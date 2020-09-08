Зеленский об обострении ситуации на Донбассе: Мы сразу отреагировали, но есть вещи не для СМИ. ВИДЕО
Реакция украинской стороны на обострение на Донбассе и нарушение режима прекращения огня была мгновенной, но есть некоторые вещи, которые не обсуждаются со СМИ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в ходе рабочего визита в Сумскую область заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Так, Зеленскому задали вопрос, почему он публично не отреагировал на обострение на Донбассе и потери с украинской стороны.
"Мы реагируем и сразу отреагировали. Есть некоторые вещи, которые мы не обсуждаем со средствами массовой информации. Потому что наша задача защищать не одного человека, а защищать 40 миллионов нашей независимой Украины", - заявил он.
Он заявил, что сохранять жизни украинцев - это самая сложная сейчас работа.
"Что касается режима "тишины"... 42 дня режим сохранялся до той провокации, которая забрала жизнь нашего бойца. Мы на уровне министров иностранных дел и не только связывались с РФ, которая должна держать эти договоренности, которые были на уровне ТКГ. В настоящее время много чего делается, и многое уже сделано. Будем делать все, чтобы сохранять режим "тишины", чтобы избежать большого количества как раненых, так и погибших", - добавил Зеленский.
Напомним, о полном прекращении огня на Донбассе, которое началось с полуночи 27 июля, стороны договорились на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске 22 июля.
6 сентября от выстрела снайпера наемников РФ под Крымским в Новоайдарском районе погиб военнослужащий ВСУ, еще один был ранен во время обстрела у Красногоровки. Также двое военных погибли, подорвавшись на минном поле, на которое они попали во время тушения пожаров; еще двое - получили ранения, когда спецавтомобиль АРС-14 подорвался на неизвестном устройстве. Вчера умер раненый во время взрыва АРС-14 боец.
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Как только петиция наберет 25 000 голосов - Верховна Рада будет ОБЯЗАНА ее рассмотреть и дать официальный ответ.
Цель путина в перемирии(временном)?
Цель путина?
Ну зазирнув зЕ у очі х*йлу. Ну припинили ВСУ стріляти у бік агресора. І який результат? Перемовини з агресором про відновлення миру? Три ха-ха!
Переговори в Мінську неефективні.
Нормандський формат - безрезультатне витрачання часу та грошей.
Є єдиний формат в якому треба кардинально вирішувати проблему московської агресії проти України - Будапештський!
Гаранти, США та Великобританія, мають виконати свої зобовязанн'я перед Україною: відновити її цілостність та недоторканність її кордонів, або відновити для України третій у світі потенціял ядерної зброї. Нічого складного для країн-гарантів у виконанні їхніх зобовязань немає. Але вони не вбачають прагнення керівництва України до перемоги над агресором!
- Россия никогда не соблюдала, не соблюдает и не будет соблюдать своих обязательств, ни устных, ни письменных.
- Снижение интенсивности российских обстрелов и уменьшение потерь на порядок были , вероятно, временной оплатой уступок Путину интересов Украины и оплатой обещаний со стороны Ермака-Зеленского.
- Нарушение "перемирия" со стороны России это и есть срыв "перемирия", жонглирование словами лишь затуманивает суть и вводит в заблуждение.
- Не чувствуется энергичного противодействия, протестов на государственном уровне - наоборот, чувствуется боязнь потери рейтинга Зеленского.
- Если отбросить словесную шелуху, то видно, что провластная команда занимается имитацией деятельности, не обладая профессионализмом и маскируя подлинные цели подчинения российскому агрессору.