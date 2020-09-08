Лероса допрашивали в ГБР как свидетеля в деле по уклонению от уплаты налогов в крупном размере, - юркомпания
Внефракционного народного депутата Гео Лероса допрашивали в Государственном бюро расследований, как свидетеля в уголовном деле по уклонению от уплаты налогов в крупном размере.
Об этом сообщает "Миллер, юридическая компания" на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Налоговая проверка, которая бы установила наличие у Гео Лероса не оплаченных налоговых обязательств, не проводилась. Никаких уведомлений-решений от Государственной налоговой службы о необходимости оплаты задолженности он также не получал", - заявляет адвокат нардепа Маси-Мустафа Найем.
"Миллер, юридическая компания" приводит данные электронной декларации, согласно которым в 2019 году Лерос заработал примерно 603 тыс грн.
Юридическая компания обращает внимание, что уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов, по состоянию на 2019 г., начинается с 2,8 млн. гривен невыплаченного налога.
"Заработная плата начислена нашему клиенту как физическому лицу юридическим лицом, а именно управлением делами Аппарата Верховной Рады Украины, которое в данном случае выступило налоговым агентом и должно было уплатить налог на доходы физических лиц при выплате заработной платы", - говорится в сообщении.
Напомним, 1 сентября с трибуны ВР нардеп "Слуги народа" Гео Лерос обвинил президента Владимира Зеленского в том, что тот "сдал Украину в аренду олигархам" и "заразил страну микробами лжи".
После этого он сообщил, что глава фракции СН Давид Арахамия по просьбе президента Владимира Зеленского дал указание собирать подписи за то, чтобы исключить Лероса из фракции.
Вечером 1 сентября Лероса исключили из фракции "Слуги народа" по результатам сбора подписей.
2 сентября президент Украины Владимир Зеленский, комментируя исключение Лероса из фракции "СН", заявил: "У меня нет никакой реакции на взяточников и предателей этой страны".
4 сентября Лероса вызвали на допрос в ГБР.
Пожалуйста, подождите...
а сядет Лерос.
То Лерос у цій справі був свідком ?
Как-то у тебя всё однобоко.
Или знаешь? Так напиши!
В вот про Ваву, освежи в памяти!
Отже, згідно декларації за 2018 рік , нам стало відомо, що Володимир Зеленський станом на 1 січня 2019 року володіє такими активами (фото 1), в перерахунку на дату придбання на загальну суму близько 16,2 мільйонів доларів США.
Цікаво, що найбільша сума покупок і накопичень були здійснені у період з 2014 по 2018 роки. На 15,5 мільйонів доларів (як мінімум) сім'я Зеленського поповнила свої активи за час війни України з Росією.
...
Виявляється, починаючи з 2014 року в усіх одинадцяти компаніях було критично згорнуто офіційну кількість працівників, в більшості вона складала менше двох осіб. Дві з вказаних компаній не проводили діяльність взагалі після 2009 року, з 9-ти працюючих п'ять (5) працювали зі збитками. Тільки три компанії мали періодичні незначні прибутки. Очевидно, що при таких показниках, мова не йде про сплату суттєвих та стабільних сум податків в бюджет країни. Прикметно, що до 2014 року деякі з компаній демонстрували активну фінансову діяльність, мали чималий штат працівників, але згорнули усе з початком війни. Нагадаю, в усіх цих товариствах істотну участь, навіть контроль мав Володимир Зеленський.
Особливо варто виділити ТОВ "КІНОКВАРТАЛ" (ЄДРПОУ 35692227), з яким у 2018 році було підписано контракт на 25 мільойнів гривень держзамовлення (пам'ятаєте, угоду від міністерства культури на створення "гуцульського вестерну" - виробництво (створення ) національного фільму патріотичного спрямування ) , але навіть це не врятувало компанію від збитків.
Источник: https://censor.net/ru/b3146695
Сходи по ссылочке, правдолюб, там много интересного...
"Многие ошибочно полагают, что Зеленский был успешным бизнесменом, который создал империю «Квартал 95». Но в отчетах мы видим следующую информацию:
ООО «Студия Квартал 95» - ущерб в 130 тыс. Грн.
ООО «Квартал концерт» - убыток 3700000 грн.
Общий финансовый результат его бизнес-империи ущерб в размере 3200000 грн.
Если верить, что он честен перед государством, то получается он создал убыточный холдинг и совершенно не разбирается в своей родной области. При этом, он всегда вел образ жизни миллионера, имеет много квартир, машин и покупал дачи в Италии и Крыма.
Но, я думаю любому совершенно очевидно, что он просто уклонялся от уплаты налогов и выводил деньги в оффшоры. По концерты принимал оплату черным налом и получал криминальные деньги от Коломойского.
На самом деле Зеленский, является художественным руководителем студии Квартал 95. В его обязанности входило быть ведущим, комиком и актером. Главное хорошо играть свою роль. Абсолютно бесспорно, что в этой ипостаси он очень успешен.
Но в плане менеджмента и организации бизнеса, он вообще ничего не понимает и никогда этим не занимался. Это очень явно видно просто посмотрев любое его интервью или решения.
Когда ему поставить вопрос о незаконно выведены из Привата на счету Квартала 41 млн долларов, он искренне удивился и сказал, что это не он. И нужно обратится к его финансистов.
Весь абсурд ситуации в том, что его бизнес-империя по документам убыточная, но Владимир, вообще не в курсе почему на его счету зашли 41 млн. Хотя ответ о том, что эти средства украдены Коломойским уже давно предоставили международные аудиторы Kroll и суды.
И это мы еще не говорили о финансировании из России для съемок пропагандистских фильмов.
Поэтому нет ничего удивительного, что при нем всего за год государственные предприятия стали убыточными. В бюджете образовалась глубокая дыра, а экономика летит в пропасть. Он огромная пузырь.
Такой себе комик «B2B Jewerly» что за деньги Коломойского попал в политику.
Павел Бойко"
И не можешь доказать, что ты платил налоги и еще оказываешься виноват, что десять(!!) лет не хранил ленту кассового аппарата... ну, и естесственна, пенсионный стаж пролетает...примеров масса...
У Вакарчука горничная выбросила все ленты.
Теперь он никак не может доказать, что он - честный человек.
Но мы-то знаем, что он - честный.
Сегодня одни в оппозиции, завтра другие.
"Красные пришли - грабят.
Белые пришли - грабят.
Куда бедному украинцу подастся...?"
Об этом на своей странице в https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3267323899971383&set=a.263540757016394&type=3 Фейсбуке написал исключенный из фракции "СН" Гео Лерос, передает https://censor.net/.
"По указанию Владимира Зеленского сейчас на допросе в ГБР. Напоминаю, президент поставил задачу заместителю его офиса - Олегу Татарову "посадить" меня в течение следующего месяца. Все дела сфабрикованы от одной ГО, которую возглавляет адвокат группы Татарова. Вчера в кафе моей знакомой приехало восемь силовиков, которые пытались незаконным способом получить записи с камер видеонаблюдения за то время, когда я там находился. Уважаемые народные депутаты, вы являетесь свидетелями как Украину превращают в деспотический левиафан", - заявил ЛеросИсточник: https://censor.net/ru/n3218128