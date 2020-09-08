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Силовики пришли с обыском в квартиру редактора белорусского портала TUT.by Уласик. Связь с ней и ее дочерью пропала

Утром 8 сентября в квартиру одного из редакторов TUT.by, Галины Уласик, пытались попасть силовики. Позже связь с ней пропала.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.by.

Как сообщила коллегам Галина, с утра кто-то настойчиво стучал и звонил в дверь, но поскольку она никого не ждала, дверь не открыла. Соседи сообщили ей, что видели у подъезда трех мужчин в балаклавах.

Через полчаса в дверь вновь начали звонить. Галина и ее дочь успели сообщить, что в квартиру пытаются попасть силовики — у них есть санкция на обыск, возбуждено уголовное дело.

Силовики пришли с обыском в квартиру редактора белорусского портала TUT.by Уласик. Связь с ней и ее дочерью пропала 01

После связь с Галиной и ее дочерью Валерией пропала.

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В 9.55 двое людей в штатском вывели дочь Галины, она успела сообщить корреспонденту TUT.BY, что ее задержали по административному процессу по ст. 23.34 КоАП (участие в массовых акциях). В квартире проходит обыск, привели понятых.

Силовики пришли с обыском в квартиру редактора белорусского портала TUT.by Уласик. Связь с ней и ее дочерью пропала 02
Фото: TUT.by

Получить комментарий в СК и МВД не удалось.
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Топ комментарии
+6
Я Порошенку простил даже то что он брата своего убил и обогатился в 83 раза, а ты про такие мелочи щас написал
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08.09.2020 10:45
+5
Поки що рахунок на користь бацкьі
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08.09.2020 10:36
+5
Это не народ, это соффковое ватное быдло, предков которых завезли сюда в 30е годы в теплушках и шапках ушанках товарняками как скот вместо вымореных голодом патриотов и раскуркуленых в сибирь селян, которым на хер не уперлась совецкая власть, но кто с винтовкой и в буденовке тот и бацка
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08.09.2020 11:07
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Лукашенку таки підвісять за яйця, як Муссоліні, ще й синків поряд...
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08.09.2020 10:35 Ответить
Поки що рахунок на користь бацкьі
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08.09.2020 10:36 Ответить
Сябри ще не напилися власної крові під завязку.
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08.09.2020 10:41 Ответить
Чем, букетами с цветами?
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08.09.2020 10:43 Ответить
Ну, існує і такий спосіб. Ганді той що Махатма, таким чином боровся і таки переміг...
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08.09.2020 10:45 Ответить
Ганди перемиг англичан которые уже не знали как здыхаться от Индии.
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08.09.2020 11:04 Ответить
Силовики пришли с обыском в квартиру редактора белорусского портала TUT.by Уласик. Связь с ней и ее дочерью пропала - Цензор.НЕТ 4692
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08.09.2020 10:49 Ответить
белорусам надо понять, что они рабы кремлядей, а мусора это бандиты ...
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08.09.2020 10:54 Ответить
И кто будет вешать, интересно? Там еще такие не родились, к сожалению...
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08.09.2020 10:58 Ответить
Белорусам надо подниматься. А то προςρут страну. Украина тоже не далеко ушла со своим клоуном.
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08.09.2020 10:38 Ответить
НЕ со своим клоуном, а склоуном зебилов. Не путай теплое с мягким. Это зебилы привели четырежды уклониста к власти. Зебобыщи думали что клавун вернет их в зону комфорта, а то Барыга-Мародер довел их да зубажиння, а оно вон как все получилось: диаметрально и наоборот
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08.09.2020 10:43 Ответить
А Порошенко сыновей в армию отдал? Или те с футболкой Россия бегали по Англиям?
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08.09.2020 10:45 Ответить
Я Порошенку простил даже то что он брата своего убил и обогатился в 83 раза, а ты про такие мелочи щас написал
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08.09.2020 10:45 Ответить
У Украины был выбор - или Кошулинский, или Зеленский. Выбрали, - жрите порохомрази.
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08.09.2020 10:48 Ответить
Кошу... хто? А полковник Гриценко? *гдето зашевелился Igor L*
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08.09.2020 10:50 Ответить
Пока жри зелень, потом будешь жрать ОПЗЖ.
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08.09.2020 10:52 Ответить
А почему у опзж рейтинг растёт, а у вас нет.
Может вы сами виноваты с вашими фарионами и нецоями?
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08.09.2020 10:55 Ответить
Народ хочет русский мир, не смотря на потерю Крыма и ОРДЛО.
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08.09.2020 11:05 Ответить
Это не народ, это соффковое ватное быдло, предков которых завезли сюда в 30е годы в теплушках и шапках ушанках товарняками как скот вместо вымореных голодом патриотов и раскуркуленых в сибирь селян, которым на хер не уперлась совецкая власть, но кто с винтовкой и в буденовке тот и бацка
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08.09.2020 11:07 Ответить
та невже
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08.09.2020 11:09 Ответить
Прикинь, на донбасе в 30е годы, да что там и на Кубани даже говорили только українською мовою. А на руском гутарили особи 3го сорта. А Донецк ваще пиндос какойта заснувал Джонни Юз
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08.09.2020 11:10 Ответить
Так ОПЗЖ не они выберут. Их выберут тутейшие.
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08.09.2020 11:34 Ответить
та от таких долбодятлов, как ты, можно чего угодно ожидать. абы не Порошенко ты и сортир ***** драить согласен.
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08.09.2020 10:57 Ответить
Не хотел вас расстраивать, но порошенко уже не выберет народ никогда.
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08.09.2020 11:01 Ответить
Давай-давай, жри зелень и рошен.
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08.09.2020 11:05 Ответить
Кошулинский?
Сколько он набрал поддержки?
Выбора не было.
Или Зеленский или Зеленский.
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08.09.2020 10:53 Ответить
Стадо Мавзолейных баранов не имеет выбора кроме Барана
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08.09.2020 10:56 Ответить
Я с алкашами не общаюсь.
Я сразу их посылаю.
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08.09.2020 10:59 Ответить
🤣🤣🤣жги єсчьо!
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08.09.2020 11:55 Ответить
І пукін на дочках (яких весь час не визнавав) вакцину від КОВІДу випробує?
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08.09.2020 10:47 Ответить
русскій?
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08.09.2020 10:47 Ответить
Мокша.
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08.09.2020 10:52 Ответить
давайте придурки, раскалывайте людей. вся история украины сделана такими самыми правильными и самыми правыми недоумками как вы, у которых вокруг все не такие, а только они правильные. жрите результат своей исключительности.
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08.09.2020 11:07 Ответить
Стидна бить русскім?
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08.09.2020 12:25 Ответить
Как тебе быть дурачком?
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08.09.2020 13:04 Ответить
Мочить в сортире свое придумал не Гитлер,а Путлер....,начинал с Чечни и домов в Москве,заканчивает в Минске...
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08.09.2020 10:53 Ответить
Не дожали таракана, вот вам и ответка....
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08.09.2020 11:12 Ответить
Квіточками та хороводоми нікого не дожмеш
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08.09.2020 11:32 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=3uJrSFnN7Ls

Доньку забрали.
Мати поки що ні.
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08.09.2020 12:01 Ответить
 
 