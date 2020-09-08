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образование (2194) школа (2994) язык (3550) нацменьшинства (231) Кулеба Дмитрий (2880)

Украина не планирует больше менять закон об образовании по требованию других стран, - Кулеба

Украина не планирует больше менять закон об образовании по требованию других стран, - Кулеба

Украина более не планирует менять закон об образовании, однако настроена имплементировать его таким образом, чтобы защищать как свои интересы, так и интересы других стран, в частности Румынии, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе визита в Бухарест.

"Как министр иностранных дел Украины я должен действовать в соответствии с действующим законодательством своего государства. Когда закон "Об образовании" был принят, Венецианская комиссия Совета Европы высказала ряд замечаний к нему. Украина внесла изменения в этот закон и выполнила рекомендации Венецианской комиссии. Мы не планируем больше менять этот закон, чтобы удовлетворять требования тех или иных стран. Но мы абсолютно настроены обеспечить имплементацию этого закона таким образом, чтобы интересы Украины и конкретно в этом случае интересы Румынии, были защищены", - сказал Кулеба на совместной с главой МИД Румынии пресс-конференции в Бухаресте во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Глава ведомства дал понять, что украинская сторона не заинтересована в ассимиляции румын в Украине, но настроена на улучшение их интеграции в украинское общество. "Я хочу еще раз подчеркнуть, что для меня румынское меньшинство в Украине является нашим достоянием. И потому мы будем работать таким образом, чтобы румыны в Украине оставались румынами, но при этом были украинцами, были интегрированы в наше общество", - добавил Кулеба.

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Глава МИД Украины также заверил что, "Украина настроена решать в духе взаимного уважения к национальным интересам Украины и Румынии все проблемные вопросы, включая такие чувствительные, как вопросы национальных меньшинств". "Мы уважаем позицию Бухареста относительно вопросов защиты прав национальных меньшинств. Я вижу, что Бухарест уважает позицию Киева в этом вопросе, и мы готовы вести диалог", - указал Кулеба.

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Топ комментарии
+8
Украина вообще не должна что менять по требованию других стран. Слово требовать пускай уберут из лексики по отношению к Украине.
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08.09.2020 12:33
+4
Як це ви наважились? Аж дивно.
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08.09.2020 12:31
+4
Когда наконец начнут интересы украинцев,находящихся за рубежом, отстаивать?начала Московия про русский язык права качать-сразу зеркально-права украинских меньшинств за рубежом:откройте украинские школы и т.д.Выполните-потом и мы по вашему примеру.А то кидаються по первому шелчку выполнять ,кто что прикажет.В каждой стране,чтоб иметь гражданство-нужно знать государственный язык,и в Московии,и Венгрии,Румынии,везде.В Польше наших полно,но все учат язык и не качают права.
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08.09.2020 12:57
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Правила форума Совет форумчан
Як це ви наважились? Аж дивно.
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08.09.2020 12:31 Ответить
Украина вообще не должна что менять по требованию других стран. Слово требовать пускай уберут из лексики по отношению к Украине.
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08.09.2020 12:33 Ответить
угорці чи кацапи коли стали кредиторами?
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09.09.2020 07:28 Ответить
кредитор, це якщо позичив. і Україна у них нічого не просить, тому гуляй лісом.
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09.09.2020 13:47 Ответить
какцапа, я тебе ще раз питаю, у них гроші Україна просила? ні, то пішов разом з трьома лярдами овоча. де ви такі тупі беретесь, риторичне запитання.
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09.09.2020 19:18 Ответить
все таки уже где-то прогнулись
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08.09.2020 12:34 Ответить
Румыния не часть Украины.
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08.09.2020 13:26 Ответить
закон об образовании по требованию других стран, - Кулеба/ Кулеба вторую неделю оправдывается за всех придурков кодлана Коломойского.
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08.09.2020 12:49 Ответить
Когда наконец начнут интересы украинцев,находящихся за рубежом, отстаивать?начала Московия про русский язык права качать-сразу зеркально-права украинских меньшинств за рубежом:откройте украинские школы и т.д.Выполните-потом и мы по вашему примеру.А то кидаються по первому шелчку выполнять ,кто что прикажет.В каждой стране,чтоб иметь гражданство-нужно знать государственный язык,и в Московии,и Венгрии,Румынии,везде.В Польше наших полно,но все учат язык и не качают права.
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08.09.2020 12:57 Ответить
В ДНР и ЛНР убрали из образования украинский язык, тебе это помогло? Ты лично из своего кармана платишь сепарам пенсии, а они на тебя хположили. А В Крыму украинский язык - государственный, но тебе от этого тоже ничего. Для информации тупым нацикам, в США вообще нет государственного языка.
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08.09.2020 13:46 Ответить
Во первых, мы с вами свиней не пасли,что вы мне тыкаете
Во вторых-во всех странах есть государственный,и для получения гражданства его нужно знать.И для работы,учебы.Попробуй в США не знать английский -ни работы,ни учебы,ни гражданства.Во всех странах бывшего ссср знают свой язык- молдавский,грузинский,армянский-только в Украине должны добиваться...В росии можно жить,не зная русский?или куча разных нацменьшинств требуют льгот для себя,чтоб не изучать русский в школах?
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08.09.2020 22:19 Ответить
И не собираюсь свиней пасти ни с тобой ни с кем то таким же необразованным и дремучем.
Читать для начала научись и потом в спор лезь.
«Органы государственной власти США никогда не принимали английский язык в качестве государственного или официального языка». Причем, несмотря на многочисленные попытки различных организаций сделать это. Например, в 1870 году некто Джон Адамс предлагал Континентальному Конгрессу Соединенных Штатов Америки принять английский язык в качестве государственного. Такое предложение получило вердикт «антидемократического и представляющего угрозу для свободы личности». Споры о том нужен ли английский в качестве единого государственного американского языка длятся в течение многих лет, но ответа на этот вопрос так и не было найдено. Несмотря на это, в 27 штатах (из 50-ти) английский принят в качестве официального языка.
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09.09.2020 20:29 Ответить
Я не вступала ни с кем в спор.Тут площадка для всех мнений.
Раз не можешь вести культурно,хамишь и оскорбляешь - ПОШЕЛ ВОН!
(Не говорю уже о том,что никак не можешь понять, о чем я пишу-знание английского в США необходимо)
Еще раз-хамам и быдлу-до свидания...
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09.09.2020 21:40 Ответить
Хм, сама написала что в мире нет страны без государственного языка, и сама обиделась когда советуют читать и учиться прежде чем бредятину нести. Сейчас сама уподобилась быдлу и с руганью продолжает нести бредятину, а последовать совету учиться и читать, не, мозг сопротивляется.
В Конституции США или любом федеральном законе нет даже намека на статус английского языка. Поэтому комментарии, что «все обязаны говорить на английском, потому что это Америка» признаются не только бессмысленными, но и опасными, так как толкают общество в объятия расизма. Об этом пишет CNN.
Многие многоязычные страны продвигают официальный язык, но Соединенные Штаты никогда не делали этого с английским. В США нет официального языка.
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09.09.2020 22:00 Ответить
Смысл пойми,а не цитируй цитаты.Без знания английского-ни гражданства, ни работы ,ни учебы.В Московии без знания русского-ни гражданства, ни работы,ни учебы.В Украине -знание украинского не обязательно.С этим борються "меньшинства"
Смысл дошел??????
И не хами мне,Я с тобой обращалась на "вы" и уважительно,даже после тыканья и оскорблений.Но ты не вняло и продолжило в том же духе.Оскорбилось,что на твоем уровне тебе ответили и послали.
"С руганью "-я не обращалась даже с такими как ты.Просто сказала на хамство-пошел вон
Ты не способно понять мысль человека и лезешь оскорблять,если показалось,что кто то не прав.
Не порти ветку своей грязью,иди на кацапские сайты,там такие же.
Отвечать мне не надо.Ты не способно к общению.
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10.09.2020 08:09 Ответить
Примитив плебея не воспринимает факты за факты, только собственные примитивные домыслы дополненные извечной мечтой свалить в США и поэтому оценивать жизнь в США только с точки зрения иммигранта, дадут или не дадут свалить с неньки гражданство. Плебей панически боится фактов потому, что не может оспаривать их не показывая свой примитивизм.

Любой человек, живущий в США, может говорить на любом языке, на своем родном языке, есть целые районы, в которых все на этом языке. Тот же Брайтон, где все на русском, где живут люди, которые вообще английского не знают, хотя они живут всю жизнь в США. Те же чайнатауны, джапэнтауны. В общем, есть отдельные районы, в которых живут люди определенной национальности или языковой группы, в которых все на этом языке, все - имеется в виду магазины, рестораны, там работают люди, которые говорят на этом языке, и можно там жить, даже не зная английского языка, в принципе.
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10.09.2020 09:12 Ответить
Не ясно сказали-ПОШЕЛ ВОН??????
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10.09.2020 10:53 Ответить
Ты даже не способно понять,за что тебя послали.Цитирует чьи то умные фразы,по прежднему хамит,обзывает...😂😂😂😂😂😂
Безнадежно...
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10.09.2020 11:24 Ответить
Не умеешь вежливо вести дискуссию ,хамишь,тыкаешь-ПОШЕЛ ВОН!!!!
Получишь в ответ то,что сам позволил в отношении других.
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10.09.2020 10:59 Ответить
По требованию других стран, кроме Румынии.
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08.09.2020 14:06 Ответить
Господа недовольные не ваше собачье дело как кого и чему научаем. Засуньте себе в жопу свой руцкий язык.
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08.09.2020 16:38 Ответить
 
 