Зеленский прибыл с рабочей поездкой на Сумщину: планирует посетить аэропорт и встретиться с ветеранами, - ОП
Президент Украины Владимир Зеленский пребывает с рабочей поездкой в Сумской области.
Глава государства примет участие в презентации Стратегии развития региона до 2027 года, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.
Владимир Зеленский также ознакомится с работой областного коммунального предприятия "Аэропорт Сумы".
Кроме того, Президент встретится с ветеранами АТО/ООС и представителями отрасли культуры.
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Или взлётка загорится, или град выпадит...
Люди, не летайте оттуда в ближайшее время !
это работа шмыгаля. ты тут при чем? твое дело внешние проблемы страны решать. нет бл оно по стране мыкается. все никак себе места для гнезда не найдет
Думаю ДСОшники будут совсем не против.
І не забоїться? Втім, якщо їх зв'яжуть, чи підмінять ....
🤗
грандіозні плани!
щоб це зелене чмо відбілити, треба, ой як, пихтіти!
Бать, прости, нам очень жаль…
Вместо Пороха приедет
К нам зелёная лошарь
https://klymenko-time.com/novosti/on-ih-periodicheski-bet-eks-soratnik-kolomojskogo-rasskazal-chto-zelenskij-boitsya-oligarha/ «Он их периодически бьет»: экс-соратник Коломойского рассказал, что Зеленский боится олигарха
«Во-первых, он имеет психологический контроль над Зеленским. Это даже не влияние. Тот его боится. Лишний раз не хочет сталкиваться. Лишний раз его корежит от звонка. Он может и рад бы от него отвязаться, но просто не может. Не может не взять трубку. Его окружение - Шефир и Ермаки - не могут не взять трубку.
Тут простой прием: ты просто берешь его и блокируешь. И все. Его нет. Они не могут этого сделать. Плюс они зависимы от телевизора, а он их периодически бьет, в том числе по «плюсам». Они вынуждены иногда ему сами звонить.
Он не стеснятся, звонит в любые органы, какому-то важному чиновнику. Говорит: «Здравствуйте, это Игорь Валерьевич…».
Он мне (Вава) может написать смску: «обратите внимание на энергетическую ситуацию в стране», «надо что-то сделать с тарифами».