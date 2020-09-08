За время работы фотофиксации выписано более 800 тыс. постановлений за превышение скорости, - Билошицкий

833 тысячи 949 постановлений о нарушении скоростного режима было выписано за более чем три месяца работы системы автоматической фиксации превышения скорости

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

"За время работы системы автоматической фиксации, с 1 июня 2020 года, нами было выписано более 800 тысяч, а именно 833 тысячи 949 постановлений вследствие нарушений правил дорожного движения в виде превышения скорости", - сказал Билошицкий во вторник в ходе брифинга в МВД.

По его словам, на данный момент оплаченными являются более 75% штрафов.

"По факту составления этих постановлений 645 тысяч 526 штрафов уже оплачено. Я хочу подчеркнуть, что процент добровольной оплаты штрафов по системе автоматической фиксации составляет 77%. То есть можно говорить о том, что есть высокий уровень ответственности нарушителей, ну и конечно нужно говорить о том, что есть льготный период", - добавил первый замначальника Департамента патрульной полиции.

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В информационных материалах, презентованных руководством МВД и Нацполиции журналистам, указано, что на данный момент с помощью системы автоматической фиксации в государственный бюджет было уплачено штрафов за превышение скорости на сумму 101 млн 694 тыс 585 грн.

Белошицкий также отметил, что более 25 тысяч материалов передано в Государственную исполнительную службу с целью принудительного взыскания штрафов с нарушителей.

Как сообщалось, с 1 июня в Украине заработала система автоматической фотофиксации нарушений скоростного режима. Камеры установлены в Киеве и на автомагистралях Киевской области в местах концентрации ДТП.