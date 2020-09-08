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пенсия (2143) Донбасс (26950) переселенцы (528) Резников (1168)

Полмиллиона "внутренне перемещенных лиц" живут в ОРДЛО и их интересует только украинская пенсия, - Резников

Полмиллиона

Часть украинцев со статусом "внутренне перемещенное лицо" живут на неподконтрольной части Донбасса, получая пенсии от украинского правительства.

Об этом вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил в интервью "Фактам", передает Цензор.НЕТ.

"Я хотел бы подчеркнуть, что не все из этих полутора миллионов внутренне перемещенных лиц (к сожалению, так их называет закон, но мы всегда между собой искренне говорим – "вынужденно перемещенные", ведь люди были вынуждены бежать от этой войны) на самом деле являются перемещенными. Точно знаю, что около полумиллиона, давайте смотреть правде в глаза, живут по сей день на неподконтрольных территориях. В основном это пенсионеры", - сказал он.

Вице-премьер подчеркнул, что "ни в коем случае" не осуждает их.

"Понимаю, что им негде здесь жить, что кто-то никогда не бросит свой дом, свой огород, политый потом, своих родственников. Мои друзья, ваши коллеги из Донецка и Луганска, говорят о мамах и бабушках: "Она никогда не переедет". Так что эта категория на самом деле не является ВПЛ. Юридически – да, практически же – нет. Мы закрываем на это глаза", - объяснил Резников.

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По его словам, он согласен, что "государство должно платить пенсию всем своим пенсионерам, где бы они ни были".

"Это абсолютно нормальный подход. Но я сейчас вынужден исходить из данностей, которые есть, и вынужден их приоритезировать. Так вот, из полутора миллионов подшефных нашего министерства 500 тыс. живут в ОРДЛО и их интересует только пенсия", - отметил Резников.
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Топ комментарии
+37
Пол миллиона колорадов живут на наши деньги притом пенсии у них далеко не такие мизерные как по Украине. При етом машут кацапскими триколорами и поливают нас огнем и дерьмом.
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08.09.2020 12:20
+22
Все правильно? Правильно было бы если бы в Украине пенсия была накопительная. Тогда да, все правильно. Но, к сожалению у нас до сих пор совдеповская, долбанная солидарная. И заработанную пенсию оплачивает пенсионнный фонд, который пополняется из местных бюджетов. Так вот. Питань не було б если бы лугандония платила в этот фонд, а то получается, что они любят *****, а пенсию платит хунта?
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08.09.2020 12:37
+21
Ну не ползаем на коленьях, и армия сейчас слава Богу не та, что была в 2014-м. А вот перестать кормить кацапсячую вату с паспортом Украины это пожалуй нужно было сделать давно.
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08.09.2020 12:44
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Потому-то и нам, пенсам подконтрольных территорий, пенсию не повышают. За наш счет выплачивается пенсия этим сепарским гандонам.
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08.09.2020 14:18 Ответить
Если быть точнее то 9 из 10 там живут. Пенсию это ладно. Но ведь практически каждому платят помимо пенсии еще и социальные выплаты так сказать "переселенческие" на оплату арендуемого жилья. которое они конечно же не снимают. Это еще +1300 или 1500 гривен каждому липовому переселенцу. А почему закрывают глаза - так потому что тырят на этом миллионы тоже
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08.09.2020 14:31 Ответить
Необходимо хотя бы лишить гражданства обладателей паспорта рф
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08.09.2020 14:31 Ответить
А это обязательно нужно сделать,ведь приняли гражданство РФ добровольно!
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08.09.2020 14:52 Ответить
А вони потім через "вовчий суд" будуть доказувати, що їх примусили - "не винувата я, він сам прийшов".
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08.09.2020 15:25 Ответить
вместо пенсий донбаситам выдавать облигации на укрепление армии с погашением через 25 лет, люди это одобрят,они ж любят сталина.,он так делал
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08.09.2020 15:25 Ответить
Ось так отримують дві пенсії і люто ненавидят Україну,то невже вони колись захочуть відмовитись від такої шари,а наші платники податків із за недолугості влади повині їх утримувати.
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08.09.2020 15:44 Ответить
Кому -то это очень выгодно!! И воруют наши чиновники на этом не один и не два миллиона гривен в месяц!! а за шесть лет это десятки миллиардов гривен!!
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08.09.2020 19:04 Ответить
всё верно.
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08.09.2020 21:38 Ответить
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