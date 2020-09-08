Зеленский: Мы "уничтожили" 90% тендерных "троллей", зарабатывавших миллионы на строительстве дорог
Государству удалось решить проблему с тендерными "троллями", которые зарабатывали большие деньги на строительстве дорог, причем некачественном.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге во вторник во время рабочей поездки в Сумскую область, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Зеленский отметил, что в регионе дороги действительно строятся несколько медленнее, чем в других областях. При этом он указал, что это не связано с недоработкой местного "Укравтодора" или руководства области.
"Это связано с тем, что действительно много проектов было заблокировано на уровне Антимонопольного комитета. Потому что существуют такие тендерные "тролли". Мы 90% таких "троллей", которые существовали и зарабатывали миллионы на таком ценовом демпинге тендеров, практически всех "уничтожили", - рассказал президент.
Зеленский подчеркнул, что те, кто еще и строил некачественные дороги, теперь не могут смириться с тем, что не могут выиграть тендеры, и борются, как могут. "Они демпингуют с ценами, блокируют заявлениями в Антимонопольный комитет, через суды останавливают строительство", - сказал он.
Глава государства отметил, что если бы не блокирование через суды и АМКУ, темпы строительства дорог были бы намного выше.
При этом он заверил, что взятые на себя обязательства по дорогам общегосударственного значения, около 160 км дорог, контролируются, а главы "Укравтодора" и обладминистрации докладывают, что до конца года все будет завершено.
Пожалуйста, подождите...
Впрочем так оно и есть. Каждый второй ЗЕдаун.
Пока так будет, не видать Украине развития и Европы.
потому 80% тендеров выигрывают друзья Ермака по бешеным ценам.
Отличная идея выгодно раздерибанить деньги на лечение Ковида.
Простой пример "Большая стройка" Зеленского деньги на которую взяли из фонда "борьбы с Ковид" бабло из которого распределялось в ручном режиме
"А я маленькая бяка, а маленькая гнусь.."
На фото рашенский сбербанк, просматриваются кацапские номера на авто.
76 точка ru /text/gorod/316742673158144.html
Тролли в ольгино и у Порошенко одинаково безмозглые
передай Зелебобе что он пи*дун и лошара!!!
Ржака. Чума на все ваши дома - шоколадные, зажоппные и зелебобные. Горите в огне
а пи*дун зелебоба,Это ему еще орден, За заслуги!
Я ваш вырок! скрипело полено,оказалось звычайный слымак..
так что там по аккуратнее со спичками и носи маску !!
И да, я член секты Белого Братства, то есть сторонник ЮВТ, мне вы однаковые слуги олигархов - и зе, и опзжопа и сивочоле братство
клован тоже не виноват что он такой ограниченный и узколобый,это проблемы воспитания и восприятия ..Но Виноват что полез не в свое дело! и мелет полную чушь на каждом слове и лжет безсовестно без остановки!!!
ну и те лунатики что это понавыбирали виновны не меньше!
Зеленського і його виборця,котрий Начальником обрав чиюсь маріонетку -ЛОХА,котрий нічим не керує..
"Отец Елены Зеленской Владимир Кияшко работает помощником нардепа от "Слуги народа" Олега Бондаренко и занимается темой переработки промышленных отходов в дорожное покрытие."
https://biz.censor.net/news/3182421/ukrtatnafta_kolomoyiskogo_rezko_povysila_natsenku_na_bitum_dlya_stroitelstva_dorog_smi
Кременчугский НПЗ АО "Укртатнафта" Игоря Коломойского и партнеров по итогам первого полугодия 2020 года увеличил производство битума на 41,6% - с 70,8 тыс. тонн до 128,4 тыс. тонн, увеличив свою долю на украинском рынке с 34% в первом полугодии прошлого года до 40%. Об этом сообщает еnkorr со ссылкой на данные исследования рынка "Консалтинговой группы "А-95".
http://nashigroshi.org/2020/07/15/chas-rekordiv-pivmil-iarda-dolariv-za-30-km-dorohy/ Час рекордів. Півмільярда доларів за 30 км дороги
Львів.
вул.Степана Бандери.
2020.
Тендер на ремонт виграла УЛЮБЛЕНА ФІРМА САДОВОГО "ОНУР" з ціною НА 10 !!! ГРН меншою від іншого учасника...
Ілі как Садовой поимел власть Зе в КИЕВЕ ))))
і потім. ви пропонуєте НЕулюблену і на 10 грн дорожче?
Говнокомандуючий!!!!
КоломойскийГорец.
Вон величайший лидер современности придумал зе-формулу 90/10. Это когда ты выгоняешь из тендеров 90% участников и оставляешь 10% своих людей, которые в итоге получают 90% маржи, а 10% идет лично владимиру ссанычу. Шах и мат тендерные тролли!
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"Зеленский: Мы "уничтожили" 90% тендерных "троллей", зарабатывавших миллионы на строительстве дорог" При том, вместе с процедурой тендерных договоров ! Из выделенных 36 млрд. гривен , по тендерным договорам ушло чуть больше 800 млн. гривен. Остальное пилят безо всяких тендеров.
стало дороже, менее прозрачно, а качество врятли выросло - и этим он хвастается?)
по случайному стечению обстоятельств родня Юзика держит карьер по добыче щебня, бенина Укртатнафта взвинтила цены на битум и остальные "не кумовья"))) и при чем это настолько важно, что тратят баблище выделенное на борьбу с пандемией коронавируса)
сюр)