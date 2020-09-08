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В РФ заявляют о запуске первой партии вакцины от COVID-19 в гражданский оборот

В РФ заявляют о запуске первой партии вакцины от COVID-19 в гражданский оборот

Первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V", разработанной институтом имени Гамалеи, поступила в гражданский оборот.

Об этом заявили в Минздраве РФ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

Как пояснили в ведомстве, вакцина прошла необходимые испытания по качеству в лабораториях Росздравнадзора.

В ближайшее время ожидаются поставки первых партий вакцины в регионы.

Старт массовой вакцинации от коронавируса в России намечен на октябрь 2020 года. Одновременно с вакцинацией будет проходить третья фаза клинических исследований вакцины, в которых будут участвовать 40 тысяч добровольцев.

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Топ комментарии
+10
Давайте АЗІАТИ... ЗА вОЛОДЮ, за дідів....
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08.09.2020 10:55
+7
вакцина успешно прошла испытания на Навальном.
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08.09.2020 11:03
+5
вони майже такі і ходять
У РФ заявляють про запуск першої партії вакцини проти COVID-19 у цивільний обіг - Цензор.НЕТ 299
У РФ заявляють про запуск першої партії вакцини проти COVID-19 у цивільний обіг - Цензор.НЕТ 3462
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08.09.2020 11:16
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Давайте АЗІАТИ... ЗА вОЛОДЮ, за дідів....
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08.09.2020 10:55 Ответить
А потім ось таке гулятиме.
В РФ заявляют о запуске первой партии вакцины от COVID-19 в гражданский оборот - Цензор.НЕТ 9336
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08.09.2020 11:06 Ответить
вони майже такі і ходять
У РФ заявляють про запуск першої партії вакцини проти COVID-19 у цивільний обіг - Цензор.НЕТ 299
У РФ заявляють про запуск першої партії вакцини проти COVID-19 у цивільний обіг - Цензор.НЕТ 3462
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08.09.2020 11:16 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=WOaZLFW9wyc обычная российская девушка под утро....
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08.09.2020 11:28 Ответить
Воно і зараз таке.
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08.09.2020 13:24 Ответить
Дык можно залпом пару фунфырей))
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08.09.2020 11:44 Ответить
А эти, всё скармливают "мультики" своим холопам...
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08.09.2020 10:55 Ответить
Чо т, я очкур, Славик(С)))
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08.09.2020 10:56 Ответить
У РФ заявляють про запуск першої партії вакцини проти COVID-19 у цивільний обіг - Цензор.НЕТ 7021
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08.09.2020 11:09 Ответить
У РФ заявляють про запуск першої партії вакцини проти COVID-19 у цивільний обіг - Цензор.НЕТ 4918
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08.09.2020 11:13 Ответить
У РФ заявляють про запуск першої партії вакцини проти COVID-19 у цивільний обіг - Цензор.НЕТ 800
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08.09.2020 11:15 Ответить
какая то бадяга которая не прошла испытаний, прошла какие то ватные испытания и все )) короче адекватный человек себе эту муть колоть не будет, но я не удивлюсь если зебилы начнут ее закупать, одной статье по госизмене большой одной меньше
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08.09.2020 10:56 Ответить
о, боже, какой вакцына!
я хачу уколоть Пына!
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08.09.2020 10:56 Ответить
Естественно.
Кто сделал яд, должен был сделать и противоядие.
Да?
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08.09.2020 10:57 Ответить
по меньшей мере еще одна вакцина была одобрена до этого в Китае - ее разработали в компании CanSino Biologics - и используют для китайских военных с 25 июня.
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08.09.2020 16:40 Ответить
Белорусам колите, они вас любят.
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08.09.2020 10:59 Ответить
Российские ученые опубликовали в авторитетном научном журнале Lancet статью о результатах испытаний своей вакцины против коронавируса. Этот журнал не будет публиковать туфту
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08.09.2020 11:02 Ответить
Гневные и злобные посты местных экспертов к науке никакого отношения не имеют.
Если вакцина окажется действенной, здесь сразу подхватят мой стёб двумя постами выше.
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08.09.2020 11:05 Ответить
Але від отрути рашки не вмирають, чому ви мислите, що вакцина ефективна.
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08.09.2020 11:21 Ответить
Ты слова "если окажется" видишь?
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08.09.2020 11:24 Ответить
Треба зрозуміло писати для всіх. Езоп тут не в пошані.
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08.09.2020 11:27 Ответить
https://www.bbc.com/russian/news-54043851
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08.09.2020 11:05 Ответить
Нидерландские новости едко высмеяли кацапскую вакцину. Местные вакцинологи (или как они там правильно называются) сказали, что вакцина прошла только первое испытание из трёх, а 40 тыщ - это только второе будет. И есть куча вакцин, которые сейчас проходят третий этап испытаний. И что кацапы даже то, что сделали, нихрена не оформили как положено.
Так что брысь обратно на бутылку.
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08.09.2020 11:19 Ответить
ты тоже можешь в гараже с мужиками высмеять вакцину.
А мы верим авторитетному научному журналу.
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08.09.2020 11:33 Ответить
Ты её сначала себе вколи, а потом про гаражи с мужиками рассказывать будешь
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08.09.2020 11:36 Ответить
он подрожником лечится будет, зачем ему вакцина?
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08.09.2020 11:54 Ответить
Как можно верить авторитетному журналу, который просто напечатал статью Логунова о вакцине. Вы можете верить или нет клиническим исследованиям российских ученых, но уж никак не самому журналу. В журнале печатают статьи многих ученых со всего мира. Вот когда эта вакцина пройдет все стадии испытания, когда появятся рецензии авторитетных ученых (не только россиян) об этой вакцине, когда выскажутся представители ВОЗ, тогда и можно верить или не верить в эффективность вакцины.
Пока же итог таков:"исследования Логунова и его коллег обнадеживают, но невелики."(с)
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08.09.2020 12:15 Ответить
вот когда появятся сведения что вакцина не работает, тогда и будем обличать рукожопых раша-ученых. Сейчас мы не знаем. Пока все это "да они ничего сделать не могут!" выглядят пустым зубоскальством.
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08.09.2020 12:20 Ответить
"Пока все это "да они ничего сделать не могут!" выглядят пустым зубоскальством." - как и Ваше утверждение: "А мы верим авторитетному научному журналу.")) Пока верить не во что.
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08.09.2020 12:48 Ответить
вакцина успешно прошла испытания на Навальном.
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08.09.2020 11:03 Ответить
Спутник. Как же им не хватает воображения.
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08.09.2020 11:04 Ответить
Ну что сказать. Русня худо бедно развивается и уходит от нас семимильными шагами во всех областях. Мы же скатываемся к банановой республике, только без бананов.
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08.09.2020 11:11 Ответить
российская вакцина абсолютно безвредна. физраствор под маркой вакцины не может быть опасен.
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08.09.2020 11:11 Ответить
У РФ заявляють про запуск першої партії вакцини проти COVID-19 у цивільний обіг - Цензор.НЕТ 9070
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08.09.2020 11:11 Ответить
Стадо возбудилось
А между тем раша опубликовала статью о клинических испытаниях в самом авотритетном международном медицинском журнале Lancet. Этот журнал туфту не печатает.
Хотя надо признать что даже в Китае уже 4 вакцины прошли те же 1 и 2 стадию испытаний и сейчас как и в Раше, на 3-й.
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08.09.2020 11:11 Ответить
Сейчас за деньги в любом журнале напечатают что товарищ Гитлер спас мир от фашизма.
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08.09.2020 11:16 Ответить
не надо показывать свою глупость Lancet это тебе не "Правда Мелитополя", они за деньги не печатают. САМЫЙ АВТОРИТЕТНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ МИРА в медицине.
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08.09.2020 11:20 Ответить
Не пиши херню, тримай:
Ланцет критикували після того, як у ньому в 1998 було надруковано роботу, де автори припускали зв'язок між вакциною MMR (від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%80 корі , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%83%D1%85%D0%B0 краснухи та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82 епід. паротиту ) та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC аутизмом https://uk.wikipedia.org/wiki/The_Lancet#cite_note-Lyall2004-7 [7] . У лютому 2004, Ланцет опублікував заяву 10 з 13 співавторів журналу відкидаючи можливість того, що вакцина MMR може викликати аутизмhttps://uk.wikipedia.org/wiki/The_Lancet#cite_note-retraction-8 [8] . Головний редактор, https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D1%96%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%A5%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BD_(%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80)&action=edit&redlink=1 Річард Хортон https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Horton_(editor) [en] , повідомив, що журнал мав «фатальний конфлікт інтересів», бо провідний автор дослідження, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%8E_%D0%A3%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D1%84%D1%96%D0%BB%D0%B4 Ендрю Уейкфілд , мав серйозний конфлікт інтересів, про який він не повідомив Ланцетhttps://uk.wikipedia.org/wiki/The_Lancet#cite_note-9 [9] . Журнал повністю прибрав роботу 2 лютого 2010 року, коли було встановлено, що Wakefield при проведенні дослідження діяв неетичноhttps://uk.wikipedia.org/wiki/The_Lancet#cite_note-10 [10] .
Шість редакторів Ланцету, включно з головним редактором зазнали критики і у 2011, бо вони «прикривали» «сфабрикований страх Wakefield перед вакциною MMR» «лавиною відмов» у 2004https://uk.wikipedia.org/wiki/The_Lancet#cite_note-Deer-11 .


https://uk.wikipedia.org/wiki/The_Lancet
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08.09.2020 11:44 Ответить
Систему характеризует не ошибка а реакция на ошибку. В твоем примере все прекрасно - ошибку признали, опубликовали разъяснение. Это и есть настоящий научный подход, потому журнал и есть самое авторитетное специализированное издание в мире.
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08.09.2020 11:56 Ответить
Так з цим же я не сперечаюся. Але ж хіба то не твої слова: А между тем раша опубликовала статью о клинических испытаниях в самом авотритетном международном медицинском журнале Lancet. Этот журнал туфту не печатает. ?
Виходить друкує цей журнал туфту.
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08.09.2020 12:00 Ответить
Один раз за 10 лет ошиблись, и признали ошибку - да, это значит что журнал туфту не печатает.
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08.09.2020 12:05 Ответить
У РФ заявляють про запуск першої партії вакцини проти COVID-19 у цивільний обіг - Цензор.НЕТ 184
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08.09.2020 12:07 Ответить
А в доказательство что самые *уважаемые* СМИ в мире за деньги напишут любую статью даже не проверяя ее правдоподобность, есть то что десятки таких газет печатали карту Украины без крыма, а потом сами извинялись и опровергали когда их носом тыкали.
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08.09.2020 11:21 Ответить
каких "таких"? Научные журналы печатали карты?
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08.09.2020 11:26 Ответить
Кацапоботы возбудились . Набежали защищать кацапское говнецо
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08.09.2020 11:28 Ответить
если здравый смысл который идет вразрез твоим мечтам - "кацапское говнецо", то мне тебя жаль. Может надо было в школе лучше учиться?
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08.09.2020 11:31 Ответить
У РФ заявляють про запуск першої партії вакцини проти COVID-19 у цивільний обіг - Цензор.НЕТ 586
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08.09.2020 11:37 Ответить
Старайся лучше, ботяра . Что у тебя кроме "статьи в авторитетном журнале" из аргументов в методичке? .
Кацапы в WADA пробирки с мочёй меняли. У них половина европейских министров на подсосе сидит. И ты таки нам будешь вчёсывать, что у них не хватит бабла статейку в "Ланцет" тиснуть?
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08.09.2020 11:38 Ответить
На самом деле решающий вопрос, как долго будут сохранятся антитела у вакцинированных и этого пока не знает никто.
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08.09.2020 11:33 Ответить
На самом деле решающий вопрос, как долго будут сохраняться вакцинируемые по эту сторону реки Стикс после вакцинации кацапским говном
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08.09.2020 11:40 Ответить
Походу на Навальном уже испытали. Работает
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08.09.2020 11:13 Ответить
"Россия запускает"... Ой все уже видели чем заканчивается то, что они там запускают, то свалится, то взорвется, то не запустится
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08.09.2020 11:15 Ответить
Это потому что здесь только такое печатают
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08.09.2020 11:18 Ответить
Лечить не личили теперь ещё и перезаразят насильно ....
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08.09.2020 11:18 Ответить
"Старт массовой вакцинации от коронавируса в России намечен на октябрь 2020 года. Одновременно с вакцинацией будет проходить третья фаза клинических исследований вакцины"
Сюр!!!
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08.09.2020 11:21 Ответить
Как бы и так население раши стадо баранов,почему бы ещё не побыть подопытными кроликами?
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08.09.2020 11:25 Ответить
якщо статистика смертності в рашці і країнах-учасниках "добровільної" програми тестування покращиться (а вона покращиться )-значить тестування були успішними і вакцина ЧУДОВА...
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08.09.2020 12:54 Ответить
Я когда горчицу покупаю,и то всегда внимательно проверяю,что бы не оказалась из лаптестана,а тут вакцина!Да никогда в жизни,не верю!
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08.09.2020 11:23 Ответить
Купляй французьку, очі самі заплачуть.
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08.09.2020 11:26 Ответить
Американці винайшли вакцину яку не треба колоти. На паличку з ватою і просто в ніс засунути як для тесту, повертіти і все.
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08.09.2020 11:24 Ответить
Такую же новосибирский "Вектор" обещает.
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08.09.2020 11:25 Ответить
Обіцяти не означає женитись.
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08.09.2020 11:27 Ответить
С одной стороны, эту вакцину Рашка разрабатывала еще три года назад.
С другой стороны, на Рашке сколько денег и времени не дай, все равно разработают дерьмо.
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08.09.2020 11:26 Ответить
Теперь нужно, уже имеющуюся сеть автоматов по продаже бояры, перенастроить на вакцинацию.
У РФ заявляють про запуск першої партії вакцини проти COVID-19 у цивільний обіг - Цензор.НЕТ 6842
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08.09.2020 11:41 Ответить
Готовы предоставить закарпатский лес для ГРОБОВ!
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08.09.2020 11:56 Ответить
Стекломой - 5.
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08.09.2020 12:03 Ответить
Бета тест!!!
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08.09.2020 12:09 Ответить
"у цивільний обіг" подібну вакцину можливо запускати при певних умовах без третього етапу клінічних випробувань лише тоді коли

ВАКЦИНА РОЗРОБЛЯЛАСЬ ОДНОЧАСНО З РОЗРОБКОЮ БОЙОВОГО ВІРУСУ...

----
* чому раша пішла на стільки смертей власних громадян ?
-А коли раша рахувалась з кількістю власних жертв ?
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08.09.2020 12:22 Ответить
ниче, бабы ещё нарожают...
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08.09.2020 12:23 Ответить
Первая очередь вакцинации - пенсионеры..... Потом безработные и инвалиды......
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08.09.2020 12:40 Ответить
Я ДУЖЕ надіюся що наш Янелох не приказав закупити цю вакцину.
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08.09.2020 12:40 Ответить
перші замовили Білорусь,Венесуела,Сирія,Зімбабве ,,ЦАР,Кндр і КИтай(невелику партію із вродженої "цікавості" для можливого копіювання)
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08.09.2020 12:51 Ответить
Российская вакцина от коронавируса может вызвать ВИЧ - ученые

Вирусологи и медики тщательно изучили принцип действия зарегистрированной на РФ путинской вакцины, а также ее китайского аналога (CanSino Biologics).

Результат их ошеломил: Основанные на геноме вируса-помощника Ad5 вещества могут сделать получившего вакцину человека более уязвимым к СПИДу (ВИЧ), что в свою очередь грозит повлечь за собой вспышку СПИДа, сообщают немецкие https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/experten-schlagen-alarm-putins-corona-impfung-*******-hiv-beguenstigen-72678326.bild.html СМИ .
В ходе исследования вакцины против ВИЧ на основе аденовируса 5-го типа Ad5 в 2004 году люди с уже имеющимся иммунитетом к Ad5 были более, а не менее подвержены заражению ВИЧ. Правда, риск ослабления иммунитета при получении других вакцин на основе Ad5 еще недостаточно изучен.
«Я бы проявил беспокойство в контексте применения этих вакцин в стране или в группах населения, где есть риск инфицирования ВИЧ», - сказал тем не менее заместитель руководителя американской организации Covid-19 Prevention Trials Network Ларри Кори (Larry Corey) агентству Reuters.
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08.09.2020 14:13 Ответить


УДАРИМ СПИДОМ ПО КОВИДУ !!!
Спутник 5
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08.09.2020 14:14 Ответить
Да хоть дустом роисян лечите...
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08.09.2020 14:14 Ответить
У РФ заявляють про запуск першої партії вакцини проти COVID-19 у цивільний обіг - Цензор.НЕТ 6560
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08.09.2020 15:09 Ответить
вакцинация будет производиться многоразовыми шприцами....)
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08.09.2020 15:10 Ответить
Вакцину назвали "Старичок".
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08.09.2020 16:44 Ответить
 
 