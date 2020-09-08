Лероса допрашивали в ГБР как свидетеля в деле по уклонению от уплаты налогов в крупном размере, - юркомпания

Внефракционного народного депутата Гео Лероса допрашивали в Государственном бюро расследований, как свидетеля в уголовном деле по уклонению от уплаты налогов в крупном размере.

Об этом сообщает "Миллер, юридическая компания" на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Налоговая проверка, которая бы установила наличие у Гео Лероса не оплаченных налоговых обязательств, не проводилась. Никаких уведомлений-решений от Государственной налоговой службы о необходимости оплаты задолженности он также не получал", - заявляет адвокат нардепа Маси-Мустафа Найем.

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"Миллер, юридическая компания" приводит данные электронной декларации, согласно которым в 2019 году Лерос заработал примерно 603 тыс грн.

Юридическая компания обращает внимание, что уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов, по состоянию на 2019 г., начинается с 2,8 млн. гривен невыплаченного налога.

"Заработная плата начислена нашему клиенту как физическому лицу юридическим лицом, а именно управлением делами Аппарата Верховной Рады Украины, которое в данном случае выступило налоговым агентом и должно было уплатить налог на доходы физических лиц при выплате заработной платы", - говорится в сообщении.

Напомним, 1 сентября с трибуны ВР нардеп "Слуги народа" Гео Лерос обвинил президента Владимира Зеленского в том, что тот "сдал Украину в аренду олигархам" и "заразил страну микробами лжи".

После этого он сообщил, что глава фракции СН Давид Арахамия по просьбе президента Владимира Зеленского дал указание собирать подписи за то, чтобы исключить Лероса из фракции.

Вечером 1 сентября Лероса исключили из фракции "Слуги народа" по результатам сбора подписей.

2 сентября президент Украины Владимир Зеленский, комментируя исключение Лероса из фракции "СН", заявил: "У меня нет никакой реакции на взяточников и предателей этой страны".

4 сентября Лероса вызвали на допрос в ГБР.



