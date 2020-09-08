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дороги (2472) Зеленский (19029) тендер (658)

Зеленский: Мы "уничтожили" 90% тендерных "троллей", зарабатывавших миллионы на строительстве дорог

Зеленский: Мы

Государству удалось решить проблему с тендерными "троллями", которые зарабатывали большие деньги на строительстве дорог, причем некачественном.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге во вторник во время рабочей поездки в Сумскую область, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Зеленский отметил, что в регионе дороги действительно строятся несколько медленнее, чем в других областях. При этом он указал, что это не связано с недоработкой местного "Укравтодора" или руководства области.

"Это связано с тем, что действительно много проектов было заблокировано на уровне Антимонопольного комитета. Потому что существуют такие тендерные "тролли". Мы 90% таких "троллей", которые существовали и зарабатывали миллионы на таком ценовом демпинге тендеров, практически всех "уничтожили", - рассказал президент.

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Зеленский подчеркнул, что те, кто еще и строил некачественные дороги, теперь не могут смириться с тем, что не могут выиграть тендеры, и борются, как могут. "Они демпингуют с ценами, блокируют заявлениями в Антимонопольный комитет, через суды останавливают строительство", - сказал он.

Глава государства отметил, что если бы не блокирование через суды и АМКУ, темпы строительства дорог были бы намного выше.

При этом он заверил, что взятые на себя обязательства по дорогам общегосударственного значения, около 160 км дорог, контролируются, а главы "Укравтодора" и обладминистрации докладывают, что до конца года все будет завершено.
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Топ комментарии
+36
...и отдали все тендеры кумовьям
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08.09.2020 13:16
+28
происходит грандиозный распил бюджетных денег квартальными
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08.09.2020 13:16
+23
Зеленський: Ми "знищили" 90% тендерних "тролів", які заробляли мільйони на будівництві доріг - Цензор.НЕТ 9910
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08.09.2020 13:50
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Правила форума Совет форумчан
...и отдали все тендеры кумовьям
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08.09.2020 13:16 Ответить
Министерство финансов требует отозвать выделенные "Укравтодору" деньги, которые тот еще не успел закопать. Это около 15 млрд. гривен. Против естественно "Укравтодор" и Чернышев курирующий откаты с подрядчиков. Они немного увлеклись этим приятным делом и затянули заключение контрактов на дороги. Поэтому Чернышев устроил истерику и хочет снять Марченко (министр финансов)
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08.09.2020 13:17 Ответить
Зеленський: Ми "знищили" 90% тендерних "тролів", які заробляли мільйони на будівництві доріг - Цензор.НЕТ 9910
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08.09.2020 13:50 Ответить
собаками он думаю не ограничивается, столько опоссумов по стране бродит...
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08.09.2020 13:56 Ответить
Не покидает ощущение, что в стране половина населения - дауны.
Впрочем так оно и есть. Каждый второй ЗЕдаун.
Пока так будет, не видать Украине развития и Европы.
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09.09.2020 07:06 Ответить
так вот почему у нас дороги стоят 2 млн долларов за 1 км, а в США - 500 тыс. Потому что Зеля раздает тендеры своим дружбанам, а они не хотя пачкаться за такие копейки))
потому 80% тендеров выигрывают друзья Ермака по бешеным ценам.
Отличная идея выгодно раздерибанить деньги на лечение Ковида.
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08.09.2020 13:27 Ответить
просчитать не трудно. 3 мешка щебня + пол ведра гудрона это 1 кв метр асфальта = 10$. у автодора 1 кв метр = 200$.
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08.09.2020 13:50 Ответить
А класть асфаль будут диджитализированные ЗЕроботы плять?)))
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09.09.2020 07:07 Ответить
Не все. Только 90% из-под "тендерных троллей". Остальные 10% у них и так были.
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08.09.2020 13:45 Ответить
то есть Труханов уже к троллям не относится ?
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08.09.2020 13:53 Ответить
Ти неправий. Трошки-трошки неправий. Вони взагалі тендери скасували, і повернулись до овощних часів коли роздавались підряди "під столом"
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08.09.2020 14:52 Ответить
майже те ж саме
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08.09.2020 15:00 Ответить
ЗЕбобикам ***** на ваши тендеры. Они уже в Польщи на заробитках )))
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09.09.2020 07:11 Ответить
Все гораздо проще: они просто проводят все без тендеров!
Простой пример "Большая стройка" Зеленского деньги на которую взяли из фонда "борьбы с Ковид" бабло из которого распределялось в ручном режиме
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08.09.2020 16:28 Ответить
происходит грандиозный распил бюджетных денег квартальными
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08.09.2020 13:16 Ответить
Зеленський: Ми "знищили" 90% тендерних "тролів", які заробляли мільйони на будівництві доріг - Цензор.НЕТ 7275
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08.09.2020 13:42 Ответить
Зеленський: Ми "знищили" 90% тендерних "тролів", які заробляли мільйони на будівництві доріг - Цензор.НЕТ 6167
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08.09.2020 14:07 Ответить
и перестали строить дороги вообще
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08.09.2020 13:16 Ответить
И даже то, что достраивают, начатое при Порохе, подорожало в 1,5 раза.
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08.09.2020 14:06 Ответить
суды в будущем разберутся, что ты там уничтожил и кому отдал.
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08.09.2020 13:17 Ответить
тільки якщо спочатку розберемося з суддями...
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08.09.2020 14:54 Ответить
Монополісти.
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08.09.2020 13:17 Ответить
Ты страну уничтожаешь, дебил бл..
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08.09.2020 13:17 Ответить
Поверьте оставшиеся 10% это очень много.
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08.09.2020 13:17 Ответить
этот зыдбил вообще понимает значение слова троль?
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08.09.2020 13:18 Ответить
а на остальных 10 управятся сами
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08.09.2020 13:18 Ответить
Поэтому стоимость километра дорог стала ещё дороже.
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08.09.2020 13:18 Ответить
но оставили 10%...своих любимых и сердцу дорогих..(а они стоят как те 90 все вместе взятые)
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08.09.2020 13:19 Ответить
...оставили тільки 10% своіх ......
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08.09.2020 13:21 Ответить
и тут Остапа понесло
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08.09.2020 13:21 Ответить
...и возглавили 10% оставшихся. И теперь мы зарабатываем не миллионы а миллиарды на откатах. Ну мы же не лохи какие то!
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08.09.2020 13:21 Ответить
Як всі унісон !Правду не просто сховати.
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08.09.2020 13:23 Ответить
на словах "глава государства отметил" чуть не стошнило...
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08.09.2020 13:24 Ответить
и поэтому вы строите без тендеров в два раза дороже чем через прозорро
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08.09.2020 13:25 Ответить
вот всегда и везде ему кто то мешает - уходи и все наладиться))
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08.09.2020 13:26 Ответить
Этот лживый фигляр забыл добавить, что стоимость 1 км дороги при нем выросла в 3 раза, и о том, что из 35 миллиардов гривен, незаконно взятых им из фонда борьбы с короновирусом, он и его подельники уже своровали 12 миллиардов.
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08.09.2020 13:28 Ответить
Зеленский: Мы "уничтожили" 90% тендерных "троллей", зарабатывавших миллионы на строительстве дорог. Теперь на этом зарабатывает только "Я".
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08.09.2020 13:28 Ответить
вы и есть зеленые троли, живете под мостом требуете деньги за ремонт и при этом нихрена не чините!!!
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08.09.2020 13:29 Ответить
БУГАГАГА. Зеленский ты ДЭБИЛ? Нет, ты Дэбил.
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08.09.2020 13:29 Ответить
Поймал себя на мысли, что уже не верю ни одному слову скомороха, повторяется история с шоколадом, кажись по потери рейтинга, они идут ноздря в ноздрю.
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08.09.2020 13:30 Ответить
90% - это ниачем. Решать вопрос нужно системно, чтобы тендерный троллинг в принципе был невозможен. А так - оставшиеся 10% вполне могут нанести тот же ущерб, что и бывшие 100%.
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08.09.2020 13:30 Ответить
Дійсно. Одного троля вистачило, щоб змінити яку не яку, але проукраїнську владу на довбнів та рашиздів.
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08.09.2020 13:31 Ответить
Коли "всё будет завершено" пропоную провести аудит незалежною оргпнізацією.
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08.09.2020 13:30 Ответить
Всегда, когда оно гнусявит, вспоминается песенка из какого-то мультфильма -
"А я маленькая бяка, а маленькая гнусь.."
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08.09.2020 13:30 Ответить
А чому ж тоді будівництво стало дорощим ? Якість не покращилась.
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08.09.2020 13:30 Ответить
Сумщина -самый бедный регион Украины.И деградированный.Там даже агрохолдинги плохо приживаются,ибо земля деградированна.Область- важный форпост против вторжения орды по пути на Киев и Харьков.
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08.09.2020 13:31 Ответить
ЗЕбарига.
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08.09.2020 13:33 Ответить
Зеленський: Ми "знищили" 90% тендерних "тролів", які заробляли мільйони на будівництві доріг - Цензор.НЕТ 1674
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08.09.2020 13:38 Ответить
Зеленский: Мы "уничтожили" 90% тендерных "троллей", зарабатывавших миллионы на строительстве дорог - Цензор.НЕТ 1712
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08.09.2020 13:36 Ответить
Ясно, вы ничем не гнушаетесь...это картинка г. Ярославль, рашка, сделанная в 2017.
На фото рашенский сбербанк, просматриваются кацапские номера на авто.

76 точка ru /text/gorod/316742673158144.html

Тролли в ольгино и у Порошенко одинаково безмозглые
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08.09.2020 13:50 Ответить
сейчас тоже самое могу из окна сфотографировать!
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08.09.2020 16:10 Ответить
Понятное дело, раз ты в Ярославле что делаешь на украинском сайте?
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08.09.2020 21:53 Ответить
Мендель! ты что ли?!)
передай Зелебобе что он пи*дун и лошара!!!
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08.09.2020 23:41 Ответить
Значит выше дурачок выдает дороги в ярославле за украинские, а пи*дун зелебоба?
Ржака. Чума на все ваши дома - шоколадные, зажоппные и зелебобные. Горите в огне
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09.09.2020 11:57 Ответить
это так..на вскидочку Ржака!)) Да?!!
а пи*дун зелебоба,Это ему еще орден, За заслуги!
Я ваш вырок! скрипело полено,оказалось звычайный слымак..
так что там по аккуратнее со спичками и носи маску !!

Зеленський: Ми "знищили" 90% тендерних "тролів", які заробляли мільйони на будівництві доріг - Цензор.НЕТ 8761 Зеленський: Ми "знищили" 90% тендерних "тролів", які заробляли мільйони на будівництві доріг - Цензор.НЕТ 769Зеленський: Ми "знищили" 90% тендерних "тролів", які заробляли мільйони на будівництві доріг - Цензор.НЕТ 3577Зеленський: Ми "знищили" 90% тендерних "тролів", які заробляли мільйони на будівництві доріг - Цензор.НЕТ 3063
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09.09.2020 15:41 Ответить
Ну конечно, ямы робили при подсвинке сывчолого - гройсмане, а виноват клован.
И да, я член секты Белого Братства, то есть сторонник ЮВТ, мне вы однаковые слуги олигархов - и зе, и опзжопа и сивочоле братство
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09.09.2020 15:47 Ответить
мм.член секты Белого Братства..сочувствую. Но у всех свои недостатки)
клован тоже не виноват что он такой ограниченный и узколобый,это проблемы воспитания и восприятия ..Но Виноват что полез не в свое дело! и мелет полную чушь на каждом слове и лжет безсовестно без остановки!!!
ну и те лунатики что это понавыбирали виновны не меньше!
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09.09.2020 16:08 Ответить
Теперь у нас настоящие автобаны появятся, и парковки, и транспортные развязки, ну, хотя бы такие...
Зеленський: Ми "знищили" 90% тендерних "тролів", які заробляли мільйони на будівництві доріг - Цензор.НЕТ 9533
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08.09.2020 13:37 Ответить
Да не скромничай, Саныч, 99,999% чего уж там.
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08.09.2020 13:43 Ответить
Первый Президент в Украине который борется с коррупцией а не участвует в ней.
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08.09.2020 13:43 Ответить
Хорошая шутка. С 95 квартала?
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08.09.2020 13:49 Ответить
точна характеристика ЛОХА.
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08.09.2020 13:54 Ответить
точніше двох..
Зеленського і його виборця,котрий Начальником обрав чиюсь маріонетку -ЛОХА,котрий нічим не керує..
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08.09.2020 13:56 Ответить
Зеленський: Ми "знищили" 90% тендерних "тролів", які заробляли мільйони на будівництві доріг - Цензор.НЕТ 7795
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08.09.2020 13:55 Ответить
Ото лизнув. Прям, професійний лизальник ВАЗеленського.
"Отец Елены Зеленской Владимир Кияшко работает помощником нардепа от "Слуги народа" Олега Бондаренко и занимается темой переработки промышленных отходов в дорожное покрытие."

https://biz.censor.net/news/3182421/ukrtatnafta_kolomoyiskogo_rezko_povysila_natsenku_na_bitum_dlya_stroitelstva_dorog_smi

Кременчугский НПЗ АО "Укртатнафта" Игоря Коломойского и партнеров по итогам первого полугодия 2020 года увеличил производство битума на 41,6% - с 70,8 тыс. тонн до 128,4 тыс. тонн, увеличив свою долю на украинском рынке с 34% в первом полугодии прошлого года до 40%. Об этом сообщает еnkorr со ссылкой на данные исследования рынка "Консалтинговой группы "А-95".

http://nashigroshi.org/2020/07/15/chas-rekordiv-pivmil-iarda-dolariv-za-30-km-dorohy/ Час рекордів. Півмільярда доларів за 30 км дороги
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08.09.2020 14:00 Ответить
Звідки ті цифри? Невже знову зі стелі.
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08.09.2020 13:46 Ответить
Ты возглавил это все придурок!!! Всё в три раза дороже закупают, во тупорылые зебилы *****
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08.09.2020 13:48 Ответить
Зе якись наївний..

Львів.
вул.Степана Бандери.


2020.


Тендер на ремонт виграла УЛЮБЛЕНА ФІРМА САДОВОГО "ОНУР" з ціною НА 10 !!! ГРН меншою від іншого учасника...
Ілі как Садовой поимел власть Зе в КИЕВЕ ))))


Зеленський: Ми "знищили" 90% тендерних "тролів", які заробляли мільйони на будівництві доріг - Цензор.НЕТ 5125
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08.09.2020 13:49 Ответить
та хоть 10 коп. поцікавтеся спочатку порядком проведення відкритих електронних торгів, а так з вашого посту можна дізнатись лише про те, що ви в цій темі повний нуль.

і потім. ви пропонуєте НЕулюблену і на 10 грн дорожче?
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08.09.2020 17:04 Ответить
зеля, це ти троль тупий! Чому мовчиш???? - Руслан Волков помер вчора в лікарні від опіків, отриманих в результаті підриву автомобіля в зоні ООС 6 вересня!
Говнокомандуючий!!!!
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08.09.2020 13:51 Ответить
Юзик на щебенке озолотился. Знаем всех кто прибарахлился на дорогах, что и внукам хватит...
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08.09.2020 13:53 Ответить
А оставшиеся 10 % - это свои?
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08.09.2020 13:55 Ответить
Розкажи подібну казочку про завод з виробництва ракетного палива для оборонки, чи про завод, що виробляє хлор для знезараження води, виродок членограйний. І поклянись могилою своєї барадатай бабушкі.
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08.09.2020 14:00 Ответить
"Остаться должен только один". Коломойский Горец.
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08.09.2020 14:00 Ответить
Да там стало похлеще чем было.
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08.09.2020 14:11 Ответить
Зеленский: - Мы "уничтожили" в 33-й раз полностью коррупцию в Украине!
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08.09.2020 14:12 Ответить
А где остальные 35,2 млрд?
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08.09.2020 14:13 Ответить
У тебя там шахтеры бастуют. "Там" - в смысле на исторической криворжской родине.
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08.09.2020 14:13 Ответить
Вильфредоо Паретто - лошара, придумал свою тупую формулу 80/20.
Вон величайший лидер современности придумал зе-формулу 90/10. Это когда ты выгоняешь из тендеров 90% участников и оставляешь 10% своих людей, которые в итоге получают 90% маржи, а 10% идет лично владимиру ссанычу. Шах и мат тендерные тролли!
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08.09.2020 14:16 Ответить
І остався один дорожний троль - Віслюк Зелений Оманський. Ловко ти, Клоуне, прихватизував дорожні тендери.
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08.09.2020 14:26 Ответить
Вони демпінгують з цінами - цит. Так це ж добре, ціна стане меншою.

-
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08.09.2020 14:33 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1303289671443718144 39 мин

"Зеленский: Мы "уничтожили" 90% тендерных "троллей", зарабатывавших миллионы на строительстве дорог" При том, вместе с процедурой тендерных договоров ! Из выделенных 36 млрд. гривен , по тендерным договорам ушло чуть больше 800 млн. гривен. Остальное пилят безо всяких тендеров.
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08.09.2020 14:50 Ответить
Ну правильно! Он же не говорит о том что уничтожил схемы зарабатывания миллионов. Он сообщил лишь об уничтожении своих конкурентов. Теперь зарабатывать миллионы будут лишь 10% угодных ему троллей.
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08.09.2020 15:33 Ответить
я если честно не понимаю как это все вообще в какую то логическую цепочку склеивается)
стало дороже, менее прозрачно, а качество врятли выросло - и этим он хвастается?)
по случайному стечению обстоятельств родня Юзика держит карьер по добыче щебня, бенина Укртатнафта взвинтила цены на битум и остальные "не кумовья"))) и при чем это настолько важно, что тратят баблище выделенное на борьбу с пандемией коронавируса)
сюр)
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08.09.2020 14:50 Ответить
Точно. Яценко в курсі
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08.09.2020 14:56 Ответить
Теперь эти миллионы зарабатывают только 10% наших зеленых троллей!
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08.09.2020 15:31 Ответить
Мабуть такого троля в ролі президента світ ще не бачив.
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08.09.2020 15:34 Ответить
Теперь на дорогах зарабатывают оставшиеся 10%, которые и выиграли тендер в ОП за самые большие взятки.
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08.09.2020 15:57 Ответить
И стоимость строительства дорог выросла... хм
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08.09.2020 15:59 Ответить
Идиот! Кретин! Мерзавец! Вредитель! В стране война и эпидемия, а он дороги строит! Точнее не строит, а ворует без тендеров под шумок карантина. Хоть копейку на образование и науку дали? Не позорься, подай в отставку! Стыдно, что вот это вот недоразумение представляет мою страну
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08.09.2020 17:10 Ответить
Да!...Да!!.. Тролли может Зеленский и и уменьшил , зато отменил половина тендоров подряда на дороги и подряды отдал или своим близким, или тем кто больше дал отката!! Умник блин!! Если всё так гладко и сладко, то почему стоимость одного километра дороги с каждым годом дорожает, а не снижается!! А!!!...... То то же!! свой карман пустым не будет!!
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08.09.2020 18:47 Ответить
хорошо, правильно.
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08.09.2020 20:46 Ответить
ідіот! ти , поїдь хоча б на закарпаття і подивися, що твої тендерні кондоми із ПБС шевченка набудували! при чому , набагато дорожче як ЯКІСНІ дороги при поганому баризі!
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08.09.2020 21:37 Ответить
 
 