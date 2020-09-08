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В РФ заявляют о запуске первой партии вакцины от COVID-19 в гражданский оборот
Первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V", разработанной институтом имени Гамалеи, поступила в гражданский оборот.
Об этом заявили в Минздраве РФ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
Как пояснили в ведомстве, вакцина прошла необходимые испытания по качеству в лабораториях Росздравнадзора.
В ближайшее время ожидаются поставки первых партий вакцины в регионы.
Старт массовой вакцинации от коронавируса в России намечен на октябрь 2020 года. Одновременно с вакцинацией будет проходить третья фаза клинических исследований вакцины, в которых будут участвовать 40 тысяч добровольцев.
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я хачу уколоть Пына!
Кто сделал яд, должен был сделать и противоядие.
Да?
Если вакцина окажется действенной, здесь сразу подхватят мой стёб двумя постами выше.
Так что брысь обратно на бутылку.
А мы верим авторитетному научному журналу.
Пока же итог таков:"исследования Логунова и его коллег обнадеживают, но невелики."(с)
А между тем раша опубликовала статью о клинических испытаниях в самом авотритетном международном медицинском журнале Lancet. Этот журнал туфту не печатает.
Хотя надо признать что даже в Китае уже 4 вакцины прошли те же 1 и 2 стадию испытаний и сейчас как и в Раше, на 3-й.
Ланцет критикували після того, як у ньому в 1998 було надруковано роботу, де автори припускали зв'язок між вакциною MMR (від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%80 корі , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%83%D1%85%D0%B0 краснухи та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82 епід. паротиту ) та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC аутизмом https://uk.wikipedia.org/wiki/The_Lancet#cite_note-Lyall2004-7 [7] . У лютому 2004, Ланцет опублікував заяву 10 з 13 співавторів журналу відкидаючи можливість того, що вакцина MMR може викликати аутизмhttps://uk.wikipedia.org/wiki/The_Lancet#cite_note-retraction-8 [8] . Головний редактор, https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D1%96%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%A5%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BD_(%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80)&action=edit&redlink=1 Річард Хортон https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Horton_(editor) [en] , повідомив, що журнал мав «фатальний конфлікт інтересів», бо провідний автор дослідження, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%8E_%D0%A3%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D1%84%D1%96%D0%BB%D0%B4 Ендрю Уейкфілд , мав серйозний конфлікт інтересів, про який він не повідомив Ланцетhttps://uk.wikipedia.org/wiki/The_Lancet#cite_note-9 [9] . Журнал повністю прибрав роботу 2 лютого 2010 року, коли було встановлено, що Wakefield при проведенні дослідження діяв неетичноhttps://uk.wikipedia.org/wiki/The_Lancet#cite_note-10 [10] .
Шість редакторів Ланцету, включно з головним редактором зазнали критики і у 2011, бо вони «прикривали» «сфабрикований страх Wakefield перед вакциною MMR» «лавиною відмов» у 2004https://uk.wikipedia.org/wiki/The_Lancet#cite_note-Deer-11 .
https://uk.wikipedia.org/wiki/The_Lancet
Виходить друкує цей журнал туфту.
Кацапы в WADA пробирки с мочёй меняли. У них половина европейских министров на подсосе сидит. И ты таки нам будешь вчёсывать, что у них не хватит бабла статейку в "Ланцет" тиснуть?
Сюр!!!
С другой стороны, на Рашке сколько денег и времени не дай, все равно разработают дерьмо.
ВАКЦИНА РОЗРОБЛЯЛАСЬ ОДНОЧАСНО З РОЗРОБКОЮ БОЙОВОГО ВІРУСУ...
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* чому раша пішла на стільки смертей власних громадян ?
-А коли раша рахувалась з кількістю власних жертв ?
Вирусологи и медики тщательно изучили принцип действия зарегистрированной на РФ путинской вакцины, а также ее китайского аналога (CanSino Biologics).
Результат их ошеломил: Основанные на геноме вируса-помощника Ad5 вещества могут сделать получившего вакцину человека более уязвимым к СПИДу (ВИЧ), что в свою очередь грозит повлечь за собой вспышку СПИДа, сообщают немецкие https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/experten-schlagen-alarm-putins-corona-impfung-*******-hiv-beguenstigen-72678326.bild.html СМИ .
В ходе исследования вакцины против ВИЧ на основе аденовируса 5-го типа Ad5 в 2004 году люди с уже имеющимся иммунитетом к Ad5 были более, а не менее подвержены заражению ВИЧ. Правда, риск ослабления иммунитета при получении других вакцин на основе Ad5 еще недостаточно изучен.
«Я бы проявил беспокойство в контексте применения этих вакцин в стране или в группах населения, где есть риск инфицирования ВИЧ», - сказал тем не менее заместитель руководителя американской организации Covid-19 Prevention Trials Network Ларри Кори (Larry Corey) агентству Reuters.
УДАРИМ СПИДОМ ПО КОВИДУ !!!
Спутник 5