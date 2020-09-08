Полмиллиона "внутренне перемещенных лиц" живут в ОРДЛО и их интересует только украинская пенсия, - Резников

Часть украинцев со статусом "внутренне перемещенное лицо" живут на неподконтрольной части Донбасса, получая пенсии от украинского правительства.

Об этом вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил в интервью "Фактам", передает Цензор.НЕТ.



"Я хотел бы подчеркнуть, что не все из этих полутора миллионов внутренне перемещенных лиц (к сожалению, так их называет закон, но мы всегда между собой искренне говорим – "вынужденно перемещенные", ведь люди были вынуждены бежать от этой войны) на самом деле являются перемещенными. Точно знаю, что около полумиллиона, давайте смотреть правде в глаза, живут по сей день на неподконтрольных территориях. В основном это пенсионеры", - сказал он.



Вице-премьер подчеркнул, что "ни в коем случае" не осуждает их.



"Понимаю, что им негде здесь жить, что кто-то никогда не бросит свой дом, свой огород, политый потом, своих родственников. Мои друзья, ваши коллеги из Донецка и Луганска, говорят о мамах и бабушках: "Она никогда не переедет". Так что эта категория на самом деле не является ВПЛ. Юридически – да, практически же – нет. Мы закрываем на это глаза", - объяснил Резников.

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По его словам, он согласен, что "государство должно платить пенсию всем своим пенсионерам, где бы они ни были".



"Это абсолютно нормальный подход. Но я сейчас вынужден исходить из данностей, которые есть, и вынужден их приоритезировать. Так вот, из полутора миллионов подшефных нашего министерства 500 тыс. живут в ОРДЛО и их интересует только пенсия", - отметил Резников.