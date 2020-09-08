Силовики пришли с обыском в квартиру редактора белорусского портала TUT.by Уласик. Связь с ней и ее дочерью пропала

Утром 8 сентября в квартиру одного из редакторов TUT.by, Галины Уласик, пытались попасть силовики. Позже связь с ней пропала.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.by.

Как сообщила коллегам Галина, с утра кто-то настойчиво стучал и звонил в дверь, но поскольку она никого не ждала, дверь не открыла. Соседи сообщили ей, что видели у подъезда трех мужчин в балаклавах.

Через полчаса в дверь вновь начали звонить. Галина и ее дочь успели сообщить, что в квартиру пытаются попасть силовики — у них есть санкция на обыск, возбуждено уголовное дело.





После связь с Галиной и ее дочерью Валерией пропала.

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В 9.55 двое людей в штатском вывели дочь Галины, она успела сообщить корреспонденту TUT.BY, что ее задержали по административному процессу по ст. 23.34 КоАП (участие в массовых акциях). В квартире проходит обыск, привели понятых.



Фото: TUT.by

Получить комментарий в СК и МВД не удалось.