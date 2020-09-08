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Российского актера Ефремова признали виновным в смертельном ДТП и приговорили к 8 годам тюрьмы

Российского актера Ефремова признали виновным в смертельном ДТП и приговорили к 8 годам тюрьмы

Российский актер Михаил Ефремов, обвиняемый по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади в Москве, приговорен к восьми годам заключения в колонии общего режима.

Об этом сообщает "Медуза", передает Цензор.НЕТ.

Судья Елена Абрамова заявила, что вина Ефремова полностью подтверждается исследованными доказательствами. Во время суда актер сначала не признавал вину, но в своем последнем слове все же сделал это.

Суд взыскал с Ефремова 800 тысяч рублей компенсации в пользу старшего сына погибшего в ДТП Сергея Захарова. Также артиста лишили права управления транспортным средством сроком на три года.

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Потерпевшая сторона заявила, что не будет обжаловать приговор Ефремову. Обвинение просило для него 11 лет колонии общего режима.

Михаила Ефремова взяли под стражу в зале суда, надев на него наручники.

Напомним, Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Lada Granta. Водитель Lada, мужчина 1963 года рождения, курьер в компании доставки еды, умер в больнице.
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Топ комментарии
+19
Что за мода - называть любое убийство преднамеренным?
"Преднамеренное убийство" - это вполне определенный термин и дтп по пьяни совершенно не попадает под определение этого термина.
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08.09.2020 13:33
+15
Если бы Ефремов не критиковал }{уйло, то получил бы 3 года условно. А так 8 лет по-полной.
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08.09.2020 13:42
+11
Висновок один: не сідайте за руль п"яним.
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08.09.2020 13:32
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Страница 2 из 2
В той аварии была виновата женщина(как водится). А версию защиты с выездом на встречку никто не смог подтвердить. И это был работник Лукойла с шофером, а не директор. Какой нафиг "ВИП-чиновник" из шофера.
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08.09.2020 14:49 Ответить
ок, сбила машина ВИП-особы. Так пойдет?
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08.09.2020 14:53 Ответить
Кого сбили? Это было лобовое столкновение Ситроена и Мерседеса.
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08.09.2020 14:54 Ответить
Ок, авария с участием автомобиля ВИП-особы. Все?
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08.09.2020 14:55 Ответить
Неизвестно еще в какой машине были vip-особы. Пассажирка была довольно известной личностью.
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08.09.2020 15:05 Ответить
ну все, уговорил. Машина с врачом цинично совершила таран автомобиля ВИП-особы.
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08.09.2020 15:21 Ответить
Просто не люблю когда нагло врут.
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08.09.2020 15:23 Ответить
ну так и не ври что Ефремов - "ВИП-чиновник". Облажался - так и признай.
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08.09.2020 15:27 Ответить
Где я писал что Ефремов - "ВИП-чиновник"?
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08.09.2020 15:30 Ответить
а ну ладно, это я с другим каментатором спорю, а ты влез
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08.09.2020 15:32 Ответить
дело в том, что вообще никто не писал про вип-Чиновника ))
это вы неправильно прочитали, и спорите )) бывает...
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08.09.2020 16:42 Ответить
Да харе херню всякую нести, остановись.
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08.09.2020 20:35 Ответить
согласен. но я писал вип-Виновник
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08.09.2020 16:41 Ответить
Он не сидел за рулем.
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08.09.2020 16:12 Ответить
Будь хоть Папа Римский, убил человека пьяным, значит его место в тюрьме.
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08.09.2020 14:11 Ответить
ФСБшник вел машину,а Миша пьяный спал на сиденье,в итоге Мишу за стихи против Плешивового КГБиста посадили 8 лет.Спектакль разыграли покруче Навального...
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08.09.2020 14:22 Ответить
Это не машина была, а зомбированный десептикон, управляемый из кремля.
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08.09.2020 14:38 Ответить
Преступление и наказание.
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08.09.2020 14:37 Ответить
Апеляция, условно 3 года, да и все дела. Если проживет это время - задавит еще одного макшанина. Туда ему и дорога.
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08.09.2020 14:39 Ответить
Что отец(Олег Ефремов),что сын-- своеобразные, талантливые актёры, которые отличаются особым стилем игры на сцене, впрочем и внешностью--есть изюминка. Но подобрался зелёный Змий(не Зеленский),который впрочем как и его библейский сородич, очень уж умеет искушать нашёптывая на ушко--к чему это привело Еву и Ефремова, далеко не нужно ходить--в первом случае нужно открыть Библию,во втором--уголовный кодекс.
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08.09.2020 14:51 Ответить
А Лилит кто и чего нашептал?
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08.09.2020 14:56 Ответить
Он же окаянный и нашептал,стать его секретаршей))--на все вопросы есть ответы. Если в моём первом комментарии на них даёт ответ Бибилия,УК, то на ваш вопрос-- Талмуд))))-дерзайте,и ...дастся вам )
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08.09.2020 15:15 Ответить
Отлично! Правда пишла до Правди, что в Кацапстане редкость. Ефремов экс- баловень судьбы заслужил наказание. А чудесные стихи Орлуши найдется кому читать, уже точно не это беспринципное алкогомно, слава Богу, не мог слушать эти стихи в его исполнении. Ефремов -политически ничтножный, всеядный, готовый услужить любому босу, актер в одном аклоамплуа не случайно стал кумиром в Раше. Он такое же пустое, инфантильное ничтожество как 90% населения РФ, винтик который власть куда захочет туда и вставит и он будет скрипеть нужную мелодию как миленький, что вся эта история и доказала.
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08.09.2020 14:55 Ответить
Вообще меня удивляло, что Ефремову до сих пор "Новичка" не родсыпали . Уж слишком свободно он говорил. Видимо решили его сначала морально раздавить. И тут не важно, какие у него недостатки: найдут. И раздавят. И выставят алкоголиком, убийцей и т.д. Чтобы другим артистам неповадно было. Месть.
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08.09.2020 16:07 Ответить
Щось підказує, що в цій історії є темні куточки, куди ніхто навіть не намагався зазирнути. Дуже швидко і без зайвого шуму Міша пішов зі сцени. Щось дуже сильно нагадує "чудову режесуру".
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08.09.2020 15:06 Ответить
Я категорически против пьянства за рулём, но проскакивала инфа, что возможно ему в бухло что-то "добавили", что он вырубился. Поначалу он же менял показания (под воздействием адвокатов), а потом резко признал вину. Возможно был договорняк со следствием и судом, что "дело резонансное, дадим 8, а через пару лет - пересмотр и на УДО, ты главное - не вякай, что тебе там что-то подмешали в водяру". Миша - стойкий алкаш, такие так просто не вырубаются... Им с Навальным всё-таки решили рты закрыть...
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08.09.2020 16:23 Ответить
чей Крьім спрашивали?
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08.09.2020 17:12 Ответить
Да, алко-нарко никого не щадит. Не балуйтесь и не думайте, что вы самые умные, здоровые и вас это минёт.
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08.09.2020 20:44 Ответить
Судя по тому,что ему запретили водить машину 3 года,через 3 года его и амнистируют за хорошее поведение.
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08.09.2020 22:32 Ответить
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