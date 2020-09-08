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нарушения (946) ПДД (531) скорость (98) Геращенко Антон (1438) Билошицкий (112)

В три раза снизилось количество ДТП в местах, где были установлены первые 50 камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД, - Геращенко. ИНФОГРАФИКА

В местах, где установлены первые 50 камер автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД, количество ДТП снизилось в 3 раза.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины, об этом заместитель министра внутренних дел заявил во время брифинга "100 дней работы автоматической системы фото- и видеофиксации нарушений ПДД".

"Запуск системы был обусловлен высоким уровнем нарушений правил дорожного движения в Украине, по сравнению с европейскими странами. С 1991 по 2019 год погибли в ДТП 174 тыс. 95 человек. А это в десятки раз больше, чем во время вооруженной агрессии России. В прошлом году на дорогах Украины погибли 3454 человека", - сказал замминистра.

В три раза снизилось количество ДТП в местах, где были установлены первые 50 камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД, - Геращенко 01

Геращенко добавил, что запуск автоматической системы фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения оправдал все ожидания: "В местах, где установлены первые 50 камер автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД, количество ДТП снизилось в 3 раза".

В три раза снизилось количество ДТП в местах, где были установлены первые 50 камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД, - Геращенко 02

"После запуска первых 50 камер, а они сейчас работают на территории Киева и Киевской области, нам удалось достичь впечатляющего результата для безопасности на дорогах. Все камеры устанавливались на наиболее опасных и аварийных участках трассы", - отметил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Заклеивание автономера пленкой не спасает нарушителей скорости от фиксации камерами, - Билошицкий. ФОТО

Заместитель министра также отметил, что на отдельных участках количество ДТП уменьшилось с 37 до 13, а на некоторых участках дорог аварии прекратились вообще.

В три раза снизилось количество ДТП в местах, где были установлены первые 50 камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД, - Геращенко 03

"Мы посчитали, что за 5 лет в местах установки камер удастся избежать около 500 аварий", - подчеркнул замминистра.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий подчеркнул, что автоматическая система фото- и видеофиксации нарушений ДТП не имеет целью собрать как можно больше штрафов, наоборот - система создана максимально прозрачно и открыто, чтобы каждый водитель знал, где ведется фиксация.

В три раза снизилось количество ДТП в местах, где были установлены первые 50 камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД, - Геращенко 04

"Наша цель - уменьшить количество ДТП и предупреждение правонарушений, снижение скорости именно в аварийных местах. И, при условии открытости, количество ДТП снижается. Однако, для нарушителей предусмотрена ответственность", - сказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции.

Билошицкий отметил, что за все время работы автоматической системы, полиция вынесла 833 849 постановлений по результатам нарушений ПДД, из них более 645 тысю уже оплачено.

В три раза снизилось количество ДТП в местах, где были установлены первые 50 камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД, - Геращенко 05

"Хочу подчеркнуть, что 77% - это добровольная уплата штрафов. Мы смело можем говорить о высоком уровне ответственности водителей - нарушителей. Напоминаю, что при оплате штрафа за первые 10 дней с момента вынесения, можно оплатить только половину", - подчеркнул Билошицкий.

Он отметил, что около 25 тыс. материалов переданы в исполнительную службу с целью принудительного взыскания штрафа.

Председатель Государственного агентства инфраструктурных проектов Кирилл Хомяков отметил, что Агентство и Мининфраструктуры выступают государственным заказчиком программы по повышению безопасности дорожного движения.

В три раза снизилось количество ДТП в местах, где были установлены первые 50 камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД, - Геращенко 06

"Основной задачей этой программы является снижение смертности на наших дорогах. В 2019 году в рамках программы были приобретены центр обработки данных, программное обеспечение, 30 первых комплексов фиксации и 1000 планшетов для патрульных. Мы видим высокую эффективность этой системы, поэтому уже на этот год заключили договор на 220 новых автоматических систем, которые будут установлены на дорогах государственного значения. А на последующие годы запланирована закупка еще 400 комплексов ", - добавил Хомяков.

В три раза снизилось количество ДТП в местах, где были установлены первые 50 камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД, - Геращенко 07
Фото и инфографика: сайт полиции

Напомним, 1 июня 2020 в Киеве и области заработала система автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД.
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Топ комментарии
+6
***
продавец жилетов со светоотражающей лентой
снизил аварийность 2-х километрового участка дороги на 85 %
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08.09.2020 14:36
+2
вин працюэ.....
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08.09.2020 14:42
+1
Не верю в аваковскую статтистику, наркоманам которые летали без камер, камеры не помеха. Старообуховская трасса тому подтверждение.

А вот написать сколько денег потрачено на организацию безопасного дорожного движения не хотят? Что опять 0?
И написать сколько мусора денег заработали денег на камерах, было бы тоже гуд написать.
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08.09.2020 14:40
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Говорите пжжжлста памедленней, я записссываю..
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08.09.2020 14:32 Ответить
Сколько камер не наставь, а люди у нас и дальше будут гибнуть на дорогах. Как водятелы так и пешеходы. Пока не будет культуры вождения и соблюдения ПДД - толку не будет...
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08.09.2020 14:34 Ответить
***
продавец жилетов со светоотражающей лентой
снизил аварийность 2-х километрового участка дороги на 85 %
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08.09.2020 14:36 Ответить
Не верю в аваковскую статтистику, наркоманам которые летали без камер, камеры не помеха. Старообуховская трасса тому подтверждение.

А вот написать сколько денег потрачено на организацию безопасного дорожного движения не хотят? Что опять 0?
И написать сколько мусора денег заработали денег на камерах, было бы тоже гуд написать.
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08.09.2020 14:40 Ответить
вин працюэ.....
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08.09.2020 14:42 Ответить
Всего в 3 раза?
Т.е. 30% аварий из за превышения скорости.
Остальные - ездить не умают?
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08.09.2020 14:43 Ответить
Через перевищення швидкості не скоюється жодна аварія. Це тільки фактор поглиблення наслідків ДТП.
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08.09.2020 15:43 Ответить
а в інших містах, де не встановили камери? висновок - камери всюди! Мало курва стали платити, вивчили рзташування камер, та ще й курва ці додатки...
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08.09.2020 14:46 Ответить
лучше б себя штрафовал каждый день...
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08.09.2020 14:54 Ответить
Манипуляторы.
"...Наша цель - уменьшить количество ДТП и предупреждение правонарушений..." - когда вводили эти камеры, один министр, в том числе здесь, на Цензоре, писал про штрафы как способ пополнения казны, и, даже всю статью пересыпал довольными смайликами.
"...Хочу подчеркнуть, что 77% - это добровольная уплата штрафов..." - эта фраза вообще - издевательство чиновника над людьми. Судебные издержки по деньгам сопоставимы, и даже больше, чем штраф, не говоря уже про потерю времени и наши продажные суды.
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08.09.2020 15:05 Ответить
И скока скока оварий было в чистом поле в пяти километрах за Глевахой, которое вы оборудовали светофором! знаками 50! и камерой. Скока скока?

А если там развязку построить? А возле Виты? А в Чабанах? Может не понадобились и камеры со светофорами, а?
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08.09.2020 15:51 Ответить
Питання до Рюкзакова і його тампона: чому камери були не поставлені по всій Україні і не зараз , а шість років назад?
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08.09.2020 17:23 Ответить
Этот сброд не смог грамотно организовать безопасность движения... но зато, фиксируют свою тупость и берут за это деньги.
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08.09.2020 17:29 Ответить
Херащенко, шукай злочинців. Відпусти патріотів.
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08.09.2020 18:06 Ответить
хорошо.
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08.09.2020 20:40 Ответить
 
 