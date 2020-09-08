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допрос (1369) ГБР (2814) Лерос Гео (378)

Лерос прибыл на допрос в ГБР: "Репрессивного станка Зеленского и Ермака не боюсь"

Лерос прибыл на допрос в ГБР:

Изгнанный из фракции "Слуга народа" народный депутат Гео Лерос пришел на допрос в Государственное бюро расследований.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", Лерос перед допросом в ГБР сообщил журналистам, что не пользуется услугами охраны.

"Я не пользуюсь никакой охраной, ни частной, ни государственной. Я не боюсь ни президента, ни Ермака, ни их репрессивного станка, который они включили… Поэтому если со мной или с моей семьей что-то произойдет, за это будет нести ответственность персонально Владимир Зеленский", - сказал депутат.

На своей странице в соцсети фейсбук Лерос утверждает, что все дела против него сфабрикованы.

Парламентарий также сообщил, что в понедельник "силовики" пытались незаконным способом получить записи с камер видеонаблюдения одного из кафе, в котором он был.

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Напомним, 1 сентября с трибуны ВР нардеп "Слуги народа" Гео Лерос обвинил президента Владимира Зеленского в том, что тот "сдал Украину в аренду олигархам" и "заразил страну микробами лжи".

После этого он сообщил, что глава фракции СН Давид Арахамия по просьбе президента Владимира Зеленского дал указание собирать подписи за то, чтобы исключить Лероса из фракции.

Вечером 1 сентября Лероса исключили из фракции "Слуги народа" по результатам сбора подписей.

2 сентября президент Украины Владимир Зеленский, комментируя исключение Лероса из фракции "СН", заявил: "У меня нет никакой реакции на взяточников и предателей этой страны".

4 сентября Лероса вызвали на допрос в ГБР.

Лерос прибыл на допрос в ГБР: Репрессивного станка Зеленского и Ермака не боюсь 01
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Топ комментарии
+9
Лерос обозвал Зеленского брехуном и клоуном,поэтому и выгнали за разглашение государственной тайны.))
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08.09.2020 11:57
+5
о боже - а себя ,ты таки вообще, за кого тогда воспринимаешь ?))
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08.09.2020 11:45
+3
Он художник и как многие творческие люди использует псевдоним.
Ведь, например, и певица Тина Кароль, как и многие другие певцы, имеет другие имя и фамилию, и многие писатели писали и пишут под псевдонимами.
Ну так у них заведено, прагматикам этого не понять.
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08.09.2020 11:55
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Лерос прибыл на допрос к станку в ГБР: "Репрессивного станка Зеленского и Ермака не боюсь"
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08.09.2020 11:29 Ответить
Да здравствует самый гуманный (и не зависимый) украинский суд в мире !!!
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08.09.2020 11:30 Ответить
чтобы в Украине жилось хорошо всем окромя "рабов Египта" вводим в действие- Лозунг "Египтяне! кажется у вас шото убегло пару тысяч лет тому назад- Ваши Рабы- получите и распишитесь"...!!!!!!
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08.09.2020 11:41 Ответить
алоизович недоработал....
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08.09.2020 11:51 Ответить
печалька тому советские боршевики так спешили закончить войну и повалить Германию шо бы хоть шо то осталось от гнилого народца заключившего ВЕЧНЫЙ ДОГОВОР С ДЬЯВОЛОМ....и чтобы было чем и кем то махать в ООН типа ну дайте им тот Араюль у пустыне с Палестиной...достали ля ля за тысячелетия... а скажу такую вещь ЗНАКОВУЮ КОТОРУЮ ПОЧЕМУ ТО СТАРАЮТСЯ НЕ ЗАМЕЧАТЬ и которая показала Зачем Евреи объявили Библию запретной книгой и написали от фонаря Талмуд и Тору отличную от правды.. если перечитайте Библию... а ее можно добавить строчкой- книга о злоключениях евреев и тех кто обманул Бога.... так вот почему 53 года Бог гонял евреев по пустыне.. которым помог сбежать из Рабства в Египте..и они евреи не дошли и не увидели землю обетованную да потому что они евреи неоднократно нарушали Договор с Богом и он психанув сказал что ЭТИ ушедшие будут по пустыне ходить столько сколько им суждено, но ни один из них не увидит ту Землю- что я им нарек.. и так и случилось многие просто умерли а многих потом Бог попустил в войну меж собою и также многие были взяты в Рабство в нынешний Иран...
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08.09.2020 12:00 Ответить
народ хабиру, это изгнанные из городов, сбившиеся в племена, убийцы, мошенники, воры, проститутки, беглые рабы...., который блуждая по миру и размножаясь, превратились в нацию, со своими порядками и традициями, универсальным набором генетических характеристик, позволяющим тысячи лет сидеть на теле государства где проживают, и сосать ресурсы.
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08.09.2020 13:29 Ответить
Прыщик мнит себя чирьём.
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08.09.2020 11:33 Ответить
о боже - а себя ,ты таки вообще, за кого тогда воспринимаешь ?))
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08.09.2020 11:45 Ответить
Артем не ображайте зелю, він же янєлох, може й образитись.
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08.09.2020 12:37 Ответить
шо тут казати....... .
або чекати наступні чотири роки, обтікати шмарклями і мовчки смердіти завдячуючи цій владі , або шось робити.
і чомусь складається враження що саме при цій владі рік тянеться на три роки.
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08.09.2020 11:35 Ответить
Георг Багратович Курехян от кого прячишься? Чи так, творческий псевдоним?
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08.09.2020 11:38 Ответить
Он художник и как многие творческие люди использует псевдоним.
Ведь, например, и певица Тина Кароль, как и многие другие певцы, имеет другие имя и фамилию, и многие писатели писали и пишут под псевдонимами.
Ну так у них заведено, прагматикам этого не понять.
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08.09.2020 11:55 Ответить
Он политик и стесняется своего папы.....
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08.09.2020 12:01 Ответить
Лерос обозвал Зеленского брехуном и клоуном,поэтому и выгнали за разглашение государственной тайны.))
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08.09.2020 11:57 Ответить
Общеизвестный факт по природе своей перестает быть гостайной)
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08.09.2020 12:08 Ответить
А мог бы обозвать и зелёным червяком.
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08.09.2020 15:08 Ответить
да кому ты нужен.
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08.09.2020 21:40 Ответить
 
 