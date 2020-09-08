Зеленский прибыл с рабочей поездкой на Сумщину: планирует посетить аэропорт и встретиться с ветеранами, - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский пребывает с рабочей поездкой в Сумской области.

Глава государства примет участие в презентации Стратегии развития региона до 2027 года, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Владимир Зеленский также ознакомится с работой областного коммунального предприятия "Аэропорт Сумы".

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Кроме того, Президент встретится с ветеранами АТО/ООС и представителями отрасли культуры.