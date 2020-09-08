Встреча советников лидеров стран Нормандского формата должна состояться 11 сентября, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что встреча советников глав государств "Нормандской четверки" ожидается 11 сентября.

"У нас должно быть заседание советников "Нормандского формата" 11 сентября. Ожидаем там определенных предложений и решений", - сказал он на брифинге во вторник во время рабочей поездки в Сумскую область, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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