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Зеленский (19029) нарушения (946) обстрел (25761) Донбасс (26950)

Зеленский об обострении ситуации на Донбассе: Мы сразу отреагировали, но есть вещи не для СМИ. ВИДЕО

Реакция украинской стороны на обострение на Донбассе и нарушение режима прекращения огня была мгновенной, но есть некоторые вещи, которые не обсуждаются со СМИ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в ходе рабочего визита в Сумскую область заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Так, Зеленскому задали вопрос, почему он публично не отреагировал на обострение на Донбассе и потери с украинской стороны.

"Мы реагируем и сразу отреагировали. Есть некоторые вещи, которые мы не обсуждаем со средствами массовой информации. Потому что наша задача защищать не одного человека, а защищать 40 миллионов нашей независимой Украины", - заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия отложила разговор Кулебы и Лаврова по Донбассу из-за командировки главы МИД РФ в Сирию

Он заявил, что сохранять жизни украинцев - это самая сложная сейчас работа.

"Что касается режима "тишины"... 42 дня режим сохранялся до той провокации, которая забрала жизнь нашего бойца. Мы на уровне министров иностранных дел и не только связывались с РФ, которая должна держать эти договоренности, которые были на уровне ТКГ. В настоящее время много чего делается, и многое уже сделано. Будем делать все, чтобы сохранять режим "тишины", чтобы избежать большого количества как раненых, так и погибших", - добавил Зеленский.

Напомним, о полном прекращении огня на Донбассе, которое началось с полуночи 27 июля, стороны договорились на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске 22 июля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОП об обострении на Донбассе: Мы требуем от России вмешаться в ситуацию и прекратить провокации

6 сентября от выстрела снайпера наемников РФ под Крымским в Новоайдарском районе погиб военнослужащий ВСУ, еще один был ранен во время обстрела у Красногоровки. Также двое военных погибли, подорвавшись на минном поле, на которое они попали во время тушения пожаров; еще двое - получили ранения, когда спецавтомобиль АРС-14 подорвался на неизвестном устройстве. Вчера умер раненый во время взрыва АРС-14 боец.
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Топ комментарии
+65
Зеленский об обострении ситуации на Донбассе: Мы сразу отреагировали, но есть вещи не для СМИ - Цензор.НЕТ 2149
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08.09.2020 12:51
+55
Кто-нибудь что-нибудь понял, что он конкретно сказал? Как по мне, это просто словесный понос без какого-либо содержания. Просто стыдно.
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08.09.2020 12:40
+43
Ясна-панятна. Не будуть же ЗмІ казати що ти обісралося, бо ще відбереш ліцензії.
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08.09.2020 12:38
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https://itd.rada.gov.ua/services/Petition/Index/8464 Петиция о создании ТСК по вагнеровцам.

Как только петиция наберет 25 000 голосов - Верховна Рада будет ОБЯЗАНА ее рассмотреть и дать официальный ответ.

Зеленський про загострення ситуації на Донбасі: Ми відразу відреагували, але є речі не для ЗМІ - Цензор.НЕТ 1070
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08.09.2020 21:14 Ответить
Зеленський про загострення ситуації на Донбасі: Ми відразу відреагували, але є речі не для ЗМІ - Цензор.НЕТ 9253
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08.09.2020 21:16 Ответить
Это что за жалкое гундосое блеяние ???
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08.09.2020 21:19 Ответить
Овощ был умнее в высловах за этого утырка ....гордость еврейского народа))))
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08.09.2020 21:30 Ответить
я не бездействовал. я сразу на капу нажал
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08.09.2020 22:00 Ответить
Есть прекрасный анекдот в исполнении Олега Филимонова - « это я не отреагировал? Да я ещё как отреагировал! Я упал!
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09.09.2020 01:14 Ответить
Задайте Вовочке Нелоху вопрос.
Цель путина в перемирии(временном)?
Цель путина?
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08.09.2020 22:09 Ответить
Писюнист кричал,молился,вынул )(...й и застрелился.Яке ж воно паскудне.
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08.09.2020 22:09 Ответить
возомнил себя верховным уклонист
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08.09.2020 22:19 Ответить
В мене відчуття того, що зЕ живе у світі відірваному від реалій. Невже не зрозуміло, що саме втручання рф у життя Донбасу і є причиною війни, що забрала життя в десятків тисяч українців і продовжує калічити наші душі.
Ну зазирнув зЕ у очі х*йлу. Ну припинили ВСУ стріляти у бік агресора. І який результат? Перемовини з агресором про відновлення миру? Три ха-ха!
Переговори в Мінську неефективні.
Нормандський формат - безрезультатне витрачання часу та грошей.
Є єдиний формат в якому треба кардинально вирішувати проблему московської агресії проти України - Будапештський!
Гаранти, США та Великобританія, мають виконати свої зобовязанн'я перед Україною: відновити її цілостність та недоторканність її кордонів, або відновити для України третій у світі потенціял ядерної зброї. Нічого складного для країн-гарантів у виконанні їхніх зобовязань немає. Але вони не вбачають прагнення керівництва України до перемоги над агресором!
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09.09.2020 01:56 Ответить
Во бред, если не можешь защитить одного, то как сможешь защитить миллионы? Только когда сможешь защитить каждого, тогда сможешь защитить всех. А так если могут убить кого попало то могут убить и всех просто по тому что можно убивать.
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09.09.2020 08:48 Ответить
Поясніть мені хто небудь - чому ми всі повинні терпіти оце кацапо-жидівське тупе сцикливе вороже лайно ще 4 роки? Нам потрібно щоб воно совсім країну розвалило зі своїми кацапськими злодійськими **********? Чи подобається як світ з нас регоче? Бо для світу - ті 34 % довбойобів ( а не 73) - теж МИ. Чому не ставиться питання про РЕАЛЬНИЙ імпічмент? Мало приводів чи що? Україна , суспільство, взагалі розуміє що це падло дурне вже "накерувало" собі на розстріл у час війни? Та на пожиттєве у мирний час? Я не уявляю що буде через ще 4 роки розвалу України при зельонману . Тут ще року вистачить щоб перестати існувати назавжди. Хто небудь розуміє що цей дебіл керований з Москви? Керований основними злодіями України? Що воно бреше, не має свого слова, не має розуму, не має нічого? Що через нього Україною керує *****? Що все набагато серйозніше та це дурило на гачку з якого не зриваються? Хто небудь це розуміє, чи ми - країна ідіотів таких як воно?
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09.09.2020 09:21 Ответить
А може ви там тихенько Батьківщину продаєте?То ми і знати не будемо?
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09.09.2020 10:03 Ответить
Реакция была мгновенной - полные штаны.
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09.09.2020 10:21 Ответить
Вещи надо называть своими именами.
- Россия никогда не соблюдала, не соблюдает и не будет соблюдать своих обязательств, ни устных, ни письменных.
- Снижение интенсивности российских обстрелов и уменьшение потерь на порядок были , вероятно, временной оплатой уступок Путину интересов Украины и оплатой обещаний со стороны Ермака-Зеленского.
- Нарушение "перемирия" со стороны России это и есть срыв "перемирия", жонглирование словами лишь затуманивает суть и вводит в заблуждение.
- Не чувствуется энергичного противодействия, протестов на государственном уровне - наоборот, чувствуется боязнь потери рейтинга Зеленского.
- Если отбросить словесную шелуху, то видно, что провластная команда занимается имитацией деятельности, не обладая профессионализмом и маскируя подлинные цели подчинения российскому агрессору.
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05.02.2021 12:31 Ответить
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