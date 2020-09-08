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Румыния (1041) Кулеба Дмитрий (2880)

Кулеба: Ни одна страна мира не будет нас поучать относительно административно-территориального устройства Украины

Кулеба: Ни одна страна мира не будет нас поучать относительно административно-территориального устройства Украины

Изменения административно-территориального устройства является исключительно внутренним делом Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе визита в Румынию, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что реформа сохраняет возможности для нацменьшинств развиваться в новой административной системе.

"Что касается административно-территориальной реформы, то это исключительно вопрос внутренней политики. Ни одна страна мира не будет нас поучать, как нам устраивать административно-территориальное устройство своей страны. Эта реформа происходит в тесном взаимодействии с ЕС, с соблюдением европейских стандартов и с уважением к правам лиц, которые принадлежат к национальным меньшинствам. И мы имели плодотворные дискуссии по этому поводу с Венгрией, с Болгарией, с Румынией, и нашли те решения, которые являются сбалансированными, и которые сохраняют полные возможности для национальных общин развиваться в новой административной системе Украины", - сказал Кулеба на совместной с главой МИД Румынии пресс-конференции в Бухаресте во вторник.

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Вместе с тем министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску высказал надежду на то, что в ходе административно территориальной реформы в Украине будут обеспечены права румынского национального меньшинства.

"Мне сообщили о решении украинской власти об основании микрорайонов, и я передал моим коллегам, что нас очень интересует обеспечение прав румынского национального меньшинства", - отметил Ауреску.
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Топ комментарии
+4
уволит его моника ,ох и уволит ,после такого то
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08.09.2020 12:49
+2
Ни одна страна мира не будет нас поучать / Есть, есть такая страна: Понятие антисемитизма нужно закрепить в украинском законодательстве, - посол Израиля Лион .03.06.20
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08.09.2020 12:57
+2
_Вот зачем ты такой идиот? Тебе что нравится быть идиотом? А... понимаю. Работа у тебя такая, по работе здесь.
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08.09.2020 12:59
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уволит его моника ,ох и уволит ,после такого то
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08.09.2020 12:49 Ответить
заЯц во хмелю. Нюхнув і понесло.
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08.09.2020 12:51 Ответить
Кулеба молодец. Президент Зеленский подбирает сильную команду патриотов Украины.
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08.09.2020 12:52 Ответить
_Вот зачем ты такой идиот? Тебе что нравится быть идиотом? А... понимаю. Работа у тебя такая, по работе здесь.
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08.09.2020 12:59 Ответить
На чорне - біле. Єрмак, фокін, кравчук, фракція СН, та й сам зеленський і його ОП - суцільні патріоти, тільки не України.
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08.09.2020 18:32 Ответить
а я вообще страны не вижу, страна- это когда простой человек защищен, имеет работу, имеет доступ к медицыне- которая гарантирует качественное лечение, достойная зарплата
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08.09.2020 12:55 Ответить
Ни одна страна мира не будет нас поучать / Есть, есть такая страна: Понятие антисемитизма нужно закрепить в украинском законодательстве, - посол Израиля Лион .03.06.20
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08.09.2020 12:57 Ответить
https://ukrainian.voanews.com/a/trump-calling-to-vote-mail-and-in-person/5574305.html Дональд Трамп закликав своїх прихильників проголосувати двічі на виборах. Відео
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08.09.2020 13:10 Ответить
Смелое заявление.
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08.09.2020 13:12 Ответить
С болгарами тоже самое было. Разрулили же. Спокойно оставили как есть. Если задача посраться с ЕС, отмену безвиз, и.т.д. то кулеба не плохо справляется
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08.09.2020 13:14 Ответить
Ну, в політиці багато речей робиться так: нам потрібно висловити побажання, а як вийде так вийде.
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08.09.2020 13:19 Ответить
Если своих мозгов не хватает, почему не взять опыт других стран?
И это не обязательно - *********..
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08.09.2020 13:53 Ответить
Чехословакия?
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08.09.2020 14:28 Ответить
Читаешь наших политиков и такой ощущение что слушаешь " стенку" ну и как можно сопоставить две сказанные фразы 1) "не одна страна мира не будет нас поучать в территориально - административном устройстве нашего государства" И скажем 2) " мы провели плодотворные дискуссии по поводу территориально - административного устройства Украины с Болгарией, Румынией, Венгрией..." Так таки да, или таки нет ( как говорят в Одессе) Чуть чуть беременными не бывают.
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08.09.2020 13:54 Ответить
Лишь бы покритиковать. "Поучение" и просьба в совете (в виде дискуссии) это совершенно разные вещи В т.ч. в Одессе, Житомире, и Будапеште. Читать надо внимательно и не предвзято (от эйфории в собственной гениальности).
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08.09.2020 14:30 Ответить
Да чего уж там.. Давайте предложим "подискутировать" с нами о границах штатов в США, воеводств в Польше, земель в Германии, районном делении РФ, Болгарии, Турции.. да кого угодно. Не подходят подобные примеры.. Так может с такими требованиями ( или как вы выразились " просьбами" обращались к Казахстану, Узбекистану... и т.д. А с нами значит можно ( ну по вашему пониманию)
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08.09.2020 14:57 Ответить
Одна страна таки есть, которая если уж возьмется поучать, то только штаны держите.

Вот только она абсолютно не стремится поучать дикарей, которые раз в 10 лет добровольно просирают свой шанс стать людьми.
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08.09.2020 14:04 Ответить
Так сам себе противоречит. В одном предложении говорит что нам никто указывать не будет. А уже после рассказывает что были "плодотворные дискусии" с румынами, венграми и болгарами. Вопрос, для чего дискуссии если это исключительно наши внутренние вопросы? Короче... зеленоплеснявые п...здоболы.
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08.09.2020 15:32 Ответить
Надоело! Поучают, поучают! Надоело! Поучают, поучают!... Поучайте лучше ваших паучат!
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08.09.2020 15:35 Ответить
Ни одна страна мира не будет нас поучать относительно административно-территориального устройства ------- весьма скромно сказано, предлагаю вариант ------- Пускай идут все наХ кому не нравится наша жизнь и особенно кацапы.
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08.09.2020 16:34 Ответить
Зелені - майстри розмовного жанру - і тільки.
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08.09.2020 18:34 Ответить
 
 