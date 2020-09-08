Российского актера Ефремова признали виновным в смертельном ДТП и приговорили к 8 годам тюрьмы
Российский актер Михаил Ефремов, обвиняемый по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади в Москве, приговорен к восьми годам заключения в колонии общего режима.
Об этом сообщает "Медуза", передает Цензор.НЕТ.
Судья Елена Абрамова заявила, что вина Ефремова полностью подтверждается исследованными доказательствами. Во время суда актер сначала не признавал вину, но в своем последнем слове все же сделал это.
Суд взыскал с Ефремова 800 тысяч рублей компенсации в пользу старшего сына погибшего в ДТП Сергея Захарова. Также артиста лишили права управления транспортным средством сроком на три года.
Потерпевшая сторона заявила, что не будет обжаловать приговор Ефремову. Обвинение просило для него 11 лет колонии общего режима.
Михаила Ефремова взяли под стражу в зале суда, надев на него наручники.
Напомним, Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Lada Granta. Водитель Lada, мужчина 1963 года рождения, курьер в компании доставки еды, умер в больнице.
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