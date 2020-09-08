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армия РФ (18030) Беларусь (7767) россия (93003) Сербия (365) военные учения (3434)

В ближайшие дни в Беларусь прибудут российские и сербские военные для участия в антитеррористических учениях

В ближайшие дни в Беларусь прибудут российские и сербские военные для участия в антитеррористических учениях

На полигоне Брестский 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады пройдет ежегодное многонациональное белорусско-российско-сербское тактическое учение "Славянское братство - 2020" под руководством командующего силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА, такая информация размещена в Telegram-канале Министерства обороны Беларуси.

Подразделения вооруженных сил Беларуси, России и Сербии составят во время учения многонациональную тактическую группу. Военнослужащие отработают совместные действия подразделений при выполнении задач по борьбе с терроризмом.

Учения "Славянское братство" проводятся ежегодно в странах-участницах. В минувшем году маневры проходили в Сербии. В этот раз прибытие участников учений в Беларусь запланировано с 10 по 15 сентября.

Отметим, что 2 сентября начальники Генеральных штабов вооруженных сил РФ и Беларуси Валерий Герасимов и Александр Вольфович провели телефонные переговоры.

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Стороны обсудили текущее состояние двустороннего военного сотрудничества, в том числе подготовку к совместному белорусско-российско-сербскому учению "Славянское братство – 2020", которое пройдет на территории Беларуси, и стратегическому командно-штабному учению "Кавказ – 2020" (пройдет на территории РФ).
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Топ комментарии
+18
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08.09.2020 12:12
+13
Серби такі ж нелюди, як і московити, показали свою звірину сутність в Боснії, весь світ здригнувся.
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08.09.2020 12:23
+11
А деж браццкіе дісантнікі з Зімбабве ??)
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08.09.2020 12:16
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08.09.2020 12:12 Ответить
А больше и не надо.
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08.09.2020 12:14 Ответить
а ЗИМБАБВЕ?
В ближайшие дни в Беларусь прибудут российские и сербские военные для участия в антитеррористических учениях - Цензор.НЕТ 528
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08.09.2020 12:20 Ответить
У Зимбабве нет десантных войск.
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08.09.2020 12:21 Ответить
Людожер напевно.
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08.09.2020 12:22 Ответить
Настоящих буйных мало - Вот и нету вожаков.
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08.09.2020 12:32 Ответить
нєправда! на всєх парах мчіцца на помащь Таргану Паравоз Кім Чєн Ына!
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08.09.2020 12:15 Ответить
Шах!...и мат...
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08.09.2020 12:13 Ответить
Эти же террористы, только в Украине уже седьмой год как проводят так называемые ,,учения,, !
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08.09.2020 12:27 Ответить
Та-ти-шо! Ти просто "капітан очевидність"!
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08.09.2020 12:30 Ответить
И останутся на ПМЖ..
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08.09.2020 12:13 Ответить
сербы сябров будут учить
как надо лукавого бацку любить?
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08.09.2020 12:15 Ответить
Серби такі ж нелюди, як і московити, показали свою звірину сутність в Боснії, весь світ здригнувся.
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08.09.2020 12:23 Ответить
то був перший вдалий кацапський експеримент гібридної війни, умови були ідеальними.
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08.09.2020 12:28 Ответить
Та вони свого часу і в Хорватії не слабо так відзначилися.
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08.09.2020 12:42 Ответить
а потом им как дали ногой под зад, драпали так шо теряли тапки.
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08.09.2020 14:57 Ответить
А деж браццкіе дісантнікі з Зімбабве ??)
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08.09.2020 12:16 Ответить
Обратно они, конечно-же, уже не уедут. Ну, разве что сербы...
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08.09.2020 12:17 Ответить
И разумеется выехать обратно они забудут
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08.09.2020 12:17 Ответить
Вот и доходились беларусы с цветами да шариками...
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08.09.2020 12:18 Ответить
А ти їм що, ешелон зброї туди переправив?
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08.09.2020 12:22 Ответить
В Украине эта шайка уже седьмой год как проводят ,,учения,, !
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08.09.2020 12:18 Ответить
совпадение??? не думаю
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08.09.2020 12:20 Ответить
Ясно. Кавказ 2020 и теперь вот это. Можно ожидать нападения с севера. И не только.
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08.09.2020 12:20 Ответить
Vojeni poligon zdelajet samozvanec iz Belorus.Ecio Hezbolah nado priglosit i drugix teroristov
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08.09.2020 12:22 Ответить
Да уж, наслышаны о всяких "Славянских братствах" на Донбассе. Похоже, наступает п----ц беларуским протестам. Жаль.
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08.09.2020 12:22 Ответить
А вот это уже плохой признак.
Значит могут появиться реальные ихтамнеты, а не выдуманные "питерские титушки" или "рязанские ОМОНы".
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08.09.2020 12:23 Ответить
Будет "сребреница", как сказало х@йло.
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08.09.2020 12:27 Ответить
Тихановская решительно потребует немедленно их вывести - только и делов!
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08.09.2020 12:27 Ответить
Как раз вовремя!
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08.09.2020 12:31 Ответить
Початок аншлюсу???
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08.09.2020 12:32 Ответить
Все хорошо. Но...Россияне такие славяне, как украинцы - тюрки... Московия украла для себя все, включая этническую принадлежность к европейским славянам! Мокша е ерь на самом деле не была и не могла быть славянами. Но московиты с неослабряемым энтузиазмом жонглирують этим термином, а дураки верят...
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08.09.2020 12:34 Ответить
ежегодное многонациональное белорусско-российско-сербское тактическое учение "Славянское братство А сербам оно на...? с сябрами себя перепутали?
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08.09.2020 12:35 Ответить
лат. servus - слуга
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08.09.2020 12:48 Ответить
Москаляку на гілляку, србе на врбе.
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08.09.2020 12:38 Ответить
Все - сербам не светит войти в ЕС. Сами себе и подгадят дружбой с ***** и лукой
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08.09.2020 12:42 Ответить
сербы у себя на уме, они с НАТО проводят учений больше и по масштабам и по количеству, чем со всякими кацапами
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08.09.2020 13:37 Ответить
и хорошо. Это такая великодержавная вата как и их мышебратья.
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08.09.2020 14:23 Ответить
Вейшнория, держись там, у такарана нет рожка в магазине.
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08.09.2020 12:42 Ответить
Таракан без магазина долго не живет...
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08.09.2020 12:49 Ответить
Говнобратушки в сборе.
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08.09.2020 13:26 Ответить
сербы еще то зверье...
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08.09.2020 13:49 Ответить
Встречайте "братьев".
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08.09.2020 13:52 Ответить
Помнится один персонаж тут песни пел, что Сербия никакая не ватная сестрица Роиси.
И совсем не мечтает собрать вокруг себя снова Югославию, как Роися СССР, а вовсе даже наоборот.
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08.09.2020 14:10 Ответить
мечтать то она может.
Я вот например мечтаю овладеть Натахой Королевской, но кто ж мне даст?
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08.09.2020 14:25 Ответить
Да не дай Бог...
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08.09.2020 16:54 Ответить
Не бывать Сербии в ЕС.
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08.09.2020 14:13 Ответить
Лукашеску забыл пригласить северную корею , а так вся фашистовская мразь в сборе .
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08.09.2020 22:53 Ответить
 
 