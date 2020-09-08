РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4383 посетителя онлайн
Новости
1 514 6
нарушения (946) ПДД (531) скорость (98) Билошицкий (112)

За время работы фотофиксации выписано более 800 тыс. постановлений за превышение скорости, - Билошицкий

За время работы фотофиксации выписано более 800 тыс. постановлений за превышение скорости, - Билошицкий

833 тысячи 949 постановлений о нарушении скоростного режима было выписано за более чем три месяца работы системы автоматической фиксации превышения скорости

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

"За время работы системы автоматической фиксации, с 1 июня 2020 года, нами было выписано более 800 тысяч, а именно 833 тысячи 949 постановлений вследствие нарушений правил дорожного движения в виде превышения скорости", - сказал Билошицкий во вторник в ходе брифинга в МВД.

По его словам, на данный момент оплаченными являются более 75% штрафов.

"По факту составления этих постановлений 645 тысяч 526 штрафов уже оплачено. Я хочу подчеркнуть, что процент добровольной оплаты штрафов по системе автоматической фиксации составляет 77%. То есть можно говорить о том, что есть высокий уровень ответственности нарушителей, ну и конечно нужно говорить о том, что есть льготный период", - добавил первый замначальника Департамента патрульной полиции.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Заклеивание автономера пленкой не спасает нарушителей скорости от фиксации камерами, - Билошицкий. ФОТО

В информационных материалах, презентованных руководством МВД и Нацполиции журналистам, указано, что на данный момент с помощью системы автоматической фиксации в государственный бюджет было уплачено штрафов за превышение скорости на сумму 101 млн 694 тыс 585 грн.

Белошицкий также отметил, что более 25 тысяч материалов передано в Государственную исполнительную службу с целью принудительного взыскания штрафов с нарушителей.

Как сообщалось, с 1 июня в Украине заработала система автоматической фотофиксации нарушений скоростного режима. Камеры установлены в Киеве и на автомагистралях Киевской области в местах концентрации ДТП.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
неожиданный вопрос:
А куда ДЕНЬГИ со штрафов пошли?
Финансовую отчетность обнародовать не хотите?
показать весь комментарий
08.09.2020 12:57 Ответить
туда же куда процент на ремонт дорог с каждого литра бензина
показать весь комментарий
08.09.2020 13:03 Ответить
А уж на сколько уменьшилось количество жертв не дорогах
показать весь комментарий
08.09.2020 13:19 Ответить
Круто!!!
Т.е. самоцелью Авакова были штрафы, а не безопасность на дорогах.

Иначе не объяснить то, что количество штрафов растет, а количество нарушений не уменьшается.
показать весь комментарий
08.09.2020 14:06 Ответить
А вот хвастаться этим не стоит. Это говорит только о ваших недоработках в прошлом и вашей попытке решить это за счёт водителей, хотя взятки и поборы организовывали именно мусора.
показать весь комментарий
08.09.2020 16:28 Ответить
У меня в машине лежит "письмо счастья" 2009года где моя машина стояла на обочине с скоростью 94км час!
Не платил, обжаловал.
И с этими камерами то же самое. Сидит отдел малолеток и в ручную клепают штрафы листая фотки с камер!
показать весь комментарий
08.09.2020 19:30 Ответить
 
 