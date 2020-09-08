В ближайшие дни в Беларусь прибудут российские и сербские военные для участия в антитеррористических учениях

На полигоне Брестский 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады пройдет ежегодное многонациональное белорусско-российско-сербское тактическое учение "Славянское братство - 2020" под руководством командующего силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА, такая информация размещена в Telegram-канале Министерства обороны Беларуси.

Подразделения вооруженных сил Беларуси, России и Сербии составят во время учения многонациональную тактическую группу. Военнослужащие отработают совместные действия подразделений при выполнении задач по борьбе с терроризмом.

Учения "Славянское братство" проводятся ежегодно в странах-участницах. В минувшем году маневры проходили в Сербии. В этот раз прибытие участников учений в Беларусь запланировано с 10 по 15 сентября.

Отметим, что 2 сентября начальники Генеральных штабов вооруженных сил РФ и Беларуси Валерий Герасимов и Александр Вольфович провели телефонные переговоры.

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Стороны обсудили текущее состояние двустороннего военного сотрудничества, в том числе подготовку к совместному белорусско-российско-сербскому учению "Славянское братство – 2020", которое пройдет на территории Беларуси, и стратегическому командно-штабному учению "Кавказ – 2020" (пройдет на территории РФ).