Встреча советников лидеров стран Нормандского формата должна состояться 11 сентября, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что встреча советников глав государств "Нормандской четверки" ожидается 11 сентября.
"У нас должно быть заседание советников "Нормандского формата" 11 сентября. Ожидаем там определенных предложений и решений", - сказал он на брифинге во вторник во время рабочей поездки в Сумскую область, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
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Вот оно что, Карл. Тоесть ожидаем от переговоров новых домашних заданий и предложений от *****? А я думал что мы ездим на переговоры решать наши проблемы а не проблемы кремля.
1 - Начну с рейтинга партий, готовых участвовать в местных выборах. Время опроса: 1-3 сентября. Метод: случайная выборка мобильных телефонов равномерно по всем областям страны. Количество респондентов:1890.
* Слуга народа - 22,9%;
* Евросолидарность - 18,3%;
* ОПЗЖ - 18,1%;
* Батькивщинв - 9,6%;
* "Свобода", Шарий, Ляшко, Смешко - в пределах 3%;
* Около 18% разбросаны по партиям, которые 3% минус.
Эти рейтинги есть и в ОПУ, поэтому на прошлой неделе Подоляку и Тимошенко (отвечают за СМИ и PR) дана команда всеми способами отождествлять в публичном пространстве ЕС и ОПЗЖ. В частности, по всем ТГ-каналам, выкупленным ОПУ, разносится тезис, что действия ДНР/России по срыву перемирия носят провокационный характер, успехи Зе по урегулированию конфликта на Донбассе не нравятся Кремлю, который перед местными выборами в Украине решил сыграть на стороне ОПЗЖ и ЕС.
2 - В русле предыдущего пункта идут спущенные с Банковой директивы держать подвешенным вопрос персональных претензий к Порошенко со стороны "общественности", в частности, РВУ - междусобойчика, забитого кремлёвскими сексотами. Но здесь работает эффект бумеранга: "Колумбет энд компани" уже вторые сутки принимают в комментариях со всех сторон, а десятки настоящих ветеранов дистанцировались от этой хрени. Скоро единственной головной болью РВУ станет дилема: какие шарики нести в своей колонне из 13 человек - зелёные или красные.
3 - По срыву "перемирия".
Никакого перемирия не было. Ситуация на Донбассе - управляемый из Москвы процесс. Просто путин дал зермаку аванс длиной в 40 дней, показав, что может держать в узде своих марионеток. Цена аванса: начало прямых переговором с ОРДЛО. Зе условия принял и с этой целью закинул в ТКГ Фокина. Но Пу этого мало, и по кналам с/с он дал понять, что, если наш генералиссимус не отдаст ему должок в ближайшие недели, напряжённость на фронте будет нарастать, достигнув своего апогея в тютельку перед местными выборами.
Спойлер. В ближайшее время на Г+Г и медведчуковских каналах: "Мы вынуждены идти в русле Минских договорённостей, который подписал Порошенко (на этом основной ацент!), поэтому для сохранения человеческих жизней нужно начать диалог с Донбассом - там тоже наши люди."
Никакие "наши люди" к переговорам не допущены, а диалог с террористами преступен. И моя позиция в этом вопросе совпадает с позицией Голды Меир: "Мы хотим жить. Наши соседи хотят видеть нас мертвыми. Это не оставляет пространства для компромисса."
4 - Одной строкой:
* Зеленский сегодня посетит сразу две области - Сумскую и Житомирскую. -
Прибежали в избу дети:
Бать, прости, нам очень жаль...
Вместо Пороха приедет
К нам зелёная лошарь
* Кипр расследует законность выдачи паспортов Коломойскому. -
Беню считают жуликом почти во всех странах. И только в Украине он почётный д`Артаньян и владелец президента. Понавыбирали.
* СМИ: в Киеве сотрудник СБУ крышевал путан. -
И чё? У нас глава СБУ крышует клоунов. Чем путаны хуже?
* Украинского посла вернули в Минск. -
Вот и всё, Джерри, вот и всё... Тот случай, когда яйца не стальные, а дешёвая подделка фаберже с Привоза.
* Участвовать в учениях РФ "Кавказ-2020" отказались две страны из шести - Индия и Азербайджан. -
Отказались на следующий день после того, как вблизи Кавказа покружила ударная группа американских самолётов, способных нести ЯО. Совпадение? Не думаю...
* Саудовская Аравия обвалила цены на нефть, а евро превысил 90 рублей после заявления Германии по СП-2. -
Много ходов очка. Как европейцы живут с такой нестабильной валютой?)
* Навальный вышел из комы. -
Навальный вышел, а Россия по-прежнему на искусственной вентиляции мозгов. Только там мог родиться эвфемизм: "убивать его было не выгодно".
* Саакашвили согласился стать премьером Грузии. Но не на полный срок. -
Карлсон отсидит полный срок, только если его посадить. А пока полёты по крышам продолжаются, и он займёт любой пост, где готовы слушать его бе-бе-бе.
* В Крыму вводят третий этап ограничений подачи воды. -
Да хоть седьмой. Камни с неба плавно превращаются в камни в почках.
* В Беларуси из-за протестов стали заканчиваться деньги - за 2 недели потрачено 15% золотовалютных резервов. -
Не проблема. Российские пенсионеры помогут - им не впервой.
5 - Антирекорд летальных случаев: от covid в понедельник умерли 57 украинцев.
Плохо. Но дам совет. Специалистами Берлинского университета им. Гумбольдта установлено, что больше шансов противостоять коронавирусу у тех, в чьем меню кисломолочные продукты и квашеная капуста - они содействуют нормализации липидного и углеводного обмена. Берегите себя, родных и нервы.
Кстати, о нервах. Здесь капуста не поможет, и если вы спорите с идиотом, то, вероятно, это же самое делает и он. На самом деле, некоторые разговоры я называю "не стоило вытащенных наушников".
Всех Наташ с Днём ангела!
Шануймося, бандерівці, та робимо своє!
Helgi Sharp
что постреливают несистемно и провокационно...и ваще хаотично ????