гона закончится?
это работа шмыгаля. ты тут при чем? твое дело внешние проблемы страны решать. нет бл оно по стране мыкается. все никак себе места для гнезда не найдет
показать весь комментарий
08.09.2020 10:35 Ответить
Интересно, какие ветераны захотят с ним встречаться? Может просто жать люлей?
Думаю ДСОшники будут совсем не против.
показать весь комментарий
08.09.2020 10:45 Ответить
С февраля не выездной
показать весь комментарий
08.09.2020 11:10 Ответить
"встретиться с ветеранами"

І не забоїться? Втім, якщо їх зв'яжуть, чи підмінять ....
показать весь комментарий
08.09.2020 10:35 Ответить
Так з ветеранами ВВВ, на ношах принесуть...
показать весь комментарий
08.09.2020 10:40 Ответить
ветераны будут ряженными
показать весь комментарий
08.09.2020 11:06 Ответить
Залишився офігений запас стрічок от впопуредника, треба використати...
🤗
показать весь комментарий
08.09.2020 10:35 Ответить
тобто, зюзя ніколи не буде в попу рєдніком...
грандіозні плани!
показать весь комментарий
08.09.2020 10:38 Ответить
Таакої можливості не виключаю...))
показать весь комментарий
08.09.2020 11:16 Ответить
угу . что мне особенно зашло так это его поездка типа на передовую в 503 после гибели Журавля где он пообщался с \ и кажется наградил \ с одним бравым расхваливающим зепрезидента морпехом который совсем случайно - бывший депутат из Херсона помощник которого один из организаторов убийства Ганзюк
показать весь комментарий
08.09.2020 10:43 Ответить
Одні прєзєнтациі і проекти...
показать весь комментарий
08.09.2020 10:37 Ответить
Зеленский прибыл с рабочей поездкой на Сумщину: планирует посетить аэропорт и встретиться с ветеранами, - ОП - Цензор.НЕТ 7707
показать весь комментарий
08.09.2020 10:37 Ответить
На Сумщину прийшла біда з робочим візитом. Готуйте вогнегасники, санавіацію, мотопомпи, плавзасоби...
показать весь комментарий
08.09.2020 10:38 Ответить
Та поки що зранку довгожданий дощ пройшов.
показать весь комментарий
08.09.2020 10:42 Ответить
Тікайте хлопці.
показать весь комментарий
08.09.2020 10:39 Ответить
Мои соболезнования Сумщине
показать весь комментарий
08.09.2020 10:39 Ответить
С ветеранами...это шо, ошибка? Или подберут из любителей Осла? Так мне интересно, хто это такие?
показать весь комментарий
08.09.2020 10:40 Ответить
подвезут с местного театра "ветеранов"
показать весь комментарий
08.09.2020 10:41 Ответить
Другої світової.
показать весь комментарий
08.09.2020 10:59 Ответить
цунами?
показать весь комментарий
08.09.2020 10:41 Ответить
астероид
показать весь комментарий
08.09.2020 10:42 Ответить
бльо, подзвоню батькам в Суми, скажу щоб з хати не виходили і газ перекрили...
показать весь комментарий
08.09.2020 10:42 Ответить
+++
показать весь комментарий
08.09.2020 12:25 Ответить
зебіли, щось ви погано стараєтесь
щоб це зелене чмо відбілити, треба, ой як, пихтіти!
показать весь комментарий
08.09.2020 10:42 Ответить
Мэрия Воронежа напряглась и на всякий случай запретила Зеленскому посещать их город.
показать весь комментарий
08.09.2020 10:43 Ответить
Зеленський прибув із робочою поїздкою на Сумщину: планує відвідати аеропорт і зустрітися з ветеранами, - ОП - Цензор.НЕТ 2737
показать весь комментарий
08.09.2020 10:43 Ответить
Какие красивые фотографии подбирает цензор для новостей. Уверенный, энергичный, мужественный человек в кадре.
показать весь комментарий
08.09.2020 10:47 Ответить
Короче, вся фишка встречи с деятелями культуры - команда лиги смеха "Николь Кидман"....
показать весь комментарий
08.09.2020 10:49 Ответить
Зеленський прибув із робочою поїздкою на Сумщину: планує відвідати аеропорт і зустрітися з ветеранами, - ОП - Цензор.НЕТ 8939
показать весь комментарий
08.09.2020 10:51 Ответить
двєнадцатіжти Гєрой Міра
показать весь комментарий
08.09.2020 10:59 Ответить
трижды брежнев совецького союза...
показать весь комментарий
08.09.2020 11:01 Ответить
Говорить - это когда диалог,а у гундявого одни тупые монологи.
показать весь комментарий
08.09.2020 11:02 Ответить
О чём ВЯЛЫЙ будет говорить с ветеранами? Или на пианино будет перед ними играть?
показать весь комментарий
08.09.2020 10:51 Ответить
О чём с ветеранами? Так про то, что пока они сидели в окопах - он сражался на корпоративах....
показать весь комментарий
08.09.2020 11:05 Ответить
а верещуху с собой поволок или мендель на работи ?
показать весь комментарий
08.09.2020 10:56 Ответить
Нашел хвотку аэропорта Сум:
Зеленський прибув із робочою поїздкою на Сумщину: планує відвідати аеропорт і зустрітися з ветеранами, - ОП - Цензор.НЕТ 7059
показать весь комментарий
08.09.2020 11:00 Ответить
Сумчани, бережіть себе. Бідосік наближається.
показать весь комментарий
08.09.2020 11:02 Ответить
И что он им скажет .что не лох?.так знаем же это)))
показать весь комментарий
08.09.2020 11:05 Ответить
Ну вот. В Сумах еще ничего не горело, да и землетрясений не было....
показать весь комментарий
08.09.2020 11:09 Ответить
Расскажи ветеранам про льготную растаможку. Ты же плять о них думаешь днями и ночами, в кока снах
показать весь комментарий
08.09.2020 11:12 Ответить
Прибежали в избу дети:
Бать, прости, нам очень жаль…
Вместо Пороха приедет
К нам зелёная лошарь
показать весь комментарий
08.09.2020 11:20 Ответить
Геннадій Корбан про Блазня і Бєню.
https://klymenko-time.com/novosti/on-ih-periodicheski-bet-eks-soratnik-kolomojskogo-rasskazal-chto-zelenskij-boitsya-oligarha/ «Он их периодически бьет»: экс-соратник Коломойского рассказал, что Зеленский боится олигарха
«Во-первых, он имеет психологический контроль над Зеленским. Это даже не влияние. Тот его боится. Лишний раз не хочет сталкиваться. Лишний раз его корежит от звонка. Он может и рад бы от него отвязаться, но просто не может. Не может не взять трубку. Его окружение - Шефир и Ермаки - не могут не взять трубку.
Тут простой прием: ты просто берешь его и блокируешь. И все. Его нет. Они не могут этого сделать. Плюс они зависимы от телевизора, а он их периодически бьет, в том числе по «плюсам». Они вынуждены иногда ему сами звонить.
Он не стеснятся, звонит в любые органы, какому-то важному чиновнику. Говорит: «Здравствуйте, это Игорь Валерьевич…».
Он мне (Вава) может написать смску: «обратите внимание на энергетическую ситуацию в стране», «надо что-то сделать с тарифами».
показать весь комментарий
08.09.2020 11:27 Ответить
Тратегічними питання йому немає часу займатись,бо в сценаріях клоуну це ніхто не написав. Замість того,щоб займатись своїми питаннямизгідно з Конституцією. гуляє по Україні і бреше своєму лохторату що їм подобається. Кожна область має свою брехню. Біда в тому що це робиться за бюджетні гроші і на пропаганду одної зеленої чуми. Ні один із президентів так не піарився,але це інедивно,бо він з 95 кварталу,де всі регочуть.
показать весь комментарий
08.09.2020 11:28 Ответить
Приперся Главный Клоун рекламировать "Зеленый ЦИРК!!!"
показать весь комментарий
08.09.2020 11:29 Ответить
Стратегічними
показать весь комментарий
08.09.2020 11:29 Ответить
Зеленський прибув із робочою поїздкою на Сумщину: планує відвідати аеропорт і зустрітися з ветеранами, - ОП - Цензор.НЕТ 5683
показать весь комментарий
08.09.2020 11:33 Ответить
Зеленський прибув із робочою поїздкою на Сумщину: планує відвідати аеропорт і зустрітися з ветеранами, - ОП - Цензор.НЕТ 7782
показать весь комментарий
08.09.2020 11:38 Ответить
петя от зависти уже обсцикается бедный, он же хотел быть вечным президентом как лукашенко
показать весь комментарий
08.09.2020 11:41 Ответить
Порошенко провів демократичні вибори і дав можливість вам зебабуїнам проголосувати як заманеться, так що закрий свою вонючу пельку,зеутирок, і не тризди про порівняння із тараканом!
показать весь комментарий
08.09.2020 13:15 Ответить
вот почему оказывается столько мусоров в центре, что пришлось в объезд ехать. я уж думал что-то случилось, а тут всего лишь ********** к нам приехал.
показать весь комментарий
08.09.2020 12:38 Ответить
 
 