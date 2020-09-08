Заболеваемость COVID-19 в Украине за месяц выросла почти вдвое, уровень госпитализации - на 60%, - Нацслужба здоровья
В Украине уровень заболеваемости COVID-19 в августе вырос почти вдвое по сравнению с июлем. Также в прошлом месяце были госпитализированы 34% больных, у которых обнаружен коронавирус.
Об этом во время брифинга проинформировала директор департамента коммуникаций Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Татьяна Бойко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Общий уровень заболеваемости COVID-19 в августе вырос почти в два раза по сравнению с июлем. В августе заболели 53 тысячи человек, в то время как в июле - 28 тысяч. В августе по сравнению с июлем и на 60% увеличилось количество госпитализированных пациентов с коронавирусной болезнью", - сказала Бойко.
Однако, по ее словам, доля госпитализированных пациентов от общего количества больных уменьшилась в августе на 5%, если в июле были госпитализированы 39% больных пациентов, то в августе - 34%. Доля пациентов, нуждающихся в помощи в условиях интенсивной терапии, остается стабильной и составляет около 16-17%. "Самая большая загруженность коек для пациентов с COVID-19 (в августе. - Ред.) была в больницах Одесской, Закарпатской и Львовской областей", - добавила Бойко.
По ее словам, в целом за апрель-август в медучреждения были госпитализированы 48 тысяч пациентов с коронавирусной болезнью, из них около 17% получили медицинскую помощь в условиях интенсивной терапии.
Кроме того, Бойко подчеркнула, что лечение пациентов с коронавирусной болезнью в медучреждениях в стационарных условиях является бесплатным для пациентов.
Она рассказала, что НСЗУ выплатила почти 3,5 млрд гривень медицинским учреждениям за оказание помощи пациентам с COVID-19 и с подозрением на него в апреле-июле этого года.
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але за однієї умови...У випадку будь-якої степені важкості протікання пневмонії в результаті зараження Ковід -2019 ВІН ПИСЬМОВО ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД ГОСПІТАЛІЗАЦІЇ...
"Что такое эпидемия
Так называют стремительное распространение какой-либо болезни на определенной территории или в группе людей. При этом заболевших должно быть сильно больше, чем обычно регистрируется в этом регионе или социуме. Эту цифру еще называют эпидемическим порогом - к примеру, если порог 5% жителей страны или области, то все, что свыше, уже перерастает в эпидемию. Порог может отличаться в зависимости от болезни или местности. Например, планка по гриппу и ОРВИ обычно довольно высока - около 20%. То есть если в регионе более 20% случаев от общего числа заболевших приходится на грипп или ОРВИ, то можно говорить об эпидемии."
"Пандеми́я (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA греч. πανδημία «весь народ») - необычайно сильная эпидемия, распространившаяся на территории стран, континентов; высшая степень развития эпидемического процесса."
"В Украине за сутки 2 411 новых случаев COVID-19 и рекордные 57 летальных случаев. Всего с начала эпидемии заболели 140 479 человек" (выздоровели, умерли и те которые сейчас болеют) - это равно 0,33%.
1. Обслуживание государственного долга 2,609 млрд. гривен
2. Фонда помощи по безработице 1 млрд гривен
3. Выплата помощи на детей 500 млн.
Вирус в Украине слабеет, или самые слабые уже переболели.
Смертність від Ковід падає..
на початках в Ухані,В Ломбардії була більше 10 відсотків...
Зараз менш е3% в середньому у світі і буде до закінчення епідемії(масового запровадження ефективних вакцин-кількох на різні штами) падати до 1-го,що ,втім,складе все одно величину більшу в 10 разів ніж від сезонного грипу...
Кажется, что падает, виновата проститутка статистика. В начале делали только тяжелым, потом с признаками болезни, теперь всем подряд.
В нашем доме филиал банка. Директор за счет предприятия сделал всем работникам. Симптомов ни у кого небыло, но у 4-х человек подтвердили вирус.
Хтось враховує випадки БЕЗСИМПТОМНОГО ГРИПУ ЧИ ГЕРПЕСУ ?
відгрипу смертність 0,1,від ковіду - 2,7....
Денис Шмыгаль вчера подписал постановление, которое позволяет CROWN AGENTS LIMITED и UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME осуществлять закупки медицинских препаратов в обход публичных тендеров
Идею отдать закупку лекарств на аутсорс - ключевое достижение соросят в рамках медицинской реформы.
Международные организации на свое усмотрение проводят все процедуры и не обязаны отчитываться об использовании средств. Зачем?
Они ж ведь честные и прозрачные
Вот только в прошлом году в Министерстве здравоохранения был проведен аудит, в ходе которого выявили задолженность международных закупочных организаций по поставкам лекарств, закупленных ими за средства государственного бюджета, на сумму 5,3 млрд грн
В апреле заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова https://interfax.com.ua/news/pharmacy/657070.html сообщила (), что в ведомстве будут разбираться с потерянными деньгами.
В ответ соросята запустили кампанию против министра Степанова, задействовав все возможные рычаги, вплоть до управляемого ими НАБУ
Что в итоге?
Шмыгаль разрешает международным организациям продолжать закупать лекарства.
Впрочем, не удивительно, ведь https://t.me/sorosata/356 сохраниние реформы Супрун - одно из условий получения кредита МВ Ф ()
Рост числа случаев заражения коронавирусом был зафиксирован в 22 из 50 штатов США, показал анализ Рейтер во время длинных выходных по случаю Дня труда. В то же время вспышки усиливаются в Индии и Великобритании.
Фьючерсы на нефть марки Brent к 14:50 МСК упали на 4,38% до $40,17 за баррель. Фьючерсы на https://ru.investing.com/commodities/crude-oil WTI сбавили 6,89% до $37,03 за баррель.