Лерос прибыл на допрос в ГБР: "Репрессивного станка Зеленского и Ермака не боюсь"

Изгнанный из фракции "Слуга народа" народный депутат Гео Лерос пришел на допрос в Государственное бюро расследований.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", Лерос перед допросом в ГБР сообщил журналистам, что не пользуется услугами охраны.

"Я не пользуюсь никакой охраной, ни частной, ни государственной. Я не боюсь ни президента, ни Ермака, ни их репрессивного станка, который они включили… Поэтому если со мной или с моей семьей что-то произойдет, за это будет нести ответственность персонально Владимир Зеленский", - сказал депутат.

На своей странице в соцсети фейсбук Лерос утверждает, что все дела против него сфабрикованы.

Парламентарий также сообщил, что в понедельник "силовики" пытались незаконным способом получить записи с камер видеонаблюдения одного из кафе, в котором он был.

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Напомним, 1 сентября с трибуны ВР нардеп "Слуги народа" Гео Лерос обвинил президента Владимира Зеленского в том, что тот "сдал Украину в аренду олигархам" и "заразил страну микробами лжи".

После этого он сообщил, что глава фракции СН Давид Арахамия по просьбе президента Владимира Зеленского дал указание собирать подписи за то, чтобы исключить Лероса из фракции.

Вечером 1 сентября Лероса исключили из фракции "Слуги народа" по результатам сбора подписей.

2 сентября президент Украины Владимир Зеленский, комментируя исключение Лероса из фракции "СН", заявил: "У меня нет никакой реакции на взяточников и предателей этой страны".

4 сентября Лероса вызвали на допрос в ГБР.