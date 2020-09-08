В три раза снизилось количество ДТП в местах, где были установлены первые 50 камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД, - Геращенко. ИНФОГРАФИКА

В местах, где установлены первые 50 камер автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД, количество ДТП снизилось в 3 раза.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины, об этом заместитель министра внутренних дел заявил во время брифинга "100 дней работы автоматической системы фото- и видеофиксации нарушений ПДД".

"Запуск системы был обусловлен высоким уровнем нарушений правил дорожного движения в Украине, по сравнению с европейскими странами. С 1991 по 2019 год погибли в ДТП 174 тыс. 95 человек. А это в десятки раз больше, чем во время вооруженной агрессии России. В прошлом году на дорогах Украины погибли 3454 человека", - сказал замминистра.

Геращенко добавил, что запуск автоматической системы фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения оправдал все ожидания: "В местах, где установлены первые 50 камер автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД, количество ДТП снизилось в 3 раза".

"После запуска первых 50 камер, а они сейчас работают на территории Киева и Киевской области, нам удалось достичь впечатляющего результата для безопасности на дорогах. Все камеры устанавливались на наиболее опасных и аварийных участках трассы", - отметил он.

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Заместитель министра также отметил, что на отдельных участках количество ДТП уменьшилось с 37 до 13, а на некоторых участках дорог аварии прекратились вообще.

"Мы посчитали, что за 5 лет в местах установки камер удастся избежать около 500 аварий", - подчеркнул замминистра.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий подчеркнул, что автоматическая система фото- и видеофиксации нарушений ДТП не имеет целью собрать как можно больше штрафов, наоборот - система создана максимально прозрачно и открыто, чтобы каждый водитель знал, где ведется фиксация.

"Наша цель - уменьшить количество ДТП и предупреждение правонарушений, снижение скорости именно в аварийных местах. И, при условии открытости, количество ДТП снижается. Однако, для нарушителей предусмотрена ответственность", - сказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции.

Билошицкий отметил, что за все время работы автоматической системы, полиция вынесла 833 849 постановлений по результатам нарушений ПДД, из них более 645 тысю уже оплачено.

"Хочу подчеркнуть, что 77% - это добровольная уплата штрафов. Мы смело можем говорить о высоком уровне ответственности водителей - нарушителей. Напоминаю, что при оплате штрафа за первые 10 дней с момента вынесения, можно оплатить только половину", - подчеркнул Билошицкий.

Он отметил, что около 25 тыс. материалов переданы в исполнительную службу с целью принудительного взыскания штрафа.

Председатель Государственного агентства инфраструктурных проектов Кирилл Хомяков отметил, что Агентство и Мининфраструктуры выступают государственным заказчиком программы по повышению безопасности дорожного движения.

"Основной задачей этой программы является снижение смертности на наших дорогах. В 2019 году в рамках программы были приобретены центр обработки данных, программное обеспечение, 30 первых комплексов фиксации и 1000 планшетов для патрульных. Мы видим высокую эффективность этой системы, поэтому уже на этот год заключили договор на 220 новых автоматических систем, которые будут установлены на дорогах государственного значения. А на последующие годы запланирована закупка еще 400 комплексов ", - добавил Хомяков.



Фото и инфографика: сайт полиции

Напомним, 1 июня 2020 в Киеве и области заработала система автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД.